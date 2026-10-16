Тръмп спря продажбата на боеприпаси на съюзниците, докато САЩ не възстановят запасите си

САЩ са спрели продажбата на боеприпаси на съюзниците си и ще я възобновят едва след възстановяването на американските запаси. Това заяви президентът Доналд Тръмп в интервю за телевизионната мрежа Newsmax, предава News.bg.
Тръмп обвини предшественика си Джо Байдън, че е предоставил на Украйна голям брой ракети Patriot и Tomahawk, както и друго въоръжение, без според него някой да е платил за доставките.
Американският президент припомни, че е настоявал европейските държави да заплащат оръжията, предназначени за Киев. Той обаче заяви, че САЩ вече задържат боеприпасите за собствените си нужди.
„Те ни плащаха, а ние им изпращахме оръжия. Но напоследък просто задържаме боеприпасите за себе си, защото са ни нужни. След като възстановим запасите си - наистина ги възстановим - отново ще позволим на съюзниците си да ги купуват от нас“, каза Тръмп.
Междувременно медийни публикации съобщават за критично ниски запаси от ракети Patriot в Украйна. Според информация на The Washington Post, цитирана от неназован официален представител, към 7 октомври са останали едва 10 ракети, които впоследствие са били използвани при атаки. Към момента наличните количества са сведени до само няколко ракети.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пламен
11:55 16.10.2026
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5 пешко
Коментиран от #22
11:57 16.10.2026
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8 Мишел
Коментиран от #41
11:59 16.10.2026
9 Оранжгутанът
Коментиран от #18
11:59 16.10.2026
10 Пламен с рака
Коментиран от #31
11:59 16.10.2026
11 Анонимен
Коментиран от #26
12:00 16.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
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14 Зелен наркоман
Коментиран от #29
12:02 16.10.2026
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16 Сатана Z
Коментиран от #20
12:05 16.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Любител на тихоокеанските ценности
До коментар #9 от "Оранжгутанът":Лика-прилика са си с клоуна.
12:07 16.10.2026
19 гост
До коментар #15 от "ха-ха":От 30 дена,един ден ще го приемете....
12:08 16.10.2026
20 гост
До коментар #16 от "Сатана Z":А бившите републики от СССР, как ги таксува Русия...
12:10 16.10.2026
21 Софиянец
Коментиран от #30
12:12 16.10.2026
22 Герги
До коментар #5 от "пешко":Никога не могат да я стигнат по простата причина че докато едните не са спирали и за момент да се въоръжават,през това време другите си гледаха живота .
Коментиран от #25
12:12 16.10.2026
23 Хихи, Хаха
12:13 16.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Гьорг
До коментар #22 от "Герги":Така го гледаха, че настаниха няколко милиона мюсюлмани да таковат жените им 😂
Коментиран от #38
12:14 16.10.2026
26 Що?
До коментар #11 от "Анонимен":Ти ще заместиш Тръмп и ще му внасяш.
Какъв ти е проблемът?
А кой ще цели Иран и с какво?
12:15 16.10.2026
27 Ужаааас!
12:17 16.10.2026
28 не може да бъде
12:18 16.10.2026
29 Я, верно Путин е позеленял от страх
До коментар #14 от "Зелен наркоман":и не му сеарват на памперсите вече. Позна.
Но не знаех, че вече е наркоман. То с тия илачи за подмладяване...
12:20 16.10.2026
30 Ясно с какво
До коментар #21 от "Софиянец":С активите на Путин.
Ти мисли с какво ще връщаш заемите на Фатмака си.
Коментиран от #33, #35, #36
12:22 16.10.2026
31 Ближи си сладоледа, трол,
До коментар #10 от "Пламен с рака":докато не те е докопал истинският Пламен. Само на раци ще му станеш. И медузи.
12:24 16.10.2026
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34 Мегаум
12:32 16.10.2026
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36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Краснов
12:44 16.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 С 10 ракети на склад ????
Виж Путин как се справя с "ре-експорта на нафта " от Индия и Корея???
Явно добре помни чендж - ДАЛАВЕРИТЕ , и годините прекарани в ГДР???
12:54 16.10.2026
40 ФАКТИ
13:02 16.10.2026
41 Инна
До коментар #8 от "Мишел":Украинските власти продадоха ракети и военно оборудване, получени от бившия президент на САЩ Джо Байдън, на „свободния пазар“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Newsmax.
„Къде са парите, които изпратихме на Украйна? Къде е цялото оборудване?“, попита той по време на интервюто.
След това той отговори на собствения си въпрос: „Байдън им даде ракети, а те ги продадоха на свободния пазар, след като бяха изпратени на Украйна.“
13:14 16.10.2026
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