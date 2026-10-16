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ЕП подготвя резолюция за руските удари в Черно море и нарушенията на въздушното пространство на ЕС

ЕП подготвя резолюция за руските удари в Черно море и нарушенията на въздушното пространство на ЕС

16 Октомври, 2026 13:11, обновена 16 Октомври, 2026 13:09 1 115 75

  • франция-
  • еп-
  • европейски парламент-
  • черно море-
  • въздушно пространство-
  • ес-
  • европейски съюз-
  • русия-
  • удари

Евродепутатите ще обсъдят темата с Кая Калас във вторник, а гласуването на документа е насрочено за четвъртък.

ЕП подготвя резолюция за руските удари в Черно море и нарушенията на въздушното пространство на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският парламент включи в програмата си за следващата седмица обсъждане и приемане на резолюция във връзка с нарастващите руски удари в Черно море и действията, засягащи държави от ЕС. Това става ясно от дневния ред на предстоящото заседание в Страсбург, предава БТА.

Във вторник евродепутатите ще обсъдят ситуацията с върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас. Гласуването на резолюцията е предвидено за четвъртък.

Решението темата да бъде включена в дневния ред е взето по-рано тази седмица. Засега няма готов проект на резолюцията, като се очаква текстът да бъде изготвен и съгласуван през следващите дни.

Повод за дебата са ударите по няколко търговски кораба в Черно море край българския и румънския бряг, съобщиха от Европейския парламент. В изявлението се отбелязва още, че през последните месеци руски самолети и дронове многократно са нарушавали въздушното пространство на няколко държави от ЕС.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    33 1 Отговор
    НЕП подготвя резолюция за руските удари в Черно море и нарушенията на въздушното пространство на ЕССР

    13:11 16.10.2026

  • 2 Не мога да я гледам

    45 3 Отговор
    змия

    Коментиран от #17, #49, #62

    13:12 16.10.2026

  • 3 Тая и урсулите

    49 2 Отговор
    са унищожителите на Европа!

    Коментиран от #33

    13:13 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Фатмака знае нещо

    8 7 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    което ти не знаеш.

    13:16 16.10.2026

  • 10 Отново

    39 2 Отговор
    Ще плямпат празни приказки, а Путин ще им се изсмее и ще си го премести .

    Коментиран от #68

    13:17 16.10.2026

  • 11 Овчар

    36 2 Отговор
    Наблюдаваме упадъка на ЕС..!

    13:17 16.10.2026

  • 12 Абе

    44 1 Отговор
    тия не спират да се срещат , пътуват и декларират безсмислици , докато нас ни призовават за икономии и свиване на колана...

    13:18 16.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бродяга

    21 4 Отговор
    Дано Кая докладва реалните данни. Украинците са ударилин 300 руски кораба, а руснаците -100. Данните ми са приблизителни. Оставям на вас да намерите точните.

    13:19 16.10.2026

  • 15 тя една патка така мислила,мислил че умр

    33 1 Отговор
    тая кокошка със какво образование беше че ще мислила?

    13:19 16.10.2026

  • 16 Ехааааааа

    28 1 Отговор
    А ако се окажат тия удари , че са украински тая калас и урсулите ще си оттеглят ли резолюцията и ако го направят - защо ?????

    13:20 16.10.2026

  • 17 вовкин

    2 18 Отговор

    До коментар #2 от "Не мога да я гледам":

    гледаи бункерниея-красота

    Коментиран от #43

    13:20 16.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Бай Иван

    27 1 Отговор
    Какви резолюции приготвяте бе, от 6 ч сутринта съм на летище в Италия и нищо не лети. Цялата им радарна е нефункционираща от сутринта , европейския съюз е прогнил тотално. Италия е парализирана , какви радари , какви ракети? Утре ще бъде Франция , други ден Германия .

    13:21 16.10.2026

  • 20 Не разбрал

    29 1 Отговор
    Тия кораби български ли са, че такова реване има…

    Коментиран от #35

    13:21 16.10.2026

  • 21 СЪД за всички УРСУЛИ , съд за европеиск

    27 1 Отговор
    Войнолюбци !

