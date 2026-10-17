Starlink е последният предупредителен изстрел за Европа

Временното ограничаване на достъпа на Украйна до Starlink и военната система Starshield е „последният предупредителен изстрел за Европа“ и показва колко далеч е континентът от реална стратегическа независимост. Това пише главният репортер на германския WELT Ибрахим Набер в коментар, посветен на зависимостта на Киев от американските технологии.

Starlink има ключово значение за комуникациите на украинските въоръжени сили. Чрез преносимите терминали военните поддържат връзка на бойното поле, а технологията се използва и при операции с дронове. Бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров е определял сателитната мрежа като „кръвта на цялата ни комуникационна инфраструктура“.

Още новини от Украйна

Според WELT временното и внезапно ограничаване на Starlink и Starshield е засегнало важни оперативни възможности на Украйна. Украински офицер, работещ с дронове, сравнява последиците с „ядрен удар срещу нас“ и твърди, че операциите със среден обсег са били преустановени. По думите му това е затруднило както подкрепата за пехотата, така и атаките срещу руски складове за боеприпаси и командни центрове в дълбочина.

WELT съобщава отделно, позовавайки се на двама американски и един западен правителствен представител, че указанието за ограничаването на Starshield е дошло от Белия дом. Източниците обаче не посочват кой конкретно е взел решението. Високопоставен американски представител заявява, че президентът Доналд Тръмп не е издавал подобно нареждане. Впоследствие част от функционалността на системата е била възстановена.

Според анализа на Набер случилото се разкрива по-голям стратегически проблем. През последните месеци Украйна е задълбочила зависимостта си от американски технологии за своите операции с дронове. Комбинацията от американски дронове Hornet и Starlink е смятана от украински военни за особено ефективна при операции със среден обсег, но същата технологична зависимост може да се превърне и в сериозна уязвимост.

Основната критика в анализа е насочена към Европа. Според автора европейските държави все още не могат да предложат на Украйна пълноценна алтернатива на Starlink. Подобна зависимост съществува и при противовъздушната отбрана, където американските ракети за системите Patriot имат важно значение.

„Нито едно правителство със здрав разум не бива да допуска военната или критичната му инфраструктура да зависи от американски системи като Starlink или Palantir“, предупреждава Набер.

Според него случилото се трябва да бъде възприето като сигнал Европа ускорено да изгражда собствени технологични и отбранителни способности. В противен случай решения, взети във Вашингтон, могат пряко да влияят върху европейската сигурност и върху способността на Украйна да провежда военни операции.

Източник: WELT