The Wall Street Journal: Русия изненада Украйна с реактивни дронове

Русия е изненадала Украйна с бързото развитие и масовото използване на реактивни ударни дронове, съобщава The Wall Street Journal. Новите апарати са по-бързи от използваните досега версии на „Шахед“ и поставят украинската противовъздушна отбрана пред по-кратко време за реакция.

Според данни, цитирани от американското издание и украински оценки, Русия е изстреляла около 2800 реактивни дрона през август, спрямо приблизително 350 през юни. Новите модели летят със скорост до около 600 км/ч. „Геран-4“ развива между 300 и 550 км/ч, докато „Геран-5“ достига приблизително 600 км/ч и се доближава по характеристики до малка крилата ракета.

Промяната е съществена за украинската въздушна отбрана, която в продължение на години изгради тактика срещу по-бавните дронове с витлови двигатели. Успеваемостта при прехващането на новите реактивни апарати е между 50% и 60%, докато при по-старите „Шахед“ е над 90%, според данни, цитирани от The Guardian. Реактивните дронове могат да достигат височина до 10 км, което ги поставя извън ефективния обсег на част от мобилните огневи групи с картечници.

Производството е ускорено

The Wall Street Journal посочва, че Русия е успяла за няколко години да преработи по-старите конструкции, да ги изпита в бойни условия и да премине към серийно производство. Новите оръжия съчетават по-ниската цена на еднократните ударни дронове с характеристики, близки до тези на крилатите ракети.

Украински специалисти са открили китайски компоненти в останки от руски дронове. Става дума за реактивни двигатели, навигационно оборудване и комуникационна електроника. Пекин заявява, че контролира износа на стоки с двойна употреба, но анализатори, цитирани от медии, определят зависимостта на руската програма от китайски части като значителна.

Киев разработва нови прехващачи

Украинското правителство и частни компании ускоряват създаването на собствени високоскоростни дронове прехващачи. „Трябва да признаем, че бяхме хванати неподготвени от тези реактивни „Шахед“, каза Станислав Хришчин, съосновател на General Cherry, пред The Guardian. По думите му най-голямото препятствие е недостигът на малки реактивни двигатели, а изграждането на необходимия производствен капацитет ще отнеме време.

Хришчин оценява, че Украйна ще се нуждае от три-четири месеца, за да произведе достатъчно прехващачи, които да отговорят на мащаба на руските атаки. Междувременно украински подразделения вече изпитват и използват отделни системи, способни да достигат скоростта на руските дронове.

Допълнителен проблем възникна през октомври, когато ограничения върху скоростта на терминалите Starlink забавиха украински дронове. Системата се използва и за управление на дронове прехващачи, а украински представители заявиха, че при намалена скорост те не могат надеждно да догонват реактивните руски апарати.

Технологичната надпревара вече се пренася и в европейската отбранителна индустрия. Германия и Украйна договориха разширяване на съвместната работа по системи за противодействие на реактивните дронове, докато Киев се опитва да увеличи производството преди зимния период, когато руските удари по енергийна и транспортна инфраструктура традиционно се засилват.

Източници: theguardian.com, united24media.com, apnews.com