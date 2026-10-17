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Италия: Отслабването на Украйна от САЩ е сериозна грешка
  Тема: Украйна

Италия: Отслабването на Украйна от САЩ е сериозна грешка

17 Октомври, 2026 13:51 849 35

  • италия-
  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • гуидо крозето

Крозето предупреди, че ограничаването на достъпа на Киев до американски сателитни системи и разузнавателни данни може да удължи войната

Италия: Отслабването на Украйна от САЩ е сериозна грешка - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ограничаването от страна на САЩ на достъпа на Украйна до сателитни системи и разузнавателни данни, използвани за защита от руските атаки, е „абсолютна, сериозна грешка“. Това заяви италианският министър на отбраната Гуидо Крозето в интервю за BBC.

Според него подобна стъпка на администрацията на американския президент Доналд Тръмп е „абсолютно безсмислена“, тъй като вместо да приближи мира, може да доведе до продължаване на руската война срещу Украйна.

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„Мирът ще настъпи, когато Путин се убеди, че ситуацията е стигнала до задънена улица, че не може да напредне повече. Ако Путин види слабост от страна на Украйна – а ако САЩ лишат Украйна от ресурси, това ще създаде слабост – той ще повярва, че може да победи. Затова ще продължи войната. Смятам, че това е абсолютно погрешно“, заяви Крозето.

Италианският министър увери, че военната подкрепа на Рим за Киев ще продължи „докато това правителство е на власт“. Той обаче предупреди, че с приближаването на изборите получаването на одобрение от парламента за следващи доставки на военна помощ може да стане по-трудно.

Изявлението на Крозето идва на фона на засилващи се критики от Италия към някои решения на Вашингтон. Италианският премиер Джорджа Мелони също отправи критики към американската политика през последните дни.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ну, погоди

    18 2 Отговор
    През 1998 г. Конгресът на САЩ приема специален закон, с който разсекретява над 8,5 милиона страници документи.
    Документите разкриват, че ЦРУ и Военното разузнаване на САЩ са използвали и защитавали десетки лица, пряко замесени в Холокоста и военни престъпления (като Алфред Секс, Ото фон Болшвинг и дори Клаус Барби, известен като „Касапина от Лион“, преди да бъде прехвърлен в Южна Америка), защото са били смятани за ценни активи

    Коментиран от #24

    13:54 17.10.2026

  • 2 Русенец

    21 3 Отговор
    Италианците да мислят повечко за техните 131% дълг към БВП, и по-малко да се вайкат за чуждите грижи.

    13:54 17.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЕВРОПА Е СИЛА

    17 3 Отговор
    Давайте Италия. Заместете САЩ, ако можете де.

    13:56 17.10.2026

  • 7 Абе,

    16 1 Отговор
    Крозето ,да си го сложи в гърнето ...

    13:57 17.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 арбалета 🎯

    14 1 Отговор
    Украинците все още ли мислят , че целия свят им е длъжен ?! Да , ама - не ! Като са решили да борят лошите руснаци - сами да се оправят ! Отстрани е лесно - гледат им сеира , дават оръжия и пари , НО - бият украинците , а не тези , които наливат от пусто в празно ...

    13:58 17.10.2026

  • 10 За русофобски грант продавам майка си

    16 2 Отговор
    – Какво е геополитика?
    – Това е, когато украинските дронове атакуват руските рафинерии, Министерството на финансите на САЩ спешно издава лицензи да ги пази, а Тръмп благодари на Путин, че американците най-накрая могат да си заредят тракторите евтино.
    😁

    14:01 17.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 БРАВО ИТАЛИЯ

    16 2 Отговор
    А сега се върнете в реалността.

