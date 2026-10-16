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Генерал от НАТО: Военните способности на алианса значително превъзхождат руските

Генерал от НАТО: Военните способности на алианса значително превъзхождат руските

16 Октомври, 2026 13:26, обновена 16 Октомври, 2026 13:28 2 132 167

  • генерал-
  • нато-
  • русия-
  • военни

Алексъс Гринкевич смята, че Москва няма да предприеме мащабно конвенционално нападение срещу Европа, но използва саботажи и други действия, за да отслаби подкрепата за Украйна.

Генерал от НАТО: Военните способности на алианса значително превъзхождат руските - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Военните способности на НАТО значително надхвърлят тези на Русия, заяви върховният главнокомандващ на обединените сили на алианса в Европа, американският генерал Алексъс Гринкевич, в интервю за германското списание „Шпигел“, цитирано от ДПА, предава БТА.

По думите му силите, които НАТО би използвал при мащабен конфликт, „далеч надхвърлят тези на Москва“. Гринкевич посочи, че Русия не разполага с модерни изтребители F-35, нито с толкова съвременни ескадрени миноносци и подводници, колкото алианса.

Генералът заяви, че не очаква Русия да предприеме широкомащабно нападение срещу Европа с конвенционални сили. Според него Владимир Путин прибягва до саботажи и други методи, защото не разполага с достатъчно възможности и не желае пряк конфликт. Гринкевич подчерта, че възпиращата сила на НАТО трябва да се запази чрез модернизация на въоръжените сили, мащабни учения и демонстрация на военните способности на алианса.

Попитан за определението „война в сянка“, генералът заяви, че терминът „хибридни атаки“ е твърде неясен. „Трябва да наричаме нещата с истинските им имена. Саботажите, палежите или терористичните нападения са точни определения, на които съответстват ясни мерки за противодействие“, каза той.

На въпрос дали Европа вече е във война с Русия, Гринкевич отговори, че Путин играе „опасна игра“. „Той иска да убеди нашите граждани, че е опасно да подкрепят Украйна и че това може да доведе до война с Русия“, заяви генералът. По думите му засега, за щастие, тази стратегия не дава резултат.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Аха

    107 109 Отговор
    На лъжи сте номер едно!

    Коментиран от #74, #77, #82

    13:30 16.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Яяяяяя

    98 96 Отговор
    Като “ далеч надхвърлят силите на Москва” какви глупости дрънкате за превъоръжаване. Логика никаква т.е. Евроатлантическа

    13:32 16.10.2026

  • 6 Такааа

    57 78 Отговор
    да видим.....Прав е другаря/другарката Гринкевич, не разпхолата с толкова потопени миноносци .
    След първата НАТУфска държава заличена от картата на Европа ....фърчилата няма и да си помислят да хвръкнат повече даже

    13:33 16.10.2026

  • 7 Овчар

    62 74 Отговор
    От 2022 алианса плаши гаргите а Русия загражда територии..! В един момент медиите ще се окажат най вредния тумор.! Този преход преди беше желателен....вече е неизбежен..!

    13:33 16.10.2026

  • 8 Програмист

    94 83 Отговор
    Той един Иран ги направи смешни пък камо ли Русия 🤣😂🤣😆😆😁

    Коментиран от #23

    13:34 16.10.2026

  • 9 Георги

    51 59 Отговор
    че то това дори оная пиянка медведев не го отрича

    13:34 16.10.2026

  • 10 И Киев е Руски

    61 58 Отговор
    Ами, да. Американският ядрен арсенал се основава на три древни костенурки: бомбардировачите B-52 от средата на 20-ти век, Tridents, пенсионирани през 2007 г., и Mintmans, най-новият от които е произведен чак през 1977 г. Най-модерната част от триадата са уж Tridents. Но изстрелванията, като британските през 2016 и 2024 г., поставят под въпрос тяхната надеждност. През 2016 г. ракетата се насочи към САЩ, а не към целта, и беше унищожена. А през 2024 г. ракетата се стовари точно до подводницата Vanguard, която я изплю, където адмирал и целият британски министър на отбраната наблюдаваха позора. Така че, ръждясалият американски арсенал със сигурност е „силен“ в сравнение с Русия, която се е сдобила с ракетите Poseidon и Avangard, а сега и с Burevestnik.

