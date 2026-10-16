Зеленски ще настоява за повече помощ за Украйна на фона на разногласията в ЕС

Лидерите на Европейския съюз се събират в петък за втория ден от продължителните преговори в Брюксел. Украинският президент Володимир Зеленски ще настоява директно за увеличаване на помощта за Киев на фона на напрежението между съюзниците заради последните действия на американския президент Доналд Тръмп в полза на Русия, съобщава Politico, предава Фокус.
След разговорите за Украйна европейските лидери се очаква да обсъдят защитата на ЕС от руски хибридни атаки, морската сигурност и ситуацията в Близкия изток. В дневния ред е включена и миграцията - тема, която може да предизвика нови спорове за необходимостта от по-строг контрол.
Първият ден от срещата приключи късно през нощта, без да бъде преодоляно сериозното разминаване в позициите за следващия дългосрочен бюджет на съюза. Разногласията са толкова съществени, че преговорите по финансовата рамка са отложени за ноември.
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че ще разгледа предложенията на Европейския парламент за облагане на криптокомпании, онлайн хазарта и големите технологични компании. Идеята е новите приходи да подпомогнат финансирането на следващия седемгодишен бюджет на ЕС.
В заключителното си обръщение към лидерите Коща посочи, че ще проучи и други възможности извън петте данъка, предложени от Европейската комисия и определяни като „собствени ресурси“. Според него допълнителните приходи биха могли да намалят националните вноски в бюджета на съюза.
През повече от година преговори правителствата на държавите членки се противопоставяха на предложенията на Комисията, тъй като те засягат в значителна степен националните им индустрии. Коща обеща да разгледа и гръцка инициатива, според която приходите от бъдещи национални продажби на мобилен спектър за 6G да бъдат насочвани към бюджета на ЕС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
07:44 16.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПЛАЩА КОМИСИОННИ НА ОПГ-ТО В БРЮКСЕЛ
....
СТОТИЦИ МИЛИАРДИ ИЗЧЕЗНАХА В ЧЕРНАТА ДУПКА ....
Коментиран от #16
07:46 16.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Много плямпаници
До коментар #2 от "Пич":Досега Зеленски изби и инвалидизира 2 милиона руснака.
Без много да плямпаш!
Коментиран от #8, #19, #36
07:48 16.10.2026
7 Анонимен
Коментиран от #17
07:49 16.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Правилното заглавие
07:51 16.10.2026
10 Мира ботокса мисирката от нова телевизия
07:53 16.10.2026
11 Зеленко
07:57 16.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Някой
08:00 16.10.2026
14 Фен
08:04 16.10.2026
15 Стоянчо Пуканката
08:05 16.10.2026
16 Ааааааа не така грубо!!!!!!
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Казва се ресто.
Даваш 10 и ти връщат 5 супер 50:50.
08:05 16.10.2026
17 си пън
До коментар #7 от "Анонимен":анонимен,де видя туй ес,има само урсула и куджа и тъпи гайтаци дет се чудят откъде им идва
08:06 16.10.2026
18 Какво
08:06 16.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ
До коментар #19 от "Не плямпай":Но ти можеш да се справиш!
08:09 16.10.2026
22 Ехааааааа
08:09 16.10.2026
23 Анонимен
08:10 16.10.2026
24 Тру
До коментар #19 от "Не плямпай":Я дай източниците на"западната статистика".
Коментиран от #30
08:11 16.10.2026
25 не съм сигурен
08:11 16.10.2026
26 Ми то.....
08:11 16.10.2026
27 Ццц
08:13 16.10.2026
28 идват тъмни дни
08:17 16.10.2026
29 Хахаха
08:18 16.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Факти
08:29 16.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 така, така
Къде са антикорупционните органи в ЕС? Няма съмнение, че част от отпуснатите средства се връщат щастливо в джобовете на елита на ЕС, но къде потъна върховенството на закона?
08:41 16.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Я пък тоя
До коментар #6 от "Много плямпаници":Леле тоя твой Зеленски капитан Америка ли е, или може би, Супермен, спайдърмен, Батман, Рамбо...?
Що тогава Путин не реве за войници, а на Зеленски свършиха?
09:13 16.10.2026
37 АНОНИМЕН
Коментиран от #38
09:14 16.10.2026
38 Ти може
До коментар #37 от "АНОНИМЕН":и да не го усещаш ако си в кюпа но ние редовите европейци го усещаме и още как...
09:21 16.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 АНОНИМЕН
09:36 16.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Анонимен
09:45 16.10.2026