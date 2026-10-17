Нова атака в Черно море: Русия заяви, че е поразила кораб към Одеса

Русия заяви, че е поразила товарен кораб в Черно море, който според Москва е превозвал товари с военно предназначение към пристанището на Одеса. Твърдението е на руското министерство на отбраната и не е потвърдено по независим път.
„Въоръжените сили на страната са поразили в Черно море товарен кораб, транспортиращ товари с военно предназначение към пристанището на Одеса“, съобщи ведомството, цитирано от ТАСС. Не са посочени името на плавателния съд, неговият флаг, данни за екипажа или информация за жертви и ранени.
Русия съобщи и за удари по три обекта
В сутрешната си сводка руското министерство на отбраната заяви, че през изминалата нощ са били нанесени масирани удари по три обекта, свързани с украинските въоръжени сили. Като цели са посочени металургичен комбинат в Кривой Рог, предприятие за производство на трансформатори в Запорожие и електрическа подстанция в Житомир, която според Москва осигурява електроенергия за военни заводи.
И тези твърдения не са потвърдени по независим път. По-рано украинските военновъздушни сили предупредиха за изстреляни от Русия ракети към Запорожие и Кривой Рог, съобщи Укринформ. Не е предоставена официална украинска информация, която да потвърждава руската версия за поразен кораб или подробностите за посочените обекти.
Русия редовно съобщава за атаки срещу товарни кораби, които според руското военно ведомство се използват за снабдяване на украинските въоръжени сили. Към момента няма публични данни за последващи действия, за състоянието на плавателния съд или за евакуация на екипажа.
Източници: ukrinform.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ХаХа
Знаем защо.
Коментиран от #28
10:10 17.10.2026
2 Всъщност
10:11 17.10.2026
3 ГЛЕЙ СИГА
ТЯХНА ГРИЖА Е ДА ГО ЗАСИПЯТ
АМИ КО ЧАКАТ
10:12 17.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Шопо
Коментиран от #21, #79
10:14 17.10.2026
6 Рундьо Радев
10:14 17.10.2026
7 горски
Коментиран от #17
10:14 17.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хе хе...
Абсолютно ви вЕрваме, дааа...
10:18 17.10.2026
11 До глей сега
10:20 17.10.2026
12 асенчо
10:20 17.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 гост
Коментиран от #44
10:27 17.10.2026
15 После ревът
Коментиран от #63
10:29 17.10.2026
16 Ввв
10:30 17.10.2026
17 Антирашист 4711
До коментар #7 от "горски":Що за човек " войната изпълни живота ми със съдържание "
10:31 17.10.2026
18 осраински
10:32 17.10.2026
19 Сорос
10:34 17.10.2026
20 Швейк
Коментиран от #51
10:34 17.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 А бе Путин няма ли да прати
Та да видим бабичките ще бягат ли или ще говорят пред микрофоните.
Хайде бе брат дай малко сеир да гледаме как бягат хлебарките по- бункерите и хапват консерви, че само се оригват на кралски омари и гурмета в Брюксел.
Коментиран от #39
10:35 17.10.2026
23 Украйна
В Запорожка област украинските сили проведоха ключова операция, атакувайки базата на елитния руски център за безпилотни системи „Рубикон“. Това е специализирано звено, отговорно за координацията и насочването на руските FPV дронове и разузнавателни апарати на юг.
Бойци от специалния батальон „Шаманбат“ (към ГУР) съвместно с 426-и полк от Военноморските сили на Украйна извършиха нощна операция в окупирания град Khorly, Херсонска област. Напълно унищожен е Център за обучение на оператори на дронове, принадлежащ на 18-а общовойскова армия на Русия. Ликвидирани са както учебните съоръжения, така и казармите с руски инструктори.
Генералният щаб на Украйна потвърди успешен удар срещу руски военни складове край селището Гвардейское в окупирания Кримски полуостров. Складовете са били използвани за съхранение на големи количества дронове, като са регистрирани мощни вторични детонации.
Коментиран от #32
10:37 17.10.2026
24 А МОЧАТА?
Коментиран от #34, #36
10:39 17.10.2026
25 Герасимов пак се изцепи:
Този човек не си взе поука след изцепките за Константиновка, Купянск, Лиман и т.н.
Институтът за изследване на войната (ISW) и украински източници категорично отхвърлиха тези твърдения като манипулация и фабрикуване на успехи. Според независимите сателитни данни и геолокирани кадри, руската армия няма потвърден реален териториален напредък в този сектор, въпреки засиления натиск.
Коментиран от #35
10:40 17.10.2026
26 В превод
Коментиран от #30
10:40 17.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Факт
До коментар #26 от "В превод":Плува под водата като подводница. Цяла украйна стана на подводница.
10:46 17.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 БРАВОС
До коментар #23 от "Украйна":А КЪВ Е ТОЯ ГРАД Khorly
СИГУРНО Е В КАНАДА
АМА ДРУГОТО Е ВЯРНО
РУСНАЦИТЕ СЕ ОБУЧАВАТ ОТ РУСКИ ИНСТРУКТОРИ
ЗАБЕЛЕЖКА
ТЕКСТОВЕТЕ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕРЯВАТ ОТ ПО ВИШ ИНТЕЛЕКТ В СЛУЧАЯ
АКО ИМА ТАКЪВ
Коментиран от #40
10:48 17.10.2026
33 А НАЙ-ЛОШОТО Е
10:49 17.10.2026
34 ЧАКАМЕ КРИМ
До коментар #24 от "А МОЧАТА?":ДА СТАНЕ УКРАИНСКИ
ША Я ПРАЙМ ТАМ
10:49 17.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 А ПЛАЧАТА НА ГУРОТО КАЛУШЕВ
До коментар #24 от "А МОЧАТА?":Възстановихте ли?
10:50 17.10.2026
37 Ммммм
10:51 17.10.2026
38 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
10:52 17.10.2026
39 Ех,
До коментар #22 от "А бе Путин няма ли да прати":дай на наш Ганя, само сеир да гледа. :))
10:54 17.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 При всеки
10:58 17.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ами
Коментиран от #66, #77
11:01 17.10.2026
44 факуса
До коментар #14 от "гост":с какво то няма нейно вече,в труд пишат.че дължали за 27г/6млрд.по главницата задълже3ния,те искат пари, урсулите им дават,излиза,че институциите въртят нашите пари,дават заеми после дават пари за лихвите,идиотщина неква
11:03 17.10.2026
45 Ми ти си вЕрвай на ТАСС
До коментар #35 от "Ламата":ве, кой те спира!
11:03 17.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ....
11:06 17.10.2026
48 Митрофанчо
11:06 17.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
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53 Гресирана ватенка
До коментар #51 от "скъпа пусни си клипчето на тесла до":Виж как знаеш 😁😁😁
Коментиран от #74
11:10 17.10.2026
54 Цитат
Коментиран от #56
11:10 17.10.2026
55 Гост
До коментар #49 от "Мадяр":Украйна се наигра.Капитулацията е близо.
Коментиран от #59
11:11 17.10.2026
56 хех
До коментар #54 от "Цитат":Бате, всеки нормален човек се подиграва на Тръмп. Къде е новината тука?
Коментиран от #87
11:11 17.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Мишел
Коментиран от #82
11:14 17.10.2026
61 АБСОЛЮТНО
До коментар #13 от "АБВ":А ВАША МИЛОСТ
ОЩЕ ДАЖЕ НЕ СЕ Е КАЧИЛ АВТОМОБИЛА
А ГО ЧАКА ПЪТ...МАНТИНЕЛИ...
ИЛИ ПЪК Е ПЕША ХОДЕЦ...💀
11:14 17.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
65 Трудно ли е кратичко да се напише :
11:17 17.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 И как точно
11:20 17.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
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73 А ние защо сме го пуснали
11:21 17.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Хи хи
11:23 17.10.2026
76 Баа Гицка
Коментиран от #80, #88
11:25 17.10.2026
77 Хаха
До коментар #43 от "Ами":Вярно ли бе!?
Да не би руснаци да обстрелват колежи и плажове с ученици...
11:25 17.10.2026
78 Бедняшката русофилска иzzмет
Коментиран от #83
11:26 17.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Хи хи
До коментар #76 от "Баа Гицка":нато се приближи много до Русия, а трябваше да си стои в границите от 1991г !!
11:27 17.10.2026
81 Герасимов докладва на Путин
Коментиран от #86
11:27 17.10.2026
82 Българин
До коментар #60 от "Мишел":Ако НАТО се включи от русия няма да остане нищо.
Коментиран от #85
11:27 17.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Тити
До коментар #82 от "Българин":Коте 🐱,Ако тоо тии не само цапа ,ами и яко пахнеттт !
11:30 17.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Хи хи
До коментар #56 от "хех":Абе и Мадуро се подиграваше ама виж къде е сега ! А на тебе вече са ти взели Айпи адреса и ФБР и ЦРУ работят по въпроса !!
Коментиран от #91
11:31 17.10.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
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92 Важното е в Брюксел да вряцат за
11:38 17.10.2026
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94 Подробности
🔥 Украински дронове подпалиха рафинерията в Рязан. Основна инсталация за преработка на суров петрол е спряла работа.
🛢️ Поразен е и заводът на „Газпром“ за преработка на газов кондензат край Сургут, на около 2400 км от Украйна.
🚨 Украински атаки принудиха и четирите московски летища да ограничат полетите. Над 200 полета бяха забавени или отменени.
🇺🇦 Украинските сили съобщиха за напредък при операция „Вивалди“, освобождаване на Зелена Долина и изтласкване на руснаците с около 9 км.
🎯 Поразен е руският далекобоен радар „Небо-У“ в Краснодарския край, оценяван на около $100 млн.
🚑 Украинската компания SkyFall предаде за фронтови изпитания дрон за евакуация на ранени, способен да носи до 150 кг на разстояние 15 км.
🛡️ Украинските войски връщат ограничени механизирани маневри с танкове и бойни машини, защитавани от дронове-прехващачи и допълнителна броня.
Коментиран от #95
11:39 17.10.2026
95 То се виждат резултатите бре
До коментар #94 от "Подробности":Украйна е тотално изключена и в ступор. Киев е празен даже
11:42 17.10.2026
96 Котка
11:45 17.10.2026