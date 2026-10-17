Макрон: Ще разгледаме искането на Киев за още 70 млрд. евро

Партньорите на Украйна ще разгледат искането на президента Володимир Зеленски за допълнителни 70 млрд. евро през 2027 г., заяви френският президент Еманюел Макрон след срещата на лидерите на Европейския съюз в Брюксел.

„Наистина ще разгледаме въпроса за финансирането – финансиране, което ще бъде предоставено от страните от Г7, нашите партньори и, разбира се, от Европейския съюз“, каза Макрон.

Зеленски поиска средствата заради очакван недостиг в украинския бюджет и отбраната през следващата година. Според Le Monde Киев вече разполага с ангажимент за около 45 млрд. евро от договорения европейски заем, но смята, че ще са необходими още приблизително 70 млрд. евро.

Европейският съвет възложи на Европейската комисия да проучи възможните механизми за осигуряване на допълнителното финансиране. Сред обсъжданите варианти са използването на замразени руски активи и нов европейски заем. Решение за конкретен източник на средствата все още няма.

Европейският съюз вече е договорил заем от 90 млрд. евро за Украйна за периода 2026–2027 г. Новото искане е свързано с допълнителните потребности на Киев, които не се покриват от досегашните ангажименти. Естонският премиер Кристен Михал заяви пред Ройтерс, че ЕС вероятно ще трябва да предостави нов заем, а целта е решение да бъде намерено преди края на 2026 г.

Г7 отделя 260 млн. евро за Чернобил

На срещата на финансовите министри от Г7 в Банкок беше обявено, че групата ще мобилизира 260 млн. евро за спешния ремонт на новото защитно съоръжение над четвърти реактор на Чернобилската атомна електроцентрала.

Съоръжението, известно като New Safe Confinement, предпазва от разпространение на радиоактивни материали и позволява безопасното разглобяване на стария саркофаг, изграден след аварията през 1986 г. То беше сериозно повредено при удар с руски дрон на 14 февруари 2025 г.

По предварителни оценки пълното възстановяване ще струва най-малко 500 млн. евро. Европейската банка за възстановяване и развитие предупреди, че ремонтът трябва да приключи до 2030 г., за да бъде ограничен рискът от корозия на стоманената арка и да се запази проектният ѝ експлоатационен срок от 100 години.

Френският финансов министър Ролан Льоскюр съобщи, че на 9 ноември в Париж ще се проведе донорска конференция. Целта ѝ ще бъде да бъдат привлечени още средства за покриване на оставащия недостиг.

Макрон настоя за подкрепа през зимата

След срещата на европейските лидери Макрон заяви, че Русия засилва натиска, докато военните действия продължават, и че Украйна трябва да получи необходимите средства за защита на населението и критичната инфраструктура.

Европейският съвет потвърди подкрепата си за Киев, но не одобри конкретен нов пакет от 70 млрд. евро. Следващата стъпка е Европейската комисия да представи възможности за набиране на средствата, докато държавите членки продължават да обсъждат съдбата на замразените руски активи и условията за нов заем.

Източници: lemonde.fr, marketscreener.com, devdiscourse.com