Москва приветства решението на Тръмп да отложи санкциите

Русия приветства решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да отложи влизането в сила на основни санкции, ограничения и мита по закона „Линдзи О. Греъм“. Руският президентски пратеник за инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев определи хода като „важен и наистина исторически момент“.

„Икономическият диалог между САЩ и Русия ще продължи, както ще продължат и мирните усилия“, заяви Дмитриев. По думите му прилагането на закона е можело да спре почти напълно икономическото сътрудничество между двете държави и да нанесе сериозни щети на американската икономика и световните пазари.

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Какво отложи Доналд Тръмп

Тръмп подписа указа на 16 октомври, два дни преди част от мерките да влязат в сила. В документа президентът посочва, че е представил пред Конгреса удостоверение, според което отказът от прилагането им в този момент е в национален интерес на САЩ. Белият дом уточнява, че указът се основава на правомощие, предвидено в самия закон.

Законът беше подписан от Тръмп през септември и е кръстен на покойния сенатор от Южна Каролина Линдзи Греъм. Той предвиждаше 100% мита върху стоки от петте най-големи купувачи на руски петрол и природен газ, ако те продължат да правят нови покупки от Русия. Предвиждаха се и 100% мита за държави, които помагат за заобикаляне на санкциите, както и 500% мита върху стоки от Русия.

Сред набелязаните мерки бяха санкции срещу руски представители, финансови институции и танкери от така наречения сенчест флот, използван за превоз на руски енергоносители. Потенциално най-сериозно щяха да бъдат засегнати Китай и Индия, които са сред големите купувачи на руски петрол. Указът на Тръмп освобождава от новите мита и санкции, но оставя в сила по-ранни ограничения срещу Русия.

Критики от Украйна и Конгреса

Украинският президент Володимир Зеленски определи решението като неблагоприятно на фона на руските атаки срещу украинската енергийна инфраструктура. „Този закон можеше да помогне изключително много — и все още може“, заяви Зеленски, като призова мерките да започнат да действат.

Сенаторът демократ Ричард Блументал, който е сред авторите на закона, обвини Тръмп, че се отказва от позицията на мнозинството американци, Конгреса и европейските съюзници. „Тези изключения нямат нищо общо с националната ни сигурност и всичко общо с ухажването на Владимир Путин“, каза Блументал.

Според указа отлагането ще остане в сила, докато президентът или държавният секретар, след консултация с финансовия министър и търговския представител, не преценят, че са необходими нови действия. Решението беше обявено след отделна мярка на Тръмп, с която беше разрешена продажбата на руски дизел на международните пазари.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, rferl.org