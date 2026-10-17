Папа Лъв XIV призова Путин за примирие в Олешки

Папа Лъв XIV и руският президент Владимир Путин са провели телефонен разговор на 16 октомври, съобщиха Ватиканът и Кремъл. Понтификът е разговарял с руския държавен глава от римската болница „Джемели“, където се възстановява след операция на белия дроб.

Основната тема е била хуманитарната ситуация в град Олешки, в Херсонска област. Ватиканът съобщи, че папата е изразил „дълбока загриженост“ за положението на цивилното население и е призовал за прекратяване на огъня, което да позволи доставката на храни и медицинска помощ, както и доброволна и безопасна евакуация на хората.

„Светият отец потвърди ангажимента на Светия престол към насърчаването на диалога и мира“, се посочва в съобщението на Ватикана. От него не става ясно Путин да е поел публично конкретен ангажимент за незабавно примирие в града.

Различия в съобщенията за разговора

Кремъл представи разговора с различен акцент. Според руската страна Путин е благодарил на папата за готовността му да допринесе за уреждането на конфликта и за хуманитарните усилия. Москва съобщи също, че руският президент е дал обяснения за ситуацията в Олешки, като е посочил отговорността на Киев според руската позиция.

В съобщението на Кремъл се казва, че е подкрепено намерението на Ватикана да съдейства за създаването на условия за безопасност на населението и за организиране на жизненоважни доставки. Според руската страна разговорът е преминал в конструктивен и взаимно уважителен тон.

Кремъл допълва, че Путин и папата са обсъдили значението на руско-ватиканското сътрудничество, защитата на християните и християнските светини, както и продължаването на диалога между Руската православна и Римокатолическата църква.

Вторият разговор между Лъв XIV и Путин

Това е вторият телефонен разговор между Лъв XIV и Путин. Първият се състоя на 4 юни 2025 г., малко след началото на понтификата на американския папа. Тогава основни теми бяха войната в Украйна, мирът, хуманитарната помощ и обменът на пленници.

Новият разговор се проведе на фона на възстановяването на папата след операция за отстраняване на злокачествено образувание от белия дроб. Ватиканът съобщи, че Лъв XIV продължава да изпълнява отделни служебни ангажименти от болницата.

Източници: apnews.com, ansa.it, interfax.ru