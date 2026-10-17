Двама ранени при руска атака в Запорожие, взривове в Кривой Рог

В нощта срещу събота, 17 октомври, руснаците нападнаха жилищна сграда в Запорожие, ранявайки двама души.
Взривове са чути и в Кривой Рог в Днепропетровска област, съобщи „Суспилне. Новини“. Подробности за причините за експлозиите не се съобщават.
Въздушна тревога е обявена в повечето области на Украйна. Сигналът е в сила и в Киев, както и в Днепропетровска и Запорожка област. Данните за тревогата са от официалния ресурс за оповестяване на населението.
Източници: suspilne.media
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Как тъй?
Коментиран от #6
05:23 17.10.2026
3 Как тъй?
До коментар #1 от "Хаха":Русия не е окупатор. Дружбата ни с Русия е жизнено важна за България, като въздухът и слънцето за всяко живо същество!
05:25 17.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Руснаците не са като евреите които са
05:31 17.10.2026
6 Защото
До коментар #2 от "Как тъй?":се е хванал да брани Правой Рог !
05:35 17.10.2026
7 5656
Как звучи само. Демек да ги мразим здраво, а? Колко внимателен изказ...
06:00 17.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Милен русофила
06:07 17.10.2026
10 Унуфриий
06:22 17.10.2026