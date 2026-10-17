Вадефул: AfD ще отслаби Германия и ще я изолира в Европа

По-нататъшното укрепване на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (AfD) ще отслаби Германия и може да изолира страната в Европа. Това заяви германският външен министър Йохан Вадефул в интервю за „Франкфуртер алгемайне цайтунг“.
„Ако това се случи в цяла Германия, тогава ще бъдем по-слаби“, каза политикът от Християндемократическия съюз, коментирайки резултата на AfD на изборите в провинция Саксония-Анхалт.
AfD спечели 43,8% в Саксония-Анхалт
На изборите през септември AfD получи 43,8% от гласовете и спечели 39 от общо 83 места в местния парламент. Партията повече от удвои резултата си от 2021 г., когато получи 20,8%. Християндемократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц остана втори със 17,2%.
Въпреки убедителната победа AfD не достигна абсолютно мнозинство и не може да състави самостоятелно правителство. Партията обаче се превърна в най-голямата политическа сила в провинцията и постави под натиск установеното в Германия отхвърляне на коалиции с нея.
Спорът за Русия и Украйна
Вадефул заяви, че AfD е изолирана дори сред десните популистки партии в Европа. Според него позицията на партията към Русия би довела до дипломатическа изолация на Германия.
„Тази AfD с това отношение към Русия би изолирала Германия и в Европа“, каза външният министър. Той допълни, че партията защитава курс, който не съответства на германските интереси.
Предупреждението му дойде след решение на парламента на Саксония-Анхалт от 14 октомври. С гласовете на AfD и „Съюз Сара Вагенкнехт“ беше прието предложение за прекратяване на санкциите срещу Русия и спиране на оръжейните доставки за Украйна.
Вадефул заяви, че решението няма правно действие за федералната външна политика, тъй като тя е от компетентността на федералните институции. „От това не следва нищо“, каза той и определи съдържанието на предложението като неправилно и противоречащо на германските интереси.
Източници: finanznachrichten.de, amp.dw.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Време е
Коментиран от #3
05:38 17.10.2026
2 Велзевул
05:39 17.10.2026
3 Не е време!
До коментар #1 от "Време е":Българският народ избра господин Румен Радев с абсолютно мнозинство.
Коментиран от #4
05:41 17.10.2026
4 Радев
До коментар #3 от "Не е време!":Още от същото !
05:43 17.10.2026
5 ГОЛЯМ КЕФ
ТУКА КВИЧАТ ПРОТИВ ВЪЗРАЖДАНЕ ИЛИ РАДЕВ
В ГЕРМАНИЯ ПРОТИВ АЗГ
ВЪВ ФРАНЦИЯ ПРОТИВ ЛЬО ПЕН
В СЪРБИЯ ПРОТИВ ВУЧИЧ.
И В СЛОВАКИЯ СЕ НОСИ ВОЙ
АМИ ЗБАЧИ СИЧКО ТОЧНО
МАЙ НАБЛИЖАВА КОЛЕДА
06:31 17.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 И ОТ КОКО ЩЕ Я ИЗОЛИРА
ОТ ЛИТВА И ЛАТВИЯ
ИЛИ ОТ УКРАЙНА
АМИ ЧЕ ТЕ НЕМЦИТЕ ЩЕ ПРАЗНУВАТ ЦЯЛ МЕСЕЦ АКО ТОВА СЕ СЛУЧИ
06:37 17.10.2026
8 Фен
07:09 17.10.2026