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Зеленски ще настоява за повече помощ за Украйна на фона на разногласията в ЕС
  Тема: Украйна

Зеленски ще настоява за повече помощ за Украйна на фона на разногласията в ЕС

16 Октомври, 2026 07:42 1 280 42

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  • помощ

Лидерите на съюза продължават преговорите в петък

Зеленски ще настоява за повече помощ за Украйна на фона на разногласията в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лидерите на Европейския съюз се събират в петък за втория ден от продължителните преговори в Брюксел. Украинският президент Володимир Зеленски ще настоява директно за увеличаване на помощта за Киев на фона на напрежението между съюзниците заради последните действия на американския президент Доналд Тръмп в полза на Русия, съобщава Politico, предава Фокус.

След разговорите за Украйна европейските лидери се очаква да обсъдят защитата на ЕС от руски хибридни атаки, морската сигурност и ситуацията в Близкия изток. В дневния ред е включена и миграцията - тема, която може да предизвика нови спорове за необходимостта от по-строг контрол.

Първият ден от срещата приключи късно през нощта, без да бъде преодоляно сериозното разминаване в позициите за следващия дългосрочен бюджет на съюза. Разногласията са толкова съществени, че преговорите по финансовата рамка са отложени за ноември.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че ще разгледа предложенията на Европейския парламент за облагане на криптокомпании, онлайн хазарта и големите технологични компании. Идеята е новите приходи да подпомогнат финансирането на следващия седемгодишен бюджет на ЕС.

В заключителното си обръщение към лидерите Коща посочи, че ще проучи и други възможности извън петте данъка, предложени от Европейската комисия и определяни като „собствени ресурси“. Според него допълнителните приходи биха могли да намалят националните вноски в бюджета на съюза.

През повече от година преговори правителствата на държавите членки се противопоставяха на предложенията на Комисията, тъй като те засягат в значителна степен националните им индустрии. Коща обеща да разгледа и гръцка инициатива, според която приходите от бъдещи национални продажби на мобилен спектър за 6G да бъдат насочвани към бюджета на ЕС.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    44 0 Отговор
    Ще доиде видьов ден

    07:44 16.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    58 3 Отговор
    СПОРЕД МЕН ЕТНИЧЕСКОТО ОПГ В КИЕВ
    ПЛАЩА КОМИСИОННИ НА ОПГ-ТО В БРЮКСЕЛ
    ....
    СТОТИЦИ МИЛИАРДИ ИЗЧЕЗНАХА В ЧЕРНАТА ДУПКА ....

    Коментиран от #16

    07:46 16.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Много плямпаници

    2 54 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Досега Зеленски изби и инвалидизира 2 милиона руснака.
    Без много да плямпаш!

    Коментиран от #8, #19, #36

    07:48 16.10.2026

  • 7 Анонимен

    3 51 Отговор
    Време е ЕС да вземат по солидни мерки срещу убиецът Путин и да са по твърди с тръмп

    Коментиран от #17

    07:49 16.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Правилното заглавие

    48 1 Отговор
    Ще ПРОСИ повече

    07:51 16.10.2026

  • 10 Мира ботокса мисирката от нова телевизия

    40 1 Отговор
    Зеленият просяк.

    07:53 16.10.2026

  • 11 Зеленко

    29 1 Отговор
    Вчера свалихме 60 самолета, дайте кинти.

    07:57 16.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Някой

    42 1 Отговор
    И кой ще плаща като Европа е пред фалит? Кой? Пак ли ще ни скубят с високи акцизи и данък на въздуха, че да могат да съберат пари за корупционни сделки (голяма част от парите, дадени на Украйна, се връщат към сметки на Урсула и компания).

    08:00 16.10.2026

  • 14 Фен

    30 0 Отговор
    Просещият клоун да викне и Мирчев, да му подхвърля кеглите. Лика прилика са си.

    08:04 16.10.2026

  • 15 Стоянчо Пуканката

    27 1 Отговор
    Топ агентът на Кремъл е в стихията си! Зелю продължава да работи по плана " Скапване на Европа" с ентусиазъм и плам, като истински комсомолец.

    08:05 16.10.2026

  • 16 Ааааааа не така грубо!!!!!!

    23 0 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Казва се ресто.

