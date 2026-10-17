Преговорите с Путин могат да донесат примирие, но не и мир

Евентуални преговори с руския президент Владимир Путин могат да доведат до прекратяване на огъня, но не непременно до траен мир. Тази теза развива украинският историк и педагог Игор Соломадин в авторска публикация за „Украинская правда“, в която прави паралел между съвременната руска политика и идеите в творчеството на Фьодор Достоевски.
Според Соломадин политиката на Путин все по-малко прилича на действията на прагматичен лидер, който се стреми единствено да увеличи ползите за държавата, и все повече се определя от конкретна историческа идея. Авторът я свързва с представата за „историческа Русия“, възстановяването на загубено имперско пространство, отричането на самостоятелната украинска субектност и връщането на специалния статут на Русия в света.
Тъкмо това според историка създава фундаментален проблем пред опитите за постигане на компромис. Ако един политик преследва икономически интерес, с него може да се преговаря за икономически ползи; ако търси сигурност, могат да му бъдат предложени гаранции; ако целта е територия, могат да се обсъждат териториални въпроси. Проблемът възниква, когато самата територия се възприема като материален израз на по-голяма историческа идея.
„Ако идеята означава за противника повече от изгода, сигурност и територия, компромисът с него не може да бъде устойчив“, пише Соломадин. По думите му подобно споразумение се възприема не като край на конфликта, а като отдих и потвърждение на правото да се определя чуждата история.
„Такова споразумение може да спре огъня, но не и да промени целите“, посочва още авторът. Затова според него разговорите за „замразяване“ на конфликта, без да бъде решен въпросът за правото на Украйна сама да определя бъдещето си, всъщност са разговори за пауза, а не за мир.
За да обясни тезата си, Соломадин се обръща към концепцията на руския литературовед Михаил Бахтин за „човека-идея“ при Достоевски. При такъв човек идеята престава да бъде просто убеждение – тя започва да определя начина, по който той възприема миналото и бъдещето, приятелите и враговете, доброто и злото. Историкът изрично уточнява, че литературният персонаж не може да служи като политическа диагноза, а използва категорията като инструмент за интерпретация.
Особено място в анализа му заема романът „Бесове“. Соломадин разглежда три от неговите персонажи – Шигальов, Пьотър Верховенски и Ставрогин – като метафори за различни механизми на съвременния авторитаризъм. Първият олицетворява системата, вторият – технологията за управление чрез страх, хаос, подозрение и дезинформация, а третият – преминаването на моралните граници.
Авторът поставя анализа и в по-широкия дебат за отношението на Украйна към руската култура след началото на пълномащабната война през 2022 г. Според него отговорът не трябва да бъде нито безкритична защита на „великата руска култура“, нито механичното ѝ заличаване от публичното пространство. Вместо това той предлага преминаване от „Cancel“ към „Rethinking“ – от отмяна към критично преосмисляне.
В този прочит руската класическа литература може да бъде използвана като инструмент за анализ на механизмите, чрез които една идея се превръща в политическа система. Соломадин противопоставя имперския „монолог“, при който един център претендира да определя историята и идентичността на останалите, на полифонията – правото на различните общества и хора да имат собствен глас.
Оттук идва и основният му извод за евентуалните мирни преговори. Соломадин не твърди, че те са невъзможни, но предупреждава, че прекратяването на бойните действия само по себе си не означава премахване на причините за конфликта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хмм
Коментиран от #28
13:40 17.10.2026
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8 арбалета 🎯
13:43 17.10.2026
9 Краснов
Коментиран от #18
13:43 17.10.2026
10 Писател
Имало едно време царство-господарство на име Украйна в което живеели 45 милиона жители.
По незнайни нам обстоятелства обаче царят в това царство умрял.
Тогава хората спонтанно решили да провъзгласят дворцовия клоун за цар, за да ги радва и им помага.
А и клоунът обещавал на всички весел и безгрижен живот.
Хората му вярвали и никой даже и не подозирал, че той ще се окаже измамникът на хилядолетието.
След като станал цар, мошенникът разпродал царството си и скрил получените парите по необитаеми острови.
Сделката включвала и принудително пращане на царските поданици на война с довчерашните си братя.
Но за лош късмет 5 милиона от насилствено мобилизираните му жители попаднали в гробищата.
Тогава хората започнали масово да бягат от царството.
И от 45 милиона поданици, в царството му останали 10 милиона да живеят, но пък клоунът успял да си построи златна туалетна.
Ето такива царе живеят по света, мили деца.
Коментиран от #25
13:44 17.10.2026
11 ПУТИН СКОРО ЩЕ ВИ ПРАТИ
Коментиран от #16
13:45 17.10.2026
12 Бялджип
13:45 17.10.2026
13 Вова
13:46 17.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 горски
13:46 17.10.2026
16 Фанта
До коментар #11 от "ПУТИН СКОРО ЩЕ ВИ ПРАТИ":зирай си!Безплатно е!
13:47 17.10.2026
17 Захария
13:50 17.10.2026
18 Така ли?
До коментар #9 от "Краснов":Да ти кажа, ако беше "Краснов", за какъвто го смяташ, войната щеше да е свършила. Русия да си е прибрала вече цялата Новорусия, в което да има не фашистко правителство.
Коментиран от #19
13:53 17.10.2026
19 А в Киев
До коментар #18 от "Така ли?":Да има не фашистко правителство
13:54 17.10.2026
20 Ну, погоди
Документите разкриват, че ЦРУ и Военното разузнаване на САЩ са използвали и защитавали десетки лица, пряко замесени в Холокоста и военни престъпления (като Алфред Секс, Ото фон Болшвинг и дори Клаус Барби, известен като „Касапина от Лион“, преди да бъде прехвърлен в Южна Америка)
13:58 17.10.2026
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25 Ми така е
До коментар #10 от "Писател":Евалла! Приказка за конкурс за най добра приказка!!!
14:02 17.10.2026
26 Йода
14:08 17.10.2026
27 Люк
14:14 17.10.2026
28 стоян
До коментар #1 от "Хмм":До 1 ком - вярно казваш - значи докато тази мюслюманска федерация не фалира и се разтури мир няма да има
14:35 17.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Путин е АГРЕСОР
Той са тттрепе
14:44 17.10.2026