Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции и специален представител на Кремъл Кирил Дмитриев заяви, че войната в Украйна е възникнала заради корупция, свързана с бившия американски президент Джо Байдън. Той публикува позицията си в социалната мрежа X, като написа: „Споменавал съм го и преди: украинският конфликт възникна заради корупцията на Байдън.“ В публикацията не са посочени конкретни доказателства или допълнителни данни в подкрепа на твърдението.

Коментарът дойде след изявление на Доналд Тръмп пред журналисти, в което американският президент каза, че знае подробности за обстоятелствата около началото на войната и ще ги оповести на по-късен етап. „Знам детайлите и в някакъв момент ще ги разкрия“, заяви Тръмп, след като беше попитан дали е забравил, че руският президент Владимир Путин е започнал войната срещу Украйна. Репликата бе част от разговор с медиите пред Белия дом на 16 октомври.

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Русия анексира Крим през 2014 г., а бойните действия в Донбас започнаха същата година. На 24 февруари 2022 г. Москва започна пълномащабно нахлуване в Украйна.

Твърденията за предполагаема корупция, свързана с Джо Байдън и сина му Хънтър Байдън, са част от политически спор в Съединените щати, който се води от години. Хънтър Байдън беше член на борда на украинската газова компания „Бурисма“ между 2014 и 2019 г., когато баща му беше вицепрезидент на САЩ. Това обстоятелство беше използвано от Доналд Тръмп и негови политически съюзници като основание за обвинения срещу семейство Байдън.

Изявлението на ръководителя на РФПИ идва на фона на засилени контакти между Москва и Вашингтон. Дмитриев е сред руските представители, които участват в разговори с американски посредници за отношенията между двете държави и възможно прекратяване на войната. Публично потвърдени нови условия за преговори обаче не са обявени.

Източници: m24.ru, apnews.com, mediaite.com