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ПВО на Москва свали 144 дрона на ВСУ при мощна нощна атака
  Тема: Украйна

ПВО на Москва свали 144 дрона на ВСУ при мощна нощна атака

17 Октомври, 2026 04:13, обновена 17 Октомври, 2026 06:47 1 724 19

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  • русия-
  • летища

Руските власти съобщиха за унищожени безпилотни летателни апарати и въведени ограничения на четирите основни летища в столичния авиационен възел

ПВО на Москва свали 144 дрона на ВСУ при мощна нощна атака - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските власти съобщиха за нова атака с дронове срещу Москва в нощта срещу 17 октомври. Кметът на столицата Сергей Собянин обяви, че силите на противовъздушната отбрана са унищожили общо 144 безпилотни летателни апарата, летели към града.

„На мястото на падането на отломките работят специалисти от аварийните служби“, написа Собянин в съобщение, цитирано от Интерфакс. Към публикуването на последните данни няма съобщения за загинали или ранени в Москва, както и за значителни разрушения в града. Не са представени и независими данни за точните места, на които са паднали отломките.

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Ограничения на полетите

На фона на атаката Росавиация въведе ограничения за приемането и излитането на самолети на летищата Внуково, Домодедово и Жуковски. По-късно аналогични мерки бяха въведени и на Шереметиево, с което ограниченията засегнаха и четирите основни летища на московския авиационен възел.

Мярката доведе до нарушения в разписанието на полетите и забавяне на самолети. Москва 24 уточни, че ограниченията представляват временна забрана за приемане и изпращане на въздушни съдове, въведена с аргумент за безопасността на полетите. Не е съобщено кога всички летища ще възстановят работа без ограничения.

Атаката се случва на фона на поредица от нощни ограничения в московските летища заради дронове. През предходната нощ Сергей Собянин съобщи за 94 унищожени безпилотника, летели към столицата, а ограниченията засегнаха полетите на стотици пътници.

Източници: m.interfax.ru, m24.ru, kyivindependent.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Путин

    5 8 Отговор
    Сорос ми нареди да се правя на хамав и да се оправдавам че съм "многоходов".

    05:45 17.10.2026

  • 3 Сесесере

    6 11 Отговор
    Дръгливата проскубана мечка е навряна в дупката си!

    Коментиран от #4

    05:57 17.10.2026

  • 4 Путин

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "Сесесере":

    Сорос ни навря там.

    06:00 17.10.2026

  • 5 Сорос

    4 5 Отговор
    Четете свободните и независими западни медии.

    06:01 17.10.2026

  • 6 Смотаняху

    5 10 Отговор
    Като свършат дроновете ще хвърлят Зеленски

    06:06 17.10.2026

  • 7 Пурко

    5 6 Отговор
    Поредната смешка, ами нито един дрон не е пропуснат! 100 процента успеваемост! Айде със здраве и все така да успявате! Смеееееееех!

    Коментиран от #8

    06:31 17.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ....

    8 5 Отговор
    ЕС и НАТОто играят казачок по свирката на руската мечка.

    06:38 17.10.2026

  • 10 Това го знаем

    4 2 Отговор
    А колко не са свалили.

    06:49 17.10.2026

  • 11 Урсула

    5 3 Отговор
    Започвам да уча руски! И си припявам Катюша!

    06:49 17.10.2026

  • 12 Фен

    4 2 Отговор
    Ами очевидно Русия има ПВО. За разлика от НАТО. Те Украйна не могат да защитят, ние пищим и нас да пазят. Смях.

    Коментиран от #14

    06:50 17.10.2026

  • 13 Ванга

    3 4 Отговор
    Като падне Москва РФ ке се разпадне.

    06:51 17.10.2026

  • 14 Мдаа

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "Фен":

    54% от руските рафинерии са ликвидирани.
    Мдаааа

    Коментиран от #16, #17

    06:54 17.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Фен

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Мдаа":

    Е Урсула и Зе тогава що ревът, че Тръмп ще купува руска нафта!?🤔 Последно, има, или няма?

    07:02 17.10.2026

  • 18 Смех с ватенки

    0 0 Отговор
    Щели да дават на Дончо нафта,a се млатят в кочината по бензиностанциите за туба бензин.

    07:07 17.10.2026

  • 19 Старлинк Барлинк

    0 0 Отговор
    Москва спи в Метрото, а самальота на Путин върти пируети и се чуди, къде да кацне.

    07:11 17.10.2026

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