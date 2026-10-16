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ЕС ще поиска от Зеленски да смекчи критиките към Тръмп
  Тема: Украйна

ЕС ще поиска от Зеленски да смекчи критиките към Тръмп

16 Октомври, 2026 12:23 1 134 61

  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • европейски съюз-
  • украйна-
  • войната в украйна

Европейските лидери се опитват да запазят подкрепата за Киев, без да задълбочават конфликта с Вашингтон. Зеленски настоява за оръжия, средства и възстановяване на разузнавателната помощ

ЕС ще поиска от Зеленски да смекчи критиките към Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерите на Европейския съюз подготвят призив към украинския президент Володимир Зеленски да смекчи публичните си критики към американския държавен глава Доналд Тръмп. Разговорът се очаква да се проведе по време на срещата на върха на ЕС в Брюксел, съобщи Financial Times, позовавайки се на трима служители, запознати с подготовката на форума.

Европейските правителства се опитват да запазят подкрепата си за Украйна, без да стигат до открито противопоставяне с Вашингтон. Напрежението между Тръмп и Зеленски се засили след сделката на американския президент с руския му колега Владимир Путин за внос на руски дизел и след призивите му Украйна да спре ударите по руската енергийна инфраструктура.

Още новини от Украйна

Зеленски обяви край на примирието по енергийните обекти

Зеленски заяви, че Киев ще възобнови атаките срещу руски петролни рафинерии, след като Москва продължи ударите по украинската енергийна система. По данни на Асошиейтед прес украинският президент е казал, че търпението му е изчерпано, а във връзка с американската политика е заявил: „Наистина се чувствам предаден“.

Украинският президент критикува и решението на Вашингтон да разреши доставките на руски дизел към американския и световния пазар. Киев смята, че подобна стъпка осигурява допълнителни приходи за Москва, докато войната продължава.

Тръмп отговори с нови нападки срещу Зеленски. В интервю за Newsmax той определи украинските удари по руски рафинерии като „позор“ и заяви, че украинският президент е по-труден за договаряне от Путин. Американският държавен глава настоява, че атаките допринасят за повишаването на цените на горивата.

Киев иска военна помощ и средства за зимата

Зеленски пристигна в Брюксел с искания за допълнителна военна помощ, противоракетна отбрана и защита на енергийната инфраструктура. Той заяви, че не вижда признаци Русия да е готова да прекрати войната и че Украйна трябва да се подготви за зимата.

„Зимният пакет не е само енергия. Той включва и противовъздушна отбрана, както и финансиране“, каза украинският президент, цитиран от Ройтерс.

Европейските лидери ще обсъдят и финансовите нужди на Украйна. Правителството в Киев оценява дефицита за 2027 г. на 78 милиарда долара. Ройтерс съобщава, че отделно Украйна има недостиг от 32,6 милиарда долара в бюджета за следващата година, без в сумата да са включени преките военни доставки от съюзниците.

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас заяви, че позицията на ЕС се различава от тази на Вашингтон. „Трябва да окажем натиск върху агресора да прекрати войната, а не върху жертвата да се предаде“, каза тя.

На този фон европейските лидери трябва да балансират между подкрепата за Киев и необходимостта да не прекъсват трансатлантическата координация. Срещата в Брюксел е посветена на помощта за Украйна, европейската отбрана и подготовката на критичната инфраструктура за зимата.

Източници: ft.com, apnews.com, internazionale.it


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факти

    20 4 Отговор
    ЕССР ще поиска от Зеленски да смекчи критиките към Тръмп

    12:30 16.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Лицемери

    31 3 Отговор
    Двуличници. Хем гладни, хем на голямо. Ямата ресурси, нищо не произвеждат, само едни големи усти и розови знаменца.

    Коментиран от #23, #48

    12:31 16.10.2026

  • 5 ЕС на Зеленския

    31 3 Отговор
    Зеления Вожд управлява не само Украйна, но и целия Европейски Съюз!
    Урсула и Кая са му дали всичката власт върху финансите и политиките на ЕС.

    12:32 16.10.2026

  • 6 Зеленски

    15 3 Отговор
    Ще се снимам в Европейската цевтрала с лидирите на ЕС до златнана статуя на Тръмпоча ха ха ха.