    13:21 16.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мислител

    20 1 Отговор
    Жалка медиина идилия …

    13:25 16.10.2026

  • 29 арбалета 🎯

    24 2 Отговор
    Бях решил да обядвам , но след тая снимка на чучелото , се отказах .Айде , нема нужда , ще вечерям след новините за наш зеля - те поне ми оправят настроението .

    13:25 16.10.2026

  • 30 Емил

    16 1 Отговор
    Макар и нагласена външно, вътрешната и "красота" пак се забелязва!!!

    13:25 16.10.2026

  • 31 Гожи

    26 1 Отговор
    Нещо след ударите в черно море започнаха да отпускат леко леко милиарди за въоръжение. Да не се окаже, че тия провокации са от някои оръжейни фирми, особено като се има в предвид, че уж не са намерени доказателства за произхода на атакуващите дронове. Цялото море се наблюдава от НАТО, но нищо не били видели.

    Коментиран от #53

    13:26 16.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 гого

    2 18 Отговор

    До коментар #3 от "Тая и урсулите":

    Евролеиския съюз не убива хора

    Коментиран от #37, #40, #42

    13:26 16.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Гожи

    11 2 Отговор

    До коментар #20 от "Не разбрал":

    Трябва да се убеди българския народ, че е в опасност и е необходимо да се вземат заеми за въоръжение.

    13:27 16.10.2026

  • 36 Ген.Теста ди гомма

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Мтрфанова":

    Ич не се плаща, аз и без туй тилап ам покорно и ежедневно.

    13:29 16.10.2026

  • 37 Емил

    13 1 Отговор

    До коментар #33 от "гого":

    А какво прави с доставянето на ракети на Киев?!
    Само питам де.
    Или те са от добрите ракетки хуманните!?

    13:30 16.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ЕС ПОДГОТВЯ ПОРЕДНИТЕ ГЛУПОСТИ

    11 0 Отговор
    КОИТО ДА ИЗБЪЛВА ОТ ФАШИСТКАТА СИ КОМИСИЯ ЗА КРАДЕНЕ !

    13:32 16.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Верно ли

    12 0 Отговор

    До коментар #33 от "гого":

    Оръжията и парите за оръжия са за парти сигурно. Тези неща на раменете, не са само за равновесие. Съжалявам, че и триещият се е припознал.

    13:35 16.10.2026

  • 43 зеленияrнom

    12 0 Отговор

    До коментар #17 от "вовкин":

    Как да го гледам, като не излиза от бункера в Англия.

    13:36 16.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ЕП да си пишат резолюциите

    16 0 Отговор
    Никой не го е еня. Българите сме за Русия

    13:36 16.10.2026

  • 46 Шпрота ли е, стрида ли?

    15 0 Отговор
    Оставка, Кая, оставка - за чеп за зеле не ставаш, ама войната насърчаваш.

    13:37 16.10.2026

  • 47 А ма

    12 0 Отговор

    До коментар #25 от "Абе":

    тая змия целува Кабалата, като господаря си Зельо.

    13:38 16.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Палавник

    2 9 Отговор

    До коментар #2 от "Не мога да я гледам":

    Защото си розов болшевик и мразиш жените

    Коментиран от #64

    13:38 16.10.2026

  • 50 Най добре ще е

    11 0 Отговор
    Нашите управленци да пропуснат дневния ред на предстоящото заседание в Страсбург ... Там има достатъчно безработни кретени с тея тъпотии да се занимават

    13:39 16.10.2026

  • 51 А ще

    14 1 Отговор
    Има ли резолюция за Газа?

    13:39 16.10.2026

  • 52 Хахаха!🎺🥳😀

    10 0 Отговор
    Дума дупка не прави.
    Резолюция също.

    13:39 16.10.2026

  • 53 Абе

    1 7 Отговор

    До коментар #31 от "Гожи":

    Само наш Гуменчо не е убеден.

    13:39 16.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ЕС е лицемерие и корупция

    7 0 Отговор
    За педиода 2022г. до днес ЕС е купил руски енергоносители за 320 милиарда евро, по думите на Путин.

    В същото време ЕС е откраднал от своите данъкоплатци 271 милиарда евро, по независими от Русия източници, за да подпомага самоубийството на Украйна, под формата на оръжейни доставки, помощи и заеми, които се ползват от европейския (френски, немски, италиански) военнопромишлен комплекс.

    Някой вярва ли, че заемите дадени от ЕС на Украйна някога ще бъдат върнати?

    Някой разбира ли че богатеенето на военнопромишлениците е за сметка на раздуване на инфлацията и обедняването на народните маси?

    Някой помни ли, че ПСВ доведе Германската империя до дакава инфлация, че на пазарите хората са пазарували с пачки от банкното, които са мерени колко тежат на търговките везни..?

    13:44 16.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 И с кой ще е

    11 0 Отговор
    дебата за ударите по тея "няколко" търговски кораба в Черно море край българския и румънския бряг... Сами ще си говорят нали ? ....ку-кууу ? Да не забравят само да напишат много молим в "резолюцията" ако им е любезно естествено кой пръв започна юни месец с ударите по гражданските флотилии и кой с пиратство се занимаваше ? ... жалка сган двулична ...

    13:45 16.10.2026

  • 59 Хахаха!🎺🥳😀

    11 0 Отговор
    Украинецът Хрущов с два класа образование подари Крим и огромни съветски територии на УССР, а украинецът Горбачов с образование получено по партийна линия разкъса
    СССР на парчета.

    13:45 16.10.2026

  • 60 Джихади Йово

    9 0 Отговор
    Не си правете труда защото нали знаете къде ще отиде моментално тази резолюция? В кошчето! А и се чудя в смисъла на думата резолюция, че е намерено решение на нещо. Какво решение е намерено??

    13:46 16.10.2026

  • 61 Трол

    3 3 Отговор
    Много отива червено на Кая, някак естествено й стои.

    13:46 16.10.2026

  • 62 Падение

    1 13 Отговор

    До коментар #2 от "Не мога да я гледам":

    Защото гледаш само Путин, Лавров и Песков, терористите,лъжци и военнопрестъпници. Защо не си заминеш за Москва, та да освободиш ти и всички като тебе България от отровите на Кремъл?

    Коментиран от #63, #69, #74

    13:47 16.10.2026

  • 63 Лъжец си ти

    6 0 Отговор

    До коментар #62 от "Падение":

    също и тази на снимката. жалко за дъното ви.

    13:48 16.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Крив макарон

    0 2 Отговор
    Екстра е.... За много години напред.

    13:50 16.10.2026

  • 67 резолюция нещо а?

    8 0 Отговор
    За унищожаването на газопроводите „Северен поток“ през септември 2022 г., тъй като извършителят вече е идентифициран на 100% . Сочат с пръст Русия в рамките на един ден сега ама на 30 юни още тази година германската федерална прокуратура повдигна обвинение срещу украински армейски офицер за планиране на атаката, „действайки по заповед на украински държавни органи“..... мълчат нали? Дали ЕП подготвя резолюция по случая или ще чакаме делото да приключи след 10-20 години ? ..жалка сган двулична ...

    13:51 16.10.2026

  • 68 Няма да е само плямпане

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Отново":

    Гласят ни за месо. Предишният парламент даде армията под натовско командване за който е забравил !

    Коментиран от #70

    13:54 16.10.2026

  • 69 Абе момче

    7 2 Отговор

    До коментар #62 от "Падение":

    Ако всички русофили заминат за Москва, България ще заприлича на празният Киев бре ! И ток, и парно, и вода няма да имаш и без война. В София ще останете 10-15000 атлантически завеяни лумпена и това ще е. Нали го осъзнаваш ?

    13:55 16.10.2026

  • 70 Тея кретените под пагон

    6 0 Отговор

    До коментар #68 от "Няма да е само плямпане":

    Дето са под натовско командване те да му мислят. Като ги избиха на времето в Ирак много гот ми стана. Направиха им една надгробна плоча там всеки път като мина плюя по тези атлантически продажни престъпници

    Коментиран от #72

    14:02 16.10.2026

  • 71 Хаха

    5 0 Отговор
    С резолюция ще борим Русия,Кая Кая бела птицо!

    14:05 16.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Берлин

    0 0 Отговор
    Евронацистите със усмивки на Менгеле,зад усмивка се крие алчност и подлост.

    14:55 16.10.2026

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