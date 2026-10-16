Генерал от НАТО: Военните способности на алианса значително превъзхождат руските

Военните способности на НАТО значително надхвърлят тези на Русия, заяви върховният главнокомандващ на обединените сили на алианса в Европа, американският генерал Алексъс Гринкевич, в интервю за германското списание „Шпигел“, цитирано от ДПА, предава БТА.
По думите му силите, които НАТО би използвал при мащабен конфликт, „далеч надхвърлят тези на Москва“. Гринкевич посочи, че Русия не разполага с модерни изтребители F-35, нито с толкова съвременни ескадрени миноносци и подводници, колкото алианса.
Генералът заяви, че не очаква Русия да предприеме широкомащабно нападение срещу Европа с конвенционални сили. Според него Владимир Путин прибягва до саботажи и други методи, защото не разполага с достатъчно възможности и не желае пряк конфликт. Гринкевич подчерта, че възпиращата сила на НАТО трябва да се запази чрез модернизация на въоръжените сили, мащабни учения и демонстрация на военните способности на алианса.
Попитан за определението „война в сянка“, генералът заяви, че терминът „хибридни атаки“ е твърде неясен. „Трябва да наричаме нещата с истинските им имена. Саботажите, палежите или терористичните нападения са точни определения, на които съответстват ясни мерки за противодействие“, каза той.
На въпрос дали Европа вече е във война с Русия, Гринкевич отговори, че Путин играе „опасна игра“. „Той иска да убеди нашите граждани, че е опасно да подкрепят Украйна и че това може да доведе до война с Русия“, заяви генералът. По думите му засега, за щастие, тази стратегия не дава резултат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Аха
Коментиран от #74, #77, #82
13:30 16.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Яяяяяя
13:32 16.10.2026
6 Такааа
След първата НАТУфска държава заличена от картата на Европа ....фърчилата няма и да си помислят да хвръкнат повече даже
13:33 16.10.2026
7 Овчар
13:33 16.10.2026
8 Програмист
Коментиран от #23
13:34 16.10.2026
9 Георги
13:34 16.10.2026
10 И Киев е Руски
Коментиран от #119
13:34 16.10.2026
11 Иван 1
13:34 16.10.2026
12 Квадрат 13
Коментиран от #26
13:34 16.10.2026
13 Оръжията на НАЦИ..
Затова предвиждам, че ще настане Мир по цялата Земя много скоро
13:36 16.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ИСТОРИК
13:37 16.10.2026
16 Дудов
13:38 16.10.2026
17 666
13:38 16.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Офицер
Коментиран от #29, #34, #40, #45, #58, #64
13:40 16.10.2026
20 АБВ
НАТО трябва да бъде незабавно разпуснато !
13:40 16.10.2026
21 УдоМача
13:41 16.10.2026
22 О, да превъзхождат
13:41 16.10.2026
23 НАТО не воюва
До коментар #8 от "Програмист":с Иран или не си в час?
Коментиран от #31
13:41 16.10.2026
24 Тошо
13:42 16.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Няма
До коментар #12 от "Квадрат 13":значение, колко атома имаш. Само да се разменят по два-три и нещата приключват. Това бункерният го знае много добре. Ходете да плашите гаргите.
Коментиран от #62
13:43 16.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ХиХи
13:44 16.10.2026
29 123
До коментар #19 от "Офицер":Цяло НАТО воюва с Русия чрез Украйна и за децата е ясно кой кого обезкостява.За вас господине явно видимите неща не ви понасят и затова пишете глупости.
13:44 16.10.2026
30 Фатмак
13:44 16.10.2026
31 Само господаря му САЩ
До коментар #23 от "НАТО не воюва":А НАТО без САЩ е кръгла нула!
13:45 16.10.2026
32 Трол
13:46 16.10.2026
33 За съжаление,
13:46 16.10.2026
34 🦉🦉🦉🦉
До коментар #19 от "Офицер":обеСпокоени сме от НЕграмотността на обеСкостяващите ПО ПЕЙКИТЕ 🤔❗
13:47 16.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Хихихи
13:48 16.10.2026
37 Хайде
13:48 16.10.2026
38 Факт
13:48 16.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 🦉🦉🦉🦉
До коментар #19 от "Офицер":Абе знаеш ли дали НАТОвските офицери се
обеСкосмяват🤔❓
/ за един преподавател по БЕЛ питам/
Коментиран от #42
13:52 16.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Много бръщолевиш нещо дядка
До коментар #40 от "🦉🦉🦉🦉":Със сигурност Путин се епилира.
Коментиран от #49
13:56 16.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 А на теб кой
14:00 16.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Абе
14:02 16.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Пасито
Коментиран от #59
14:03 16.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Мич
14:06 16.10.2026
51 оня с коня
14:06 16.10.2026
52 Обективен
Под воени способности не се разбира само колко пушечно месо и железа ще изкараш(с това сте в повече),по обясними причини.
