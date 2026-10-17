Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Москва приветства решението на Тръмп да отложи санкциите
  Тема: Украйна

Москва приветства решението на Тръмп да отложи санкциите

17 Октомври, 2026 15:03 1 030 32

  • доналд тръмп-
  • русия-
  • санкции-
  • украйна-
  • кирил дмитриев

Руският президентски пратеник Кирил Дмитриев определи хода като исторически. Вашингтон освободи Русия и част от купувачите на руски енергоносители от нови мерки

Москва приветства решението на Тръмп да отложи санкциите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Русия приветства решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да отложи влизането в сила на основни санкции, ограничения и мита по закона „Линдзи О. Греъм“. Руският президентски пратеник за инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев определи хода като „важен и наистина исторически момент“.

„Икономическият диалог между САЩ и Русия ще продължи, както ще продължат и мирните усилия“, заяви Дмитриев. По думите му прилагането на закона е можело да спре почти напълно икономическото сътрудничество между двете държави и да нанесе сериозни щети на американската икономика и световните пазари.

Още новини от Украйна

Какво отложи Доналд Тръмп

Тръмп подписа указа на 16 октомври, два дни преди част от мерките да влязат в сила. В документа президентът посочва, че е представил пред Конгреса удостоверение, според което отказът от прилагането им в този момент е в национален интерес на САЩ. Белият дом уточнява, че указът се основава на правомощие, предвидено в самия закон.

Законът беше подписан от Тръмп през септември и е кръстен на покойния сенатор от Южна Каролина Линдзи Греъм. Той предвиждаше 100% мита върху стоки от петте най-големи купувачи на руски петрол и природен газ, ако те продължат да правят нови покупки от Русия. Предвиждаха се и 100% мита за държави, които помагат за заобикаляне на санкциите, както и 500% мита върху стоки от Русия.

Сред набелязаните мерки бяха санкции срещу руски представители, финансови институции и танкери от така наречения сенчест флот, използван за превоз на руски енергоносители. Потенциално най-сериозно щяха да бъдат засегнати Китай и Индия, които са сред големите купувачи на руски петрол. Указът на Тръмп освобождава от новите мита и санкции, но оставя в сила по-ранни ограничения срещу Русия.

Критики от Украйна и Конгреса

Украинският президент Володимир Зеленски определи решението като неблагоприятно на фона на руските атаки срещу украинската енергийна инфраструктура. „Този закон можеше да помогне изключително много — и все още може“, заяви Зеленски, като призова мерките да започнат да действат.

Сенаторът демократ Ричард Блументал, който е сред авторите на закона, обвини Тръмп, че се отказва от позицията на мнозинството американци, Конгреса и европейските съюзници. „Тези изключения нямат нищо общо с националната ни сигурност и всичко общо с ухажването на Владимир Путин“, каза Блументал.

Според указа отлагането ще остане в сила, докато президентът или държавният секретар, след консултация с финансовия министър и търговския представител, не преценят, че са необходими нови действия. Решението беше обявено след отделна мярка на Тръмп, с която беше разрешена продажбата на руски дизел на международните пазари.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, rferl.org


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    16 10 Отговор
    Тръмп и Путин се разбират а Зеленият харчи парите на Европа.

    Коментиран от #26, #28

    15:05 17.10.2026

  • 2 Сега

    12 8 Отговор
    нека само урсулите да стоят под техните си санкции. Но закопават и нас.

    15:06 17.10.2026

  • 3 иван костов

    12 8 Отговор
    И не само Москва, но и цялото прогресивно човечество!
    Сектата на Лама Калушев получи главоболие+разтройство!🤕

    15:07 17.10.2026

  • 4 Да не сетоадват много

    9 6 Отговор
    До утре сутрин, Трънчо може да се отметне!

    15:07 17.10.2026

  • 5 Герги

    14 9 Отговор
    Да го натоварят на Еър Форс едно и да го доставят в Кремъл...с агентите така се прави...

    15:09 17.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Иван Попов

    11 6 Отговор
    Ако Тръмп отреже напълно Украйна,Европа ще има да взима

    15:10 17.10.2026

  • 8 Бялджип

    12 5 Отговор
    Да се присъединява Америка към БРИКС, че да се успокоят Европа и Зеленски.

    15:14 17.10.2026

  • 9 Много Известен Съветски Актьор

    8 13 Отговор
    Бай Дончо реже клона на който седи. Опитва се да прехвърли вината за собствените му грешки на украинците, като върши безумни глупости. Нито така наречената му "сделка за дизела", ще му донесе политически дивиденти, нито отмяната на санкциите срещу Русия. Единственото, което подозирам го е мотивирало, че лично ще се обогати, заради "услугите", които прави на Кремъл. Със сигурност руснаците му плащат щедро, за неговата "мъдрост". В САЩ ситуацията е корено различна. Не само демократите са му взели мерника, но и голяма част от традиционните републиканци, които раздразни сериозно. Най-вероятно, не само ще загуби мнозинството в Конгреса, но и ще последва импийчмънт, подкрепен и от републиканците.

