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Starlink е последният предупредителен изстрел за Европа
  Тема: Украйна

Starlink е последният предупредителен изстрел за Европа

17 Октомври, 2026 15:11 1 563 19

  • starlink-
  • европа-
  • украйна

Временното ограничаване на системата за Украйна показа колко силно Киев и Европа зависят от американски военни технологии

Starlink е последният предупредителен изстрел за Европа - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Временното ограничаване на достъпа на Украйна до Starlink и военната система Starshield е „последният предупредителен изстрел за Европа“ и показва колко далеч е континентът от реална стратегическа независимост. Това пише главният репортер на германския WELT Ибрахим Набер в коментар, посветен на зависимостта на Киев от американските технологии.

Starlink има ключово значение за комуникациите на украинските въоръжени сили. Чрез преносимите терминали военните поддържат връзка на бойното поле, а технологията се използва и при операции с дронове. Бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров е определял сателитната мрежа като „кръвта на цялата ни комуникационна инфраструктура“.

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Според WELT временното и внезапно ограничаване на Starlink и Starshield е засегнало важни оперативни възможности на Украйна. Украински офицер, работещ с дронове, сравнява последиците с „ядрен удар срещу нас“ и твърди, че операциите със среден обсег са били преустановени. По думите му това е затруднило както подкрепата за пехотата, така и атаките срещу руски складове за боеприпаси и командни центрове в дълбочина.

WELT съобщава отделно, позовавайки се на двама американски и един западен правителствен представител, че указанието за ограничаването на Starshield е дошло от Белия дом. Източниците обаче не посочват кой конкретно е взел решението. Високопоставен американски представител заявява, че президентът Доналд Тръмп не е издавал подобно нареждане. Впоследствие част от функционалността на системата е била възстановена.

Според анализа на Набер случилото се разкрива по-голям стратегически проблем. През последните месеци Украйна е задълбочила зависимостта си от американски технологии за своите операции с дронове. Комбинацията от американски дронове Hornet и Starlink е смятана от украински военни за особено ефективна при операции със среден обсег, но същата технологична зависимост може да се превърне и в сериозна уязвимост.

Основната критика в анализа е насочена към Европа. Според автора европейските държави все още не могат да предложат на Украйна пълноценна алтернатива на Starlink. Подобна зависимост съществува и при противовъздушната отбрана, където американските ракети за системите Patriot имат важно значение.

„Нито едно правителство със здрав разум не бива да допуска военната или критичната му инфраструктура да зависи от американски системи като Starlink или Palantir“, предупреждава Набер.

Според него случилото се трябва да бъде възприето като сигнал Европа ускорено да изгражда собствени технологични и отбранителни способности. В противен случай решения, взети във Вашингтон, могат пряко да влияят върху европейската сигурност и върху способността на Украйна да провежда военни операции.

Източник: WELT


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Старлинг, Марюинг

    33 1 Отговор
    Разбрахме, че без САЩ ,Украйна и Европа са гола вода. Чакат друг да победи Русия. А този друг иска да търгува с нея.

    15:13 17.10.2026

  • 2 Пич

    36 2 Отговор
    А какво прави Старлинк в България, никой не се сеща, да пита?! И кой е дал разрешение да поставят инфраструктурата си тука?
    Нямаше и да разбереме, ако онова нискочелото не се беше разквичало в тъпотията си!
    А за Старлинк - оказа се, че е достатъчно да й отвъртиш антените, и САЩ ще надуят кавала...

    15:13 17.10.2026

  • 3 az СВО Победа 81

    41 0 Отговор
    "...главният репортер на германския WELT Ибрахим Набер..."

    Ама хубави имена имат вече немците, а?

    Коментиран от #13, #15

    15:14 17.10.2026

  • 4 Пламен

    28 2 Отговор
    Украинските служби отвличат вниманието със Старлинк, защото по цялата линия на фронта руснаците ги маганят яко. Докато всички преживни разсъждават за интернета, руснаците ги правят на мармалад.

    15:14 17.10.2026

  • 5 стоян георгиев

    23 1 Отговор
    Докато това-онова и Русия ще избуши Украйна.

