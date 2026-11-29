Демократите в САЩ подготвят законопроект за ограничаване на GRAT трастовете, използвани от милиардери за прехвърляне на поскъпнали акции към наследници с минимален или нулев данък върху дарението. Сред хората, свързвани с този механизъм, са Илон Мъск, съоснователят на Nvidia Дженсен Хуанг, главният изпълнителен директор на AMD Лиза Су и ръководителят на Microsoft Сатя Надела.

Сенаторът от Орегон Рон Уайдън заяви пред Financial Times, че ще настоява за бързо приемане на мярката. „Свръхбогатите прехвърлят купища пари на хартия и изведнъж данъците, които трябва да платят, изчезват“, каза той.

Уайдън може да оглави финансовия комитет на Сената през януари. Законопроектът обаче може да срещне съпротива от президента Доналд Тръмп, който има право да наложи вето. За преодоляването му ще е необходимо мнозинство от две трети в Конгреса.

Как работи GRAT

GRAT е вид анюитетен траст, при който собственикът прехвърля активи за определен срок, но запазва правото си да получава регулярни плащания. Ако акциите поскъпнат значително, остатъкът може да бъде прехвърлен на посочените бенефициенти без допълнителен данък върху дарението.

Механизмът е въведен през 1990 г. Според анализа на корпоративни отчети, цитиран от Financial Times, четиримата милиардери са поставили в GRAT трастове акции за общо 20 млрд. долара. На практика това позволява прехвърляне на значителни активи, без да се начислява стандартният 40-процентен данък върху имущество над прага от 15 млн. долара.

Акциите на Nvidia са нараснали до 16 млрд. долара

През 2016 г. Дженсен Хуанг и съпругата му са създали четири анюитетни траста. Във всеки от тях са били прехвърлени по 770 000 акции на Nvidia, оценени общо на 100 млн. долара. Размерът на плащанията е бил определен така, че настоящата им стойност да съответства на първоначалната стойност на акциите.

След рязкото поскъпване на книжата за плащанията е била необходима само малка част от тях. Останалите акции са били прехвърлени в друг траст и според Financial Times към края на ноември 2026 г. са достигнали стойност от 16 млрд. долара.

Мъск е поставил в трастове, създадени през 2024 г., акции на SpaceX за 1 млрд. долара. Надела държи в такива структури акции на Microsoft за 213 млн. долара, което е около половината от притежаваните от него акции на компанията.

Дебатът се пренася и върху щатските данъци

Спорът за данъчното облагане на най-богатите се засили и в Калифорния. В началото на ноември избирателите отхвърлиха предложение за еднократен 5-процентен данък върху богатството на милиардерите, като средствата трябваше да бъдат насочени основно към здравеопазването. Противниците на инициативата спечелиха с около 5,5 процентни пункта.

Fortune съобщи, че сред милиардерите, напуснали Калифорния на фона на дебата, са съоснователите на Google Сергей Брин и Лари Пейдж, инвеститорът Питър Тийл и режисьорът Стивън Спилбърг. Потенциалните данъчни плащания на шестима от напусналите са били оценени на около 27 млрд. долара. Financial Times допусна, че при приемане на данъка властите могат да проверяват фактическото местоживеене чрез недвижими имоти, банкови сметки, регистрация на автомобили и други връзки с щата.

Източници: rbc.ru, ft.com, apnews.com