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Конгресът на САЩ заплаши да спре финансирането на федерални агенции заради Starlink
  Тема: Украйна

Конгресът на САЩ заплаши да спре финансирането на федерални агенции заради Starlink

16 Октомври, 2026 07:15 1 151 7

  • starlink-
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  • конгрес на сащ-
  • брайън фитцпатрик

Републиканецът Брайън Фицпатрик поиска последствия, ако се докаже, че Вашингтон е ограничил военната комуникация на Украйна. Междувременно част от услугите са били възстановени

Конгресът на САЩ заплаши да спре финансирането на федерални агенции заради Starlink - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Конгресът на САЩ може да спре финансирането за федерални агенции, ако се установи, че американското правителство е наложило ограничения върху достъпа на Украйна до военната версия на Starlink. Това е заявил републиканският конгресмен Брайън Фицпатрик пред The Wall Street Journal.

„Ако започнем да прекъсваме комуникациите на Украйна, ще има последствия“, е казал Фицпатрик. На въпрос какви мерки може да предприеме Конгресът, той е посочил, че отговорните федерални агенции може да останат без финансиране. „Агенциите няма да получат средства, ако не си вършат работата“, е заявил конгресменът.

Ограниченията са засегнали военната версия на системата

Става дума за Starshield – услуга на SpaceX за правителствени и военни клиенти, изградена върху технологиите на Starlink. Украински военнослужещи са съобщили, че ограниченията са засегнали терминали, използвани за комуникация с дронове и за координация на операции.

Според данните, публикувани от Associated Press, връзката е прекъсвала при движение със скорост над около 160 километра в час. Това е затруднило управлението на летателни апарати, предаването на видео в реално време и някои отбранителни мисии. Командир на украинско подразделение е заявил, че няколко дрона са били загубени, след като комуникацията с тях е прекъснала.

Украински представители са посочили, че ограничението е въведено внезапно и без предварително уведомяване. По-късно част от подразделенията са съобщили, че връзката е възстановена, но не е изяснено дали причината е техническа неизправност, действие на SpaceX или решение на американското правителство.

Мъск посочи ролята на американските военни

Илон Мъск, чиято компания SpaceX управлява Starlink, е написал, че Starshield е собственост и се контролира от американското правителство. По думите му ограниченията за скоростта и използването се определят от американските военни и в крайна сметка от президента Доналд Тръмп. Мъск не е посочил дали президентът е разпоредил конкретните ограничения.

Белият дом не е дал пряк отговор на въпросите дали Тръмп е бил информиран или е одобрил промяната. Пентагонът и Космическите сили на САЩ също не са коментирали конкретно случая. Според Axios сателитните услуги на Starlink и Starshield са били възстановени до пълен капацитет, но отговорността за първоначалното ограничение остава неясна.

Сенатори поискаха разследване

Група сенатори от двете партии поиска разследване от генералния инспектор на Министерството на отбраната. Те настояват да се провери дали американски институции или техни изпълнители са разпоредили, одобрили или предварително са знаели за промените в Starlink и Starshield.

Сенаторите искат да бъде установено и дали ограниченията са били свързани с други съобщени проблеми при обмена на разузнавателна информация и предупрежденията за руски ракетни и безпилотни атаки. В писмото им се посочва, че точната причина може да е политическо решение, техническа повреда или действие на изпълнител по договор с американското правителство.

Източници: tovima.com, apnews.com, axios.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    7 2 Отговор
    Звучи шизофренично това. Хем Starlink e частна компания, хем ще спират финансирането на федерални агении. Явно Starlink не е толкова частна, колкото се опитват да ни я представят.

    Коментиран от #5

    07:42 16.10.2026

  • 2 К.О.Т.А.К 🐱

    5 6 Отговор
    украинците почнаха да напредват по фронта , и им спряха старлинка

    Коментиран от #3, #6

    07:43 16.10.2026

  • 3 Някой

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.А.К 🐱":

    Напредваха на фронта САМО в медийното пространство. Там има достатъчно шарани да се хванат на кукичката.
    А междувременно, милиарди евро от джобовете на шараните продължават да текат към джобовите на наркомани и на урсули.

    07:45 16.10.2026

  • 4 То беше пределно Ясно

    3 1 Отговор
    Че Рижавия Орангутан
    Е наредил да спрат Старлинк.

    Изборите наближават и
    АГЕНТ КРАСНОВ
    Се мъчи да обърне Вота.

    Но вместо да си вдигне Рейтинга
    Се получава Точно Обратното.
    Загубата е Неизбежна .

    07:46 16.10.2026

  • 5 Мъск

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Тръмп му нарежда какво
    Да прави .
    Не случайно Мъск наля
    366 Милиона Долара
    За Междинните Избори.

    07:49 16.10.2026

  • 6 Смотаняху

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.А.К 🐱":

    Напредвад ама в грешната посока.Искаш да кажеш Назадват

    07:51 16.10.2026

  • 7 точка

    0 0 Отговор
    Борбата против Дълбоката Държава изобщо не е свършила. А се ожесточава.

    07:56 16.10.2026

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