    Коментиран от #29

    15:17 17.10.2026

  • 10 Какъв украински президент

    11 7 Отговор
    Стига сте цитирали украинския президент Украйна няма президент и децата го знаят вече

    15:22 17.10.2026

  • 11 Украйна има лидер на хунтата

    9 7 Отговор
    И скоро зеления наркоман си сменя имената и заминава за Лондон на вечна почивка

    Коментиран от #18

    15:24 17.10.2026

  • 12 Калоян

    4 0 Отговор
    Та снимката на корицата какво общо има със съдържанието на текста???

    Коментиран от #31

    15:33 17.10.2026

  • 13 Сатана Z

    7 5 Отговор
    Много силен ход на бай Дончо преди изборите за Конгреса ,които републиканците ще спечелят с лекота а след тях ще се заеме с Урсулите в Брюксел

    Коментиран от #16, #21

    15:36 17.10.2026

  • 14 койдазнай

    6 3 Отговор
    Краснов със всички сили служи на кремълските си господари, но дори и това не помага на руските нацисти, във войната им срещу Украйна!

    15:37 17.10.2026

  • 15 Соломон

    8 6 Отговор
    Единият дъртак затъна в Украйна .Другия затъна в Иран.И на двамата им е виновен Зеленски

    15:38 17.10.2026

  • 16 Соломон

    4 7 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    Тава което ще спечели само е един инпийчмънт

    15:39 17.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сатана Z

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "Украйна има лидер на хунтата":

    Никой не дава гаранции на Зеления нацист за кожата му защото е просрочен и нелегитимен за да подписва каквито и да е документи с Путин.Тръмп му подсказа начина как да запази целоста на кожата си като проведе избори ,но оня си мисли,че ще мине метър и ще му се размине.Затова пазарлъка продължава до последния украинец.

    15:41 17.10.2026

  • 19 Каквото

    3 0 Отговор
    и да пишем истината е една "Интереса клати феса"...

    15:49 17.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 гост

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    Така като пишеш,вярваш ли си...

    15:50 17.10.2026

  • 22 ТРЪМП НАШ

    1 0 Отговор
    ТРЪМП НАШ .

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    А ДО ОНЯ ДЕН

    РУСИЯ ВОЮВАШЕ СЪС САЩ

    И ЩЯХА ДА ГО БОМБЯТ

    СЪС ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    16:03 17.10.2026

  • 23 УКРАЙНА

    1 0 Отговор
    СЕ БИЕ СРЕЩУ

    ПУТИН И ТРЪМП.

    ДВЕТЕ ГОЛЕМИ СИЛИ

    5 ГОДИНИ ЕДНА УКРАЙНА ЛИ

    Не МОГАТ Да ПРЕВЗЕМАТ?

    16:05 17.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 АГЕНТ КРАСНОВ

    1 0 Отговор
    НАКРАЯ ДОКАЗА ЧЕ Е РУСКИ АКТИВ.

    ПРОСТО ТЪРСЕШЕ УДОБЕН МОМЕНТ

    ДА СЕ РАЗКРИЕ .

    16:07 17.10.2026

  • 26 да бе

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    е нали воювахте срещу сащ, нато ... сега какво излезе? воювате със сащ срещу украйна и пак нищо не можете да завземете

    16:08 17.10.2026

  • 27 Краснов

    1 0 Отговор
    няма доказателства, че е агент, но това което прави е, че действа точно като такъв. И великите САЩ са продадени, продънени и пропаднали с такова чудо на власт!

    16:08 17.10.2026

  • 28 Специална Военна Опсерация

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Е, и таз хубава!

    Нали, санкциите им бяха само в полза?

    16:09 17.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 руска трагедия

    1 0 Отговор
    Абе краснов прави всичко по силите си, за да подпомага кремълските си господари, ама те са неможачи! Въпреки всичките усилия, фронта не помръдва и единственото, което остава е терорът на цивилното население. Да седят без ток, без вода, без отопление, без храна, белким се предадат...

    16:10 17.10.2026

  • 31 Баце,

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Калоян":

    Е как бе? Пояснява кой е поръчал статията.

    16:12 17.10.2026

  • 32 Баце,

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "11- и кремълски лакей":

    Кръвното, кръвното пази! Че здравеопазването ни вече не е каквото беше...

    16:14 17.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания