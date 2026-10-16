Генерал от НАТО: Военните способности на алианса значително превъзхождат руските

Военните способности на НАТО значително надхвърлят тези на Русия, заяви върховният главнокомандващ на обединените сили на алианса в Европа, американският генерал Алексъс Гринкевич, в интервю за германското списание „Шпигел“, цитирано от ДПА, предава БТА.

По думите му силите, които НАТО би използвал при мащабен конфликт, „далеч надхвърлят тези на Москва“. Гринкевич посочи, че Русия не разполага с модерни изтребители F-35, нито с толкова съвременни ескадрени миноносци и подводници, колкото алианса.

Генералът заяви, че не очаква Русия да предприеме широкомащабно нападение срещу Европа с конвенционални сили. Според него Владимир Путин прибягва до саботажи и други методи, защото не разполага с достатъчно възможности и не желае пряк конфликт. Гринкевич подчерта, че възпиращата сила на НАТО трябва да се запази чрез модернизация на въоръжените сили, мащабни учения и демонстрация на военните способности на алианса.

Попитан за определението „война в сянка“, генералът заяви, че терминът „хибридни атаки“ е твърде неясен. „Трябва да наричаме нещата с истинските им имена. Саботажите, палежите или терористичните нападения са точни определения, на които съответстват ясни мерки за противодействие“, каза той.

На въпрос дали Европа вече е във война с Русия, Гринкевич отговори, че Путин играе „опасна игра“. „Той иска да убеди нашите граждани, че е опасно да подкрепят Украйна и че това може да доведе до война с Русия“, заяви генералът. По думите му засега, за щастие, тази стратегия не дава резултат.