    12:32 16.10.2026

  • 7 Така е..

    15 1 Отговор
    Според лицемерите "малко лицемерие, никога не е излишно"..

    12:33 16.10.2026

  • 8 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха ха ха":

    БЪЛГАРИЯ УЧАСТВА ПРЯКО ВЪВ ВОЙНАТА СРЕЩУ РУСИЯ...ОТ БЪЛГАРИЯ СЕ УПРАВЛЯВАТ ДРОНОВЕТЕ КОИТО БОМБЯТ ХОРАТА В РУСИЯ ....БУДАНОВ ЗА ТОВА БЕШЕ СЕКРЕТНО В БЪЛГАРИЯ .ЗА ТОВА И ВЗРИВИХА АНТЕНИТЕ НА СТАРЛИНК...СКОРО БЪЛГАРИТЕ ЩЕ ИМАТ СЪДБАТА НА УКРАЙНА ЗА ТОВА ЧЕ ВОДЯТ ВОЙНА С РУСИЯ

    Коментиран от #26

    12:34 16.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 арбалета 🎯

    15 1 Отговор
    Наш зеля преподобни - хем гол , хем - голям !

    12:35 16.10.2026

  • 12 Няма смисъл

    4 16 Отговор
    Тръмп всеки ден си сменя мнението.
    С риж неадекватник как се общува?

    Коментиран от #16

    12:37 16.10.2026

  • 13 Брейиии

    22 1 Отговор
    ЕС нещо да поиска от Зеленски. До сега само даваше ... Какви смешници са

    Коментиран от #57

    12:38 16.10.2026

  • 14 Георги

    17 0 Отговор
    много ме кефи брадясалата надрусана зелена еуглена, ходи иска и настоява. И в повечето случаи и получава, даже понякога получава преди да е поискала. Жалко само за Украйна.

    12:38 16.10.2026

  • 15 не може да бъде

    20 0 Отговор
    Искам да ви кажа че конфликтът вече е налице и има много по-дълбок цивилизационен смисъл и характер -и той не засяга само отношенията Тръмп -Зеленски!?Искам да попитам -колко пъти напр-г-жа Кая Калас се е срещала с държавни секретар по външна политика Марко Рубио!?Отговарям -0 пъти ..Рубио просто я избягва не защото е блондинка и не е от неговия тип жени а защото тя е най-яркият изразител на една безумна политика ..и даже не става дума само за отношенията с Русия!?Ще видим и други неща -но засега трябва да се запасим с търпение.. така или иначе ножът вече се доближава до кокала!?

    12:38 16.10.2026

  • 16 Д-р Гълъбова

    7 5 Отговор

    До коментар #12 от "Няма смисъл":

    Лесно. С инжекции и усмирителна риза.
    Доведете ми го.

    12:38 16.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Не ми пука

    12 1 Отговор
    Нито за ЕС нито за Тръмп нито пък за зеленски нито за куевската хунта пък най малко.

    Коментиран от #54

    12:40 16.10.2026

  • 19 Да-а

    16 2 Отговор
    Уплашиха се, Зеленски вече не си сдържа нервите и ще направи някоя беля. Наистина е опасно. Този човек в отчаянието си ще започне да обвинява всички, които го накараха да предизвика Русия, да унищожи държавата и народа си и сега да се страхува за собственото си оцеляване. Вече е разбрал, че е сгрешил , като е повярвал, че ще бъде защитен от "приятелите" си. Какво ли може да направи, ако не го възпрат навреме? Да се надяваме, че е под добро наблюдение!

    Коментиран от #22, #35

    12:40 16.10.2026

  • 20 Съобразявай се

    10 2 Отговор
    Европейците станаха диалогични благодарение на американците.Преди създаване на Европейския съюз, са били ужасни съседи съседи.

    12:41 16.10.2026

  • 21 Тези нищожества

    15 2 Отговор
    Набедени за "Европейски лидери" вместо да обсъждат финансовите нужди на Украйна по добре дълговете си да погледнат и датите на падежите им че ситуацията е слабо казано трагична

    Коментиран от #34

    12:41 16.10.2026

  • 22 Георги

    10 4 Отговор

    До коментар #19 от "Да-а":

    след края на войната за зелю в Москва ще е по-безопасно от колкото на запад.

