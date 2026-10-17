Двама ранени при руска атака в Запорожие, взривове в Кривой Рог

В нощта срещу събота, 17 октомври, руснаците нападнаха жилищна сграда в Запорожие, ранявайки двама души.

Взривове са чути и в Кривой Рог в Днепропетровска област, съобщи „Суспилне. Новини“. Подробности за причините за експлозиите не се съобщават.

Въздушна тревога е обявена в повечето области на Украйна. Сигналът е в сила и в Киев, както и в Днепропетровска и Запорожка област. Данните за тревогата са от официалния ресурс за оповестяване на населението.

Източници: suspilne.media