Дмитриев: САЩ поставиха Украйна в положение „шах и мат“

Руският специален представител по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев заяви, че действията на САЩ са поставили Украйна в положение „шах и мат“. Той направи коментара си в социалната мрежа X, като реагира на публикация на политическия коментатор Дейвид Ванс.

Ванс написа, че решенията на Вашингтон са предизвикали „реална паника“ в Брюксел и Киев. Дмитриев отговори кратко: „Шах и мат“. Твърдението за реакциите в европейските и украинските власти е оценка на Ванс. В публикацията не се посочва кои конкретни американски решения стоят зад нея.

Още новини от Украйна

Коментарът за санкциите

Изказването на Дмитриев идва на фона на негови предишни коментари за американския пакет, наричан „адските санкции“. По-рано той определи като историческо събитие спирането на действието на закона и заяви, че той е можел да доведе до прекратяване на икономическото взаимодействие между Русия и САЩ.

По данни, цитирани от „Лента.ру“, Белият дом е обявил отказ да въведе в действие част от разпоредбите на санкционния пакет срещу Русия. Вашингтон е обяснил решението със стремеж да защити интересите на САЩ.

Публикацията на Дмитриев не съдържа допълнителни подробности за това какви конкретни последици за Украйна според него произтичат от решенията на американските власти. Не е посочена и официална реакция от Брюксел, Киев или Вашингтон по твърдението за „паника“.