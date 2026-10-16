ЕС ще поиска от Зеленски да смекчи критиките към Тръмп

Лидерите на Европейския съюз подготвят призив към украинския президент Володимир Зеленски да смекчи публичните си критики към американския държавен глава Доналд Тръмп. Разговорът се очаква да се проведе по време на срещата на върха на ЕС в Брюксел, съобщи Financial Times, позовавайки се на трима служители, запознати с подготовката на форума.

Европейските правителства се опитват да запазят подкрепата си за Украйна, без да стигат до открито противопоставяне с Вашингтон. Напрежението между Тръмп и Зеленски се засили след сделката на американския президент с руския му колега Владимир Путин за внос на руски дизел и след призивите му Украйна да спре ударите по руската енергийна инфраструктура.

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Зеленски заяви, че Киев ще възобнови атаките срещу руски петролни рафинерии, след като Москва продължи ударите по украинската енергийна система. По данни на Асошиейтед прес украинският президент е казал, че търпението му е изчерпано, а във връзка с американската политика е заявил: „Наистина се чувствам предаден“.

Украинският президент критикува и решението на Вашингтон да разреши доставките на руски дизел към американския и световния пазар. Киев смята, че подобна стъпка осигурява допълнителни приходи за Москва, докато войната продължава.

Тръмп отговори с нови нападки срещу Зеленски. В интервю за Newsmax той определи украинските удари по руски рафинерии като „позор“ и заяви, че украинският президент е по-труден за договаряне от Путин. Американският държавен глава настоява, че атаките допринасят за повишаването на цените на горивата.

Киев иска военна помощ и средства за зимата

Зеленски пристигна в Брюксел с искания за допълнителна военна помощ, противоракетна отбрана и защита на енергийната инфраструктура. Той заяви, че не вижда признаци Русия да е готова да прекрати войната и че Украйна трябва да се подготви за зимата.

„Зимният пакет не е само енергия. Той включва и противовъздушна отбрана, както и финансиране“, каза украинският президент, цитиран от Ройтерс.

Европейските лидери ще обсъдят и финансовите нужди на Украйна. Правителството в Киев оценява дефицита за 2027 г. на 78 милиарда долара. Ройтерс съобщава, че отделно Украйна има недостиг от 32,6 милиарда долара в бюджета за следващата година, без в сумата да са включени преките военни доставки от съюзниците.

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас заяви, че позицията на ЕС се различава от тази на Вашингтон. „Трябва да окажем натиск върху агресора да прекрати войната, а не върху жертвата да се предаде“, каза тя.

На този фон европейските лидери трябва да балансират между подкрепата за Киев и необходимостта да не прекъсват трансатлантическата координация. Срещата в Брюксел е посветена на помощта за Украйна, европейската отбрана и подготовката на критичната инфраструктура за зимата.

Източници: ft.com, apnews.com, internazionale.it