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Повредени полицейски коли спъват депортации в Берлин

Повредени полицейски коли спъват депортации в Берлин

17 Октомври, 2026 18:35 571 9

  • германия-
  • берлин-
  • полиция-
  • депортация-
  • автопарк

Голяма част от автопарка на полицията и пожарната в германската столица е извън строя

Повредени полицейски коли спъват депортации в Берлин - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Недостигът на изправни служебни автомобили в Берлин вече създава проблеми не само за ежедневната работа на полицията и пожарната, но в отделни случаи възпрепятства и изпълнението на планирани депортации. За проблема съобщава германският WELT, според който значителен брой специализирани автомобили в столицата не могат да бъдат използвани заради повреди или продължителни ремонти.

Особено сериозна е ситуацията при пожарната. Всеки пети пожарен автомобил в Берлин в момента не е оперативно готов, показват данните, цитирани от изданието. Проблеми има и в полицията, където повредени автомобили остават извън движение, докато служителите трябва да изпълняват всекидневните си задачи с ограничен автопарк.

Последиците вече засягат и изпълнението на решения за депортация. При подобни операции полицията трябва да осигури транспортирането на съответните лица, но недостигът на подходящи и технически изправни автомобили може да попречи на планираната операция.

Проблемът идва на фона на значителния брой неуспешни депортации в германската столица. През 2025 г. от Берлин са депортирани 1673 души, докато 9750 планирани депортации не са били осъществени. Повредените автомобили са само една от възможните практически пречки – в национален мащаб най-честата причина за провал на процедурата е, че лицата не са открити или не могат да бъдат доведени за изпълнение на мярката.

Синдикатите на служителите в полицията и пожарната предупреждават, че състоянието на автопарка е резултат от натрупван с години недостиг на средства за обновяване и поддръжка. Застаряващите автомобили изискват все повече ремонти, а времето, през което остават извън експлоатация, допълнително натоварва наличната техника.

Ситуацията при пожарната е особено чувствителна, тъй като техническата готовност на автомобилите е пряко свързана със способността на службите да реагират при пожари, катастрофи и други извънредни ситуации. Когато значителна част от автопарка е в ремонт, останалите автомобили се използват по-интензивно, което от своя страна ускорява износването им.

Случаят добавя и нов аспект към германския дебат за миграционната политика. Докато федералните и провинциалните власти обсъждат начини за увеличаване на броя на депортациите на хора без право на пребиваване, изпълнението на тези решения зависи и от чисто практически ресурси – достатъчно служители, транспорт, места за задържане и технически изправно оборудване.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чавдар войвода

    10 1 Отговор
    Немската техника е трошлива, затова.

    18:39 17.10.2026

  • 2 баба шмеркел

    11 1 Отговор
    каня всички цветнокожи и по възможност мюслюмани в дойчланд юбер катастрофен

    18:40 17.10.2026

  • 3 Цвете

    7 1 Отговор
    ТОВА Е ПЪЛЕН АБСУРД. ГЕРМАНИЯ, КОЯТО ПРОИЗВЕЖДА НА ЧАС ,КОЛКО АВТОМОБИЛА ,ДА ОСТАВЯТ НАЙ НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ,КАТО ПОЛИЦИЯ И ПОЖАРНА БЕЗ ПРЕВОЗ ????? ФЕЙК ИСТОРИЯ. 👺🙃👺

    Коментиран от #4

    18:41 17.10.2026

  • 4 Боруна Лом

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Цвете":

    НЕ Е ФЕЙК... ПРОСТО САНКЦИИТЕ СРЕЩУ РУСИЯ... РАБОТЯТ!

    Коментиран от #6, #7

    18:49 17.10.2026

  • 5 Навременна статия от германският WELT

    5 1 Отговор
    Трябва да се вземат мерки да се приведат в ред всички тия микробусчета, че как иначе ще провежда гонката по улиците с лов на доброволци за войната с Русия!

    Фр. Шмърц

    18:49 17.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    Така е, Китай колонизира Русия удивително бързо.А кой казваше, че санкциите не работели ?

    19:09 17.10.2026

  • 8 Бай Коста

    0 0 Отговор
    Това трябва да го прочете всеки наш безродник, който нарича България "кочина".

    Коментиран от #9

    19:10 17.10.2026

  • 9 Симо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бай Коста":

    Така я нарича само руската пропаганда.

    19:14 17.10.2026

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