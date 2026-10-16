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Руски дронове оставиха 370 000 души без ток в Украйна, Полша вдигна изтребители
  Тема: Украйна

Руски дронове оставиха 370 000 души без ток в Украйна, Полша вдигна изтребители

16 Октомври, 2026 11:26, обновена 16 Октомври, 2026 11:24 805 52

  • украйна-
  • русия-
  • дронове-
  • ток-
  • полша-
  • изтребители

При атаките бяха ранени хора и засегнато предприятие с чуждестранни инвестиции. Варшава съобщи, че няма нарушения на въздушното ѝ пространство.

Руски дронове оставиха 370 000 души без ток в Украйна, Полша вдигна изтребители - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руски атаки с дронове срещу Волинска област в Северозападна Украйна, граничеща с Полша, оставиха 370 000 души без електричество, поразиха предприятие с чуждестранни инвестиции и раниха двама души. Това съобщи областният управител Роман Романюк в Telegram, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Още петима души бяха ранени при удар с дронове по жилищна сграда в град Уман, в Централна Украйна, съобщи националната полиция. В Киев бяха въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването, информира частната енергийна компания ДТЕК в социалната мрежа X.

Заради руските удари Полша вдигна изтребители във въздуха, за да защити въздушното си пространство, съобщиха полските въоръжени сили. По-късно те уточниха, че не са регистрирани нарушения на въздушното пространство на страната.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За това помага

    23 4 Отговор
    фашизираният запад. Всичко за сметка на украинският народ!

    Коментиран от #2, #6, #13, #15, #34

    11:26 16.10.2026

  • 2 ИСТИНАТА

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "За това помага":

    По кой Закон в Избирателните списъци фигурират "мъртви души"?
    Фалшифицира ли ЦИК изборите чрез "мъртвите души"

    Не зная социолозите по телевизиите как си натъкмяват реpултатите,
    но ето допитване, в което всеки може да участва.
    OFFNews
    За кого ще гласувате на изборите на 25 октомври?
    Общо гласували : 5381
    Период за гласуване 2026-09-28 до 2026-10-23
    Георги Николов Димов и Димитър Атанасов Шивиков
    0,65% (35)
    Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов
    0,19% (10)
    Иванка Великова Цветанова-Петкова и Панайот Александров Кючуков
    0,72% (39)

    АНДРЕЙ АТАНАСОВ ГЮРОВ и Георги Димитров Кандев
    68,33% (3677)

    Йордан Иванов Малджански и Валентин Асенов Христов
    0,07% (4)
    Камен Захариев Тасков и Галя Димитрова Иванова
    0,02% (1)
    Нако Райнов Стефанов и Нина Петкова Ламбова
    0,04% (2)
    Методи Веселинов Бъчваров и Ленин Велинов Станоев
    0,20% (11)
    Ивайло Петров Симеонов и Косьо Христов Стойчев
    0,54% (29)
    Мария Петрова Колева и Валери Йорданов Велковски
    0,02% (1)
    Костадин Тодоров Костадинов и Петър Петров Волгин
    5,45% (293)
    Александър Трифонов Томов и Александър Цветанов Гарибов
    0,13% (7)
    Борис Кирилов Анзов и Бранимир Мичев Мичев
    0,02% (1)
    Румяна Методиева Ченалова и Георги Минчев Георгиев
    0,13% (7)
    Лъчезар Аспарухов Аврамов и Ивайло Дражев Атанасов
    0,07% (4)
    Иво Иванов Лулчев и Стефан Димитров Попов
    0,02% (1)
    Радостин Петев Василев и Красимир Цветков Манов
    0,76% (41)
    Иван Маркос Христанов и Стоянка Г

    Коментиран от #4, #10, #25

    11:27 16.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Антирашист 4622

    3 12 Отговор

    До коментар #1 от "За това помага":

    Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава. Не спори а чети !

    Коментиран от #8

    11:32 16.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Виждам

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "Антирашист 4622":

    Ежедневно го показваш фашизма в Украйна и на запад с тролене, лъжи и пропаганда срещу Русия.

    Коментиран от #17

    11:33 16.10.2026

  • 9 Украйна и днес Контранаступи и

    7 1 Отговор
    Перемогна.

    Коментиран от #11

    11:33 16.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 койдазнай

    2 11 Отговор
    След като на фронта бяха блокирани, руснаците преминаха просто към терор над украинското население.
    Обикновен фашизъм!

    11:35 16.10.2026

  • 13 Колективен руски крепостен

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "За това помага":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #18, #51

    11:35 16.10.2026

  • 14 Ще се чувстваш по добре

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Мдаа":

    ако не се излагаш с лъжи и да показваш колко е отчаян фашизма в Украйна!

    Коментиран от #16

    11:35 16.10.2026

  • 15 Хихи!

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "За това помага":

    Тоя виц сам ли го измисли?
    А кой ходи на фашисткото сборище в Берлин?
    Май източното Коце К.

    Коментиран от #21

    11:36 16.10.2026

  • 16 Тихо бокук

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ще се чувстваш по добре":

    Не си компетентен.Тихо.

    Коментиран от #29, #41

    11:36 16.10.2026

  • 17 Глупаво е да тролиш

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Виждам":

    против Русия.

