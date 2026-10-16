Словакия подновява преговорите с Русия в сферите на икономиката и енергетиката

Русия и Словакия възобновяват работата на междуправителствената комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Първото заседание след петгодишно прекъсване ще се проведе на 26 октомври в Москва, съобщиха за ТАСС от пресслужбата на руското правителство, предава БТА.

Последната среща на комисията се състоя през ноември 2021 г. в Братислава. Предстоящото, 22-ро заседание ще бъде съпредседателствано от руския министър на науката и висшето образование Валерий Фалков и словашкия министър на външните работи и европейските въпроси Юрай Бланар.

По информация на руското правителство участниците ще обсъдят ключови въпроси на двустранното сътрудничество в областта на търговията и икономиката, енергетиката, културата и хуманитарните отношения.

Възобновяването на работата на комисията беше договорено през 2025 г. от руския президент Владимир Путин и словашкия премиер Роберт Фицо. През август тази година Фалков и Бланар обсъдиха организационните въпроси около подготовката на заседанието.

По-рано Бланар заяви, че Словакия е заинтересована от възстановяване на каналите за комуникация с Москва, включително чрез подновяване на дейността на комисията. Сред конкретните въпроси, които Братислава иска да обсъди, са доставките на газ, отношенията с „Газпром“ и дългосрочният договор на словашката държавна компания „Словашка газова промишленост“ (SPP) с руския енергиен гигант.

Въпреки възраженията на Словакия Европейският съюз реши да забрани вноса на руски газ от 2027 г. SPP има дългосрочен договор с „Газпром“, чието прекратяване може да изложи страната на сериозни финансови санкции.