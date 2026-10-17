Италия: Отслабването на Украйна от САЩ е сериозна грешка

Ограничаването от страна на САЩ на достъпа на Украйна до сателитни системи и разузнавателни данни, използвани за защита от руските атаки, е „абсолютна, сериозна грешка“. Това заяви италианският министър на отбраната Гуидо Крозето в интервю за BBC.
Според него подобна стъпка на администрацията на американския президент Доналд Тръмп е „абсолютно безсмислена“, тъй като вместо да приближи мира, може да доведе до продължаване на руската война срещу Украйна.
„Мирът ще настъпи, когато Путин се убеди, че ситуацията е стигнала до задънена улица, че не може да напредне повече. Ако Путин види слабост от страна на Украйна – а ако САЩ лишат Украйна от ресурси, това ще създаде слабост – той ще повярва, че може да победи. Затова ще продължи войната. Смятам, че това е абсолютно погрешно“, заяви Крозето.
Италианският министър увери, че военната подкрепа на Рим за Киев ще продължи „докато това правителство е на власт“. Той обаче предупреди, че с приближаването на изборите получаването на одобрение от парламента за следващи доставки на военна помощ може да стане по-трудно.
Изявлението на Крозето идва на фона на засилващи се критики от Италия към някои решения на Вашингтон. Италианският премиер Джорджа Мелони също отправи критики към американската политика през последните дни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ну, погоди
Документите разкриват, че ЦРУ и Военното разузнаване на САЩ са използвали и защитавали десетки лица, пряко замесени в Холокоста и военни престъпления (като Алфред Секс, Ото фон Болшвинг и дори Клаус Барби, известен като „Касапина от Лион“, преди да бъде прехвърлен в Южна Америка), защото са били смятани за ценни активи
Коментиран от #24
13:54 17.10.2026
2 Русенец
13:54 17.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ЕВРОПА Е СИЛА
13:56 17.10.2026
7 Абе,
13:57 17.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 арбалета 🎯
13:58 17.10.2026
10 За русофобски грант продавам майка си
– Това е, когато украинските дронове атакуват руските рафинерии, Министерството на финансите на САЩ спешно издава лицензи да ги пази, а Тръмп благодари на Путин, че американците най-накрая могат да си заредят тракторите евтино.
😁
14:01 17.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 БРАВО ИТАЛИЯ
14:03 17.10.2026
13 горски
14:04 17.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 И Тръмп не може да спаси Путин
С конна армия не става
14:06 17.10.2026
17 стоян георгиев
14:07 17.10.2026
18 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
14:07 17.10.2026
19 Щирлиц
14:08 17.10.2026
20 1111
14:09 17.10.2026
21 Перс
14:10 17.10.2026
22 ПУТИН ГИ ПЮЩИ ЕВРФАШИСТИТЕ
Коментиран от #25
14:12 17.10.2026
23 маларт
14:13 17.10.2026
24 (Българин)
До коментар #1 от "Ну, погоди":Тези които поставят минусите под коментар 1 и тук ,са просто неуки,незнаещи истината и затова как Рокфелеровци са въоръжавали Хитлер,и уж неутрална Швейцария му е отпущала парички до безкрайност,а за английските нацисти да не говорим
14:14 17.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Мимч
Коментиран от #32
14:20 17.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Бъдеще
Коментиран от #31
14:21 17.10.2026
29 Точно обратното
14:21 17.10.2026
30 ИТАЛИАНЦИТЕ ВЕНАГИ СА БИЛИ
14:30 17.10.2026
31 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #28 от "Бъдеще":Ако тази яма се затвори ще се отвори друга по голяма За къде бързате не знам Трябва да се завъртят едни пари Да се прикрият определени практики Арно си връви орото
14:31 17.10.2026
32 Кремък
До коментар #26 от "Мимч":Задокеанците завъртяха колелото и впрегнаха европейците да се въртят като долапчийски во лове.
Сега им гледат сеира и чакат во ловете да клекнат от изнемога.
14:32 17.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Цеко
14:41 17.10.2026
35 Ами
Който иска да помага на окраина нека да го
прави, но да вади от своя джоб и да дава.
А не дайте да дадем, пък после ще се оправим.
14:42 17.10.2026