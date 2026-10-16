Новини
Свят »
Словакия »
Словакия подновява преговорите с Русия в сферите на икономиката и енергетиката

Словакия подновява преговорите с Русия в сферите на икономиката и енергетиката

16 Октомври, 2026 07:51 916 9

  • словакия-
  • русия-
  • икономика-
  • енергетика

Заседанието ще се проведе в Москва на 26 октомври.

Словакия подновява преговорите с Русия в сферите на икономиката и енергетиката - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия и Словакия възобновяват работата на междуправителствената комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Първото заседание след петгодишно прекъсване ще се проведе на 26 октомври в Москва, съобщиха за ТАСС от пресслужбата на руското правителство, предава БТА.

Последната среща на комисията се състоя през ноември 2021 г. в Братислава. Предстоящото, 22-ро заседание ще бъде съпредседателствано от руския министър на науката и висшето образование Валерий Фалков и словашкия министър на външните работи и европейските въпроси Юрай Бланар.

По информация на руското правителство участниците ще обсъдят ключови въпроси на двустранното сътрудничество в областта на търговията и икономиката, енергетиката, културата и хуманитарните отношения.

Възобновяването на работата на комисията беше договорено през 2025 г. от руския президент Владимир Путин и словашкия премиер Роберт Фицо. През август тази година Фалков и Бланар обсъдиха организационните въпроси около подготовката на заседанието.

По-рано Бланар заяви, че Словакия е заинтересована от възстановяване на каналите за комуникация с Москва, включително чрез подновяване на дейността на комисията. Сред конкретните въпроси, които Братислава иска да обсъди, са доставките на газ, отношенията с „Газпром“ и дългосрочният договор на словашката държавна компания „Словашка газова промишленост“ (SPP) с руския енергиен гигант.

Въпреки възраженията на Словакия Европейският съюз реши да забрани вноса на руски газ от 2027 г. SPP има дългосрочен договор с „Газпром“, чието прекратяване може да изложи страната на сериозни финансови санкции.


Словакия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един по един

    20 0 Отговор
    всички ще идат на червеното килимче при дядя Вова.

    Коментиран от #9

    07:55 16.10.2026

  • 2 Йода

    0 13 Отговор
    Фицо върви по пътя на Орбан.

    08:04 16.10.2026

  • 3 Пич

    10 2 Отговор
    А нашите жмат!!! Защото "героя" Радев който птедизборно рипаше срещу Урсула, всъщност се оказа много политкоректен и послушен!!! Единствено благоволи да уведоми българите, че гориво ще има до зимата!!!
    А после...!!!???

    08:05 16.10.2026

  • 4 Гедер

    1 18 Отговор
    Газта за миниатюрната Словакия е толкова колкото е на върха на иглата , но постоянно се пише за нея. Газовите хранилища на Словакия могат да бъдат напълнени от Италия , Норвегия и дори от Румъния без никакъв проблем. Просто премиера им е руски роб който иска да си има вечно собствена държава и да е самовластен хан по примера на Лукашенко и тюркските държави в Азия под властта на Русия.

    08:10 16.10.2026

  • 5 Много

    8 0 Отговор
    ПРАВИЛНО !!!

    08:26 16.10.2026

  • 6 пресолена

    1 2 Отговор
    така правят русофилите. а не като радев и йотова. уж обичат русия ,но не отиват да говорят с путин. и русофилите ни са менте както евроатлантиците към запада.

    08:30 16.10.2026

  • 7 каунь

    4 0 Отговор
    явно патриотизъмъ и реализъмъ наделяват над утопиите на урсулките

    Коментиран от #8

    08:44 16.10.2026

  • 8 Абе никой

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "каунь":

    не ги бръсне и за слива урсулите! Само нашите подметки!

    09:01 16.10.2026

  • 9 Боташа ще борел олигархията

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един по един":

    1 Един по един
    190ОТГОВОР
    всички ще идат на червеното килимче при дядя Вова.
    -;-
    Боташа кога ще отиде

    09:26 16.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания