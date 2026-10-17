Повредени полицейски коли спъват депортации в Берлин

Недостигът на изправни служебни автомобили в Берлин вече създава проблеми не само за ежедневната работа на полицията и пожарната, но в отделни случаи възпрепятства и изпълнението на планирани депортации. За проблема съобщава германският WELT, според който значителен брой специализирани автомобили в столицата не могат да бъдат използвани заради повреди или продължителни ремонти.

Особено сериозна е ситуацията при пожарната. Всеки пети пожарен автомобил в Берлин в момента не е оперативно готов, показват данните, цитирани от изданието. Проблеми има и в полицията, където повредени автомобили остават извън движение, докато служителите трябва да изпълняват всекидневните си задачи с ограничен автопарк.

Последиците вече засягат и изпълнението на решения за депортация. При подобни операции полицията трябва да осигури транспортирането на съответните лица, но недостигът на подходящи и технически изправни автомобили може да попречи на планираната операция.

Проблемът идва на фона на значителния брой неуспешни депортации в германската столица. През 2025 г. от Берлин са депортирани 1673 души, докато 9750 планирани депортации не са били осъществени. Повредените автомобили са само една от възможните практически пречки – в национален мащаб най-честата причина за провал на процедурата е, че лицата не са открити или не могат да бъдат доведени за изпълнение на мярката.

Синдикатите на служителите в полицията и пожарната предупреждават, че състоянието на автопарка е резултат от натрупван с години недостиг на средства за обновяване и поддръжка. Застаряващите автомобили изискват все повече ремонти, а времето, през което остават извън експлоатация, допълнително натоварва наличната техника.

Ситуацията при пожарната е особено чувствителна, тъй като техническата готовност на автомобилите е пряко свързана със способността на службите да реагират при пожари, катастрофи и други извънредни ситуации. Когато значителна част от автопарка е в ремонт, останалите автомобили се използват по-интензивно, което от своя страна ускорява износването им.

Случаят добавя и нов аспект към германския дебат за миграционната политика. Докато федералните и провинциалните власти обсъждат начини за увеличаване на броя на депортациите на хора без право на пребиваване, изпълнението на тези решения зависи и от чисто практически ресурси – достатъчно служители, транспорт, места за задържане и технически изправно оборудване.