    Коментиран от #19, #24

    11:36 16.10.2026

  • 18 Защото

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Колективен руски крепостен":

    се занимаваш с лъжи и обслужване на фашизма в Украйна, с който унищожават Европа!

    11:37 16.10.2026

  • 19 Що пък не

    3 5 Отговор

    До коментар #17 от "Глупаво е да тролиш":

    Русия е една обикновена кочина.

    Коментиран от #30

    11:38 16.10.2026

  • 20 Да,бе

    5 2 Отговор
    А уж в Донбас щяха да стоят на тъмно и студено в мазетата...Тъжна работа е да си украинец в днешно време.

    11:38 16.10.2026

  • 21 За теб хихи

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хихи!":

    За украинският народ трагедия! За това помага фашизираният запад помагащ на фашисткият режим в Украйна!

    Коментиран от #38

    11:38 16.10.2026

  • 22 ......-

    4 2 Отговор
    БГ евр(Е)оатлантиците :

    ЛОШО НИ Е !!

    Коментиран от #27, #52

    11:38 16.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Така е

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Глупаво е да тролиш":

    Затова дано спреш тролленбето срещу Русия, преди да са унищожили Европа!

    Коментиран от #43

    11:39 16.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Щип

    2 2 Отговор
    Точно така предприятия с чуждо участие те са си направо чужди, а не украйнски и не са предприятия, а са складове за дронове и ракети произведени другаде, там им слагат само украинското знаме за да са виновни украинците!!!

    11:40 16.10.2026

  • 27 Копейкотрошач

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "......-":

    Чакай още по-лошото!

    Коментиран от #33, #37

    11:40 16.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Максудец 2

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Излишно се хабиш":

    Казахме му даде суПсидиите на маалата, щяхме да го дигнем на 6 %,ама той, не та не. Лаком гАз.

    11:41 16.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Щип

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "За това помага":

    Подкрепям това изказване!!!
    Войната срещу Русия се води с украинска и руска кръв разбира се, но организаторите са доста по-назапад, и само потриват алчни ръчички!!!

    11:42 16.10.2026

  • 35 Здрасти бокклук!

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "езоп":

    Имаш ли нещо да ядеш днес?

    11:43 16.10.2026

  • 36 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ха ха":

    Фашизма в Украйна до циганка опря да троли и лъже в отчаянието си. Боли, знам.

    11:43 16.10.2026

  • 37 ......-

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Копейкотрошач":

    С удоволствие ще ти напълня изхода с човечета и копейки.
    След това справата лопата ще направя отвор в междуушието ти и ще урин иам там.

    Анадъмно ?

    11:43 16.10.2026

  • 38 Глупаво е да тролиш

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "За теб хихи":

    против Русия.

    Коментиран от #44

    11:44 16.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 арбалета 🎯

    2 1 Отговор
    Ха-ха ! Сега 370 000, а зимата колко ще са ?!

    Коментиран от #47, #48

    11:44 16.10.2026

  • 41 Няма как да си компетентен

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тихо бокук":

    с денонощно тиражиране на лъжите на фашизма в Украйна и на запад.

    11:45 16.10.2026

  • 42 езоп

    4 1 Отговор
    Мирчев,Тагарев,Атанасов-где сте вии?
    ОСРАйна има нужда от мъже,като вази

    11:45 16.10.2026

  • 43 Глупаво е да тролиш

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Така е":

    противв Русия. Излагаш се.

    Коментиран от #46

    11:45 16.10.2026

  • 44 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Глупаво е да тролиш":

    Глупаво е да се троли против Русия, показвайки отчаянието на фашизма в Украйна и унищожавайки Европа!

    11:46 16.10.2026

  • 45 Браво! Много се радвам за украйна

    1 0 Отговор
    А някакви лоши новини имате ли?

    11:46 16.10.2026

  • 46 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Глупаво е да тролиш":

    Глупаво е да се троли против Русия, показвайки отчаянието на фашизма в Украйна и унищожавайки Европа! Излагане е.

    11:46 16.10.2026

  • 47 Абе в Крим 2 милиона са без ток и вода

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "арбалета 🎯":

    Зимата в пРоссия колко ще са?

    Коментиран от #49

    11:46 16.10.2026

  • 48 онзи

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "арбалета 🎯":

    В Киев и сега нямат ток , за зимата не ми се мисли . Голям бахър ги чака милите украинци !

    11:48 16.10.2026

  • 49 ......-

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Абе в Крим 2 милиона са без ток и вода":

    Аромата в Метрото в Кииф как е?

    11:48 16.10.2026

  • 50 Максудец 2

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "ха-ха":

    Ти наш Костадин ли ще обиждаш, дето го отчувахме от парче вонящо месо и ти го направихме вожд. Намерил, че премерил.

    11:48 16.10.2026

  • 51 Важното е, че

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Колективен руски крепостен":

    руснаците живеят по-добре от укаинците. За Папуа не знам дали живеят по-добре от руснаците, ама от нас в ЕСсср определено да

    11:49 16.10.2026

  • 52 Урсула

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "......-":

    От какво ти е лошо бре, Волгин? Нагушихме те с евраци. Костадин ли ти ги прибра? На него пък за какво са му?

    11:50 16.10.2026

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