ЕС ще поиска от Зеленски да смекчи критиките към Тръмп

Лидерите на Европейския съюз подготвят призив към украинския президент Володимир Зеленски да смекчи публичните си критики към американския държавен глава Доналд Тръмп. Разговорът се очаква да се проведе по време на срещата на върха на ЕС в Брюксел, съобщи Financial Times, позовавайки се на трима служители, запознати с подготовката на форума.
Европейските правителства се опитват да запазят подкрепата си за Украйна, без да стигат до открито противопоставяне с Вашингтон. Напрежението между Тръмп и Зеленски се засили след сделката на американския президент с руския му колега Владимир Путин за внос на руски дизел и след призивите му Украйна да спре ударите по руската енергийна инфраструктура.
Зеленски обяви край на примирието по енергийните обекти
Зеленски заяви, че Киев ще възобнови атаките срещу руски петролни рафинерии, след като Москва продължи ударите по украинската енергийна система. По данни на Асошиейтед прес украинският президент е казал, че търпението му е изчерпано, а във връзка с американската политика е заявил: „Наистина се чувствам предаден“.
Украинският президент критикува и решението на Вашингтон да разреши доставките на руски дизел към американския и световния пазар. Киев смята, че подобна стъпка осигурява допълнителни приходи за Москва, докато войната продължава.
Тръмп отговори с нови нападки срещу Зеленски. В интервю за Newsmax той определи украинските удари по руски рафинерии като „позор“ и заяви, че украинският президент е по-труден за договаряне от Путин. Американският държавен глава настоява, че атаките допринасят за повишаването на цените на горивата.
Киев иска военна помощ и средства за зимата
Зеленски пристигна в Брюксел с искания за допълнителна военна помощ, противоракетна отбрана и защита на енергийната инфраструктура. Той заяви, че не вижда признаци Русия да е готова да прекрати войната и че Украйна трябва да се подготви за зимата.
„Зимният пакет не е само енергия. Той включва и противовъздушна отбрана, както и финансиране“, каза украинският президент, цитиран от Ройтерс.
Европейските лидери ще обсъдят и финансовите нужди на Украйна. Правителството в Киев оценява дефицита за 2027 г. на 78 милиарда долара. Ройтерс съобщава, че отделно Украйна има недостиг от 32,6 милиарда долара в бюджета за следващата година, без в сумата да са включени преките военни доставки от съюзниците.
Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас заяви, че позицията на ЕС се различава от тази на Вашингтон. „Трябва да окажем натиск върху агресора да прекрати войната, а не върху жертвата да се предаде“, каза тя.
На този фон европейските лидери трябва да балансират между подкрепата за Киев и необходимостта да не прекъсват трансатлантическата координация. Срещата в Брюксел е посветена на помощта за Украйна, европейската отбрана и подготовката на критичната инфраструктура за зимата.
Източници: ft.com, apnews.com, internazionale.it
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Факти
12:30 16.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Лицемери
Коментиран от #23, #48
12:31 16.10.2026
5 ЕС на Зеленския
Урсула и Кая са му дали всичката власт върху финансите и политиките на ЕС.
12:32 16.10.2026
6 Зеленски
12:32 16.10.2026
7 Така е..
12:33 16.10.2026
8 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #1 от "Ха ха ха ха":БЪЛГАРИЯ УЧАСТВА ПРЯКО ВЪВ ВОЙНАТА СРЕЩУ РУСИЯ...ОТ БЪЛГАРИЯ СЕ УПРАВЛЯВАТ ДРОНОВЕТЕ КОИТО БОМБЯТ ХОРАТА В РУСИЯ ....БУДАНОВ ЗА ТОВА БЕШЕ СЕКРЕТНО В БЪЛГАРИЯ .ЗА ТОВА И ВЗРИВИХА АНТЕНИТЕ НА СТАРЛИНК...СКОРО БЪЛГАРИТЕ ЩЕ ИМАТ СЪДБАТА НА УКРАЙНА ЗА ТОВА ЧЕ ВОДЯТ ВОЙНА С РУСИЯ
Коментиран от #26
12:34 16.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 арбалета 🎯
12:35 16.10.2026
12 Няма смисъл
С риж неадекватник как се общува?
Коментиран от #16
12:37 16.10.2026
13 Брейиии
Коментиран от #57
12:38 16.10.2026
14 Георги
12:38 16.10.2026
15 не може да бъде
12:38 16.10.2026
16 Д-р Гълъбова
До коментар #12 от "Няма смисъл":Лесно. С инжекции и усмирителна риза.
Доведете ми го.
12:38 16.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Не ми пука
Коментиран от #54
12:40 16.10.2026
19 Да-а
Коментиран от #22, #35
12:40 16.10.2026
20 Съобразявай се
12:41 16.10.2026
21 Тези нищожества
Коментиран от #34
12:41 16.10.2026
22 Георги
До коментар #19 от "Да-а":след края на войната за зелю в Москва ще е по-безопасно от колкото на запад.
Коментиран от #32
12:42 16.10.2026
23 Като едно реалити шоу са
До коментар #4 от "Лицемери":Дори са под нивото на сапунен сериал .
12:44 16.10.2026
24 трансатлантическата координация
Коментиран от #29, #50
12:45 16.10.2026
25 бърза смяна на кормчията в Киев
Коментиран от #28, #52
12:46 16.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Луди не ами тотално луди
12:47 16.10.2026
28 Евала Зеленски
До коментар #25 от "бърза смяна на кормчията в Киев":Спука от бомбене Путин.
