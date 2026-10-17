Новини
Свят »
Украйна »
Русия атакува Украйна с ракети и 332 дрона
  Тема: Украйна

Русия атакува Украйна с ракети и 332 дрона

17 Октомври, 2026 12:21 928 35

  • украйна-
  • русия-
  • дронове

Украинската противовъздушна отбрана съобщи, че е свалила или неутрализирала 293 въздушни цели, а попадения са регистрирани на 22 места

Русия атакува Украйна с ракети и 332 дрона - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Русия е извършила мащабна комбинирана въздушна атака срещу Украйна през нощта срещу 17 октомври, като е използвала балистични и крилати ракети и 332 безпилотни летателни апарата. По предварителни данни на украинските Военновъздушни сили противовъздушната отбрана е свалила или неутрализирала общо 293 въздушни цели.

Атаката е започнала около 18:00 часа на 16 октомври. Според украинската страна са били изстреляни балистични ракети „Искандер-М“/KN-23 от Воронежка и Ростовска област в Русия, както и от окупирания Крим. Използвани са също крилати ракети Х-22/32 и четири крилати ракети морско базиране „Калибър“, изстреляни от района на Новоросийск.

Основната част от атаката е извършена с 332 дрона от различни типове – Shahed, S-8000 „Бандерол“, „Гербера“ и дронове-примамки „Пародия“. По данни на украинските ВВС 31 от използваните безпилотни апарати са били реактивни. Те са били изстреляни от няколко направления в Русия, както и от окупираните части на Донецка област и Крим.

В отблъскването на атаката са участвали украинската авиация, зенитно-ракетни подразделения, средства за радиоелектронна борба, подразделения с безпилотни системи и мобилни огневи групи.

Към 08:00 часа украинските сили съобщават за четири свалени ракети „Калибър“ и 289 свалени или потиснати дрона, включително 23 реактивни безпилотни апарата. Така общият брой на неутрализираните въздушни цели достига 293.

В същото време са регистрирани попадения на руски средства за въздушно нападение на 22 места, а на още три места са паднали отломки от свалени цели. Към момента на сутрешната сводка атаката все още е продължавала, като във въздушното пространство на Украйна са оставали няколко руски дрона.

Данните са предварителни и са съобщени от украинските Военновъздушни сили. Независимо потвърждение на всички обявени количества и резултати от противовъздушната отбрана към момента няма.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъперкът

    18 2 Отговор
    Не вярвам! Мара каза, че нямат ракети а сапьорски лопатки.

    12:23 17.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Иронично

    14 1 Отговор
    Русите фалираха според БГ пропагандата. Нямат гориво, пък за боеприпаси да не говорим.

    12:24 17.10.2026

  • 4 Да бе Да

    19 1 Отговор
    От 300 изстреляни, 301 свалени ха ха ха

    Коментиран от #29

    12:25 17.10.2026

  • 5 Казах вече

    11 1 Отговор
    Укрия е чао

    12:26 17.10.2026

  • 6 Наакана укра

    13 1 Отговор
    Вече сме пред Кремъл, ураааааааа

    12:27 17.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анонимен

    10 19 Отговор
    Според компетентното мнение на мистър научен капацитет свалените дронове и ракети са повече от изстреляните.Така вижда действителността Зеленият.Негивият артистичен ум е завладян от манията да взема от всички членки на ЕС(не изричаме думата проси),а нищо да не дава.Така се доближава до прадедите си(крушата не пада по-далеч от дървото).

    Коментиран от #20

    12:35 17.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Провал на терора

    14 3 Отговор
    90% от дроновете и половината ракети .са свалени .

    Коментиран от #17

    12:47 17.10.2026

  • 16 зелен белоноско

    4 6 Отговор
    Засега разчитаме на светлината от ракетите , да видим зимата как ще е .

    12:49 17.10.2026

  • 17 Орешник

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "Провал на терора":

    Не не не си прав 120 процента са свалени! Даже и не изстреляните! Те само с мисъл ги свалят! За бурканите с краставички да не говорим!

    12:50 17.10.2026

  • 18 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "Йосиф Весериьнович":

    Кадрите от обмена са зашеметяващи Какво свалят не знам ама всичко е на пастет

    Коментиран от #19

    12:51 17.10.2026

  • 19 Йосиф Весериьнович

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Нашите мисирки от куртоазия не смеят да ги покажат!

    12:53 17.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хи хи

    3 0 Отговор
    Глупости, Русия свърши ракетите още 22-ра година, а чиповете за перални миналата година ! Върху урките са падали метеорити !!!

    13:04 17.10.2026

  • 25 ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО НЕДЕЛЯ

    3 0 Отговор
    Без почивен ден - бем бем бем.

    13:04 17.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гост

    2 0 Отговор
    332 дрона викате! А не бяха ли 331? Аз за пръв път виждам такова счетоводство по време на стрелби! А ва мъртвите руснаците на пе говорим, до последния калпак се знае!
    Ама пък за украинците, е, там счетоводство няма, щото е страаашно...

    13:08 17.10.2026

  • 29 не може да бъде

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да бе Да":

    Според това какви са пораженията можем да говорим за свалени 393 въздушни цели в .ч около 40 ракети Искандер !?

    13:09 17.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ

    3 0 Отговор
    Другото не е важно.

    13:11 17.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Йосиф Весериьнович

    1 1 Отговор
    Пак те питам бе Триещият, тока ли ще им пуснеш на урките като триеш!?

    13:13 17.10.2026

  • 35 КОМЕНТАР

    3 0 Отговор
    САЩ споделя с Украйна разузнавателна информация, Старлинк работи, а това реално означава че няма никакъв конфликт между Тръмп и Зеленски.

    13:15 17.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания