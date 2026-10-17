Руски удари по Харков и Суми с ранени цивилни

Руски сили атакуваха Харков и Суми в рамките на няколко часа, като при ударите има пострадали цивилни. В Харков местните власти съобщиха за 10 ранени, а в Суми руски дрон е нанесъл повторен удар по време на оказване на помощ на пострадали от първата атака.

Масираното нападение срещу Харков е извършено вечерта на 16 октомври. Удари са регистрирани в Слободския и Немишлянския район, съобщиха областният управител Олег Синегубов и кметът Игор Терехов.

По данни на местните власти девет души в Немишлянския район са получили остра реакция на стрес. Сред пострадалите има деца. В Слободския район още един човек е получил остра реакция на стрес. Според украинската медия „Украинска правда“ атаката е била определена като масирана.

Повторен удар по време на помощ в Суми

В Суми руски дрон е ударил транспорт в частен сектор, след като по-рано същата вечер градът е бил атакуван. При опита на хората да помогнат на пострадалите е последвал нов удар, заяви областният управител Олег Григоров.

„Когато хората се опитваха да помогнат на пострадалите от първата атака, руснаците нанесоха повторен удар“, каза Григоров.

По предварителни данни трима души са ранени. Най-тежко е състоянието на възрастен мъж, който е получил сериозни травми и е бил опериран.

Отделно от атаките в областния център руски дрон е попаднал в частно имение в Зноб-Новгородската община. Тежко е ранена местна жителка.

По-рано през деня безпилотен апарат е ударил търговски център в Суми. Тогава трима цивилни са получили травми, съобщиха украинските власти.

Данните за пострадалите са предварителни и могат да бъдат променени при допълнителни медицински прегледи и оценка на щетите.

Източници: pravda.com.ua, 24tv.ua