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Атака остави Виница без ток, спря и електротранспорта
  Тема: Украйна

Атака остави Виница без ток, спря и електротранспорта

17 Октомври, 2026 07:46 1 103 12

  • виница-
  • украйна-
  • руска атака-
  • електрозахранване-
  • електротранспорт

Критично важната инфраструктура работи на резервно захранване, а по улиците са пуснати повече автобуси и маршрутни таксита

Атака остави Виница без ток, спря и електротранспорта - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Виница остана без електрозахранване след руска атака, съобщи кметът на града Сергей Моргунов. Критично важната инфраструктура работи на резервно захранване, а специалисти оценяват мащаба на разрушенията.

„Засега няма ток, електротранспортът няма да работи. За сметка на това по улиците ще излязат повече автобуси и маршрутни таксита“, заяви Моргунов.

Шестима са пострадали при атаката

При атаката на 16 октомври във Виница е повредена гражданска инфраструктура. Първоначално беше съобщено за четирима пострадали, но по-късно броят им нарасна до шестима. Всички са били доставени в болница, като един от тях е в тежко състояние.

Източници: pravda.com.ua, ukrinform.ua, ru.interfax.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    18 0 Отговор
    Абе........ важното е, че Украйна побеждава!!!
    Аааапчих...!!!

    Коментиран от #10

    07:51 17.10.2026

  • 2 кофти зима

    17 0 Отговор
    да търсят зеленоеугленски за въпроси

    07:52 17.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Нашмъркан потник

    7 0 Отговор
    Как така кметът се казва все още Сергей, а не е с ууукраинското име Сергий, например. Както Володимир, Окександър, Кирило, Олена, хахаха

    08:17 17.10.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    НАРОДА И А ИЗРАЗ
    " ДА КАНДИСАТ НА БОЙ"
    ......
    ЗАСЕГА НЕ СА В 404 :)

    08:17 17.10.2026

  • 9 Фен

    4 0 Отговор
    Ами явно, Урсула и Кая няма да мирясат, докато украинците не останат без ток, вода и мостове. Горките украинци! А така се радваха 2014та. И курабийки ядоха...

    08:24 17.10.2026

  • 10 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Времето вече е само за контранаступ Няма мухи комари тревата е изсъхнала и не пречи на смелите защитници Снегът ще съдейства за маскировката на настъпващите И те така те

    08:36 17.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 улав

    0 0 Отговор
    Първо се стреснах, защото какво ще правят вининчани с електричките като няма ток. После се сетих, че почти цяла Виница от няколко години е във Варна, а тук за лъскавите им електрически возила има достатъчно ток. Вярно скъпичък е, ама те пък са все хора с възможности, ако съдя по категорията на имотите които купуват и по луксозните им джипове. Добри хора сме ние, нищо, че имат пари, ние пак ги издържаме.

    08:45 17.10.2026

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