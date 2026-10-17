Нова атака в Черно море: Русия заяви, че е поразила кораб към Одеса

Русия заяви, че е поразила товарен кораб в Черно море, който според Москва е превозвал товари с военно предназначение към пристанището на Одеса. Твърдението е на руското министерство на отбраната и не е потвърдено по независим път.

„Въоръжените сили на страната са поразили в Черно море товарен кораб, транспортиращ товари с военно предназначение към пристанището на Одеса“, съобщи ведомството, цитирано от ТАСС. Не са посочени името на плавателния съд, неговият флаг, данни за екипажа или информация за жертви и ранени.

Русия съобщи и за удари по три обекта

В сутрешната си сводка руското министерство на отбраната заяви, че през изминалата нощ са били нанесени масирани удари по три обекта, свързани с украинските въоръжени сили. Като цели са посочени металургичен комбинат в Кривой Рог, предприятие за производство на трансформатори в Запорожие и електрическа подстанция в Житомир, която според Москва осигурява електроенергия за военни заводи.

И тези твърдения не са потвърдени по независим път. По-рано украинските военновъздушни сили предупредиха за изстреляни от Русия ракети към Запорожие и Кривой Рог, съобщи Укринформ. Не е предоставена официална украинска информация, която да потвърждава руската версия за поразен кораб или подробностите за посочените обекти.

Русия редовно съобщава за атаки срещу товарни кораби, които според руското военно ведомство се използват за снабдяване на украинските въоръжени сили. Към момента няма публични данни за последващи действия, за състоянието на плавателния съд или за евакуация на екипажа.

Източници: ukrinform.net