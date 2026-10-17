Фронтът в Украйна: най-тежки са боевете край Покровск

Най-ожесточените сражения на фронта в Украйна се водят в Донецка област, където руските сили продължават да атакуват най-интензивно в направленията към Покровск и Костянтинивка. Украинският Генерален щаб отчита общо 304 бойни сблъсъка за едно денонощие. Най-много са руските атаки край Покровск – 60, следвани от 27 в Костянтинивското направление.
Украинската страна съобщава още за 22 руски атаки в Южнослабожанското направление, 20 край Хуляйполе и осем опита за пробив към Лиман. При Купянск руските части са направили три опита да подобрят тактическите си позиции, а в Славянското и Краматорското направление са регистрирани съответно два и три руски щурма. По данни на Киев руските сили са извършили 83 въздушни удара, използвали са 271 управляеми авиобомби и са пуснали повече от 7000 ударни дрона за същия период.
Украйна съобщава за локални успехи
На този фон Киев твърди, че е постигнал ограничено напредване в източната част на страната. Третият армейски корпус на Украйна съобщава, че в рамките на операция „Вивалди“ е възвърнал общо 275 квадратни километра и 16 населени места от август насам. Според представените данни последната фаза на операцията е добавила още около 100 квадратни километра.
Операцията е насочена срещу руските опити за напредване към Лиман и Добропиля. Киев заявява, че действията са принудили руското командване да прехвърли части от други участъци на фронта. Американският Институт за изследване на войната отчита спад на среднодневния брой руски атаки в посока Славянск – от около 14 през август до три през октомври, а в посока Краматорск – до под една на ден.„Спираме всички опити на противника да настъпва или да прониква“, заяви украинският президент Володимир Зеленски.
Тези твърдения не означават стратегически пробив. Позициите по 1250-километровия фронт са се променили ограничено, а руските сили продължават да поддържат натиск в Покровското, Костянтинивското и южните направления. Русия съобщи за превземането на Нововодиане в Донецка област и Уланово в Сумска област, но тези твърдения не са потвърдени независимо.
Какви са жертвите
Украинският Генерален щаб посочва, че руските загуби от началото на пълномащабната война са достигнали около 1,56 милиона военнослужещи. Числото включва убити и ранени и не представлява независима оценка. Украйна съобщава още, че само през септември руските загуби са били над 46 000 души – най-високата месечна стойност за годината според Киев.
Британският началник на отбраната Ричард Найтън дава сходна обща оценка – около 1,5 милиона руски убити и ранени, като над 500 000 от тях са загинали. Той посочва, че по-голямата руска армия изпитва трудности да постигне съществен напредък на бойното поле. Русия не е представила съпоставима актуална оценка на собствените си загуби, а Москва и Киев не публикуват редовни независими данни за броя на загиналите и ранените от своите армии. Украинските загуби също не могат да бъдат надеждно установени от публичните данни.
Източници: apnews.com, pravda.com.ua, aljazeera.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
Коментиран от #4, #17, #34
07:00 17.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Обективен
Вие сериозно ли?Руска армия?
Коментиран от #33
07:02 17.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Урко фашистите пак лъжат явно от бой не
Коментиран от #11
07:05 17.10.2026
6 ужас
Коментиран от #16
07:05 17.10.2026
7 Кирилова
Или, пишещите и вярващите на тези глупости не са.
07:06 17.10.2026
8 Диванен стратег
Коментиран от #19
07:08 17.10.2026
9 Генерал Герасимов
07:08 17.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Фен
До коментар #5 от "Урко фашистите пак лъжат явно от бой не":Ми дай източници. Ама явно са много секретни. Щото ако бяха достъпни, БТВ и ДВ по цял ден само за това щяха да говорят.
07:15 17.10.2026
12 Украйна пАбеждава
07:15 17.10.2026
13 Мишел
07:16 17.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Оня
07:19 17.10.2026
16 Мишел
До коментар #6 от "ужас":Реално руските загуби са 300000 .
Коментиран от #30
07:19 17.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Оня
Коментиран от #22
07:26 17.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Много плямпаш
До коментар #21 от "Оня":От лятото до сега избитите и осакатени руснаци не падат под 40 000 на месец.
Без плямпане!
Коментиран от #28, #32
07:35 17.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Бат Тъньо Кочаня
07:37 17.10.2026
30 Може,може
До коментар #16 от "Мишел":300 000 руски загуби само от пролетно-летно-есенен наступ на руснаците.😅😅😅
Коментиран от #35
07:39 17.10.2026
31 Смешки и лъжи
07:49 17.10.2026
32 укроинформ
До коментар #27 от "Много плямпаш":Много лъжеш ......
08:11 17.10.2026
33 Коломнист
До коментар #3 от "Обективен":Пишете"Операцията е насочена срещу руските опити за напредване към Лиман и Добропиля."
А пък руснците съобщават, че Добропиля е под техен контрол. Истинска боеспособна армия
08:13 17.10.2026
34 Дядо дръмпир
До коментар #1 от "Фен":това ,което пишеш е НЕВЯРНА НОВИНА!Същото ти като журналистпишеш за някаква свръх мощна водородна бомба на просиянците и наричаш цар бомба.Цар бомба е взривена от СССР 1961г и това е атомна бомба 100пъти по мощна от бомбата пусната над Хирошима.В момента последните 5месеца просия не е взела и кв/км ,но е загубила окло 300кв/км!никога просиянците не са завладели 20% от украйна.още преди 24.02.22г те имаха 17% ,техни от "Зелените човечета.та за останалите по малко от 3% те са дали над 1,5милиона убити в възраст 29г-40г!
Коментиран от #36
08:18 17.10.2026
35 Мишел
До коментар #30 от "Може,може":Реалните загуби се причиняват с използваното оръжие, а не с измислени данни. При всички оръжия Русия има подчертано количествено и качествено превъзходство. Затова размените са над 500 тела на загинали украински военни срещу двайсетина руски.
08:37 17.10.2026
36 Мишел
До коментар #34 от "Дядо дръмпир":Фантазираш. Вчера руската армия завърши прочистването на котел от 461 кв.км. с 28 населени места и с 1700 украински военни, в Харковска област. Там има още два по малки котела.
08:44 17.10.2026