    Коментиран от #119

    13:34 16.10.2026

  • 11 Иван 1

    77 76 Отговор
    Този генерал в кавички да не мисли че при война с НАТО Русия ще пипа с ръкавици,не удара ще е безпощаден да питат Хитлер.

    13:34 16.10.2026

  • 12 Квадрат 13

    48 73 Отговор
    Това психотерапия ли е? Атома го пропуснахме.

    Коментиран от #26

    13:34 16.10.2026

  • 13 Оръжията на НАЦИ..

    44 61 Отговор
    стават само за музея. А вече не могат да произвеждат нови, щото трябват суровини и енергия, които те нямат...
    Затова предвиждам, че ще настане Мир по цялата Земя много скоро

    13:36 16.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ИСТОРИК

    63 61 Отговор
    Целият свят видя ,че сте гола вода , а само вие -НЕ !!

    13:37 16.10.2026

  • 16 Дудов

    43 57 Отговор
    Добре че си вярват НАТО.Само дето само те си вярват

    13:38 16.10.2026

  • 17 666

    40 51 Отговор
    вярваме ви, четвърта година ги превъзхождате ,егати и измислените генерали.......

    13:38 16.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Офицер

    64 62 Отговор
    НАТО може да нулира (обескости) Раша за по-малко от 24 часа и то само с конвенционални оръжия.

    Коментиран от #29, #34, #40, #45, #58, #64

    13:40 16.10.2026

  • 20 АБВ

    48 55 Отговор
    НАТО - най-големият агресор от създаването си досега като отбранителен съюз срещу СССР. В отговор се създава Варшавския договор. Никога през своето съществуване НАТО не е бил в отбрана, а е извършил десетки агресии срещу суверенни държави, членки на ООН.
    НАТО трябва да бъде незабавно разпуснато !

    13:40 16.10.2026

  • 21 УдоМача

    31 33 Отговор
    Ами щом е така - мятайте се! Ама накрая ще виете кату бити мастии ау-у-у-у-у-уууу.. Ако сте живи разбира се!

    13:41 16.10.2026

  • 22 О, да превъзхождат

    30 30 Отговор
    И още как, ама само в главите ви и в сънно състояние!!!САЩ беше стълба, ама сега е в такова небрано лозе, че клетата Европа трябва да се оправя както може, ама тя Не може!!!

    13:41 16.10.2026

  • 23 НАТО не воюва

    37 27 Отговор

    До коментар #8 от "Програмист":

    с Иран или не си в час?

    Коментиран от #31

    13:41 16.10.2026

  • 24 Тошо

    25 22 Отговор
    Блажени са верващите.

    13:42 16.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Няма

    29 23 Отговор

    До коментар #12 от "Квадрат 13":

    значение, колко атома имаш. Само да се разменят по два-три и нещата приключват. Това бункерният го знае много добре. Ходете да плашите гаргите.

    Коментиран от #62

    13:43 16.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ХиХи

    35 37 Отговор
    Женерале, Русия е казала че за вас е подготвила 5000 ядрени бойни глави. Тия вашите повече ресурси могат ли да ги спрат?

    13:44 16.10.2026

  • 29 123

    39 38 Отговор

    До коментар #19 от "Офицер":

    Цяло НАТО воюва с Русия чрез Украйна и за децата е ясно кой кого обезкостява.За вас господине явно видимите неща не ви понасят и затова пишете глупости.

    13:44 16.10.2026

  • 30 Фатмак

    15 17 Отговор
    Да бе, надявай съ булка на запал уи.

    13:44 16.10.2026

  • 31 Само господаря му САЩ

    25 22 Отговор

    До коментар #23 от "НАТО не воюва":

    А НАТО без САЩ е кръгла нула!

    13:45 16.10.2026

  • 32 Трол

    31 15 Отговор
    Този генерал изглежда точно толкова смел и решителен, колкото нашия адмирал Ефтимов.

