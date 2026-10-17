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Фронтът в Украйна: най-тежки са боевете край Покровск
  Тема: Украйна

Фронтът в Украйна: най-тежки са боевете край Покровск

17 Октомври, 2026 06:53 1 576 36

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  • костянтинивка-
  • руски загуби

Украинският Генерален щаб отчита 304 сблъсъка за денонощие, а Киев твърди за ограничено връщане на територии в Донецка област

Фронтът в Украйна: най-тежки са боевете край Покровск - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Най-ожесточените сражения на фронта в Украйна се водят в Донецка област, където руските сили продължават да атакуват най-интензивно в направленията към Покровск и Костянтинивка. Украинският Генерален щаб отчита общо 304 бойни сблъсъка за едно денонощие. Най-много са руските атаки край Покровск – 60, следвани от 27 в Костянтинивското направление.

Украинската страна съобщава още за 22 руски атаки в Южнослабожанското направление, 20 край Хуляйполе и осем опита за пробив към Лиман. При Купянск руските части са направили три опита да подобрят тактическите си позиции, а в Славянското и Краматорското направление са регистрирани съответно два и три руски щурма. По данни на Киев руските сили са извършили 83 въздушни удара, използвали са 271 управляеми авиобомби и са пуснали повече от 7000 ударни дрона за същия период.

Украйна съобщава за локални успехи

На този фон Киев твърди, че е постигнал ограничено напредване в източната част на страната. Третият армейски корпус на Украйна съобщава, че в рамките на операция „Вивалди“ е възвърнал общо 275 квадратни километра и 16 населени места от август насам. Според представените данни последната фаза на операцията е добавила още около 100 квадратни километра.

Операцията е насочена срещу руските опити за напредване към Лиман и Добропиля. Киев заявява, че действията са принудили руското командване да прехвърли части от други участъци на фронта. Американският Институт за изследване на войната отчита спад на среднодневния брой руски атаки в посока Славянск – от около 14 през август до три през октомври, а в посока Краматорск – до под една на ден.

„Спираме всички опити на противника да настъпва или да прониква“, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Тези твърдения не означават стратегически пробив. Позициите по 1250-километровия фронт са се променили ограничено, а руските сили продължават да поддържат натиск в Покровското, Костянтинивското и южните направления. Русия съобщи за превземането на Нововодиане в Донецка област и Уланово в Сумска област, но тези твърдения не са потвърдени независимо.

Какви са жертвите

Украинският Генерален щаб посочва, че руските загуби от началото на пълномащабната война са достигнали около 1,56 милиона военнослужещи. Числото включва убити и ранени и не представлява независима оценка. Украйна съобщава още, че само през септември руските загуби са били над 46 000 души – най-високата месечна стойност за годината според Киев.

Британският началник на отбраната Ричард Найтън дава сходна обща оценка – около 1,5 милиона руски убити и ранени, като над 500 000 от тях са загинали. Той посочва, че по-голямата руска армия изпитва трудности да постигне съществен напредък на бойното поле. Русия не е представила съпоставима актуална оценка на собствените си загуби, а Москва и Киев не публикуват редовни независими данни за броя на загиналите и ранените от своите армии. Украинските загуби също не могат да бъдат надеждно установени от публичните данни.

Източници: apnews.com, pravda.com.ua, aljazeera.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    56 2 Отговор
    Добре де, милион и половина руски жертви, Украйна напредва... И как така, в Украйна ловят хора за фронта като бездомни кучета по улиците, а в Русия, въпреки че минаха изборите, за мобилизация дори не се и говори?🤔

    Коментиран от #4, #17, #34

    07:00 17.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Обективен

    4 42 Отговор
    В статията пише за нещо като "руска армия".
    Вие сериозно ли?Руска армия?

    Коментиран от #33

    07:02 17.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Урко фашистите пак лъжат явно от бой не

    48 0 Отговор
    Знаят къде се намират

    Коментиран от #11

    07:05 17.10.2026

  • 6 ужас

    40 2 Отговор
    ... руските загуби от началото на пълномащабната война са достигнали около 1,56 милиона военнослужещи,... А УКРАИНСКИТЕ 1,56 милиона х 10 = 15,6 милиона .

    Коментиран от #16

    07:05 17.10.2026

  • 7 Кирилова

    47 0 Отговор
    Украйна все побеждава, а непрекъснато се свива, свива! Започвам да си мисля, че никога не съм ходила на училище!
    Или, пишещите и вярващите на тези глупости не са.

