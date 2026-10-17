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Нова атака в Черно море: Русия заяви, че е поразила кораб към Одеса
  Тема: Украйна

Нова атака в Черно море: Русия заяви, че е поразила кораб към Одеса

17 Октомври, 2026 10:07 2 673 96

  • русия-
  • украйна-
  • черно море-
  • одеса-
  • военни удари

Москва твърди, че плавателният съд е превозвал военни товари. Информацията не е потвърдена по независим път

Нова атака в Черно море: Русия заяви, че е поразила кораб към Одеса - 1
Снимка: БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Русия заяви, че е поразила товарен кораб в Черно море, който според Москва е превозвал товари с военно предназначение към пристанището на Одеса. Твърдението е на руското министерство на отбраната и не е потвърдено по независим път.

„Въоръжените сили на страната са поразили в Черно море товарен кораб, транспортиращ товари с военно предназначение към пристанището на Одеса“, съобщи ведомството, цитирано от ТАСС. Не са посочени името на плавателния съд, неговият флаг, данни за екипажа или информация за жертви и ранени.

Русия съобщи и за удари по три обекта

В сутрешната си сводка руското министерство на отбраната заяви, че през изминалата нощ са били нанесени масирани удари по три обекта, свързани с украинските въоръжени сили. Като цели са посочени металургичен комбинат в Кривой Рог, предприятие за производство на трансформатори в Запорожие и електрическа подстанция в Житомир, която според Москва осигурява електроенергия за военни заводи.

И тези твърдения не са потвърдени по независим път. По-рано украинските военновъздушни сили предупредиха за изстреляни от Русия ракети към Запорожие и Кривой Рог, съобщи Укринформ. Не е предоставена официална украинска информация, която да потвърждава руската версия за поразен кораб или подробностите за посочените обекти.

Русия редовно съобщава за атаки срещу товарни кораби, които според руското военно ведомство се използват за снабдяване на украинските въоръжени сили. Към момента няма публични данни за последващи действия, за състоянието на плавателния съд или за евакуация на екипажа.

Източници: ukrinform.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ХаХа

    82 9 Отговор
    Защо когато информацията е украинска не пишете, че информацията не е потвърдена.
    Знаем защо.

    Коментиран от #28

    10:10 17.10.2026

  • 2 Всъщност

    54 16 Отговор
    Слаба работа ! Украйна е потопила двойно повече кораби ! И то цивилни . Русия не внася военни товари през Черно море .

    10:11 17.10.2026

  • 3 ГЛЕЙ СИГА

    59 5 Отговор
    СЛЕД КАТО УКРАИНЦИТЕ СА ИЗКОПАЛИ ЧЕРНО МОРЕ
    ТЯХНА ГРИЖА Е ДА ГО ЗАСИПЯТ
    АМИ КО ЧАКАТ

    10:12 17.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Шопо

    84 6 Отговор
    Кораба е карал пшеница за Украйна, на връщане е щял да кара пясък за Сахара.

    Коментиран от #21, #79

    10:14 17.10.2026

  • 6 Рундьо Радев

    13 42 Отговор
    Нямаме данни. Може и украинците да са били. Трябва да се разследва.

    10:14 17.10.2026

  • 7 горски

    69 5 Отговор
    Удар по завод за трансформатори......Приз ВСВ приоритетни цели в Германия са били заводи за производство на ролкови и сачмени лагери.Без тях не може да се правят транспортни средства/танкове,камиони и т.н/.Ако завода в Украйна спре производството на силови трансформатори и няма кой да го замести,това спира ремонта на елекрически подстанции...А без ток-студ...и други работи....

    Коментиран от #17

    10:14 17.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хе хе...

    65 10 Отговор
    Кораба е возил морска сол от Египет, нали? И е отишъл на дъното за няма три минути защото морската сол е изключително взривоопасна, нали? А един мармот завива шоколади в станиол, нали?
    Абсолютно ви вЕрваме, дааа...

    10:18 17.10.2026

  • 11 До глей сега

    55 7 Отговор
    Не само са го изкопали , в учебниците им пише че с пръста са изградили Кавказ , едва ли има по - прости същества от тия .

    10:20 17.10.2026

  • 12 асенчо

    38 9 Отговор
    Потънаха ни данъците, заложени от Фобията на ЕК

    10:20 17.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 гост

    43 5 Отговор
    Украйна ще плати за всичко.

