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Преговорите с Путин могат да донесат примирие, но не и мир
  Тема: Украйна

Преговорите с Путин могат да донесат примирие, но не и мир

17 Октомври, 2026 13:37 709 30

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  • владимир путин-
  • игор соломадин

Игор Соломадин вижда в „Бесове“ на Достоевски ключ към разбирането на съвременната руска политика и предупреждава, че замразяването на конфликта може да се окаже само пауза

Преговорите с Путин могат да донесат примирие, но не и мир - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Евентуални преговори с руския президент Владимир Путин могат да доведат до прекратяване на огъня, но не непременно до траен мир. Тази теза развива украинският историк и педагог Игор Соломадин в авторска публикация за „Украинская правда“, в която прави паралел между съвременната руска политика и идеите в творчеството на Фьодор Достоевски.

Според Соломадин политиката на Путин все по-малко прилича на действията на прагматичен лидер, който се стреми единствено да увеличи ползите за държавата, и все повече се определя от конкретна историческа идея. Авторът я свързва с представата за „историческа Русия“, възстановяването на загубено имперско пространство, отричането на самостоятелната украинска субектност и връщането на специалния статут на Русия в света.

Тъкмо това според историка създава фундаментален проблем пред опитите за постигане на компромис. Ако един политик преследва икономически интерес, с него може да се преговаря за икономически ползи; ако търси сигурност, могат да му бъдат предложени гаранции; ако целта е територия, могат да се обсъждат териториални въпроси. Проблемът възниква, когато самата територия се възприема като материален израз на по-голяма историческа идея.

„Ако идеята означава за противника повече от изгода, сигурност и територия, компромисът с него не може да бъде устойчив“, пише Соломадин. По думите му подобно споразумение се възприема не като край на конфликта, а като отдих и потвърждение на правото да се определя чуждата история.

„Такова споразумение може да спре огъня, но не и да промени целите“, посочва още авторът. Затова според него разговорите за „замразяване“ на конфликта, без да бъде решен въпросът за правото на Украйна сама да определя бъдещето си, всъщност са разговори за пауза, а не за мир.

За да обясни тезата си, Соломадин се обръща към концепцията на руския литературовед Михаил Бахтин за „човека-идея“ при Достоевски. При такъв човек идеята престава да бъде просто убеждение – тя започва да определя начина, по който той възприема миналото и бъдещето, приятелите и враговете, доброто и злото. Историкът изрично уточнява, че литературният персонаж не може да служи като политическа диагноза, а използва категорията като инструмент за интерпретация.

Особено място в анализа му заема романът „Бесове“. Соломадин разглежда три от неговите персонажи – Шигальов, Пьотър Верховенски и Ставрогин – като метафори за различни механизми на съвременния авторитаризъм. Първият олицетворява системата, вторият – технологията за управление чрез страх, хаос, подозрение и дезинформация, а третият – преминаването на моралните граници.

Авторът поставя анализа и в по-широкия дебат за отношението на Украйна към руската култура след началото на пълномащабната война през 2022 г. Според него отговорът не трябва да бъде нито безкритична защита на „великата руска култура“, нито механичното ѝ заличаване от публичното пространство. Вместо това той предлага преминаване от „Cancel“ към „Rethinking“ – от отмяна към критично преосмисляне.

В този прочит руската класическа литература може да бъде използвана като инструмент за анализ на механизмите, чрез които една идея се превръща в политическа система. Соломадин противопоставя имперския „монолог“, при който един център претендира да определя историята и идентичността на останалите, на полифонията – правото на различните общества и хора да имат собствен глас.

Оттук идва и основният му извод за евентуалните мирни преговори. Соломадин не твърди, че те са невъзможни, но предупреждава, че прекратяването на бойните действия само по себе си не означава премахване на причините за конфликта.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    10 2 Отговор
    Путин иска не примирие, а капитулация, не вярва нито на зеленски, нито на ЕС

    Коментиран от #28

    13:40 17.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 арбалета 🎯

    8 3 Отговор
    Няма нужда от Достоевски , Украйна е бита карта и точка по въпроса ! Няма нужда да се правим на велики , а да живеем в праисторически времена ...