Но по най-важната,ядрената компонента,хер генерал,здраво куцате.
Кои ваши подводници са съпоставими с руските да речем от клас “Борей”, кои тежки бомбардировачи са по бързи от Ту-160,за наземни (подводни)средства дори и не е нужно да се коментира.
Не забравяѝте генерале,че едни мъдри хора са определили 4та световна с лъкове и стрели.
14:06 16.10.2026
53 Мич
14:06 16.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Оценка
Коментиран от #67, #69
14:08 16.10.2026
56 бай Бончо
Коментиран от #63
14:09 16.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Анонимен
До коментар #19 от "Офицер":Колкото обезкости Иран ли?
14:11 16.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 И така до е
14:13 16.10.2026
61 Ами тогава
14:14 16.10.2026
62 Квадрат 13
До коментар #26 от "Няма":Имах предвид, че когато някой е притиснат, може да стигне до крайности. Според мен е глупост да се изкарва от равновесие ядрена държава. Няма да има победители.
14:14 16.10.2026
63 Няма такава нужда
До коментар #56 от "бай Бончо":Точно няколко часа са нужни на Русия, за да парализира всички натовски държави, без да ползва ЯО.
Коментиран от #105
14:14 16.10.2026
64 Моляяя
До коментар #19 от "Офицер":Айде бе
14:15 16.10.2026
65 ковринка шаломова
14:17 16.10.2026
66 голяма драма са тези от нато
14:17 16.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Ламата
14:19 16.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 7987564357687
14:22 16.10.2026
71 идиоти вън
Коментиран от #112
14:22 16.10.2026
72 Тити на Кака
Лошото в тази история е това, че победата в една война не се постига с надприказване, а с реални бойни действия. А при реални бойни действия Русия е в състояние да нанесе такива щети на близко разположените до границите й европейски държави, че всякакво желание за реална война се изпарява. Цената ще е огромна и за победителите.
И този факт ни насочва към надприказване....
Все е нещо, нали?
Коментиран от #129
14:22 16.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Така е
До коментар #2 от "Аха":Тоз генерал пък как смее да се обажда. САЩ нали са на страната на Русия и активно я подпомагат.
Коментиран от #76
14:23 16.10.2026
75 Софиянец
14:25 16.10.2026
76 Ами тя тъз война
До коментар #74 от "Така е":я направи САЩ.
14:25 16.10.2026
77 По точно
До коментар #2 от "Аха":НАТО като цялост - да. Ама ако САЩ воюват на страната на Русия, кво правим?
Коментиран от #81, #103
14:25 16.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Ами не копей
Коментиран от #89
14:25 16.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Ами НАТО
До коментар #77 от "По точно":е пудела на САЩ, с който обират такива като теб!
Коментиран от #91
14:27 16.10.2026
82 Тъй ама
До коментар #2 от "Аха":Тръмп никога няма да изостави приятеля си Путин. Много му е задължен!
Коментиран от #85, #101
14:27 16.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Кого имаш предвид?
Коментиран от #93
14:28 16.10.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 СМЕЕЕЕХ
14:30 16.10.2026
89 Кондуктора с голямата Франзела
До коментар #79 от "Ами не копей":какво вършат не знам но са тотал щета цялата украйна и нато барабар с теб
14:30 16.10.2026
90 Даа!
Коментиран от #139
14:31 16.10.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Кондуктора с голямата Франзела
До коментар #84 от "Кого имаш предвид?":едно и съшо като папагали не си спомням друг президент наркоман и който преоблечен като жена танцува смях точно слуга но не на народа а урсула и приятелки
14:31 16.10.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Не е приятно
До коментар #91 от "Ади ва":да разбереш, че НАТО е пудела на САЩ и обират такива като теб!
14:32 16.10.2026
96 язе
-Ние знаехме почти точно въоръжението на Съветския Съюз,НО не познавахме душата на руския народ и войник....И затова загубихме.
Сега историята се преповтаря...
Коментиран от #133, #163
14:33 16.10.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 гост
Коментиран от #99
14:33 16.10.2026
99 Те нека продължават
До коментар #98 от "гост":агресията към Русия, а ти лежи на тая кълка!
14:34 16.10.2026
100 сериозно ли
14:34 16.10.2026
101 НАТО е пудела на САЩ
До коментар #82 от "Тъй ама":чрез който обират такива като теб.
14:36 16.10.2026
102 Павел Пенев
14:36 16.10.2026
103 Тази война
До коментар #77 от "По точно":я създаде САЩ. Остава да се сетиш защо.
