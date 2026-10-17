Starlink е последният предупредителен изстрел за Европа

Временното ограничаване на достъпа на Украйна до Starlink и военната система Starshield е „последният предупредителен изстрел за Европа“ и показва колко далеч е континентът от реална стратегическа независимост. Това пише главният репортер на германския WELT Ибрахим Набер в коментар, посветен на зависимостта на Киев от американските технологии.
Starlink има ключово значение за комуникациите на украинските въоръжени сили. Чрез преносимите терминали военните поддържат връзка на бойното поле, а технологията се използва и при операции с дронове. Бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров е определял сателитната мрежа като „кръвта на цялата ни комуникационна инфраструктура“.
Според WELT временното и внезапно ограничаване на Starlink и Starshield е засегнало важни оперативни възможности на Украйна. Украински офицер, работещ с дронове, сравнява последиците с „ядрен удар срещу нас“ и твърди, че операциите със среден обсег са били преустановени. По думите му това е затруднило както подкрепата за пехотата, така и атаките срещу руски складове за боеприпаси и командни центрове в дълбочина.
WELT съобщава отделно, позовавайки се на двама американски и един западен правителствен представител, че указанието за ограничаването на Starshield е дошло от Белия дом. Източниците обаче не посочват кой конкретно е взел решението. Високопоставен американски представител заявява, че президентът Доналд Тръмп не е издавал подобно нареждане. Впоследствие част от функционалността на системата е била възстановена.
Според анализа на Набер случилото се разкрива по-голям стратегически проблем. През последните месеци Украйна е задълбочила зависимостта си от американски технологии за своите операции с дронове. Комбинацията от американски дронове Hornet и Starlink е смятана от украински военни за особено ефективна при операции със среден обсег, но същата технологична зависимост може да се превърне и в сериозна уязвимост.
Основната критика в анализа е насочена към Европа. Според автора европейските държави все още не могат да предложат на Украйна пълноценна алтернатива на Starlink. Подобна зависимост съществува и при противовъздушната отбрана, където американските ракети за системите Patriot имат важно значение.
„Нито едно правителство със здрав разум не бива да допуска военната или критичната му инфраструктура да зависи от американски системи като Starlink или Palantir“, предупреждава Набер.
Според него случилото се трябва да бъде възприето като сигнал Европа ускорено да изгражда собствени технологични и отбранителни способности. В противен случай решения, взети във Вашингтон, могат пряко да влияят върху европейската сигурност и върху способността на Украйна да провежда военни операции.
Източник: WELT
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Старлинг, Марюинг
15:13 17.10.2026
2 Пич
Нямаше и да разбереме, ако онова нискочелото не се беше разквичало в тъпотията си!
А за Старлинк - оказа се, че е достатъчно да й отвъртиш антените, и САЩ ще надуят кавала...
15:13 17.10.2026
3 az СВО Победа 81
Ама хубави имена имат вече немците, а?
Коментиран от #13, #15
15:14 17.10.2026
4 Пламен
15:14 17.10.2026
5 стоян георгиев
15:17 17.10.2026
6 От мегдана
15:19 17.10.2026
7 Цеко
15:20 17.10.2026
8 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #10
15:26 17.10.2026
9 на всички стана ясно че РУСИЯ
15:33 17.10.2026
10 Шести
До коментар #8 от "Много Известен Съветски Актьор":Нещо се изказваш не подготвен,полезните изкопаеми нужни за производството на нови оръжия се намират в Русия в прехвалената ти Европа няма нищо,а китайците са номер едно по производство на компоненти за какво ли не Европа беше фактор във световната икономика но скоро няма да бъде
Коментиран от #12
15:38 17.10.2026
11 бибитков
15:47 17.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Това е бъдещето на Джермани
До коментар #3 от "az СВО Победа 81":Германия.
Двама полицаи спират кола за рутинна проверка.
Вземат документите на шофьора, поглеждат ги
и се оттеглят малко настрани да ги обсъдят.
Единият полицай чете изумено,
хваща се за главата и вика колегата си:
– Мустафа, ела бързо да видиш...
Виж какво странно име има този – Ханс Мюлер!
Другият поглежда документа, мисли малко,
свива рамене и отговаря:
– Хм, Хасан... Не знам, за първи път чувам такова име!
15:52 17.10.2026
14 ама
15:52 17.10.2026
15 ха, ха, ха...
До коментар #3 от "az СВО Победа 81":Що бе, Ибрахим Линколн по добре ли ти звучи или Ибраги́м-Паша́ Султа́нович Сады́ков? 2-го мая 2024 года ему было присвоено звание Герой Российской Федерации. 30 мая 2024 года в Екатерининском зале Большого Кремлёвского дворца Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил Садыкову медаль «Золотая Звезда».
Коментиран от #18, #19
15:59 17.10.2026
16 искате
16:02 17.10.2026
17 явно
16:04 17.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.