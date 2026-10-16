Зеленски ще настоява за повече помощ за Украйна на фона на разногласията в ЕС

Лидерите на Европейския съюз се събират в петък за втория ден от продължителните преговори в Брюксел. Украинският президент Володимир Зеленски ще настоява директно за увеличаване на помощта за Киев на фона на напрежението между съюзниците заради последните действия на американския президент Доналд Тръмп в полза на Русия, съобщава Politico, предава Фокус.

След разговорите за Украйна европейските лидери се очаква да обсъдят защитата на ЕС от руски хибридни атаки, морската сигурност и ситуацията в Близкия изток. В дневния ред е включена и миграцията - тема, която може да предизвика нови спорове за необходимостта от по-строг контрол.

Първият ден от срещата приключи късно през нощта, без да бъде преодоляно сериозното разминаване в позициите за следващия дългосрочен бюджет на съюза. Разногласията са толкова съществени, че преговорите по финансовата рамка са отложени за ноември.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че ще разгледа предложенията на Европейския парламент за облагане на криптокомпании, онлайн хазарта и големите технологични компании. Идеята е новите приходи да подпомогнат финансирането на следващия седемгодишен бюджет на ЕС.

В заключителното си обръщение към лидерите Коща посочи, че ще проучи и други възможности извън петте данъка, предложени от Европейската комисия и определяни като „собствени ресурси“. Според него допълнителните приходи биха могли да намалят националните вноски в бюджета на съюза.

През повече от година преговори правителствата на държавите членки се противопоставяха на предложенията на Комисията, тъй като те засягат в значителна степен националните им индустрии. Коща обеща да разгледа и гръцка инициатива, според която приходите от бъдещи национални продажби на мобилен спектър за 6G да бъдат насочвани към бюджета на ЕС.