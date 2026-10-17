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Дмитриев: Корупцията на Байдън е причина за войната
  Тема: Украйна

Дмитриев: Корупцията на Байдън е причина за войната

17 Октомври, 2026 05:49 891 5

  • кирил дмитриев-
  • доналд тръмп-
  • джо байдън-
  • войната в украйна

Ръководителят на РФПИ коментира думите на Доналд Тръмп, че знае подробности за началото на конфликта и ще ги разкрие по-късно

Дмитриев: Корупцията на Байдън е причина за войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции и специален представител на Кремъл Кирил Дмитриев заяви, че войната в Украйна е възникнала заради корупция, свързана с бившия американски президент Джо Байдън. Той публикува позицията си в социалната мрежа X, като написа: „Споменавал съм го и преди: украинският конфликт възникна заради корупцията на Байдън.“ В публикацията не са посочени конкретни доказателства или допълнителни данни в подкрепа на твърдението.

Коментарът дойде след изявление на Доналд Тръмп пред журналисти, в което американският президент каза, че знае подробности за обстоятелствата около началото на войната и ще ги оповести на по-късен етап. „Знам детайлите и в някакъв момент ще ги разкрия“, заяви Тръмп, след като беше попитан дали е забравил, че руският президент Владимир Путин е започнал войната срещу Украйна. Репликата бе част от разговор с медиите пред Белия дом на 16 октомври.

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Русия анексира Крим през 2014 г., а бойните действия в Донбас започнаха същата година. На 24 февруари 2022 г. Москва започна пълномащабно нахлуване в Украйна.

Твърденията за предполагаема корупция, свързана с Джо Байдън и сина му Хънтър Байдън, са част от политически спор в Съединените щати, който се води от години. Хънтър Байдън беше член на борда на украинската газова компания „Бурисма“ между 2014 и 2019 г., когато баща му беше вицепрезидент на САЩ. Това обстоятелство беше използвано от Доналд Тръмп и негови политически съюзници като основание за обвинения срещу семейство Байдън.

Изявлението на ръководителя на РФПИ идва на фона на засилени контакти между Москва и Вашингтон. Дмитриев е сред руските представители, които участват в разговори с американски посредници за отношенията между двете държави и възможно прекратяване на войната. Публично потвърдени нови условия за преговори обаче не са обявени.

Източници: m24.ru, apnews.com, mediaite.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всичко

    12 2 Отговор
    бавно и полека си идва на мястото !

    Коментиран от #2

    05:59 17.10.2026

  • 2 Корупция

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "Всичко":

    Кабаева живее в апартамент от 1600 м²

    06:04 17.10.2026

  • 3 Реалист

    4 5 Отговор
    Димитриев или е наивник или се прави на такъв САЩ искат да прилапат целия свят и Русия им е на пътя това е причината от което следва че мир няма да има а ако се говори за него е просто театър.

    06:11 17.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А нещо за успехи

    1 3 Отговор
    На фронта няма ли ?
    Или само разширяват гробищата в блатата ?

    06:48 17.10.2026

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