Зеленски: Отслабването на санкциите няма да спре Путин

Володимир Зеленски заяви, че отслабването на санкционния натиск върху Русия няма да спре войната, а ще даде на Владимир Путин усещане, че действията му получават подкрепа. Украинският президент коментира решението на Доналд Тръмп да не задейства новите санкции, предвидени в американския закон „Греъм“.

„Не може да се спре Путин по този начин; той се радва, че има такава подкрепа“, каза Зеленски в отговор на въпроси на журналисти. По думите му Русия трябва да спре убийствата, ударите по украинската енергетика и войната, а Вашингтон трябва да използва влиянието си за постигането на тази цел.

Решението на Тръмп дойде преди срока за санкциите

Законът „Греъм“ беше подписан от Тръмп през септември. Той предвижда санкции срещу руски представители и банки, ограничения за участници в заобикалянето на санкциите и мита за държави, които продължават да купуват руски нефт и природен газ.

На 16 октомври Тръмп издаде указ, с който освободи от прилагането на част от санкциите, ограниченията и митата по закона. В документа решението е обосновано с националния интерес на Съединените щати. То беше взето два дни преди законовия срок за задействане на мерките.

Според Асошиейтед прес законът предвижда и мита до 100 процента за петте най-големи купувачи на руски нефт или природен газ. Указът на Тръмп освобождава от прилагането на редица разпоредби, но не отменя всички съществуващи американски санкции срещу Русия.

Дизеловата сделка предизвика критики

Решението на американския президент последва обявената седмица по-рано договореност за доставка на руски дизел до световните пазари. Тръмп заяви, че Русия ще достави незабавно над 300 000 тона, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона на следващ етап.

Републиканци и демократи в Конгреса разкритикуваха сделката, като заявиха, че тя може да осигури допълнителни приходи за руската икономика. Зеленски също я определи като първа стъпка към продължаващо сваляне на санкциите срещу Москва.

Киев очаква нова среща с Вашингтон

Зеленски съобщи, че украинската преговорна група е била в контакт с американската страна в петък. Той каза, че е готов да участва в среща и че се очаква през следващата седмица да бъде намерен подходящ формат.

По думите му украинската страна е очаквала американските представители да намерят време за разговори в Брюксел, но това не се е случило. Новата среща трябва да изясни дали Вашингтон ще промени подхода си към санкциите и как ще бъде свързан той с усилията за прекратяване на войната.

Източници: pravda.com.ua, apnews.com