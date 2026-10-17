Русия атакува Украйна с ракети и 332 дрона

Русия е извършила мащабна комбинирана въздушна атака срещу Украйна през нощта срещу 17 октомври, като е използвала балистични и крилати ракети и 332 безпилотни летателни апарата. По предварителни данни на украинските Военновъздушни сили противовъздушната отбрана е свалила или неутрализирала общо 293 въздушни цели.
Атаката е започнала около 18:00 часа на 16 октомври. Според украинската страна са били изстреляни балистични ракети „Искандер-М“/KN-23 от Воронежка и Ростовска област в Русия, както и от окупирания Крим. Използвани са също крилати ракети Х-22/32 и четири крилати ракети морско базиране „Калибър“, изстреляни от района на Новоросийск.
Основната част от атаката е извършена с 332 дрона от различни типове – Shahed, S-8000 „Бандерол“, „Гербера“ и дронове-примамки „Пародия“. По данни на украинските ВВС 31 от използваните безпилотни апарати са били реактивни. Те са били изстреляни от няколко направления в Русия, както и от окупираните части на Донецка област и Крим.
В отблъскването на атаката са участвали украинската авиация, зенитно-ракетни подразделения, средства за радиоелектронна борба, подразделения с безпилотни системи и мобилни огневи групи.
Към 08:00 часа украинските сили съобщават за четири свалени ракети „Калибър“ и 289 свалени или потиснати дрона, включително 23 реактивни безпилотни апарата. Така общият брой на неутрализираните въздушни цели достига 293.
В същото време са регистрирани попадения на руски средства за въздушно нападение на 22 места, а на още три места са паднали отломки от свалени цели. Към момента на сутрешната сводка атаката все още е продължавала, като във въздушното пространство на Украйна са оставали няколко руски дрона.
Данните са предварителни и са съобщени от украинските Военновъздушни сили. Независимо потвърждение на всички обявени количества и резултати от противовъздушната отбрана към момента няма.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъперкът
12:23 17.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Иронично
12:24 17.10.2026
4 Да бе Да
Коментиран от #29
12:25 17.10.2026
5 Казах вече
12:26 17.10.2026
6 Наакана укра
12:27 17.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Анонимен
Коментиран от #20
12:35 17.10.2026
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15 Провал на терора
Коментиран от #17
12:47 17.10.2026
16 зелен белоноско
12:49 17.10.2026
17 Орешник
До коментар #15 от "Провал на терора":Не не не си прав 120 процента са свалени! Даже и не изстреляните! Те само с мисъл ги свалят! За бурканите с краставички да не говорим!
12:50 17.10.2026
18 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #13 от "Йосиф Весериьнович":Кадрите от обмена са зашеметяващи Какво свалят не знам ама всичко е на пастет
Коментиран от #19
12:51 17.10.2026
19 Йосиф Весериьнович
До коментар #18 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Нашите мисирки от куртоазия не смеят да ги покажат!
12:53 17.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хи хи
13:04 17.10.2026
25 ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО НЕДЕЛЯ
13:04 17.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Гост
Ама пък за украинците, е, там счетоводство няма, щото е страаашно...
13:08 17.10.2026
29 не може да бъде
До коментар #4 от "Да бе Да":Според това какви са пораженията можем да говорим за свалени 393 въздушни цели в .ч около 40 ракети Искандер !?
13:09 17.10.2026
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31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ
13:11 17.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Йосиф Весериьнович
13:13 17.10.2026
35 КОМЕНТАР
13:15 17.10.2026