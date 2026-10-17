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Захарова: ООН и ЮНЕСКО игнорират престъпленията на Киев
  Тема: Украйна

Захарова: ООН и ЮНЕСКО игнорират престъпленията на Киев

17 Октомври, 2026 04:49 419 1

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Говорителката на руското външно министерство обвини международните организации, че са част от конфронтацията на Запада с Русия

Захарова: ООН и ЮНЕСКО игнорират престъпленията на Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Официалният представител на руското Министерство на външните работи Мария Захарова обвини Съвета на ООН по правата на човека и ЮНЕСКО, че не осъждат действия, които Москва приписва на Киев. Тя заяви, че двете организации игнорират престъпления както срещу Русия, така и срещу украински граждани.

„Те игнорират престъпленията, които киевският режим извършва срещу Русия и украински граждани“, заяви Захарова пред „Известия“, цитирана от ОТР. По думите ѝ формално неутралните международни структури на практика са се превърнали в част от конфронтацията на Запада с Русия.

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Руската дипломатка посочи, че Москва ще следи реакцията към доклад, свързан с твърдения за фалшификации от страна на Украйна около събитията в Буча. Тя заяви, че отношението на международните организации към руските аргументи ще има значение за бъдещите оценки на Москва за тяхната работа.

Какво беше представено пред Съвета по правата на човека

На заседание на Съвета на ООН по правата на човека върховният комисар Фолкер Тюрк представи данни за ситуацията в Украйна. Според изложената информация са документирани повече от 1000 случая на сексуално насилие, свързани с войната. 89 процента от тях са приписани на руските власти, а 11 процента на Украйна.

Тюрк съобщи още, че през първите осем месеца на годината са проверени около 15 280 цивилни жертви в Украйна. Той определи войната като задълбочаваща се катастрофа за правата на човека и призова за действия в съответствие с Устава на ООН и международното право.

Украинската делегация заяви, че руските атаки продължават да засягат цивилни и критична инфраструктура. Киев призова международната общност да гарантира разследване и отговорност за нарушенията.

Източници: otr-online.ru


Русия
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