    13:43 17.10.2026

  • 9 Краснов

    3 4 Отговор
    вече действа открито!Време е за арест!

    Коментиран от #18

    13:43 17.10.2026

  • 10 Писател

    9 3 Отговор
    ®Детска приказка®
    Имало едно време царство-господарство на име Украйна в което живеели 45 милиона жители.
    По незнайни нам обстоятелства обаче царят в това царство умрял.
    Тогава хората спонтанно решили да провъзгласят дворцовия клоун за цар, за да ги радва и им помага.
    А и клоунът обещавал на всички весел и безгрижен живот.
    Хората му вярвали и никой даже и не подозирал, че той ще се окаже измамникът на хилядолетието.
    След като станал цар, мошенникът разпродал царството си и скрил получените парите по необитаеми острови.
    Сделката включвала и принудително пращане на царските поданици на война с довчерашните си братя.
    Но за лош късмет 5 милиона от насилствено мобилизираните му жители попаднали в гробищата.
    Тогава хората започнали масово да бягат от царството.
    И от 45 милиона поданици, в царството му останали 10 милиона да живеят, но пък клоунът успял да си построи златна туалетна.
    Ето такива царе живеят по света, мили деца.

    Коментиран от #25

    13:44 17.10.2026

  • 11 ПУТИН СКОРО ЩЕ ВИ ПРАТИ

    3 3 Отговор
    Репарациите, които англосаксите ще трябва да платят, за причинените на руския народ вреди.

    Коментиран от #16

    13:45 17.10.2026

  • 12 Бялджип

    2 2 Отговор
    Очевидно от Достоевски е прочел само "Бесове". Защото гениалния руснак има и съвсем други мисли и разбирания в другите свои творби.

    13:45 17.10.2026

  • 13 Вова

    2 1 Отговор
    Опряхме до Тръмп-Краснов,но дали ще е достатъчно для пабедъй!?

    13:46 17.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 горски

    1 3 Отговор
    .....С тези литературни герои ще определя настоящата политика,защо не Упанишадите или Стария завет.Впрочем във Стария завет има много примери как израилтяните предлагат мир,а вечерта изколват всички....А за Зеленски е подходяща българската приказка за юнак Гюро ,дето останал без глава като влязал във хралупата на мечката....Веселяци сър.....

    13:46 17.10.2026

  • 16 Фанта

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "ПУТИН СКОРО ЩЕ ВИ ПРАТИ":

    зирай си!Безплатно е!

    13:47 17.10.2026

  • 17 Захария

    2 0 Отговор
    5 дни не издържа тъпотиите на Тръмп!

    13:50 17.10.2026

  • 18 Така ли?

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "Краснов":

    Да ти кажа, ако беше "Краснов", за какъвто го смяташ, войната щеше да е свършила. Русия да си е прибрала вече цялата Новорусия, в което да има не фашистко правителство.

    Коментиран от #19

    13:53 17.10.2026

  • 19 А в Киев

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Така ли?":

    Да има не фашистко правителство

    13:54 17.10.2026

  • 20 Ну, погоди

    0 2 Отговор
    През 1998 г. Конгресът на САЩ приема специален закон, с който разсекретява над 8,5 милиона страници документи.
    Документите разкриват, че ЦРУ и Военното разузнаване на САЩ са използвали и защитавали десетки лица, пряко замесени в Холокоста и военни престъпления (като Алфред Секс, Ото фон Болшвинг и дори Клаус Барби, известен като „Касапина от Лион“, преди да бъде прехвърлен в Южна Америка)

    13:58 17.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ми така е

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Писател":

    Евалла! Приказка за конкурс за най добра приказка!!!

    14:02 17.10.2026

  • 26 Йода

    4 1 Отговор
    Има Путин няма мир,няма Путин има мир.

    14:08 17.10.2026

  • 27 Люк

    4 1 Отговор
    Путин ще разбере по трудния начин какво е Пирова победа.

    14:14 17.10.2026

  • 28 стоян

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    До 1 ком - вярно казваш - значи докато тази мюслюманска федерация не фалира и се разтури мир няма да има

    14:35 17.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Путин е АГРЕСОР

    1 0 Отговор
    С агресор не са преговаря
    Той са тттрепе

    14:44 17.10.2026

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