12:48 16.10.2026
29 Фалира СССР и СОЦА
До коментар #24 от "трансатлантическата координация":ЕС си бомби Путин регулярно.
Коментиран от #43
12:49 16.10.2026
30 Малките помияри както и с Гренландия беш
12:49 16.10.2026
31 Анонимен
Коментиран от #41, #45
12:49 16.10.2026
32 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #22 от "Георги":Важно е за Путин къде ще е по безопасно след края на войната.
Коментиран от #38
12:50 16.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #21 от "Тези нищожества":Тия с дълговете разчекнаха Русия от бомбене.
12:51 16.10.2026
35 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #19 от "Да-а":"Уплашения" зеленски разказва играта на Путин.
12:53 16.10.2026
36 В ЕК да си умуват пуйките
12:56 16.10.2026
37 Соваж бейби
петрушечници в Русия и Петрушка традиционен панаирен шут, присмехулник и кавгаджия само че по украински и европейски .
Коментиран от #40
12:57 16.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Светът не се върти
Чудя се защо републиканците още не са ги о изритали. И на тях им писна от рижото посмешище.
13:00 16.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Атина Палада
Коментиран от #44
13:01 16.10.2026
43 Събуди се бре момче
До коментар #29 от "Фалира СССР и СОЦА":Външният дълг на Русия е три пъти по малък от тоя дори на Полша и е несравнимо нищожен с този на Германия и Франция. Реално като изключим вътрешните облигации от собствени банки Русия няма и 90 милиарда дълг бре. А в същото време ръста на икономиката и е 2,3 пъти по голям от този на Франция !
Коментиран от #46
13:01 16.10.2026
44 Тодор Колев
До коментар #42 от "Атина Палада":След като доказа че не е ДАМУЖИК, Зеленски доказа, че е и ЙЕСМЕН.
13:02 16.10.2026
45 Верен копеец!
До коментар #31 от "Анонимен":Блазе ти на розовите сънища! Аз сънувам само кошмари. Как всички путинци ни товарят на влака за Москва. С черни печати за ЕС. Неееее!
13:03 16.10.2026
46 Путин гол до кръста на пони
До коментар #43 от "Събуди се бре момче":Увеличете на на номер 43 заплатата!
Коментиран от #53
13:03 16.10.2026
47 Оня
13:04 16.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 И защо
13:05 16.10.2026
50 Не плямпай,
До коментар #24 от "трансатлантическата координация":а тичкай да я приключиш.
Коментиран от #56
13:06 16.10.2026
51 Абе в тоя кокошкарник ЕК
13:08 16.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Зелю гол под кръста на пони
До коментар #46 от "Путин гол до кръста на пони":и някакъв Урсул побеснял от любов го гони а Макрон развява жълти балони
13:11 16.10.2026
54 Т.е. не ти пука за себе си,
До коментар #18 от "Не ми пука":защото си в ЕС и НАТО, не извън тях. И имаш да връщаш заем, изтеглен от Радев...
Ама да не те мислим, казваш.
13:11 16.10.2026
55 Една позиция
Рейган при когото рухна колоса на глинени крака СССР.Сега гупака Тръмп взе
страна на терористите от дивите северни племена Русия.Още 2г и сбогом Тръмп
и разпад на руската федерация.
Коментиран от #58, #60
13:14 16.10.2026
56 Тя е приключена бе човеко
До коментар #50 от "Не плямпай,":"трансатлантическата координация" няма по нито една позиция от години. САЩ е агресор, САЩ е терорист. САЩ са злото. САЩ е световният "Мамник" който броди по света краде, тероризира и убива. „САЩ ще използват включително и икономически и геополитически натиск, за да привлекат капитал, по все по-агресивни и брутални начини. Включително и от Европа, включително и от България ! Тези капиталови войни ще бъдат значително по-сериозни от скорошните "търговски войни.“ ! Проблемът е ще е с „финансова репресия“, тоест действия от страна на САЩ за принудително изкупуване на нейния дълг. На „жаргон на нормален човек“, това е като „все едно да държиш пистолет на нечия глава и да го накараш да купи твоите облигации. Дори трябва да се приема буквално. Преди седмица Доналд Тръмп намекна точно за това“. Може да се добави, че подобно действие може да се счита за „немислимо“, но преди да се припомни, за отвличането на президента на суверенна държава, Венецуела, или убийството на цялото ръководство на друга, Иран. Не толкова отдавна са били разглеждани като такива но са факт нали?
13:14 16.10.2026
57 Инна
До коментар #13 от "Брейиии":Украинските власти продадоха ракети и военно оборудване, получени от бившия президент на САЩ Джо Байдън, на „свободния пазар“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Newsmax.
„Къде са парите, които изпратихме на Украйна? Къде е цялото оборудване?“, попита той по време на интервюто.
След това той отговори на собствения си въпрос: „Байдън им даде ракети, а те ги продадоха на свободния пазар, след като бяха изпратени на Украйна.“
Коментиран от #59
13:19 16.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Грешиш
До коментар #55 от "Една позиция":САЩ не спечели нищо от разпада на СССР. Роналд Рейгън вкара щатите в колосални дългове. Икономическа му политика, т.н. "рейгономика" съсипа американската промишленост и фермерите. Създаде условия за изгряването на нов икономически гигант от изток, Китайската народна република.
13:29 16.10.2026
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13:32 16.10.2026