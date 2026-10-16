Тръмп спря продажбата на боеприпаси на съюзниците, докато САЩ не възстановят запасите си

САЩ са спрели продажбата на боеприпаси на съюзниците си и ще я възобновят едва след възстановяването на американските запаси. Това заяви президентът Доналд Тръмп в интервю за телевизионната мрежа Newsmax, предава News.bg.

Тръмп обвини предшественика си Джо Байдън, че е предоставил на Украйна голям брой ракети Patriot и Tomahawk, както и друго въоръжение, без според него някой да е платил за доставките.

Американският президент припомни, че е настоявал европейските държави да заплащат оръжията, предназначени за Киев. Той обаче заяви, че САЩ вече задържат боеприпасите за собствените си нужди.

„Те ни плащаха, а ние им изпращахме оръжия. Но напоследък просто задържаме боеприпасите за себе си, защото са ни нужни. След като възстановим запасите си - наистина ги възстановим - отново ще позволим на съюзниците си да ги купуват от нас“, каза Тръмп.

Междувременно медийни публикации съобщават за критично ниски запаси от ракети Patriot в Украйна. Според информация на The Washington Post, цитирана от неназован официален представител, към 7 октомври са останали едва 10 ракети, които впоследствие са били използвани при атаки. Към момента наличните количества са сведени до само няколко ракети.