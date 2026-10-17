Вадефул: AfD ще отслаби Германия и ще я изолира в Европа

По-нататъшното укрепване на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (AfD) ще отслаби Германия и може да изолира страната в Европа. Това заяви германският външен министър Йохан Вадефул в интервю за „Франкфуртер алгемайне цайтунг“.

„Ако това се случи в цяла Германия, тогава ще бъдем по-слаби“, каза политикът от Християндемократическия съюз, коментирайки резултата на AfD на изборите в провинция Саксония-Анхалт.

AfD спечели 43,8% в Саксония-Анхалт

На изборите през септември AfD получи 43,8% от гласовете и спечели 39 от общо 83 места в местния парламент. Партията повече от удвои резултата си от 2021 г., когато получи 20,8%. Християндемократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц остана втори със 17,2%.

Въпреки убедителната победа AfD не достигна абсолютно мнозинство и не може да състави самостоятелно правителство. Партията обаче се превърна в най-голямата политическа сила в провинцията и постави под натиск установеното в Германия отхвърляне на коалиции с нея.

Спорът за Русия и Украйна

Вадефул заяви, че AfD е изолирана дори сред десните популистки партии в Европа. Според него позицията на партията към Русия би довела до дипломатическа изолация на Германия.

„Тази AfD с това отношение към Русия би изолирала Германия и в Европа“, каза външният министър. Той допълни, че партията защитава курс, който не съответства на германските интереси.

Предупреждението му дойде след решение на парламента на Саксония-Анхалт от 14 октомври. С гласовете на AfD и „Съюз Сара Вагенкнехт“ беше прието предложение за прекратяване на санкциите срещу Русия и спиране на оръжейните доставки за Украйна.

Вадефул заяви, че решението няма правно действие за федералната външна политика, тъй като тя е от компетентността на федералните институции. „От това не следва нищо“, каза той и определи съдържанието на предложението като неправилно и противоречащо на германските интереси.

Източници: finanznachrichten.de, amp.dw.com, apnews.com