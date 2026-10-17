Италия: Отслабването на Украйна от САЩ е сериозна грешка

Ограничаването от страна на САЩ на достъпа на Украйна до сателитни системи и разузнавателни данни, използвани за защита от руските атаки, е „абсолютна, сериозна грешка“. Това заяви италианският министър на отбраната Гуидо Крозето в интервю за BBC.

Според него подобна стъпка на администрацията на американския президент Доналд Тръмп е „абсолютно безсмислена“, тъй като вместо да приближи мира, може да доведе до продължаване на руската война срещу Украйна.

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„Мирът ще настъпи, когато Путин се убеди, че ситуацията е стигнала до задънена улица, че не може да напредне повече. Ако Путин види слабост от страна на Украйна – а ако САЩ лишат Украйна от ресурси, това ще създаде слабост – той ще повярва, че може да победи. Затова ще продължи войната. Смятам, че това е абсолютно погрешно“, заяви Крозето.

Италианският министър увери, че военната подкрепа на Рим за Киев ще продължи „докато това правителство е на власт“. Той обаче предупреди, че с приближаването на изборите получаването на одобрение от парламента за следващи доставки на военна помощ може да стане по-трудно.

Изявлението на Крозето идва на фона на засилващи се критики от Италия към някои решения на Вашингтон. Италианският премиер Джорджа Мелони също отправи критики към американската политика през последните дни.