    15:17 17.10.2026

  • 6 От мегдана

    4 13 Отговор
    Аз съм велик, казва Тръмп. Путин е велик, казва пропагандата, атой доволно мълчи. Велики умове в селската кръчма чертата бъдещето на Земята на ракия на версия. Велики наивни слушат по цял ден песента на великата Лили Иванова " не всичко е пари приятелю, не всичко е пари".

    15:19 17.10.2026

  • 7 Цеко

    21 2 Отговор
    Братушките яко думкане думкат украйните.

    15:20 17.10.2026

  • 8 Много Известен Съветски Актьор

    5 24 Отговор
    Това ще е поредният катализатор, за европейската военна независимост. Колкото и да вият в Русия, ЕС вече започна сериозно финансиране на военно промишленият си комплекс, като стратегическата цел е до няколко години окончателно да се откачат от американските технологии. Това ще доведе не само до възраждане на европейската военна мощ, но и до икономически подем в ЕС. Съюзът ще продава все повече оръжия и на международният пазар, като по този начин ще притисне военните индустрии на САЩ, Китай, Русия и други големи износители на оръжие. Вместо парите да отиват при тях, ще отиват в ЕС.

    Коментиран от #10

    15:26 17.10.2026

  • 9 на всички стана ясно че РУСИЯ

    15 1 Отговор
    воюва не срещу украйна а срещу цялата неолиберална и евролиберална СГАН

    15:33 17.10.2026

  • 10 Шести

    15 0 Отговор

    До коментар #8 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Нещо се изказваш не подготвен,полезните изкопаеми нужни за производството на нови оръжия се намират в Русия в прехвалената ти Европа няма нищо,а китайците са номер едно по производство на компоненти за какво ли не Европа беше фактор във световната икономика но скоро няма да бъде

    Коментиран от #12

    15:38 17.10.2026

  • 11 бибитков

    12 0 Отговор
    Обаче Европа какви капачки има на бутилките.... Никой не може да ни настигне технологията...

    15:47 17.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Това е бъдещето на Джермани

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "az СВО Победа 81":

    Германия.
    Двама полицаи спират кола за рутинна проверка.
    Вземат документите на шофьора, поглеждат ги
    и се оттеглят малко настрани да ги обсъдят.
    Единият полицай чете изумено,
    хваща се за главата и вика колегата си:
    – Мустафа, ела бързо да видиш...
    Виж какво странно име има този – Ханс Мюлер!
    Другият поглежда документа, мисли малко,
    свива рамене и отговаря:
    – Хм, Хасан... Не знам, за първи път чувам такова име!

    15:52 17.10.2026

  • 14 ама

    10 1 Отговор
    Европа, ако искаше да има сателити, технологии и т. н. можеше да си ги изгради, но тя избра да даде стотиците милиарди за това на онова неоразумение Зеленски, защото щял да ги отърве от руснаците "безплатно"! Сега ни отбрана, ни украинци останаха, но нищо важното е че зеления гномец тропа в златни тоалетни!

    15:52 17.10.2026

  • 15 ха, ха, ха...

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "az СВО Победа 81":

    Що бе, Ибрахим Линколн по добре ли ти звучи или Ибраги́м-Паша́ Султа́нович Сады́ков? 2-го мая 2024 года ему было присвоено звание Герой Российской Федерации. 30 мая 2024 года в Екатерининском зале Большого Кремлёвского дворца Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил Садыкову медаль «Золотая Звезда».

    Коментиран от #18, #19

    15:59 17.10.2026

  • 16 искате

    1 2 Отговор
    он лайн банкиране и от великата БГ банка ви пращат на гугъл, да си изтеглите приложението, след като се регистрирате на амер.платформа и т.н. Кога нашите велики безнеси ще се усетят, че на САЩ не може да се вярва, разчита и залага!

    16:02 17.10.2026

  • 17 явно

    0 1 Отговор
    северно блатната империя е доста зле, че се налага най-важният КГБ агент Краснов да бъде осветен и да маха санкции опозорявайке себе си, републиканската партия и държавата си или не е срамно, долно и предателско, а изгодно, евтино и изкество на сделката с врага?

    16:04 17.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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