    07:06 17.10.2026

  • 8 Диванен стратег

    32 1 Отговор
    Добро поле е превзето. Ще го прочетем тука след седмица.

    Коментиран от #19

    07:08 17.10.2026

  • 9 Генерал Герасимов

    7 26 Отговор
    Преди две години превзехме Покровск, ако трябва пак ще го превземем. Повторението е майка на затъпяването.

    07:08 17.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Фен

    1 20 Отговор

    До коментар #5 от "Урко фашистите пак лъжат явно от бой не":

    Ми дай източници. Ама явно са много секретни. Щото ако бяха достъпни, БТВ и ДВ по цял ден само за това щяха да говорят.

    07:15 17.10.2026

  • 12 Украйна пАбеждава

    31 0 Отговор
    Запомнете вече! Няма да повтарям! Украйна стигна до Владивосток и напредва към Аляска!

    07:15 17.10.2026

  • 13 Мишел

    38 0 Отговор
    Руската армия е приключила с ликвидацията на Волчанския котел в Харковска област, 461кв.км. 28 населени места, в който бяха над 1700 украински военни.

    07:16 17.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Оня

    36 1 Отговор
    Бе тоя Вивалди що тъй фалшиво звучи?

    07:19 17.10.2026

  • 16 Мишел

    22 0 Отговор

    До коментар #6 от "ужас":

    Реално руските загуби са 300000 .

    Коментиран от #30

    07:19 17.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Оня

    30 1 Отговор
    И къде е тая мобилизация в Русия дето щяла да започне след изборите? Всеки ден по десет пъти се опитвахте да го набирате в главите на хората! Сега тишина ! Що тъй бе?

    Коментиран от #22

    07:26 17.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Много плямпаш

    0 21 Отговор

    До коментар #21 от "Оня":

    От лятото до сега избитите и осакатени руснаци не падат под 40 000 на месец.
    Без плямпане!

    Коментиран от #28, #32

    07:35 17.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Бат Тъньо Кочаня

    15 0 Отговор
    Току що в кафе в Свети Влас две жени на висок глас на руски с украински акцент коментираха че миризмата на спаружени катерици в метрото на Киев била непоносима ,даже лютяло на очите .

    07:37 17.10.2026

  • 30 Може,може

    0 17 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    300 000 руски загуби само от пролетно-летно-есенен наступ на руснаците.😅😅😅

    Коментиран от #35

    07:39 17.10.2026

  • 31 Смешки и лъжи

    21 2 Отговор
    Айде ние да не пасем трева. Руснаците вчера зачистиха котлите на Доброполье и тоя големия 400кв км на североизток от Харков и идват да ви видят сметката окончателно.

    07:49 17.10.2026

  • 32 укроинформ

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "Много плямпаш":

    Много лъжеш ......

    08:11 17.10.2026

  • 33 Коломнист

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Обективен":

    Пишете"Операцията е насочена срещу руските опити за напредване към Лиман и Добропиля."

    А пък руснците съобщават, че Добропиля е под техен контрол. Истинска боеспособна армия

    08:13 17.10.2026

  • 34 Дядо дръмпир

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    това ,което пишеш е НЕВЯРНА НОВИНА!Същото ти като журналистпишеш за някаква свръх мощна водородна бомба на просиянците и наричаш цар бомба.Цар бомба е взривена от СССР 1961г и това е атомна бомба 100пъти по мощна от бомбата пусната над Хирошима.В момента последните 5месеца просия не е взела и кв/км ,но е загубила окло 300кв/км!никога просиянците не са завладели 20% от украйна.още преди 24.02.22г те имаха 17% ,техни от "Зелените човечета.та за останалите по малко от 3% те са дали над 1,5милиона убити в възраст 29г-40г!

    Коментиран от #36

    08:18 17.10.2026

  • 35 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Може,може":

    Реалните загуби се причиняват с използваното оръжие, а не с измислени данни. При всички оръжия Русия има подчертано количествено и качествено превъзходство. Затова размените са над 500 тела на загинали украински военни срещу двайсетина руски.

    08:37 17.10.2026

  • 36 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Дядо дръмпир":

    Фантазираш. Вчера руската армия завърши прочистването на котел от 461 кв.км. с 28 населени места и с 1700 украински военни, в Харковска област. Там има още два по малки котела.

    08:44 17.10.2026

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