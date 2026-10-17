ПВО на Москва свали 144 дрона на ВСУ при мощна нощна атака

Руските власти съобщиха за нова атака с дронове срещу Москва в нощта срещу 17 октомври. Кметът на столицата Сергей Собянин обяви, че силите на противовъздушната отбрана са унищожили общо 144 безпилотни летателни апарата, летели към града.
„На мястото на падането на отломките работят специалисти от аварийните служби“, написа Собянин в съобщение, цитирано от Интерфакс. Към публикуването на последните данни няма съобщения за загинали или ранени в Москва, както и за значителни разрушения в града. Не са представени и независими данни за точните места, на които са паднали отломките.
Ограничения на полетите
На фона на атаката Росавиация въведе ограничения за приемането и излитането на самолети на летищата Внуково, Домодедово и Жуковски. По-късно аналогични мерки бяха въведени и на Шереметиево, с което ограниченията засегнаха и четирите основни летища на московския авиационен възел.
Мярката доведе до нарушения в разписанието на полетите и забавяне на самолети. Москва 24 уточни, че ограниченията представляват временна забрана за приемане и изпращане на въздушни съдове, въведена с аргумент за безопасността на полетите. Не е съобщено кога всички летища ще възстановят работа без ограничения.
Атаката се случва на фона на поредица от нощни ограничения в московските летища заради дронове. През предходната нощ Сергей Собянин съобщи за 94 унищожени безпилотника, летели към столицата, а ограниченията засегнаха полетите на стотици пътници.
Източници: m.interfax.ru, m24.ru, kyivindependent.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Путин
05:45 17.10.2026
3 Сесесере
Коментиран от #4
05:57 17.10.2026
4 Путин
До коментар #3 от "Сесесере":Сорос ни навря там.
06:00 17.10.2026
5 Сорос
06:01 17.10.2026
6 Смотаняху
06:06 17.10.2026
7 Пурко
Коментиран от #8
06:31 17.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ....
06:38 17.10.2026
10 Това го знаем
06:49 17.10.2026
11 Урсула
06:49 17.10.2026
12 Фен
Коментиран от #14
06:50 17.10.2026
13 Ванга
06:51 17.10.2026
14 Мдаа
До коментар #12 от "Фен":54% от руските рафинерии са ликвидирани.
Мдаааа
Коментиран от #16, #17
06:54 17.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Фен
До коментар #14 от "Мдаа":Е Урсула и Зе тогава що ревът, че Тръмп ще купува руска нафта!?🤔 Последно, има, или няма?
07:02 17.10.2026
18 Смех с ватенки
07:07 17.10.2026
19 Старлинк Барлинк
07:11 17.10.2026