    Коментиран от #44

    10:27 17.10.2026

  • 15 После ревът

    7 33 Отговор
    Че горяла цяла Русия

    Коментиран от #63

    10:29 17.10.2026

  • 16 Ввв

    6 43 Отговор
    То половината рафинерии са извън строя,фронтът отдавна буксува,че даже са изгубули и територии около Славянск,но блатните се радват на “големи успехи” с кораба….

    10:30 17.10.2026

  • 17 Антирашист 4711

    5 17 Отговор

    До коментар #7 от "горски":

    Що за човек " войната изпълни живота ми със съдържание "

    10:31 17.10.2026

  • 18 осраински

    18 4 Отговор
    Очен харошо

    10:32 17.10.2026

  • 19 Сорос

    26 3 Отговор
    Четете нашите свободни и независими медии АХАХАХАХАХ

    10:34 17.10.2026

  • 20 Швейк

    5 36 Отговор
    Лъжите на руските гниди нямат край! Никой не превозва военни товари през Черно море!

    Коментиран от #51

    10:34 17.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 А бе Путин няма ли да прати

    34 8 Отговор
    едно поздрави на ЕК, Урсула и Кая!
    Та да видим бабичките ще бягат ли или ще говорят пред микрофоните.
    Хайде бе брат дай малко сеир да гледаме как бягат хлебарките по- бункерите и хапват консерви, че само се оригват на кралски омари и гурмета в Брюксел.

    Коментиран от #39

    10:35 17.10.2026

  • 23 Украйна

    9 27 Отговор
    Операции на ВСУ от последния ден:

    В Запорожка област украинските сили проведоха ключова операция, атакувайки базата на елитния руски център за безпилотни системи „Рубикон“. Това е специализирано звено, отговорно за координацията и насочването на руските FPV дронове и разузнавателни апарати на юг.

    Бойци от специалния батальон „Шаманбат“ (към ГУР) съвместно с 426-и полк от Военноморските сили на Украйна извършиха нощна операция в окупирания град Khorly, Херсонска област. Напълно унищожен е Център за обучение на оператори на дронове, принадлежащ на 18-а общовойскова армия на Русия. Ликвидирани са както учебните съоръжения, така и казармите с руски инструктори.

    Генералният щаб на Украйна потвърди успешен удар срещу руски военни складове край селището Гвардейское в окупирания Кримски полуостров. Складовете са били използвани за съхранение на големи количества дронове, като са регистрирани мощни вторични детонации.

    Коментиран от #32

    10:37 17.10.2026

  • 24 А МОЧАТА?

    8 22 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    Коментиран от #34, #36

    10:39 17.10.2026

  • 25 Герасимов пак се изцепи:

    10 24 Отговор
    Началникът на Генералния щаб на Русия Валерий Герасимов направи гръмко изявление, че руските войски са напреднали драстично и фронтът вече се намира само на 5 километра от град Запорожие.

    Този човек не си взе поука след изцепките за Константиновка, Купянск, Лиман и т.н.

    Институтът за изследване на войната (ISW) и украински източници категорично отхвърлиха тези твърдения като манипулация и фабрикуване на успехи. Според независимите сателитни данни и геолокирани кадри, руската армия няма потвърден реален териториален напредък в този сектор, въпреки засиления натиск.

    Коментиран от #35

    10:40 17.10.2026

  • 26 В превод

    11 22 Отговор
    Нищо съществено не са направили фашистите . Корабът продължава да плува към Одеса .

    Коментиран от #30

    10:40 17.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Факт

    27 4 Отговор

    До коментар #26 от "В превод":

    Плува под водата като подводница. Цяла украйна стана на подводница.

    10:46 17.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 БРАВОС

    19 2 Отговор

    До коментар #23 от "Украйна":

    А КЪВ Е ТОЯ ГРАД Khorly
    СИГУРНО Е В КАНАДА
    АМА ДРУГОТО Е ВЯРНО
    РУСНАЦИТЕ СЕ ОБУЧАВАТ ОТ РУСКИ ИНСТРУКТОРИ
    ЗАБЕЛЕЖКА
    ТЕКСТОВЕТЕ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕРЯВАТ ОТ ПО ВИШ ИНТЕЛЕКТ В СЛУЧАЯ
    АКО ИМА ТАКЪВ

    Коментиран от #40

    10:48 17.10.2026

  • 33 А НАЙ-ЛОШОТО Е

    21 3 Отговор
    Че не останаа азуфци.