    13:46 16.10.2026

  • 33 За съжаление,

    34 18 Отговор
    евентуална война между Русия и Нато няма да е конвенционална. !7 държаве от алианса ще бъдат удавениfj Атлантика , Северно и Средиземно морета. Това заявиха Руснаците. Не се надявайте за Коанвенционална война.

    13:46 16.10.2026

  • 34 🦉🦉🦉🦉

    11 24 Отговор

    До коментар #19 от "Офицер":

    обеСпокоени сме от НЕграмотността на обеСкостяващите ПО ПЕЙКИТЕ 🤔❗🫪

    13:47 16.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хихихи

    17 10 Отговор
    А тези на Китай превъзхождат ли?

    13:48 16.10.2026

  • 37 Хайде

    15 9 Отговор
    Колко мъка има. Сметнете хапчетта

    13:48 16.10.2026

  • 38 Факт

    8 9 Отговор
    Може ама без атом и народ!

    13:48 16.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 🦉🦉🦉🦉

    24 15 Отговор

    До коментар #19 от "Офицер":

    Абе знаеш ли дали НАТОвските офицери се
    обеСкосмяват🤔❓
    / за един преподавател по БЕЛ питам/

    Коментиран от #42

    13:52 16.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Много бръщолевиш нещо дядка

    14 18 Отговор

    До коментар #40 от "🦉🦉🦉🦉":

    Със сигурност Путин се епилира.

    Коментиран от #49

    13:56 16.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 А на теб кой

    19 7 Отговор
    Ти даде звездичките, чий генерал си ти , пред коя конституцията си се клел? Пред тази на НАТО ли? Защото трябва да си определиш враговете, защото твоето правителство не смята Русия за враг.

    14:00 16.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Абе

    29 9 Отговор
    Hикoй нa 3aпaд нe e бил гoтoв зa cцeнapий Pycия дa ycтoи и дa пoбeди. 3aтoвa в мoмeнтa EC И HATO CE PA3ПAДAT ПPEД OЧИTE HИ!

    14:02 16.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Пасито

    11 25 Отговор
    Точно затова България е в НАТО. Фашистите в Кремъл и бункерния диктатор имат фобия от Алианса.

    Коментиран от #59

    14:03 16.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Мич

    18 7 Отговор
    Като гледам, има доста евроатлантици. Не забравяйте, че НАТО е САЩ, а Щатите нямат спечелена нито една война.

    14:06 16.10.2026

  • 51 оня с коня

    14 7 Отговор
    И тоя е ял от ония "нидерландските" гъби......хахаха

    14:06 16.10.2026

  • 52 Обективен

    18 8 Отговор
    Ся,разбираме позата,”да надуеш мускули”тов.Гринкевич,но е неудобно някак,яко да послъгваш.
    Под воени способности не се разбира само колко пушечно месо и железа ще изкараш(с това сте в повече),по обясними причини.
    Но по най-важната,ядрената компонента,хер генерал,здраво куцате.
    Кои ваши подводници са съпоставими с руските да речем от клас “Борей”, кои тежки бомбардировачи са по бързи от Ту-160,за наземни (подводни)средства дори и не е нужно да се коментира.
    Не забравяѝте генерале,че едни мъдри хора са определили 4та световна с лъкове и стрели.

    14:06 16.10.2026

  • 53 Мич

    14 6 Отговор
    Като гледам, има доста евроатлантици. Не забравяйте, че НАТО е САЩ, а Щатите нямат спечелена нито една война.

    14:06 16.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Оценка

    13 21 Отговор
    Шансовете за успех на Русия при конфликт с НАТО са равни точно на нула.

    Коментиран от #67, #69

    14:08 16.10.2026

  • 56 бай Бончо

    18 7 Отговор
    НАТО ,какво НАТО .Как ще воюват с Русия ,ами ако се намесят държавите от БРИКС ,ако Китай реши да изпрати някой малък отряд от 20 милиона войници ,а ?

    Коментиран от #63

    14:09 16.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Анонимен

    16 5 Отговор

    До коментар #19 от "Офицер":

    Колкото обезкости Иран ли?

