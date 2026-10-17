Русия атакува Украйна с ракети и 332 дрона

Русия е извършила мащабна комбинирана въздушна атака срещу Украйна през нощта срещу 17 октомври, като е използвала балистични и крилати ракети и 332 безпилотни летателни апарата. По предварителни данни на украинските Военновъздушни сили противовъздушната отбрана е свалила или неутрализирала общо 293 въздушни цели.

Атаката е започнала около 18:00 часа на 16 октомври. Според украинската страна са били изстреляни балистични ракети „Искандер-М“/KN-23 от Воронежка и Ростовска област в Русия, както и от окупирания Крим. Използвани са също крилати ракети Х-22/32 и четири крилати ракети морско базиране „Калибър“, изстреляни от района на Новоросийск.

Основната част от атаката е извършена с 332 дрона от различни типове – Shahed, S-8000 „Бандерол“, „Гербера“ и дронове-примамки „Пародия“. По данни на украинските ВВС 31 от използваните безпилотни апарати са били реактивни. Те са били изстреляни от няколко направления в Русия, както и от окупираните части на Донецка област и Крим.

В отблъскването на атаката са участвали украинската авиация, зенитно-ракетни подразделения, средства за радиоелектронна борба, подразделения с безпилотни системи и мобилни огневи групи.

Към 08:00 часа украинските сили съобщават за четири свалени ракети „Калибър“ и 289 свалени или потиснати дрона, включително 23 реактивни безпилотни апарата. Така общият брой на неутрализираните въздушни цели достига 293.

В същото време са регистрирани попадения на руски средства за въздушно нападение на 22 места, а на още три места са паднали отломки от свалени цели. Към момента на сутрешната сводка атаката все още е продължавала, като във въздушното пространство на Украйна са оставали няколко руски дрона.

Данните са предварителни и са съобщени от украинските Военновъздушни сили. Независимо потвърждение на всички обявени количества и резултати от противовъздушната отбрана към момента няма.