    14:03 17.10.2026

  • 13 горски

    9 1 Отговор
    Браво,Путин като си помислел,че може да победи Украйна.Путин и ръководството са убедени ,че ще победят,просто защото няма сериозни аргументи ,че ще стане обратното.Мнозина си мислят ,че нещата зависят от нечий ограничен принос към единия или другия участник във войната.Просто Русия има огромен ресурс-икономически,военен и политически/повечето руснаци подкрепят правителството/ и демографски...Само катаклизъм може да обърне тази война или пък наличието на безмозъчност в руското ръководство/подобно на Горбачовското /

    14:04 17.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 И Тръмп не може да спаси Путин

    2 16 Отговор
    Той е Пътник

    С конна армия не става

    14:06 17.10.2026

  • 17 стоян георгиев

    14 2 Отговор
    Ами пращай италианската армия в 404 да обърне войната 😂

    14:07 17.10.2026

  • 18 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    13 2 Отговор
    Че американската демокрация ще стане големия враг на еврофашистите.

    14:07 17.10.2026

  • 19 Щирлиц

    2 3 Отговор
    Не е грешка,а задание на Краснов!Немате ли разузнаване бе?

    14:08 17.10.2026

  • 20 1111

    10 1 Отговор
    Тая италианска куха мандолина не е разбрала, че е грешка да се налива бензин в пожара.

    14:09 17.10.2026

  • 21 Перс

    0 3 Отговор
    Бихме Тръмп,като маче у дерек!Сега захапа Украйна!

    14:10 17.10.2026

  • 22 ПУТИН ГИ ПЮЩИ ЕВРФАШИСТИТЕ

    10 2 Отговор
    Както му е кеф.

    Коментиран от #25

    14:12 17.10.2026

  • 23 маларт

    6 0 Отговор
    Тоя повтаря опорките на Брюксел. Явно се готви за кариера там

    14:13 17.10.2026

  • 24 (Българин)

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ну, погоди":

    Тези които поставят минусите под коментар 1 и тук ,са просто неуки,незнаещи истината и затова как Рокфелеровци са въоръжавали Хитлер,и уж неутрална Швейцария му е отпущала парички до безкрайност,а за английските нацисти да не говорим

    14:14 17.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мимч

    5 0 Отговор
    Абе тия западняци много тъпи.Не разбраха ли,че СВО ще свърши тогава,когато Путин си постигне целите.А простия налива пари на губещия,който така или иначе ще загуби и парите им ще са на вятъра.Явно американците се осъзнаха и за това не пълнят гушата на просяка..

    Коментиран от #32

    14:20 17.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Бъдеще

    3 0 Отговор
    Ако САЩ отреже напълно Украйна, то войната ще свърши за броени дни.... Е , вярно, няма да е резултата който искат от еврошайката финансираща войната, но пък обикновените хора ще си отдъхнат от бездънната яма Украйна...

    Коментиран от #31

    14:21 17.10.2026

  • 29 Точно обратното

    2 0 Отговор
    Ще сложи край на войната

    14:21 17.10.2026

  • 30 ИТАЛИАНЦИТЕ ВЕНАГИ СА БИЛИ

    2 0 Отговор
    Леко смешни.

    14:30 17.10.2026

  • 31 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Бъдеще":

    Ако тази яма се затвори ще се отвори друга по голяма За къде бързате не знам Трябва да се завъртят едни пари Да се прикрият определени практики Арно си връви орото

    14:31 17.10.2026

  • 32 Кремък

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мимч":

    Задокеанците завъртяха колелото и впрегнаха европейците да се въртят като долапчийски во лове.
    Сега им гледат сеира и чакат во ловете да клекнат от изнемога.

    14:32 17.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Цеко

    1 0 Отговор
    Италианците много харесват Русия и още пишат, че само Русия им помогна по време на ковида. Така, че този шапшал може да си говори каквото си иска.

    14:41 17.10.2026

  • 35 Ами

    0 0 Отговор
    Зеленски иска още 70 милиарда.
    Който иска да помага на окраина нека да го
    прави, но да вади от своя джоб и да дава.
    А не дайте да дадем, пък после ще се оправим.

    14:42 17.10.2026

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