    Коментиран от #32

    12:42 16.10.2026

  • 23 Като едно реалити шоу са

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Лицемери":

    Дори са под нивото на сапунен сериал .

    12:44 16.10.2026

  • 24 трансатлантическата координация

    12 2 Отговор
    Относно подкрепата за хунтата в Киев трябва да приключи защото Европа е на прага на фалит ! Още юни 2027 година реално поне 3 държави няма да могат да обслужват плащанията си по дълга ...

    Коментиран от #29, #50

    12:45 16.10.2026

  • 25 бърза смяна на кормчията в Киев

    8 2 Отговор
    Урсули с урсулите, бързо сменете зелената киевска еуглена, защото ще потънете заедно с нея...нещата се случват бързо..

    Коментиран от #28, #52

    12:46 16.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Луди не ами тотално луди

    11 1 Отговор
    Кая Калас заяви, че позицията на ЕС се различава от тази на Вашингтон. „Трябва да окажем натиск върху агресора да прекрати войната, а не върху жертвата да се предаде“, каза тя.....ку-куууу ?

    12:47 16.10.2026

  • 28 Евала Зеленски

    2 9 Отговор

    До коментар #25 от "бърза смяна на кормчията в Киев":

    Спука от бомбене Путин.

    12:48 16.10.2026

  • 29 Фалира СССР и СОЦА

    2 8 Отговор

    До коментар #24 от "трансатлантическата координация":

    ЕС си бомби Путин регулярно.

    Коментиран от #43

    12:49 16.10.2026

  • 30 Малките помияри както и с Гренландия беш

    5 2 Отговор
    Пак почнаха да мяучат за "трансатлантическата координация" хахахаха....

    12:49 16.10.2026

  • 31 Анонимен

    7 2 Отговор
    Зеленото нарко-джудже вече а аут. Просто още не го знае.

    Коментиран от #41, #45

    12:49 16.10.2026

  • 32 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 9 Отговор

    До коментар #22 от "Георги":

    Важно е за Путин къде ще е по безопасно след края на войната.

    Коментиран от #38

    12:50 16.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 10 Отговор

    До коментар #21 от "Тези нищожества":

    Тия с дълговете разчекнаха Русия от бомбене.

    12:51 16.10.2026

  • 35 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 9 Отговор

    До коментар #19 от "Да-а":

    "Уплашения" зеленски разказва играта на Путин.

    12:53 16.10.2026

  • 36 В ЕК да си умуват пуйките

    6 1 Отговор
    Правилният ход за България е да обяви активен неутралитет както от Възраждане са заявили хората. ЕК е вредна и опасна за националната ни сигурност а НАТО е доказано терористична и престъпна организация

    12:56 16.10.2026

  • 37 Соваж бейби

    2 2 Отговор
    Колко са жалки от ЕС като традиционните кукловоди
    петрушечници в Русия и Петрушка традиционен панаирен шут, присмехулник и кавгаджия само че по украински и европейски .

    Коментиран от #40

    12:57 16.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Светът не се върти

    1 4 Отговор
    около лудото Тръмпи.
    Чудя се защо републиканците още не са ги о изритали. И на тях им писна от рижото посмешище.

    13:00 16.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Йесмен ли е Зеленски?

    Коментиран от #44

    13:01 16.10.2026

  • 43 Събуди се бре момче

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Фалира СССР и СОЦА":

    Външният дълг на Русия е три пъти по малък от тоя дори на Полша и е несравнимо нищожен с този на Германия и Франция. Реално като изключим вътрешните облигации от собствени банки Русия няма и 90 милиарда дълг бре. А в същото време ръста на икономиката и е 2,3 пъти по голям от този на Франция !

    Коментиран от #46

    13:01 16.10.2026

  • 44 Тодор Колев

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    След като доказа че не е ДАМУЖИК, Зеленски доказа, че е и ЙЕСМЕН.

    13:02 16.10.2026

  • 45 Верен копеец!

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Анонимен":

    Блазе ти на розовите сънища! Аз сънувам само кошмари. Как всички путинци ни товарят на влака за Москва. С черни печати за ЕС. Неееее!

