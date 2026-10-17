ПВО на Москва свали 144 дрона на ВСУ при мощна нощна атака

Руските власти съобщиха за нова атака с дронове срещу Москва в нощта срещу 17 октомври. Кметът на столицата Сергей Собянин обяви, че силите на противовъздушната отбрана са унищожили общо 144 безпилотни летателни апарата, летели към града.

„На мястото на падането на отломките работят специалисти от аварийните служби“, написа Собянин в съобщение, цитирано от Интерфакс. Към публикуването на последните данни няма съобщения за загинали или ранени в Москва, както и за значителни разрушения в града. Не са представени и независими данни за точните места, на които са паднали отломките.

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Ограничения на полетите

На фона на атаката Росавиация въведе ограничения за приемането и излитането на самолети на летищата Внуково, Домодедово и Жуковски. По-късно аналогични мерки бяха въведени и на Шереметиево, с което ограниченията засегнаха и четирите основни летища на московския авиационен възел.

Мярката доведе до нарушения в разписанието на полетите и забавяне на самолети. Москва 24 уточни, че ограниченията представляват временна забрана за приемане и изпращане на въздушни съдове, въведена с аргумент за безопасността на полетите. Не е съобщено кога всички летища ще възстановят работа без ограничения.

Атаката се случва на фона на поредица от нощни ограничения в московските летища заради дронове. През предходната нощ Сергей Собянин съобщи за 94 унищожени безпилотника, летели към столицата, а ограниченията засегнаха полетите на стотици пътници.

Източници: m.interfax.ru, m24.ru, kyivindependent.com