    14:11 16.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 И така до е

    11 2 Отговор
    Какво от това е важно,ако изпратите сина ми на фронта и той загине или го осакатят. Стига сте си мерило оръжията,а сядайте на масата за преговори.

    14:13 16.10.2026

  • 61 Ами тогава

    9 3 Отговор
    почвайте ги щом е така

    14:14 16.10.2026

  • 62 Квадрат 13

    14 2 Отговор

    До коментар #26 от "Няма":

    Имах предвид, че когато някой е притиснат, може да стигне до крайности. Според мен е глупост да се изкарва от равновесие ядрена държава. Няма да има победители.

    14:14 16.10.2026

  • 63 Няма такава нужда

    13 5 Отговор

    До коментар #56 от "бай Бончо":

    Точно няколко часа са нужни на Русия, за да парализира всички натовски държави, без да ползва ЯО.

    Коментиран от #105

    14:14 16.10.2026

  • 64 Моляяя

    6 3 Отговор

    До коментар #19 от "Офицер":

    Айде бе

    14:15 16.10.2026

  • 65 ковринка шаломова

    8 3 Отговор
    Само духовата музика на военния оркестър им е по-силна на нато

    14:17 16.10.2026

  • 66 голяма драма са тези от нато

    14 2 Отговор
    само не знам кой ще е на фронта едва ли сирийци , африканци или турци който са заляли европа ще си мръднат пръста най вече нашите роми .господата си играят на война пълен смях са цялото нато барабар с америка и тяхните ф35 .50 държави и какви ли не санкции не помогнаха сега тръгват на война но на приказки .най вече нашите диванни коментатори платени от някое нпо или факти да трият коментари

    14:17 16.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ламата

    15 1 Отговор
    То, на теория Саудитска Арабия знаете ли колко пари е дала тази година за ново въоръжение, как саудитските военни имат най-модерните военни самолети и ПВО, а хутите с джапанките пропиляха летищата на С.Арабия и съоръженията на Сауди Арамко.

    14:19 16.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 7987564357687

    10 2 Отговор
    ой , на баба юнака !

    14:22 16.10.2026

  • 71 идиоти вън

    16 3 Отговор
    Елементарно Уотсън, рова твърдение доказва, че Русия няма да ни нападне!!!! И нашите тагаревци ленчета и тем подобни боклуци, които си изкарват прехраната с лъжи ще си загубят хляба!!!!

    Коментиран от #112

    14:22 16.10.2026

  • 72 Тити на Кака

    11 5 Отговор
    Някой едва ли се съмнява в това, че обединените военните сили на водещите икономики в света с население от порядъка на 1 млрд превъзхождат руските в пъти.
    Лошото в тази история е това, че победата в една война не се постига с надприказване, а с реални бойни действия. А при реални бойни действия Русия е в състояние да нанесе такива щети на близко разположените до границите й европейски държави, че всякакво желание за реална война се изпарява. Цената ще е огромна и за победителите.
    И този факт ни насочва към надприказване....
    Все е нещо, нали?

    Коментиран от #129

    14:22 16.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Така е

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Аха":

    Тоз генерал пък как смее да се обажда. САЩ нали са на страната на Русия и активно я подпомагат.

    Коментиран от #76

    14:23 16.10.2026

  • 75 Софиянец

    13 3 Отговор
    Човечеца с меки китки има чувство за хумор 😂😂😂

    14:25 16.10.2026

  • 76 Ами тя тъз война

    12 3 Отговор

    До коментар #74 от "Така е":

    я направи САЩ.

    14:25 16.10.2026

  • 77 По точно

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Аха":

    НАТО като цялост - да. Ама ако САЩ воюват на страната на Русия, кво правим?

    Коментиран от #81, #103

    14:25 16.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Ами не копей

    5 13 Отговор
    ВСУ си вършат работата. Виж сводките при Кобзон.

    Коментиран от #89

    14:25 16.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Ами НАТО

    10 2 Отговор

    До коментар #77 от "По точно":

    е пудела на САЩ, с който обират такива като теб!

    Коментиран от #91

    14:27 16.10.2026

  • 82 Тъй ама

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Аха":

    Тръмп никога няма да изостави приятеля си Путин. Много му е задължен!

