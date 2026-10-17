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Зеленски: Отслабването на санкциите няма да спре Путин
  Тема: Украйна

Зеленски: Отслабването на санкциите няма да спре Путин

17 Октомври, 2026 15:17 665 19

  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • санкции срещу русия-
  • закон греъм-
  • сделка за дизел

Украинският президент разкритикува решението на Доналд Тръмп да отложи новите мерки срещу Русия. Киев очаква нов контакт с американската страна през следващата седмица

Зеленски: Отслабването на санкциите няма да спре Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Володимир Зеленски заяви, че отслабването на санкционния натиск върху Русия няма да спре войната, а ще даде на Владимир Путин усещане, че действията му получават подкрепа. Украинският президент коментира решението на Доналд Тръмп да не задейства новите санкции, предвидени в американския закон „Греъм“.

„Не може да се спре Путин по този начин; той се радва, че има такава подкрепа“, каза Зеленски в отговор на въпроси на журналисти. По думите му Русия трябва да спре убийствата, ударите по украинската енергетика и войната, а Вашингтон трябва да използва влиянието си за постигането на тази цел.

Решението на Тръмп дойде преди срока за санкциите

Законът „Греъм“ беше подписан от Тръмп през септември. Той предвижда санкции срещу руски представители и банки, ограничения за участници в заобикалянето на санкциите и мита за държави, които продължават да купуват руски нефт и природен газ.

На 16 октомври Тръмп издаде указ, с който освободи от прилагането на част от санкциите, ограниченията и митата по закона. В документа решението е обосновано с националния интерес на Съединените щати. То беше взето два дни преди законовия срок за задействане на мерките.

Според Асошиейтед прес законът предвижда и мита до 100 процента за петте най-големи купувачи на руски нефт или природен газ. Указът на Тръмп освобождава от прилагането на редица разпоредби, но не отменя всички съществуващи американски санкции срещу Русия.

Дизеловата сделка предизвика критики

Решението на американския президент последва обявената седмица по-рано договореност за доставка на руски дизел до световните пазари. Тръмп заяви, че Русия ще достави незабавно над 300 000 тона, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона на следващ етап.

Републиканци и демократи в Конгреса разкритикуваха сделката, като заявиха, че тя може да осигури допълнителни приходи за руската икономика. Зеленски също я определи като първа стъпка към продължаващо сваляне на санкциите срещу Москва.

Киев очаква нова среща с Вашингтон

Зеленски съобщи, че украинската преговорна група е била в контакт с американската страна в петък. Той каза, че е готов да участва в среща и че се очаква през следващата седмица да бъде намерен подходящ формат.

По думите му украинската страна е очаквала американските представители да намерят време за разговори в Брюксел, но това не се е случило. Новата среща трябва да изясни дали Вашингтон ще промени подхода си към санкциите и как ще бъде свързан той с усилията за прекратяване на войната.

Източници: pravda.com.ua, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоа па

    24 1 Отговор
    Всеки ден се обажда като черна станция. Няма ли кой да го изключи?

    15:18 17.10.2026

  • 2 Сатана Z

    24 1 Отговор
    Зеленият фюрер е пътник

    15:19 17.10.2026

  • 3 Ами спри го бе

    23 1 Отговор
    стига циври. Бъди мъж. Искаш цял свят да БУСофициране заради твоя златен 🚽 На никой не му дреме за теб.

    15:20 17.10.2026

  • 4 Пич

    21 2 Отговор
    Зелю......тъй като си много тъп и малоумен заради злоупотреба с наркотици, ще ти го кажа така:
    Ти си заека, Путин е хрътката, а Тръмп е този, който казва на хрътката - Дръж, дръж...
    А дано да разбра...

    15:21 17.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лама Ивайло Мирчев

    19 3 Отговор
    Нямаме ли си проблеми в България, че 90% от статиите са посветени на Украйна и Русия?
    Останалите 10% са за някакви пропаднали телевизионни предавания като "Ергена", предназначени за най-деградиралите личности в България, Ким Кардашиян и дрогираните актриси на Холивуд.
    По отношение на реалните проблеми в България - 0%.

    Коментиран от #8, #10, #13

    15:22 17.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Някои имате

    0 11 Отговор

    До коментар #6 от "Лама Ивайло Мирчев":

    други нямаме!

    15:24 17.10.2026

  • 9 Дякон Унуфрий Араллампиев

    16 1 Отговор
    Добре нека погледнем нещата директно Държава която разполага с ресурс който дори още не е изследван както трябва е санкциониран от държави които се збиха за ЕЛЗАС И ЛОТАРИНГИЯ Държава която прави бензин от въглища санкционира световен производител на петрол петролни деривати и газ Дайте да видим до къде ще я докараме Гладният санкционира ситият

    15:25 17.10.2026

  • 10 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лама Ивайло Мирчев":

    България цъфти по пътя на демокрацията Всеки ден се откриват нови производствени мощности електроцентрали магистрали Коя ни е на нас България няма проблеми Тук таме някоя дупка по пътя ама няма страшно

    15:29 17.10.2026

  • 11 Не мога да го разбера Зельо

    11 0 Отговор
    Иска Русия да спре. Нали Русия беше спряла април 2022 след Истанбулските преговори. И Зельо беше съгласен Но дойде Борис Джонсън и му каза да се бие до последния украинец. Ето, украинците сана привършване, защо се безпокои Зеленски - нали беше съгласен да се бият до последния украинец! Защо Русия да спира!

    15:35 17.10.2026

  • 12 Ами

    9 0 Отговор
    До сега санкциите не създадоха кой знае какви проблеми на Русия,
    но създадоха сериозни проблеми на тези които и ги налагаха.
    На някой като на САЩ например, вече не им се играе
    тази игра и за това търсят начина да я напуснат.

    15:38 17.10.2026

  • 13 Ъъъ

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лама Ивайло Мирчев":

    "По отношение на реалните проблеми в България - 0%."

    Че ние какви проблеми имаме? Не виждаш ли, че всичко е цветя и рози! Хората имат пари, количките по магазините с канати, колите от скъпа, по-скъпа, апартаменти по €3-4000 за квадрат, депозитите в банките гонят €100-на милиарда, една гофрета €12, един захарен памук €8, една топка сладолед €6.50, чашка царевица на пара €4, 4 супи(рамен) €30...Какви проблеми имаме?🤔

    15:40 17.10.2026

  • 14 Съдията

    5 0 Отговор
    А защо да го спира? Целта е да вдигнеш бялото знаме. И колкото по-бързо, толкова по-добре за Украйна.

    15:42 17.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Веско

    8 0 Отговор
    Отслабването на санкциите цели не да спрете Путин а тебе зеленясал наркомано. Изваждай белия байрак ,че иначе ще стане по- лошо.

    15:49 17.10.2026

  • 17 Мишел

    7 0 Отговор
    САЩ са слаби, за да противодействат и на Китай и на Русия. Затова САЩ отписват Украйна като безнадежден случай и опитват да се разбират с Русия.

    15:51 17.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Анонимен

    1 0 Отговор
    Олеле-е-е мамо! Обърках дрогата!

    16:15 17.10.2026

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