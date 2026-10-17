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Дмитриев: САЩ поставиха Украйна в положение „шах и мат“
  Тема: Украйна

Дмитриев: САЩ поставиха Украйна в положение „шах и мат“

17 Октомври, 2026 13:21 581 9

  • кирил дмитриев-
  • сащ-
  • украйна-
  • санкции-
  • дейвид ванс

Руският специален представител реагира на оценка за „реална паника“ в Брюксел и Киев след последните решения на Вашингтон

Дмитриев: САЩ поставиха Украйна в положение „шах и мат“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Руският специален представител по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев заяви, че действията на САЩ са поставили Украйна в положение „шах и мат“. Той направи коментара си в социалната мрежа X, като реагира на публикация на политическия коментатор Дейвид Ванс.

Ванс написа, че решенията на Вашингтон са предизвикали „реална паника“ в Брюксел и Киев. Дмитриев отговори кратко: „Шах и мат“. Твърдението за реакциите в европейските и украинските власти е оценка на Ванс. В публикацията не се посочва кои конкретни американски решения стоят зад нея.

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Коментарът за санкциите

Изказването на Дмитриев идва на фона на негови предишни коментари за американския пакет, наричан „адските санкции“. По-рано той определи като историческо събитие спирането на действието на закона и заяви, че той е можел да доведе до прекратяване на икономическото взаимодействие между Русия и САЩ.

По данни, цитирани от „Лента.ру“, Белият дом е обявил отказ да въведе в действие част от разпоредбите на санкционния пакет срещу Русия. Вашингтон е обяснил решението със стремеж да защити интересите на САЩ.

Публикацията на Дмитриев не съдържа допълнителни подробности за това какви конкретни последици за Украйна според него произтичат от решенията на американските власти. Не е посочена и официална реакция от Брюксел, Киев или Вашингтон по твърдението за „паника“.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    7 2 Отговор
    До края на годината Украйна ще е руска провинция..!

    Коментиран от #8, #9

    13:24 17.10.2026

  • 2 Пич

    7 1 Отговор
    По големият шок не е за Украйна, с за Урсулианците!!! За който не схваща - Америка отново качи Европа!!!

    13:24 17.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ВСЪЩНОСТ ПОСТАВИХА ЕВРОПА

    9 1 Отговор
    В шах и мат.

    13:24 17.10.2026

  • 5 Да ама

    1 2 Отговор
    се молите на Тръмп да спре украинците да не ви разбомбят всички рафинерии.

    13:28 17.10.2026

  • 6 Хмм

    1 1 Отговор
    вече започнаха по телевизията да говорят за убийствата през 2014 година, сещам се когато Борисов се опълчи на самата Хилари Клинтън за шистовия газ, каза нашата природа ми е по-скъпа, още на следващия ден започнаха да говорят за неговото борческо минало, протести и се стигна до оставката му

    13:29 17.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Русия не иска Украйна, иска Донбас

    13:30 17.10.2026

  • 9 Така де

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Браво на Тръмп. Стриктно изпълнява нарежданията на Путин! Това е то да имаш доверен човек.

    13:34 17.10.2026

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