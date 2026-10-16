Руски дронове оставиха 370 000 души без ток в Украйна, Полша вдигна изтребители

Руски атаки с дронове срещу Волинска област в Северозападна Украйна, граничеща с Полша, оставиха 370 000 души без електричество, поразиха предприятие с чуждестранни инвестиции и раниха двама души. Това съобщи областният управител Роман Романюк в Telegram, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Още петима души бяха ранени при удар с дронове по жилищна сграда в град Уман, в Централна Украйна, съобщи националната полиция. В Киев бяха въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването, информира частната енергийна компания ДТЕК в социалната мрежа X.
Заради руските удари Полша вдигна изтребители във въздуха, за да защити въздушното си пространство, съобщиха полските въоръжени сили. По-късно те уточниха, че не са регистрирани нарушения на въздушното пространство на страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 За това помага
Коментиран от #2, #6, #13, #15, #34
11:26 16.10.2026
2 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "За това помага":По кой Закон в Избирателните списъци фигурират "мъртви души"?
Фалшифицира ли ЦИК изборите чрез "мъртвите души"
Не зная социолозите по телевизиите как си натъкмяват реpултатите,
но ето допитване, в което всеки може да участва.
OFFNews
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Йордан Иванов Малджански и Валентин Асенов Христов
0,07% (4)
Камен Захариев Тасков и Галя Димитрова Иванова
0,02% (1)
Нако Райнов Стефанов и Нина Петкова Ламбова
0,04% (2)
Методи Веселинов Бъчваров и Ленин Велинов Станоев
0,20% (11)
Ивайло Петров Симеонов и Косьо Христов Стойчев
0,54% (29)
Мария Петрова Колева и Валери Йорданов Велковски
0,02% (1)
Костадин Тодоров Костадинов и Петър Петров Волгин
5,45% (293)
Александър Трифонов Томов и Александър Цветанов Гарибов
0,13% (7)
Борис Кирилов Анзов и Бранимир Мичев Мичев
0,02% (1)
Румяна Методиева Ченалова и Георги Минчев Георгиев
0,13% (7)
Лъчезар Аспарухов Аврамов и Ивайло Дражев Атанасов
0,07% (4)
Иво Иванов Лулчев и Стефан Димитров Попов
0,02% (1)
Радостин Петев Василев и Красимир Цветков Манов
0,76% (41)
Иван Маркос Христанов и Стоянка Г
Коментиран от #4, #10, #25
11:27 16.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Антирашист 4622
До коментар #1 от "За това помага":Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава. Не спори а чети !
Коментиран от #8
11:32 16.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Виждам
До коментар #6 от "Антирашист 4622":Ежедневно го показваш фашизма в Украйна и на запад с тролене, лъжи и пропаганда срещу Русия.
Коментиран от #17
11:33 16.10.2026
9 Украйна и днес Контранаступи и
Коментиран от #11
11:33 16.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 койдазнай
Обикновен фашизъм!
11:35 16.10.2026
13 Колективен руски крепостен
До коментар #1 от "За това помага":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
Коментиран от #18, #51
11:35 16.10.2026
14 Ще се чувстваш по добре
До коментар #11 от "Мдаа":ако не се излагаш с лъжи и да показваш колко е отчаян фашизма в Украйна!
Коментиран от #16
11:35 16.10.2026
15 Хихи!
До коментар #1 от "За това помага":Тоя виц сам ли го измисли?
А кой ходи на фашисткото сборище в Берлин?
Май източното Коце К.
Коментиран от #21
11:36 16.10.2026
16 Тихо бокук
До коментар #14 от "Ще се чувстваш по добре":Не си компетентен.Тихо.
Коментиран от #29, #41
11:36 16.10.2026
17 Глупаво е да тролиш
До коментар #8 от "Виждам":против Русия.
Коментиран от #19, #24
11:36 16.10.2026
18 Защото
До коментар #13 от "Колективен руски крепостен":се занимаваш с лъжи и обслужване на фашизма в Украйна, с който унищожават Европа!
11:37 16.10.2026
19 Що пък не
До коментар #17 от "Глупаво е да тролиш":Русия е една обикновена кочина.
Коментиран от #30
11:38 16.10.2026
20 Да,бе
11:38 16.10.2026
21 За теб хихи
До коментар #15 от "Хихи!":За украинският народ трагедия! За това помага фашизираният запад помагащ на фашисткият режим в Украйна!
Коментиран от #38
11:38 16.10.2026
22 ......-
ЛОШО НИ Е !!
Коментиран от #27, #52
11:38 16.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Така е
До коментар #17 от "Глупаво е да тролиш":Затова дано спреш тролленбето срещу Русия, преди да са унищожили Европа!
Коментиран от #43
11:39 16.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Щип
11:40 16.10.2026
27 Копейкотрошач
До коментар #22 от "......-":Чакай още по-лошото!
Коментиран от #33, #37
11:40 16.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Максудец 2
До коментар #25 от "Излишно се хабиш":Казахме му даде суПсидиите на маалата, щяхме да го дигнем на 6 %,ама той, не та не. Лаком гАз.
11:41 16.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Щип
До коментар #1 от "За това помага":Подкрепям това изказване!!!
Войната срещу Русия се води с украинска и руска кръв разбира се, но организаторите са доста по-назапад, и само потриват алчни ръчички!!!
11:42 16.10.2026
35 Здрасти бокклук!
До коментар #28 от "езоп":Имаш ли нещо да ядеш днес?
11:43 16.10.2026
36 Така е
До коментар #32 от "Ха ха":Фашизма в Украйна до циганка опря да троли и лъже в отчаянието си. Боли, знам.
11:43 16.10.2026
37 ......-
До коментар #27 от "Копейкотрошач":С удоволствие ще ти напълня изхода с човечета и копейки.
След това справата лопата ще направя отвор в междуушието ти и ще урин иам там.
Анадъмно ?
11:43 16.10.2026
38 Глупаво е да тролиш
До коментар #21 от "За теб хихи":против Русия.
Коментиран от #44
11:44 16.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 арбалета 🎯
Коментиран от #47, #48
11:44 16.10.2026
41 Няма как да си компетентен
До коментар #16 от "Тихо бокук":с денонощно тиражиране на лъжите на фашизма в Украйна и на запад.
11:45 16.10.2026
42 езоп
ОСРАйна има нужда от мъже,като вази
11:45 16.10.2026
43 Глупаво е да тролиш
До коментар #24 от "Така е":противв Русия. Излагаш се.
Коментиран от #46
11:45 16.10.2026
44 Така е
До коментар #38 от "Глупаво е да тролиш":Глупаво е да се троли против Русия, показвайки отчаянието на фашизма в Украйна и унищожавайки Европа!
11:46 16.10.2026
45 Браво! Много се радвам за украйна
11:46 16.10.2026
46 Така е
До коментар #43 от "Глупаво е да тролиш":Глупаво е да се троли против Русия, показвайки отчаянието на фашизма в Украйна и унищожавайки Европа! Излагане е.
11:46 16.10.2026
47 Абе в Крим 2 милиона са без ток и вода
До коментар #40 от "арбалета 🎯":Зимата в пРоссия колко ще са?
Коментиран от #49
11:46 16.10.2026
48 онзи
До коментар #40 от "арбалета 🎯":В Киев и сега нямат ток , за зимата не ми се мисли . Голям бахър ги чака милите украинци !
11:48 16.10.2026
49 ......-
До коментар #47 от "Абе в Крим 2 милиона са без ток и вода":Аромата в Метрото в Кииф как е?
11:48 16.10.2026
50 Максудец 2
До коментар #30 от "ха-ха":Ти наш Костадин ли ще обиждаш, дето го отчувахме от парче вонящо месо и ти го направихме вожд. Намерил, че премерил.
11:48 16.10.2026
51 Важното е, че
До коментар #13 от "Колективен руски крепостен":руснаците живеят по-добре от укаинците. За Папуа не знам дали живеят по-добре от руснаците, ама от нас в ЕСсср определено да
11:49 16.10.2026
52 Урсула
До коментар #22 от "......-":От какво ти е лошо бре, Волгин? Нагушихме те с евраци. Костадин ли ти ги прибра? На него пък за какво са му?
11:50 16.10.2026