    10:49 17.10.2026

  • 34 ЧАКАМЕ КРИМ

    17 2 Отговор

    До коментар #24 от "А МОЧАТА?":

    ДА СТАНЕ УКРАИНСКИ
    ША Я ПРАЙМ ТАМ

    10:49 17.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 А ПЛАЧАТА НА ГУРОТО КАЛУШЕВ

    20 2 Отговор

    До коментар #24 от "А МОЧАТА?":

    Възстановихте ли?

    10:50 17.10.2026

  • 37 Ммммм

    16 2 Отговор
    Чудесна новина.пускайте по често

    10:51 17.10.2026

  • 38 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    19 2 Отговор
    Как коментират тази новина?

    10:52 17.10.2026

  • 39 Ех,

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "А бе Путин няма ли да прати":

    дай на наш Ганя, само сеир да гледа. :))

    10:54 17.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 При всеки

    4 8 Отговор
    Поразен кораб в Черно море министерство на отбраната на русия в прессъобщение си признава. А Румбата се прави на неразбрал.

    10:58 17.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ами

    3 16 Отговор
    от началото на войната на тези жалки подобия на хора специалитет е да бомбят цивилни обекти, кораби и мирни граждани.Така си показват безсилието в "тридневната" СВО.Все повече приличат на Хизбула по манталитет и начин на действие.Обаче бг троляка се кефи на господарите си.

    Коментиран от #66, #77

    11:01 17.10.2026

  • 44 факуса

    10 3 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    с какво то няма нейно вече,в труд пишат.че дължали за 27г/6млрд.по главницата задълже3ния,те искат пари, урсулите им дават,излиза,че институциите въртят нашите пари,дават заеми после дават пари за лихвите,идиотщина неква

    11:03 17.10.2026

  • 45 Ми ти си вЕрвай на ТАСС

    2 5 Отговор

    До коментар #35 от "Ламата":

    ве, кой те спира!

    11:03 17.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ....

    1 7 Отговор
    Радев няма доказателства, значи не е Русия и няма поразен кораб. Докато Радев не го види с очити си, нищо не е сигурно. Ако го види, значи не е виновна Русия.

    11:06 17.10.2026

  • 48 Митрофанчо

    6 2 Отговор
    Москва лъже. Корабът е поразен от украинците, за да отклонят вниманието от ударените кораби край България и Румъния.

    11:06 17.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Гресирана ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "скъпа пусни си клипчето на тесла до":

    Виж как знаеш 😁😁😁

    Коментиран от #74

    11:10 17.10.2026

  • 54 Цитат

    8 1 Отговор
    Игор Мосийчук:"Волин гори, а Зеленски прави бенефис в ЕС! Европа, дай ми милиард! Гнидите на Зеленски обиждат и подиграват Тръмп."

    Коментиран от #56

    11:10 17.10.2026

  • 55 Гост

    8 2 Отговор

    До коментар #49 от "Мадяр":

    Украйна се наигра.Капитулацията е близо.

    Коментиран от #59

    11:11 17.10.2026

  • 56 хех

    3 3 Отговор

    До коментар #54 от "Цитат":

    Бате, всеки нормален човек се подиграва на Тръмп. Къде е новината тука?

    Коментиран от #87

    11:11 17.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Мишел

    6 2 Отговор
    Войната е между Русия и Украйна, зад която е НатО. Украинските кораби плават покрай турското, българското и румънското крайбрежие и опитват да се промушат към Одеса. Русия успешно изолира Украйна от Черно море по суша и море.

    Коментиран от #82

    11:14 17.10.2026

  • 61 АБСОЛЮТНО

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "АБВ":

    А ВАША МИЛОСТ
    ОЩЕ ДАЖЕ НЕ СЕ Е КАЧИЛ АВТОМОБИЛА
    А ГО ЧАКА ПЪТ...МАНТИНЕЛИ...
    ИЛИ ПЪК Е ПЕША ХОДЕЦ...💀

    11:14 17.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 65 Трудно ли е кратичко да се напише :

    5 1 Отговор
    ... че темпото на руското настъпление се е увеличило по цялата линия на съприкосновение. От началото на септември под руски контрол са попаднали над 1800 квадратни километра и 92 населени места, а от началото на годината общо 310....поради липса на резултати на бойното поле, Киев отчаяно е „заложил“ на масирани удари срещу цивилна инфраструктура дълбоко в тила...