    Коментиран от #85, #101

    14:27 16.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Кого имаш предвид?

    3 13 Отговор
    Вероятно онова подземно,жалко, бункерно нищожество с ботокс.Да?!

    Коментиран от #93

    14:28 16.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 СМЕЕЕЕХ

    2 8 Отговор
    Поставете до този еленовъда Шойгу и онова пр асе Суровикин.😂😂😂

    14:30 16.10.2026

  • 89 Кондуктора с голямата Франзела

    10 1 Отговор

    До коментар #79 от "Ами не копей":

    какво вършат не знам но са тотал щета цялата украйна и нато барабар с теб

    14:30 16.10.2026

  • 90 Даа!

    11 4 Отговор
    На Руснака нови територии не му трябват.Има си в излишък.Подземни ресурси,газ,петрол,водни ресурси,дървесина,в излишък.За чии му е да завзема нови територии в Европа,за да ги хрантути след това,но да си сложи и политически таралеж в гащите.Да се чуди и изпада в безтегловност,от подбуждани отвън протести,бунтове.Станахте за смях,с тези страшилки.Колкото до " конвенционални сили" ще ви размаже по азбучен ред.За няма месец.Там няма да има галене и пазене,като в Незалежная.Когато ви удари е с двете лапи,ще го усетите и разберете по най- трудният начин .Но не пропускайте от уравнението Дракона.Който едва ли ще гледа в небесата ,ако тръгнете срещу руснака.

    Коментиран от #139

    14:31 16.10.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Кондуктора с голямата Франзела

    10 2 Отговор

    До коментар #84 от "Кого имаш предвид?":

    едно и съшо като папагали не си спомням друг президент наркоман и който преоблечен като жена танцува смях точно слуга но не на народа а урсула и приятелки

    14:31 16.10.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Не е приятно

    10 2 Отговор

    До коментар #91 от "Ади ва":

    да разбереш, че НАТО е пудела на САЩ и обират такива като теб!

    14:32 16.10.2026

  • 96 язе

    14 3 Отговор
    И немските генерали на Хитлер така си мислили....Накрая,когато съдили оцелелите,казали:
    -Ние знаехме почти точно въоръжението на Съветския Съюз,НО не познавахме душата на руския народ и войник....И затова загубихме.
    Сега историята се преповтаря...

    Коментиран от #133, #163

    14:33 16.10.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 гост

    3 6 Отговор
    Че Путин сам е казвал че НАТО е много по силно от руската армия,изключваме ядрените...и за това едва ли ще предприеме директна атака срещу член на Алианса,но за подривна дейност,няма втори като тях....

    Коментиран от #99

    14:33 16.10.2026

  • 99 Те нека продължават

    9 1 Отговор

    До коментар #98 от "гост":

    агресията към Русия, а ти лежи на тая кълка!

    14:34 16.10.2026

  • 100 сериозно ли

    8 0 Отговор
    знаем че и военослужещите ще напуснат армията ако стане въпрос за война , какво остава някой да е луд да се запише в армията за война

    14:34 16.10.2026

  • 101 НАТО е пудела на САЩ

    8 2 Отговор

    До коментар #82 от "Тъй ама":

    чрез който обират такива като теб.

    14:36 16.10.2026

  • 102 Павел Пенев

    11 2 Отговор
    Способностите на НАТО са само на приказки. Хайде нападайте Русия,като имате такива големи способности, за да видим какво ще се случи? Страхливи,нахални нещастници.

    14:36 16.10.2026

  • 103 Тази война

    8 2 Отговор

    До коментар #77 от "По точно":

    я създаде САЩ. Остава да се сетиш защо.

    Коментиран от #128

    14:37 16.10.2026

  • 104 Ъъъ

    13 2 Отговор
    "Военните способности на НАТО значително надхвърлят тези на Русия...."

    И? Ко от тук? Ще се сбиете ли с рашките? Пробвайте! Нали ги превъзхождате?🤣

    Коментиран от #108, #109, #122

    14:38 16.10.2026

  • 105 Ами да го

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Няма такава нужда":

    направи същото в Донбас, вече пета година се мъчи.