    13:03 16.10.2026

  • 46 Путин гол до кръста на пони

    0 3 Отговор

    До коментар #43 от "Събуди се бре момче":

    Увеличете на на номер 43 заплатата!

    Коментиран от #53

    13:03 16.10.2026

  • 47 Оня

    3 0 Отговор
    Как да го спрат ?!? Нали всичките в Гомора брюксел са до ушите вътре в далаверите с укро-ч.ф.та. От половината трилион евро, дадени му досега, поне 25-30% са останали или са се върнали в тях.

    13:04 16.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 И защо

    4 0 Отговор
    "Европейските лидери" се опитват да запазят подкрепата за Киев, без да задълбочават конфликта с Вашингтон ? А? А Радев не е ли лидер? Никаква подкрепата за Киев! Така е лидерски !

    13:05 16.10.2026

  • 50 Не плямпай,

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "трансатлантическата координация":

    а тичкай да я приключиш.

    Коментиран от #56

    13:06 16.10.2026

  • 51 Абе в тоя кокошкарник ЕК

    4 0 Отговор
    Няма ли да влезе нещо с мозък най на края ? То от кухо по кухо всичко там

    13:08 16.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Зелю гол под кръста на пони

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "Путин гол до кръста на пони":

    и някакъв Урсул побеснял от любов го гони а Макрон развява жълти балони

    13:11 16.10.2026

  • 54 Т.е. не ти пука за себе си,

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "Не ми пука":

    защото си в ЕС и НАТО, не извън тях. И имаш да връщаш заем, изтеглен от Радев...
    Ама да не те мислим, казваш.

    13:11 16.10.2026

  • 55 Една позиция

    2 6 Отговор
    Тръмп ще остане в историята като глупака Тръмп за разлика от съпартиеца му
    Рейган при когото рухна колоса на глинени крака СССР.Сега гупака Тръмп взе
    страна на терористите от дивите северни племена Русия.Още 2г и сбогом Тръмп
    и разпад на руската федерация.

    Коментиран от #58, #60

    13:14 16.10.2026

  • 56 Тя е приключена бе човеко

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Не плямпай,":

    "трансатлантическата координация" няма по нито една позиция от години. САЩ е агресор, САЩ е терорист. САЩ са злото. САЩ е световният "Мамник" който броди по света краде, тероризира и убива. „САЩ ще използват включително и икономически и геополитически натиск, за да привлекат капитал, по все по-агресивни и брутални начини. Включително и от Европа, включително и от България ! Тези капиталови войни ще бъдат значително по-сериозни от скорошните "търговски войни.“ ! Проблемът е ще е с „финансова репресия“, тоест действия от страна на САЩ за принудително изкупуване на нейния дълг. На „жаргон на нормален човек“, това е като „все едно да държиш пистолет на нечия глава и да го накараш да купи твоите облигации. Дори трябва да се приема буквално. Преди седмица Доналд Тръмп намекна точно за това“. Може да се добави, че подобно действие може да се счита за „немислимо“, но преди да се припомни, за отвличането на президента на суверенна държава, Венецуела, или убийството на цялото ръководство на друга, Иран. Не толкова отдавна са били разглеждани като такива но са факт нали?

    13:14 16.10.2026

  • 57 Инна

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Брейиии":

    Украинските власти продадоха ракети и военно оборудване, получени от бившия президент на САЩ Джо Байдън, на „свободния пазар“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Newsmax.

    „Къде са парите, които изпратихме на Украйна? Къде е цялото оборудване?“, попита той по време на интервюто.

    След това той отговори на собствения си въпрос: „Байдън им даде ракети, а те ги продадоха на свободния пазар, след като бяха изпратени на Украйна.“

    Коментиран от #59

    13:19 16.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Грешиш

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Една позиция":

    САЩ не спечели нищо от разпада на СССР. Роналд Рейгън вкара щатите в колосални дългове. Икономическа му политика, т.н. "рейгономика" съсипа американската промишленост и фермерите. Създаде условия за изгряването на нов икономически гигант от изток, Китайската народна република.

    13:29 16.10.2026

  • 61 768765

    0 0 Отговор
    и по един костюм Cavali подарък

    13:32 16.10.2026

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