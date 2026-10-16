Руски дронове оставиха 370 000 души без ток в Украйна, Полша вдигна изтребители

Руски атаки с дронове срещу Волинска област в Северозападна Украйна, граничеща с Полша, оставиха 370 000 души без електричество, поразиха предприятие с чуждестранни инвестиции и раниха двама души. Това съобщи областният управител Роман Романюк в Telegram, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Още петима души бяха ранени при удар с дронове по жилищна сграда в град Уман, в Централна Украйна, съобщи националната полиция. В Киев бяха въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването, информира частната енергийна компания ДТЕК в социалната мрежа X.

Заради руските удари Полша вдигна изтребители във въздуха, за да защити въздушното си пространство, съобщиха полските въоръжени сили. По-късно те уточниха, че не са регистрирани нарушения на въздушното пространство на страната.