    Коментиран от #106, #107, #110, #111, #114, #117

    14:39 16.10.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Убаво ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ

    2 2 Отговор

    До коментар #104 от "Ъъъ":

    Не можеш да се справиш.

    14:42 16.10.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 По точно

    2 4 Отговор

    До коментар #71 от "идиоти вън":

    Недей да обиждаш Путин. Никой не може да лъже повече от него.

    Коментиран от #120, #134

    14:43 16.10.2026

  • 113 Нефелници

    8 0 Отговор
    Вовата е шахматист. В момента играе с пешките. Ще се видят в чудо гейзерите, като вкара и другите фигури.

    Коментиран от #138

    14:44 16.10.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Хохохо

    8 1 Отговор
    Въпросът е като дойдат ковчезите какво ще прави Европа и алианса

    Коментиран от #125

    14:44 16.10.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Мимч

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    Ама забравяш най вече орешника..

    14:45 16.10.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Да питам копейките

    2 3 Отговор
    Малая Токмачка превзехтели я? Ха ха НАТО гледа отстрани и ви се смее НЕможачи

    Коментиран от #126

    14:47 16.10.2026

  • 122 Зависи

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Ъъъ":

    Зависи как е спал Тръмп и на коя страна ще застане.

    Коментиран от #165

    14:47 16.10.2026

  • 123 Иванов

    1 0 Отговор
    Хайде пробвайте се, стига сте плямпали!

    14:47 16.10.2026

  • 124 А Мала Токмачка?

    1 2 Отговор
    Превзеха ли Мала Токмачка?А?

    14:48 16.10.2026

  • 125 Ватенка

    2 3 Отговор

    До коментар #115 от "Хохохо":

    Ние минахме от ковчези на чували.По-евтино излиза на ботокса.

    14:49 16.10.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Берлин

    4 2 Отговор
    Ха ха ха, европа,натю татуирани със знамената на дъгата, смешници,в момента съм в Белгия гледам на военните натю,смях и смях.

    14:49 16.10.2026

  • 128 По точно

    0 4 Отговор

    До коментар #103 от "Тази война":

    Тук си прав. Путин много добре знаеше, че Тръмп ще му помага. Така че не оневинявам САЩ.

    Коментиран от #130

    14:50 16.10.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Всеки има избор

    3 1 Отговор

    До коментар #128 от "По точно":

    да блее докато САЩ го обира или да гледа как направи тази война, за да унищожава Европа!

    14:51 16.10.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Момче, младо, зелено,

    0 2 Отговор
    Я пак си помисли! Да не стане нЕкоя грешка!

    14:53 16.10.2026

  • 133 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #96 от "язе":

    Сега и руснаците ще разберат душата на украинския войник.

    Коментиран от #136

    14:55 16.10.2026

  • 134 Като гледам можете

    4 0 Отговор

    До коментар #112 от "По точно":

    Денонощно лъжи срещу Русия! Я таквоз падение на запада не съм виждал.

    14:55 16.10.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 За съжаление

    4 3 Отговор

    До коментар #133 от "Така е":

    Загиват хиляди, заради западната измет инсталирала фашисткият режим в Украйна!

    Коментиран от #144

    14:56 16.10.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Така е

    3 3 Отговор

    До коментар #113 от "Нефелници":

    И аз съм фен на дядя Вова. Скоро ще докара Русия до просешка тояга.

    14:57 16.10.2026

  • 139 Дракона

    3 0 Отговор

    До коментар #90 от "Даа!":

    ще дойде уж да помага и после ще "забрави" да се върне зад Урал. То и сега има 20млн. китайци в Сибир които си правят малки селища по 50-60 хиляди жители, засега в дървени къщички.

    14:57 16.10.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Перо

    4 4 Отговор
    Какво общо има Украйна с НАТО и ЕС? Русия има най-големия ядрен капацитет в света, повече от всички страни, взети заедно!

    15:00 16.10.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Рософил

    3 0 Отговор
    Ех кви времена бяха.2022 година...Киев за два дня и все...Какви времена настанаха...5 годишно заточение на пигмея кремълски в бункер...

