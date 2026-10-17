Мерц търси помирение с младежите на ХДС

Германският канцлер Фридрих Мерц потърси диалог с младежката организация на ХДС/ХСС на годишната ѝ конференция в Бон, година след като отношенията между него и младите консерватори прераснаха в открит конфликт. Този път канцлерът демонстрира готовност за помирение и опит да покаже, че е извлякъл поуки от предишния сблъсък, пише Süddeutsche Zeitung.

Напрежението обаче остава високо. „Младежкият съюз“ (Junge Union) настоява за промяна в курса на ХДС на фона на тежките изборни резултати на партията и проблемите в управляващата коалиция със социалдемократите. Председателят на организацията Йоханес Винкел обвини ХДС, че води политика така, сякаш Германия все още се намира в 2010 г., и призова партията да възстанови доверието на избирателите. Той беше преизбран за лидер на организацията с над 94% от гласовете.

Младежката организация демонстрира самочувствие, че може да се превърне в двигател за обновяването на ХДС. „Може би се нуждаем и от нов Съюз“, заяви Винкел. Според него партията трябва отново да постави семействата сред основните си политически приоритети и да проведе необходимите реформи в пенсионната система.

Особено чувствителен остава въпросът за пенсиите и справедливостта между поколенията. Именно пенсионната политика предизвика сериозния сблъсък между Мерц и младите консерватори на миналогодишната конференция. Сега Винкел настоява резултатите от работата на пенсионната комисия действително да бъдат приложени и предупреждава, че разходите за нерешените проблеми не трябва да бъдат прехвърляни върху младите поколения.

Символично послание имаше дори музиката, с която Мерц беше посрещнат в залата. Организаторите избраха песента „Storm II“, съдържаща посланието „We stay united through the storm“ – „Оставаме единни в бурята“. Süddeutsche Zeitung отбелязва, че това може да бъде възприето едновременно като обещание и като призив към канцлера и партийната младеж да преодолеят различията си.

Срещата в Бон идва в труден момент за германските консерватори. ХДС понесе сериозни загуби на регионални избори, а в Мекленбург-Предна Померания за първи път не успя да влезе в местния парламент. На национално ниво ХДС/ХСС е под натиска на „Алтернатива за Германия“, докато одобрението за правителството на Мерц остава ниско.

Винкел смята, че партията трябва да излезе от състоянието на примирение с негативните тенденции. По думите му много членове на ХДС през последните месеци са изпаднали в своеобразна „резигнация“, докато „Младежкият съюз“ иска конференцията в Бон да даде сигнал за ново начало.

Сред основните теми на тридневния форум са пенсионната система, семейството, икономическата конкурентоспособност и изкуственият интелект. Младежката организация поставя амбициозна цел Германия да се превърне във водеща страна в практическото приложение на изкуствения интелект и настоява за по-малко бюрокрация и по-бързи реформи.

На конференцията, която се провежда от 16 до 18 октомври в Бон, участват около 300 делегати. Освен Мерц сред основните гости са премиерът на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст и баварският премиер и лидер на ХСС Маркус Зьодер.

Източници: Süddeutsche Zeitung, Deutschlandfunk, ARD, Junge Union