ЕП подготвя резолюция за руските удари в Черно море и нарушенията на въздушното пространство на ЕС

Европейският парламент включи в програмата си за следващата седмица обсъждане и приемане на резолюция във връзка с нарастващите руски удари в Черно море и действията, засягащи държави от ЕС. Това става ясно от дневния ред на предстоящото заседание в Страсбург, предава БТА.

Във вторник евродепутатите ще обсъдят ситуацията с върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас. Гласуването на резолюцията е предвидено за четвъртък.

Решението темата да бъде включена в дневния ред е взето по-рано тази седмица. Засега няма готов проект на резолюцията, като се очаква текстът да бъде изготвен и съгласуван през следващите дни.

Повод за дебата са ударите по няколко търговски кораба в Черно море край българския и румънския бряг, съобщиха от Европейския парламент. В изявлението се отбелязва още, че през последните месеци руски самолети и дронове многократно са нарушавали въздушното пространство на няколко държави от ЕС.