    Коментиран от #156

    15:03 16.10.2026

  • 146 нещастници

    2 4 Отговор
    леко имате подобрение спрямо предишните две нападения от Европа срещу Русия, преди нападахте посами, сега правите обединение нато и ще нападате. Резултата ще е по зле, следващите 5000 г ще си събирате историята както българите си я събират вече 150 г....

    15:04 16.10.2026

  • 147 Конфуции

    1 5 Отговор
    Дрънка глупости .... Като паднат 6-7 нюки по Лондон, Париж и Берлин ще си говоримпак за военни способности. Дано такива имбесили да не поемат нещата в свои ръце защототовае краят.

    15:04 16.10.2026

  • 148 Тъ пейке

    1 5 Отговор

    До коментар #144 от "Копейка":

    с тролене показвате денонощно отчаянието на фашистка Украйна! Сори. Това показваш!

    Коментиран от #154

    15:04 16.10.2026

  • 149 Маринов

    0 3 Отговор
    Кой му каза, че когато блокират примерно Калининград и по море, Путин ще им каже: започваме война, ама с конвенционални средства. Няма такова нещо. Ще стартират и Посейдон и тактически ядрени средства, а ако не стане работата - и стратегически. Наистина и Кая и този тук работят и се готвят за реванш от ВСВ. И вече не го крият.

    15:07 16.10.2026

  • 150 Натовдц

    4 0 Отговор
    Само с 10% от своите възможности НАТО може да върне Русия в каменната ера и то без да използва ядрено оръжие.

    Коментиран от #160

    15:07 16.10.2026

  • 151 Дедо

    0 4 Отговор
    Но като изключим САЩ и Турция значително ,многократно са по малки.

    15:07 16.10.2026

  • 152 Макробиолог

    0 3 Отговор
    НАТО е с уникално превъзходство и това е несъмнено. Някой потопи 4 корабля до нас и военното ни министерство се скъса да търси инфо от партньорите,отговор с конкретни данни йок.Иначе там над акваторията на църното море активно работят сателити,самальоти и прочие на една дузина натовски страни.

    15:07 16.10.2026

  • 153 Белоносов

    0 0 Отговор
    Обаче нямате практика!

    15:07 16.10.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Баба Ви

    0 1 Отговор
    Бай бабо да не те среща мечка !

    15:08 16.10.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Какалашкин

    0 0 Отговор
    В Украйна победихме САЩ,още малко и НАТО!

    15:09 16.10.2026

  • 158 То и няма

    0 0 Отговор

    До коментар #156 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    всички са от азия и останалия беден сеят!

    15:11 16.10.2026

  • 159 Руската армия е тотал щета

    2 0 Отговор
    Алкохолици,пияници,затворници и некадърници.
    Точка.

    Коментиран от #164

    15:12 16.10.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Мишел

    0 0 Отговор
    НатО има над четирикратно превъзходство над Русия в жива сила и конвенционални оръжия. Затова ако има война НатО - Русия, тя ще е задължително с ядрено оръжие, където превъзходството на Русия безспорно е пълно.

    15:13 16.10.2026

  • 163 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "язе":

    Героизмът на украинските момчета, защитаващи родината си, е уникален, наистина, но за съжаление съотношението е 1000:50...

    15:14 16.10.2026

  • 164 Супер

    0 1 Отговор

    До коментар #159 от "Руската армия е тотал щета":

    Само как такива отчаяха така фашизма в Украйна, че стигна до теб да показваш трагедията им.

    15:15 16.10.2026

  • 165 Ъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #122 от "Зависи":

    Нищо не зависи от Тръмп.... Държавите, които са недосегаеми за САЩ са: Китай, Раша и Северна Корея! Сещайте се защо?

    Коментиран от #167

    15:15 16.10.2026

  • 166 Пуся

    2 0 Отговор
    Не няма да нападна НАТО не искам да свърша в бункера като моят идол Адолф

    15:15 16.10.2026

  • 167 Копей не умувай

    0 0 Отговор

    До коментар #165 от "Ъъъ":

    5 години падат ракети,бомби дронове в Раша.Не в ЕС,не в НАТО .В Раша падат.

    15:19 16.10.2026

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