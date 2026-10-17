Москва приветства решението на Тръмп да отложи санкциите

Русия приветства решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да отложи влизането в сила на основни санкции, ограничения и мита по закона „Линдзи О. Греъм“. Руският президентски пратеник за инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев определи хода като „важен и наистина исторически момент“.
„Икономическият диалог между САЩ и Русия ще продължи, както ще продължат и мирните усилия“, заяви Дмитриев. По думите му прилагането на закона е можело да спре почти напълно икономическото сътрудничество между двете държави и да нанесе сериозни щети на американската икономика и световните пазари.
Какво отложи Доналд Тръмп
Тръмп подписа указа на 16 октомври, два дни преди част от мерките да влязат в сила. В документа президентът посочва, че е представил пред Конгреса удостоверение, според което отказът от прилагането им в този момент е в национален интерес на САЩ. Белият дом уточнява, че указът се основава на правомощие, предвидено в самия закон.
Законът беше подписан от Тръмп през септември и е кръстен на покойния сенатор от Южна Каролина Линдзи Греъм. Той предвиждаше 100% мита върху стоки от петте най-големи купувачи на руски петрол и природен газ, ако те продължат да правят нови покупки от Русия. Предвиждаха се и 100% мита за държави, които помагат за заобикаляне на санкциите, както и 500% мита върху стоки от Русия.
Сред набелязаните мерки бяха санкции срещу руски представители, финансови институции и танкери от така наречения сенчест флот, използван за превоз на руски енергоносители. Потенциално най-сериозно щяха да бъдат засегнати Китай и Индия, които са сред големите купувачи на руски петрол. Указът на Тръмп освобождава от новите мита и санкции, но оставя в сила по-ранни ограничения срещу Русия.
Критики от Украйна и Конгреса
Украинският президент Володимир Зеленски определи решението като неблагоприятно на фона на руските атаки срещу украинската енергийна инфраструктура. „Този закон можеше да помогне изключително много — и все още може“, заяви Зеленски, като призова мерките да започнат да действат.
Сенаторът демократ Ричард Блументал, който е сред авторите на закона, обвини Тръмп, че се отказва от позицията на мнозинството американци, Конгреса и европейските съюзници. „Тези изключения нямат нищо общо с националната ни сигурност и всичко общо с ухажването на Владимир Путин“, каза Блументал.
Според указа отлагането ще остане в сила, докато президентът или държавният секретар, след консултация с финансовия министър и търговския представител, не преценят, че са необходими нови действия. Решението беше обявено след отделна мярка на Тръмп, с която беше разрешена продажбата на руски дизел на международните пазари.
Източници: apnews.com, cbsnews.com, rferl.org
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
Коментиран от #26, #28
15:05 17.10.2026
2 Сега
15:06 17.10.2026
3 иван костов
Сектата на Лама Калушев получи главоболие+разтройство!🤕
15:07 17.10.2026
4 Да не сетоадват много
15:07 17.10.2026
5 Герги
15:09 17.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Иван Попов
15:10 17.10.2026
8 Бялджип
15:14 17.10.2026
9 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #29
15:17 17.10.2026
10 Какъв украински президент
15:22 17.10.2026
11 Украйна има лидер на хунтата
Коментиран от #18
15:24 17.10.2026
12 Калоян
Коментиран от #31
15:33 17.10.2026
13 Сатана Z
Коментиран от #16, #21
15:36 17.10.2026
14 койдазнай
15:37 17.10.2026
15 Соломон
15:38 17.10.2026
16 Соломон
До коментар #13 от "Сатана Z":Тава което ще спечели само е един инпийчмънт
15:39 17.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сатана Z
До коментар #11 от "Украйна има лидер на хунтата":Никой не дава гаранции на Зеления нацист за кожата му защото е просрочен и нелегитимен за да подписва каквито и да е документи с Путин.Тръмп му подсказа начина как да запази целоста на кожата си като проведе избори ,но оня си мисли,че ще мине метър и ще му се размине.Затова пазарлъка продължава до последния украинец.
15:41 17.10.2026
19 Каквото
15:49 17.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 гост
До коментар #13 от "Сатана Z":Така като пишеш,вярваш ли си...
15:50 17.10.2026
22 ТРЪМП НАШ
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
А ДО ОНЯ ДЕН
РУСИЯ ВОЮВАШЕ СЪС САЩ
И ЩЯХА ДА ГО БОМБЯТ
СЪС ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
16:03 17.10.2026
23 УКРАЙНА
ПУТИН И ТРЪМП.
ДВЕТЕ ГОЛЕМИ СИЛИ
5 ГОДИНИ ЕДНА УКРАЙНА ЛИ
Не МОГАТ Да ПРЕВЗЕМАТ?
16:05 17.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 АГЕНТ КРАСНОВ
ПРОСТО ТЪРСЕШЕ УДОБЕН МОМЕНТ
ДА СЕ РАЗКРИЕ .
16:07 17.10.2026
26 да бе
До коментар #1 от "Красимир Петров":е нали воювахте срещу сащ, нато ... сега какво излезе? воювате със сащ срещу украйна и пак нищо не можете да завземете
16:08 17.10.2026
27 Краснов
16:08 17.10.2026
28 Специална Военна Опсерация
До коментар #1 от "Красимир Петров":Е, и таз хубава!
Нали, санкциите им бяха само в полза?
16:09 17.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 руска трагедия
16:10 17.10.2026
31 Баце,
До коментар #12 от "Калоян":Е как бе? Пояснява кой е поръчал статията.
16:12 17.10.2026
32 Баце,
До коментар #24 от "11- и кремълски лакей":Кръвното, кръвното пази! Че здравеопазването ни вече не е каквото беше...
16:14 17.10.2026