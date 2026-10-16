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Тръмп спря продажбата на боеприпаси на съюзниците, докато САЩ не възстановят запасите си

Тръмп спря продажбата на боеприпаси на съюзниците, докато САЩ не възстановят запасите си

16 Октомври, 2026 11:54 1 682 42

  • сащ-
  • тръмп-
  • боеприпаси-
  • съюзници-
  • запаси-
  • продажба

Американският президент обвини Джо Байдън за доставките на оръжия за Украйна и заяви, че Вашингтон отново ще разреши покупките след попълване на собствените си арсенали.

Тръмп спря продажбата на боеприпаси на съюзниците, докато САЩ не възстановят запасите си - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

САЩ са спрели продажбата на боеприпаси на съюзниците си и ще я възобновят едва след възстановяването на американските запаси. Това заяви президентът Доналд Тръмп в интервю за телевизионната мрежа Newsmax, предава News.bg.

Тръмп обвини предшественика си Джо Байдън, че е предоставил на Украйна голям брой ракети Patriot и Tomahawk, както и друго въоръжение, без според него някой да е платил за доставките.

Американският президент припомни, че е настоявал европейските държави да заплащат оръжията, предназначени за Киев. Той обаче заяви, че САЩ вече задържат боеприпасите за собствените си нужди.

„Те ни плащаха, а ние им изпращахме оръжия. Но напоследък просто задържаме боеприпасите за себе си, защото са ни нужни. След като възстановим запасите си - наистина ги възстановим - отново ще позволим на съюзниците си да ги купуват от нас“, каза Тръмп.

Междувременно медийни публикации съобщават за критично ниски запаси от ракети Patriot в Украйна. Според информация на The Washington Post, цитирана от неназован официален представител, към 7 октомври са останали едва 10 ракети, които впоследствие са били използвани при атаки. Към момента наличните количества са сведени до само няколко ракети.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пламен

    14 1 Отговор
    Рака ме изяде, а тези новини ще ме довършат.

    11:55 16.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 пешко

    54 7 Отговор
    урсула сега ще призове европейците да си разглобят пералните, за да настигнат Русия във въоръжаването....

    Коментиран от #22

    11:57 16.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мишел

    28 4 Отговор
    Ако САЩ не ползват тези ракети, може да ги възстановят в 2030г.

    Коментиран от #41

    11:59 16.10.2026

  • 9 Оранжгутанът

    16 23 Отговор
    доказа че е идиот,некадърник, лъжец,подлец и крадец.

    Коментиран от #18

    11:59 16.10.2026

  • 10 Пламен с рака

    11 2 Отговор
    Не са хубави тия работи.

    Коментиран от #31

    11:59 16.10.2026

  • 11 Анонимен

    28 6 Отговор
    Зельо сега ще разбере кон боб яде ли

    Коментиран от #26

    12:00 16.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Зелен наркоман

    26 5 Отговор
    Отивам да си сменя бельото че стана мазало

    Коментиран от #29

    12:02 16.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сатана Z

    22 4 Отговор
    USA нямат съюзници ,а васали.Вдигането на лихвите от ФЕД допълнително ще привлече европейски инвеститори и отлив на капитали от ЕС заради все по задълбочаващата се финансова криза ,която чука на вратата на ЕС.Бай Дончо добре си е направил сметката,защото не му трябва евро,което ежедневно губи своята стойност на форекс маркета

    Коментиран от #20

    12:05 16.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Любител на тихоокеанските ценности

    11 3 Отговор

    До коментар #9 от "Оранжгутанът":

    Лика-прилика са си с клоуна.

    12:07 16.10.2026

  • 19 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "ха-ха":

    От 30 дена,един ден ще го приемете....

    12:08 16.10.2026

  • 20 гост

    2 8 Отговор

    До коментар #16 от "Сатана Z":

    А бившите републики от СССР, как ги таксува Русия...

    12:10 16.10.2026

  • 21 Софиянец

    28 5 Отговор
    Мед ми капе от сърцето при такива новини! Сега фашистка еуропа с какво ще захранва зелената невестулка?

