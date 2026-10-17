Атака остави Виница без ток, спря и електротранспорта

Виница остана без електрозахранване след руска атака, съобщи кметът на града Сергей Моргунов. Критично важната инфраструктура работи на резервно захранване, а специалисти оценяват мащаба на разрушенията.

„Засега няма ток, електротранспортът няма да работи. За сметка на това по улиците ще излязат повече автобуси и маршрутни таксита“, заяви Моргунов.

Шестима са пострадали при атаката

При атаката на 16 октомври във Виница е повредена гражданска инфраструктура. Първоначално беше съобщено за четирима пострадали, но по-късно броят им нарасна до шестима. Всички са били доставени в болница, като един от тях е в тежко състояние.

Източници: pravda.com.ua, ukrinform.ua, ru.interfax.com.ua