Украйна връща танковете на фронта с дронова защита

Украинските сили отново използват танкове и бойни машини в близост до предната линия, но при различна схема от мащабните бронирани атаки в началото на войната. Машините се движат на малки групи, обикновено по две или три, и са прикривани от FPV дронове прехващачи и тежки бомбардировъчни дронове „Вампир“. Този подход е описан от Forbes в анализ на видеозапис от бойни действия в Харковска област.

На кадрите се виждат украински танк и американска бойна машина „Брадли“, които се придвижват по път, докато срещу тях са насочени руски дронове. Един от украинските FPV апарати прехваща руски дрон, преди той да достигне бронираните машини. Паралелно с това дронове „Вампир“ разузнават маршрута, атакуват предполагаеми руски позиции и подпомагат движението на машините.

Метални конструкции срещу дроновете

Танкът и „Брадли“-то са покрити с допълнителна метална конструкция, известна като „броня таралеж“. От нея стърчат множество пръти, които създават разстояние между корпуса и атакуващия дрон. Целта е боеприпасът да се взриви преди достигането на основната броня и така да бъде намален ефектът от удара.

При един от показаните епизоди „Брадли“-то е поразено от дрон тип „Молния“, но според видеото машината продължава движението си. Допълнителната защита обаче не осигурява пълна безопасност. Forbes отбелязва, че при продължителни атаки машините могат да бъдат повредени или обездвижени, особено ако дроновете достигнат веригите им.

Малки групи вместо бронирани колони

Тактиката е използвана от 475-и отделен щурмови полк, известен като CODE 9.2, в района на Анишчине и Вилхуватка в Харковска област. При отделна операция край Вилхуватка са действали два танка с масивна допълнителна защита, съпровождани от FPV дронове, тежък дрон „Вампир“ и разузнавателен апарат. Според наблюденията на Conflict Intelligence Team машините са достигнали руските позиции, открили са огън и са се върнали обратно, въпреки атаките с руски дронове.

Ограничаването на групите до две или три машини позволява на украинските оператори да поддържат по-плътно въздушно прикритие. По-големите колони се откриват по-лесно и изискват значително повече дронове за защита. Недостатъкът е, че при прехващане на руски апарат украинските FPV дронове трябва да бъдат сменени, а „Вампирите“ периодично се връщат за презареждане и подмяна на батериите.

„Това е иновативен подход, който може да позволи на украинските сили да възстановят елементи на тактическата маневра“, посочва Институтът за изследване на войната в оценка на бойните действия.

Новата схема не връща танковете към ролята им от началото на войната. Те не се използват като самостоятелна ударна колона, а като защитена огнева платформа, която действа заедно с дронове, разузнаване и малки щурмови групи. Ефективността на този модел ще зависи от това коя страна успява да осигури локално превъзходство във въздуха и да прекъсне дроновото прикритие на противника.

Източници: forbes.com, notes.citeam.org, euromaidanpress.com