    Даваш 10 и ти връщат 5 супер 50:50.

    08:05 16.10.2026

  • 17 си пън

    19 0 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    анонимен,де видя туй ес,има само урсула и куджа и тъпи гайтаци дет се чудят откъде им идва

    08:06 16.10.2026

  • 18 Какво

    31 0 Отговор
    общо има Зеленски със ЕС че ще настоява да му се дават пари!? И тези пари от джоба на бюджетните управници на ЕС ли са или от джоба на най бедните - работниците и селяните!? Нека "желаещите" се бръкнат и му дадат от своите пари а не от нашите!!!

    08:06 16.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Не плямпай":

    Но ти можеш да се справиш!

    08:09 16.10.2026

  • 22 Ехааааааа

    21 0 Отговор
    Зеления просяк - наркоман не спря да реве да му дадат още милиарди !!!! И будалите - управляващи от ес ще му дадат , но ще ги вземат от нас и нашите семейства !!!!!

    08:09 16.10.2026

  • 23 Анонимен

    23 1 Отговор
    Наглост. Намаляват парите за европейски политики за страните членки в новия бюджет,а Зеленски вече дори не моли,а настоява за още пари. Кличко правилно го попита къде са милиардите за Киев.

    08:10 16.10.2026

  • 24 Тру

    8 2 Отговор

    До коментар #19 от "Не плямпай":

    Я дай източниците на"западната статистика".

    Коментиран от #30

    08:11 16.10.2026

  • 25 не съм сигурен

    23 0 Отговор
    Не съм сигурен че думата "настоява" е правилна когато човек проси.

    08:11 16.10.2026

  • 26 Ми то.....

    23 1 Отговор
    Надрусаняка вече омръзна на всички , ама той не се усеща , че никой вече не го иска да го види !

    08:11 16.10.2026

  • 27 Ццц

    21 1 Отговор
    Ние за дрогирания си знаем какви са му плановете. Ами дано нашите проявят разум и не оставят Урсула да си вее байряка и да раздава кредити

    08:13 16.10.2026

  • 28 идват тъмни дни

    1 19 Отговор
    Идват тъмни времена след разпада на РФ.

    08:17 16.10.2026

  • 29 Хахаха

    18 0 Отговор
    А те от де да вземат пари, и на заем вече не им дават, печатането вече не е оферта, май отива работата зеления гном да дава на ЕС хахахаха.

    08:18 16.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Факти

    13 1 Отговор
    Зеленски ще настоява за повече помощ за Украина на фона на разногласията в ЕССР

    08:29 16.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 така, така

    12 1 Отговор
    Като има балами в ЕС, то народите в 27 държавици ще обедняват, а златните тоалетни ще се увеличават.

    Къде са антикорупционните органи в ЕС? Няма съмнение, че част от отпуснатите средства се връщат щастливо в джобовете на елита на ЕС, но къде потъна върховенството на закона?

    08:41 16.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Я пък тоя

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Много плямпаници":

    Леле тоя твой Зеленски капитан Америка ли е, или може би, Супермен, спайдърмен, Батман, Рамбо...?
    Що тогава Путин не реве за войници, а на Зеленски свършиха?

    09:13 16.10.2026

  • 37 АНОНИМЕН

    3 1 Отговор
    никога не е имало толкова коварна война -европа дава по малко от 1% о от БВП си продукт - но това са наад 200 милиарда годишно -това не се усеща от народите на европа -но се избиват хора и рушат къщи -олигархията -фабриканти на оръжия и политиците забогатяха с милиони-затова потдържат зеленски човешка трагедия-човешката трагедия не ги интересува

    Коментиран от #38

    09:14 16.10.2026

  • 38 Ти може

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "АНОНИМЕН":

    и да не го усещаш ако си в кюпа но ние редовите европейци го усещаме и още как...

    09:21 16.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 АНОНИМЕН

    0 0 Отговор
    до 38 -не съм в кюпа -ако ти взема едно евро от 100 -нищо няма да усетиш -вземат 1% проценти от БВП продукт -но това са над 200 миларда - в европа няма война -има е по телевизията и сайтовете -коварна война

    09:36 16.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Анонимен

    0 0 Отговор
    Затворете му вратите заради него мизерства хората

    09:45 16.10.2026

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