Коментиран от #128
14:37 16.10.2026
104 Ъъъ
И? Ко от тук? Ще се сбиете ли с рашките? Пробвайте! Нали ги превъзхождате?🤣
Коментиран от #108, #109, #122
14:38 16.10.2026
105 Ами да го
До коментар #63 от "Няма такава нужда":направи същото в Донбас, вече пета година се мъчи.
Коментиран от #106, #107, #110, #111, #114, #117
14:39 16.10.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Убаво ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ
До коментар #104 от "Ъъъ":Не можеш да се справиш.
14:42 16.10.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 По точно
До коментар #71 от "идиоти вън":Недей да обиждаш Путин. Никой не може да лъже повече от него.
Коментиран от #120, #134
14:43 16.10.2026
113 Нефелници
Коментиран от #138
14:44 16.10.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Хохохо
Коментиран от #125
14:44 16.10.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Мимч
До коментар #10 от "И Киев е Руски":Ама забравяш най вече орешника..
14:45 16.10.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Да питам копейките
Коментиран от #126
14:47 16.10.2026
122 Зависи
До коментар #104 от "Ъъъ":Зависи как е спал Тръмп и на коя страна ще застане.
Коментиран от #165
14:47 16.10.2026
123 Иванов
14:47 16.10.2026
124 А Мала Токмачка?
14:48 16.10.2026
125 Ватенка
До коментар #115 от "Хохохо":Ние минахме от ковчези на чували.По-евтино излиза на ботокса.
14:49 16.10.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Берлин
14:49 16.10.2026
128 По точно
До коментар #103 от "Тази война":Тук си прав. Путин много добре знаеше, че Тръмп ще му помага. Така че не оневинявам САЩ.
Коментиран от #130
14:50 16.10.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Всеки има избор
До коментар #128 от "По точно":да блее докато САЩ го обира или да гледа как направи тази война, за да унищожава Европа!
14:51 16.10.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Момче, младо, зелено,
14:53 16.10.2026
133 Така е
До коментар #96 от "язе":Сега и руснаците ще разберат душата на украинския войник.
Коментиран от #136
14:55 16.10.2026
134 Като гледам можете
До коментар #112 от "По точно":Денонощно лъжи срещу Русия! Я таквоз падение на запада не съм виждал.
14:55 16.10.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 За съжаление
До коментар #133 от "Така е":Загиват хиляди, заради западната измет инсталирала фашисткият режим в Украйна!
Коментиран от #144
14:56 16.10.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Така е
До коментар #113 от "Нефелници":И аз съм фен на дядя Вова. Скоро ще докара Русия до просешка тояга.
14:57 16.10.2026
139 Дракона
До коментар #90 от "Даа!":ще дойде уж да помага и после ще "забрави" да се върне зад Урал. То и сега има 20млн. китайци в Сибир които си правят малки селища по 50-60 хиляди жители, засега в дървени къщички.
14:57 16.10.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Перо
15:00 16.10.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Рософил
Коментиран от #156
15:03 16.10.2026
146 нещастници
15:04 16.10.2026
147 Конфуции
15:04 16.10.2026
148 Тъ пейке
До коментар #144 от "Копейка":с тролене показвате денонощно отчаянието на фашистка Украйна! Сори. Това показваш!
Коментиран от #154
15:04 16.10.2026
149 Маринов
15:07 16.10.2026
150 Натовдц
Коментиран от #160
15:07 16.10.2026
151 Дедо
15:07 16.10.2026
152 Макробиолог
15:07 16.10.2026
153 Белоносов
15:07 16.10.2026
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 Баба Ви
15:08 16.10.2026
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 Какалашкин
15:09 16.10.2026
158 То и няма
До коментар #156 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":всички са от азия и останалия беден сеят!
15:11 16.10.2026
159 Руската армия е тотал щета
Точка.
Коментиран от #164
15:12 16.10.2026
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 Мишел
15:13 16.10.2026
163 Тити на Кака
До коментар #96 от "язе":Героизмът на украинските момчета, защитаващи родината си, е уникален, наистина, но за съжаление съотношението е 1000:50...
15:14 16.10.2026
164 Супер
До коментар #159 от "Руската армия е тотал щета":Само как такива отчаяха така фашизма в Украйна, че стигна до теб да показваш трагедията им.
15:15 16.10.2026
165 Ъъъ
До коментар #122 от "Зависи":Нищо не зависи от Тръмп.... Държавите, които са недосегаеми за САЩ са: Китай, Раша и Северна Корея! Сещайте се защо?
Коментиран от #167
15:15 16.10.2026
166 Пуся
15:15 16.10.2026
167 Копей не умувай
До коментар #165 от "Ъъъ":5 години падат ракети,бомби дронове в Раша.Не в ЕС,не в НАТО .В Раша падат.
15:19 16.10.2026