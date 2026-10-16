ЕП подготвя резолюция за руските удари в Черно море и нарушенията на въздушното пространство на ЕС

Европейският парламент включи в програмата си за следващата седмица обсъждане и приемане на резолюция във връзка с нарастващите руски удари в Черно море и действията, засягащи държави от ЕС. Това става ясно от дневния ред на предстоящото заседание в Страсбург, предава БТА.
Във вторник евродепутатите ще обсъдят ситуацията с върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас. Гласуването на резолюцията е предвидено за четвъртък.
Решението темата да бъде включена в дневния ред е взето по-рано тази седмица. Засега няма готов проект на резолюцията, като се очаква текстът да бъде изготвен и съгласуван през следващите дни.
Повод за дебата са ударите по няколко търговски кораба в Черно море край българския и румънския бряг, съобщиха от Европейския парламент. В изявлението се отбелязва още, че през последните месеци руски самолети и дронове многократно са нарушавали въздушното пространство на няколко държави от ЕС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
13:11 16.10.2026
2 Не мога да я гледам
Коментиран от #17, #49, #62
13:12 16.10.2026
3 Тая и урсулите
Коментиран от #33
13:13 16.10.2026
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9 Фатмака знае нещо
До коментар #5 от "1488":което ти не знаеш.
13:16 16.10.2026
10 Отново
Коментиран от #68
13:17 16.10.2026
11 Овчар
13:17 16.10.2026
12 Абе
13:18 16.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Бродяга
13:19 16.10.2026
15 тя една патка така мислила,мислил че умр
13:19 16.10.2026
16 Ехааааааа
13:20 16.10.2026
17 вовкин
До коментар #2 от "Не мога да я гледам":гледаи бункерниея-красота
Коментиран от #43
13:20 16.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Бай Иван
13:21 16.10.2026
20 Не разбрал
Коментиран от #35
13:21 16.10.2026
21 СЪД за всички УРСУЛИ , съд за европеиск
13:21 16.10.2026
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28 Мислител
13:25 16.10.2026
29 арбалета 🎯
13:25 16.10.2026
30 Емил
13:25 16.10.2026
31 Гожи
Коментиран от #53
13:26 16.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 гого
До коментар #3 от "Тая и урсулите":Евролеиския съюз не убива хора
Коментиран от #37, #40, #42
13:26 16.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Гожи
До коментар #20 от "Не разбрал":Трябва да се убеди българския народ, че е в опасност и е необходимо да се вземат заеми за въоръжение.
13:27 16.10.2026
36 Ген.Теста ди гомма
До коментар #13 от "Мтрфанова":Ич не се плаща, аз и без туй тилап ам покорно и ежедневно.
13:29 16.10.2026
37 Емил
До коментар #33 от "гого":А какво прави с доставянето на ракети на Киев?!
Само питам де.
Или те са от добрите ракетки хуманните!?
13:30 16.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ЕС ПОДГОТВЯ ПОРЕДНИТЕ ГЛУПОСТИ
13:32 16.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
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42 Верно ли
До коментар #33 от "гого":Оръжията и парите за оръжия са за парти сигурно. Тези неща на раменете, не са само за равновесие. Съжалявам, че и триещият се е припознал.
13:35 16.10.2026
43 зеленияrнom
До коментар #17 от "вовкин":Как да го гледам, като не излиза от бункера в Англия.
13:36 16.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ЕП да си пишат резолюциите
13:36 16.10.2026
46 Шпрота ли е, стрида ли?
13:37 16.10.2026
47 А ма
До коментар #25 от "Абе":тая змия целува Кабалата, като господаря си Зельо.
13:38 16.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Палавник
До коментар #2 от "Не мога да я гледам":Защото си розов болшевик и мразиш жените
Коментиран от #64
13:38 16.10.2026
50 Най добре ще е
13:39 16.10.2026
51 А ще
13:39 16.10.2026
52 Хахаха!🎺🥳😀
Резолюция също.
13:39 16.10.2026
53 Абе
До коментар #31 от "Гожи":Само наш Гуменчо не е убеден.
13:39 16.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 ЕС е лицемерие и корупция
В същото време ЕС е откраднал от своите данъкоплатци 271 милиарда евро, по независими от Русия източници, за да подпомага самоубийството на Украйна, под формата на оръжейни доставки, помощи и заеми, които се ползват от европейския (френски, немски, италиански) военнопромишлен комплекс.
Някой вярва ли, че заемите дадени от ЕС на Украйна някога ще бъдат върнати?
Някой разбира ли че богатеенето на военнопромишлениците е за сметка на раздуване на инфлацията и обедняването на народните маси?
Някой помни ли, че ПСВ доведе Германската империя до дакава инфлация, че на пазарите хората са пазарували с пачки от банкното, които са мерени колко тежат на търговките везни..?
13:44 16.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 И с кой ще е
13:45 16.10.2026
59 Хахаха!🎺🥳😀
СССР на парчета.
13:45 16.10.2026
60 Джихади Йово
13:46 16.10.2026
61 Трол
13:46 16.10.2026
62 Падение
До коментар #2 от "Не мога да я гледам":Защото гледаш само Путин, Лавров и Песков, терористите,лъжци и военнопрестъпници. Защо не си заминеш за Москва, та да освободиш ти и всички като тебе България от отровите на Кремъл?
Коментиран от #63, #69, #74
13:47 16.10.2026
63 Лъжец си ти
До коментар #62 от "Падение":също и тази на снимката. жалко за дъното ви.
13:48 16.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Крив макарон
13:50 16.10.2026
67 резолюция нещо а?
13:51 16.10.2026
68 Няма да е само плямпане
До коментар #10 от "Отново":Гласят ни за месо. Предишният парламент даде армията под натовско командване за който е забравил !
Коментиран от #70
13:54 16.10.2026
69 Абе момче
До коментар #62 от "Падение":Ако всички русофили заминат за Москва, България ще заприлича на празният Киев бре ! И ток, и парно, и вода няма да имаш и без война. В София ще останете 10-15000 атлантически завеяни лумпена и това ще е. Нали го осъзнаваш ?
13:55 16.10.2026
70 Тея кретените под пагон
До коментар #68 от "Няма да е само плямпане":Дето са под натовско командване те да му мислят. Като ги избиха на времето в Ирак много гот ми стана. Направиха им една надгробна плоча там всеки път като мина плюя по тези атлантически продажни престъпници
Коментиран от #72
14:02 16.10.2026
71 Хаха
14:05 16.10.2026
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75 Берлин
14:55 16.10.2026