    11:17 17.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 И как точно

    4 1 Отговор
    Твърдението трябва да бъде потвърдено по "независим път" ? Да мине през някаква цензура или що?

    11:20 17.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 А ние защо сме го пуснали

    4 0 Отговор
    да стигне до пристанището на Одеса ?

    11:21 17.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Хи хи

    4 0 Отговор
    ЕС се управлява от вещици и това е гаранция че ще се разпадне !

    11:23 17.10.2026

  • 76 Баа Гицка

    3 6 Отговор
    Украйна трябва да създаде зона на сигурност отвъд границата си с Русия, а също и да я изолира от Черно море! А Путин защо се е засилил да създава зона на сигурност. Осемдесет години никой не им е нахлувал в кочuнатaа, най малко пък украинците са влизали в нея!

    Коментиран от #80, #88

    11:25 17.10.2026

  • 77 Хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ами":

    Вярно ли бе!?
    Да не би руснаци да обстрелват колежи и плажове с ученици...

    11:25 17.10.2026

  • 78 Бедняшката русофилска иzzмет

    0 4 Отговор
    Запамети ли цените в евро?

    Коментиран от #83

    11:26 17.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #76 от "Баа Гицка":

    нато се приближи много до Русия, а трябваше да си стои в границите от 1991г !!

    11:27 17.10.2026

  • 81 Герасимов докладва на Путин

    4 0 Отговор
    за започването на масирани удари по логистика, енергийните сектори, мостовете, центровете за данни и т.н в цяла Украйна. Началникът на Генералния щаб подчерта, че като начало на операцията производството на стомана в Украйна е напълно спряно. Герасимов добави, че са засегнати девет украински металургични предприятия.... и.....и ..... А тук пишем за някакъв си кораб в Одеса представете си. Само за 2 денонощия щетите за Украйна са за над 14-15 милиарда евро

    Коментиран от #86

    11:27 17.10.2026

  • 82 Българин

    0 6 Отговор

    До коментар #60 от "Мишел":

    Ако НАТО се включи от русия няма да остане нищо.

    Коментиран от #85

    11:27 17.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Тити

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Българин":

    Коте 🐱,Ако тоо тии не само цапа ,ами и яко пахнеттт !

    11:30 17.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Хи хи

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "хех":

    Абе и Мадуро се подиграваше ама виж къде е сега ! А на тебе вече са ти взели Айпи адреса и ФБР и ЦРУ работят по въпроса !!

    Коментиран от #91

    11:31 17.10.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Важното е в Брюксел да вряцат за

    2 1 Отговор
    "подкрепа". Вече думичката "безусловна" обаче е няма ако забелязвате и тихичко да мяучат атлантенцата как едното било "агресия на Русия" срещу Украйна, а другот било само "ситуацията в региона на Близкия изток" и "множество други части на света" ....

    11:38 17.10.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Подробности

    1 3 Отговор
    Украински удар с „Нептун“ унищожи 4 руски Су-34М и повреди още 2. Оценката за преките щети е над $150 млн.
    🔥 Украински дронове подпалиха рафинерията в Рязан. Основна инсталация за преработка на суров петрол е спряла работа.
    🛢️ Поразен е и заводът на „Газпром“ за преработка на газов кондензат край Сургут, на около 2400 км от Украйна.
    🚨 Украински атаки принудиха и четирите московски летища да ограничат полетите. Над 200 полета бяха забавени или отменени.
    🇺🇦 Украинските сили съобщиха за напредък при операция „Вивалди“, освобождаване на Зелена Долина и изтласкване на руснаците с около 9 км.
    🎯 Поразен е руският далекобоен радар „Небо-У“ в Краснодарския край, оценяван на около $100 млн.
    🚑 Украинската компания SkyFall предаде за фронтови изпитания дрон за евакуация на ранени, способен да носи до 150 кг на разстояние 15 км.
    🛡️ Украинските войски връщат ограничени механизирани маневри с танкове и бойни машини, защитавани от дронове-прехващачи и допълнителна броня.

    Коментиран от #95

    11:39 17.10.2026

  • 95 То се виждат резултатите бре

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Подробности":

    Украйна е тотално изключена и в ступор. Киев е празен даже

    11:42 17.10.2026

  • 96 Котка

    0 0 Отговор
    Е. Не е ли останал поне един жив украинец да потвърди? А Факти?

    11:45 17.10.2026

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