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Двама ранени при руска атака в Запорожие, взривове в Кривой Рог
  Тема: Украйна

Двама ранени при руска атака в Запорожие, взривове в Кривой Рог

17 Октомври, 2026 05:07, обновена 17 Октомври, 2026 05:40 1 083 10

  • кривой рог-
  • запорожие-
  • въздушна тревога-
  • украйна-
  • взривове

Въздушна тревога в Киев

Двама ранени при руска атака в Запорожие, взривове в Кривой Рог - 1
Снимка: ЗОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта срещу събота, 17 октомври, руснаците нападнаха жилищна сграда в Запорожие, ранявайки двама души.

Взривове са чути и в Кривой Рог в Днепропетровска област, съобщи „Суспилне. Новини“. Подробности за причините за експлозиите не се съобщават.

Въздушна тревога е обявена в повечето области на Украйна. Сигналът е в сила и в Киев, както и в Днепропетровска и Запорожка област. Данните за тревогата са от официалния ресурс за оповестяване на населението.

Източници: suspilne.media


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Как тъй?

    8 0 Отговор
    Нали Зеленски пАбеди вече? Защо не варди Кривой Рог?

    Коментиран от #6

    05:23 17.10.2026

  • 3 Как тъй?

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Русия не е окупатор. Дружбата ни с Русия е жизнено важна за България, като въздухът и слънцето за всяко живо същество!

    05:25 17.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Руснаците не са като евреите които са

    6 1 Отговор
    Убийци !

    05:31 17.10.2026

  • 6 Защото

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Как тъй?":

    се е хванал да брани Правой Рог !

    05:35 17.10.2026

  • 7 5656

    4 0 Отговор
    ...руснаците нападнаха жилищна сграда...

    Как звучи само. Демек да ги мразим здраво, а? Колко внимателен изказ...

    06:00 17.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Милен русофила

    3 1 Отговор
    Милене защо се срамиш да се наречеш русофил ???

    06:07 17.10.2026

  • 10 Унуфриий

    2 0 Отговор
    Важното е че сред ранените няма и деца. 🤔

    06:22 17.10.2026

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