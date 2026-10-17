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Вадефул: AfD ще отслаби Германия и ще я изолира в Европа
  Тема: Избори

Вадефул: AfD ще отслаби Германия и ще я изолира в Европа

17 Октомври, 2026 05:31 598 8

  • йохан вадефул-
  • алтернатива за германия-
  • afd-
  • саксония- анхалт-
  • германия

Германският външен министър предупреди, че ново засилване на крайнодясната партия ще навреди на позициите на страната в Европа

Вадефул: AfD ще отслаби Германия и ще я изолира в Европа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По-нататъшното укрепване на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (AfD) ще отслаби Германия и може да изолира страната в Европа. Това заяви германският външен министър Йохан Вадефул в интервю за „Франкфуртер алгемайне цайтунг“.

„Ако това се случи в цяла Германия, тогава ще бъдем по-слаби“, каза политикът от Християндемократическия съюз, коментирайки резултата на AfD на изборите в провинция Саксония-Анхалт.

AfD спечели 43,8% в Саксония-Анхалт

На изборите през септември AfD получи 43,8% от гласовете и спечели 39 от общо 83 места в местния парламент. Партията повече от удвои резултата си от 2021 г., когато получи 20,8%. Християндемократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц остана втори със 17,2%.

Въпреки убедителната победа AfD не достигна абсолютно мнозинство и не може да състави самостоятелно правителство. Партията обаче се превърна в най-голямата политическа сила в провинцията и постави под натиск установеното в Германия отхвърляне на коалиции с нея.

Спорът за Русия и Украйна

Вадефул заяви, че AfD е изолирана дори сред десните популистки партии в Европа. Според него позицията на партията към Русия би довела до дипломатическа изолация на Германия.

„Тази AfD с това отношение към Русия би изолирала Германия и в Европа“, каза външният министър. Той допълни, че партията защитава курс, който не съответства на германските интереси.

Предупреждението му дойде след решение на парламента на Саксония-Анхалт от 14 октомври. С гласовете на AfD и „Съюз Сара Вагенкнехт“ беше прието предложение за прекратяване на санкциите срещу Русия и спиране на оръжейните доставки за Украйна.

Вадефул заяви, че решението няма правно действие за федералната външна политика, тъй като тя е от компетентността на федералните институции. „От това не следва нищо“, каза той и определи съдържанието на предложението като неправилно и противоречащо на германските интереси.

Източници: finanznachrichten.de, amp.dw.com, apnews.com


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Време е

    4 0 Отговор
    за "Алтернатива за България" !

    Коментиран от #3

    05:38 17.10.2026

  • 2 Велзевул

    5 0 Отговор
    Братчеда Вадефул лъже. Германският народ избра AfD!

    05:39 17.10.2026

  • 3 Не е време!

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Време е":

    Българският народ избра господин Румен Радев с абсолютно мнозинство.

    Коментиран от #4

    05:41 17.10.2026

  • 4 Радев

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не е време!":

    Още от същото !

    05:43 17.10.2026

  • 5 ГОЛЯМ КЕФ

    2 0 Отговор
    КВИЧЕНЕТО НА ТЕА СВ РАЗНАСЯ ПО ЦЯЛА ЕВРОПА
    ТУКА КВИЧАТ ПРОТИВ ВЪЗРАЖДАНЕ ИЛИ РАДЕВ
    В ГЕРМАНИЯ ПРОТИВ АЗГ
    ВЪВ ФРАНЦИЯ ПРОТИВ ЛЬО ПЕН
    В СЪРБИЯ ПРОТИВ ВУЧИЧ.
    И В СЛОВАКИЯ СЕ НОСИ ВОЙ
    АМИ ЗБАЧИ СИЧКО ТОЧНО
    МАЙ НАБЛИЖАВА КОЛЕДА

    06:31 17.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И ОТ КОКО ЩЕ Я ИЗОЛИРА

    2 0 Отговор
    БЕ АСПИРИН
    ОТ ЛИТВА И ЛАТВИЯ
    ИЛИ ОТ УКРАЙНА
    АМИ ЧЕ ТЕ НЕМЦИТЕ ЩЕ ПРАЗНУВАТ ЦЯЛ МЕСЕЦ АКО ТОВА СЕ СЛУЧИ

    06:37 17.10.2026

  • 8 Фен

    0 0 Отговор
    Е на къде повече?

    07:09 17.10.2026

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