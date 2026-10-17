Фронтът в Украйна: най-тежки са боевете край Покровск

Най-ожесточените сражения на фронта в Украйна се водят в Донецка област, където руските сили продължават да атакуват най-интензивно в направленията към Покровск и Костянтинивка. Украинският Генерален щаб отчита общо 304 бойни сблъсъка за едно денонощие. Най-много са руските атаки край Покровск – 60, следвани от 27 в Костянтинивското направление.

Украинската страна съобщава още за 22 руски атаки в Южнослабожанското направление, 20 край Хуляйполе и осем опита за пробив към Лиман. При Купянск руските части са направили три опита да подобрят тактическите си позиции, а в Славянското и Краматорското направление са регистрирани съответно два и три руски щурма. По данни на Киев руските сили са извършили 83 въздушни удара, използвали са 271 управляеми авиобомби и са пуснали повече от 7000 ударни дрона за същия период.

Украйна съобщава за локални успехи

На този фон Киев твърди, че е постигнал ограничено напредване в източната част на страната. Третият армейски корпус на Украйна съобщава, че в рамките на операция „Вивалди“ е възвърнал общо 275 квадратни километра и 16 населени места от август насам. Според представените данни последната фаза на операцията е добавила още около 100 квадратни километра.

Операцията е насочена срещу руските опити за напредване към Лиман и Добропиля. Киев заявява, че действията са принудили руското командване да прехвърли части от други участъци на фронта. Американският Институт за изследване на войната отчита спад на среднодневния брой руски атаки в посока Славянск – от около 14 през август до три през октомври, а в посока Краматорск – до под една на ден.

„Спираме всички опити на противника да настъпва или да прониква“, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Тези твърдения не означават стратегически пробив. Позициите по 1250-километровия фронт са се променили ограничено, а руските сили продължават да поддържат натиск в Покровското, Костянтинивското и южните направления. Русия съобщи за превземането на Нововодиане в Донецка област и Уланово в Сумска област, но тези твърдения не са потвърдени независимо.

Какви са жертвите

Украинският Генерален щаб посочва, че руските загуби от началото на пълномащабната война са достигнали около 1,56 милиона военнослужещи. Числото включва убити и ранени и не представлява независима оценка. Украйна съобщава още, че само през септември руските загуби са били над 46 000 души – най-високата месечна стойност за годината според Киев.

Британският началник на отбраната Ричард Найтън дава сходна обща оценка – около 1,5 милиона руски убити и ранени, като над 500 000 от тях са загинали. Той посочва, че по-голямата руска армия изпитва трудности да постигне съществен напредък на бойното поле. Русия не е представила съпоставима актуална оценка на собствените си загуби, а Москва и Киев не публикуват редовни независими данни за броя на загиналите и ранените от своите армии. Украинските загуби също не могат да бъдат надеждно установени от публичните данни.

Източници: apnews.com, pravda.com.ua, aljazeera.com