    Коментиран от #30

    12:12 16.10.2026

  • 22 Герги

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "пешко":

    Никога не могат да я стигнат по простата причина че докато едните не са спирали и за момент да се въоръжават,през това време другите си гледаха живота .

    Коментиран от #25

    12:12 16.10.2026

  • 23 Хихи, Хаха

    5 6 Отговор
    Чунким някой го пита.

    12:13 16.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гьорг

    11 1 Отговор

    До коментар #22 от "Герги":

    Така го гледаха, че настаниха няколко милиона мюсюлмани да таковат жените им 😂

    Коментиран от #38

    12:14 16.10.2026

  • 26 Що?

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    Ти ще заместиш Тръмп и ще му внасяш.
    Какъв ти е проблемът?
    А кой ще цели Иран и с какво?

    12:15 16.10.2026

  • 27 Ужаааас!

    6 13 Отговор
    Вовата пак му е плакал на рамото, че иска почивка за рафинериите си.

    12:17 16.10.2026

  • 28 не може да бъде

    4 2 Отговор
    Считам че най-хубавото тепърва предстои - сега вече съм убеден доколко политиката на Тръмп е свързана с философските постулати за мисия и цивилизованост в аспект с еврейският въпрос с миналото и бъдещето на евреите с техния принос за цивилизацията науката културата и т.н!?И тези въпроси са свързани с гоненията на евреите в Европа с войната в Иран с войната в Украйна с отношенията с Русия със съществуването на държаната Израел с нацисткото минало в Европа !?Считам че досега Тръмп общо взето се колебаеше -все пак и в Сената и в Конгреса има влиятелни евреи с друга гледна точка -напр.сенаторът Ричард Блументал!?Но сенаторът Блуменатал е дребна рибка пред Алекс Карп напр. и много по-дребен от Виткоф и сем-Къшнър и други !?!?Няма да има възраждане и преклонение пред нацизма и символите му няма да има колебание в позицията да бъдат пресечени всякакви заплахи за държаната Израел от външни фактори!?

    12:18 16.10.2026

  • 29 Я, верно Путин е позеленял от страх

    5 10 Отговор

    До коментар #14 от "Зелен наркоман":

    и не му сеарват на памперсите вече. Позна.
    Но не знаех, че вече е наркоман. То с тия илачи за подмладяване...

    12:20 16.10.2026

  • 30 Ясно с какво

    3 8 Отговор

    До коментар #21 от "Софиянец":

    С активите на Путин.
    Ти мисли с какво ще връщаш заемите на Фатмака си.

    Коментиран от #33, #35, #36

    12:22 16.10.2026

  • 31 Ближи си сладоледа, трол,

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пламен с рака":

    докато не те е докопал истинският Пламен. Само на раци ще му станеш. И медузи.

    12:24 16.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мегаум

    9 2 Отговор
    Украйна е прелъстена и изоставена.

    12:32 16.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Краснов

    1 5 Отговор
    е най-ценния актив на злобното джуджи от кремъл. Горко им на американците.

    12:44 16.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 С 10 ракети на склад ????

    1 1 Отговор
    Петрола на арабите , няма как да бъде окраден...???!!!

    Виж Путин как се справя с "ре-експорта на нафта " от Индия и Корея???

    Явно добре помни чендж - ДАЛАВЕРИТЕ , и годините прекарани в ГДР???

    12:54 16.10.2026

  • 40 ФАКТИ

    1 1 Отговор
    Рижавия агент прави всичко възможно да помогне на рашистите.

    13:02 16.10.2026

  • 41 Инна

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    Украинските власти продадоха ракети и военно оборудване, получени от бившия президент на САЩ Джо Байдън, на „свободния пазар“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Newsmax.

    „Къде са парите, които изпратихме на Украйна? Къде е цялото оборудване?“, попита той по време на интервюто.

    След това той отговори на собствения си въпрос: „Байдън им даде ракети, а те ги продадоха на свободния пазар, след като бяха изпратени на Украйна.“

    13:14 16.10.2026

  • 42 Русия: Не всичко стана по плана...

    0 0 Отговор
    Стана даже по - добре от него. Искахме демилитаризиране на Украйна, а вместо това разоръжихме и разорихме целия ЕС, НАЦИ и САЩ...

    13:22 16.10.2026