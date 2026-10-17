Атака остави Виница без ток, спря и електротранспорта

Виница остана без електрозахранване след руска атака, съобщи кметът на града Сергей Моргунов. Критично важната инфраструктура работи на резервно захранване, а специалисти оценяват мащаба на разрушенията.
„Засега няма ток, електротранспортът няма да работи. За сметка на това по улиците ще излязат повече автобуси и маршрутни таксита“, заяви Моргунов.
Шестима са пострадали при атаката
При атаката на 16 октомври във Виница е повредена гражданска инфраструктура. Първоначално беше съобщено за четирима пострадали, но по-късно броят им нарасна до шестима. Всички са били доставени в болница, като един от тях е в тежко състояние.
Източници: pravda.com.ua, ukrinform.ua, ru.interfax.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Аааапчих...!!!
Коментиран от #10
07:51 17.10.2026
2 кофти зима
07:52 17.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Нашмъркан потник
08:17 17.10.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
" ДА КАНДИСАТ НА БОЙ"
......
ЗАСЕГА НЕ СА В 404 :)
08:17 17.10.2026
9 Фен
08:24 17.10.2026
10 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #1 от "Пич":Времето вече е само за контранаступ Няма мухи комари тревата е изсъхнала и не пречи на смелите защитници Снегът ще съдейства за маскировката на настъпващите И те така те
08:36 17.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 улав
08:45 17.10.2026