Зеленски: Отслабването на санкциите няма да спре Путин

Володимир Зеленски заяви, че отслабването на санкционния натиск върху Русия няма да спре войната, а ще даде на Владимир Путин усещане, че действията му получават подкрепа. Украинският президент коментира решението на Доналд Тръмп да не задейства новите санкции, предвидени в американския закон „Греъм“.
„Не може да се спре Путин по този начин; той се радва, че има такава подкрепа“, каза Зеленски в отговор на въпроси на журналисти. По думите му Русия трябва да спре убийствата, ударите по украинската енергетика и войната, а Вашингтон трябва да използва влиянието си за постигането на тази цел.
Решението на Тръмп дойде преди срока за санкциите
Законът „Греъм“ беше подписан от Тръмп през септември. Той предвижда санкции срещу руски представители и банки, ограничения за участници в заобикалянето на санкциите и мита за държави, които продължават да купуват руски нефт и природен газ.
На 16 октомври Тръмп издаде указ, с който освободи от прилагането на част от санкциите, ограниченията и митата по закона. В документа решението е обосновано с националния интерес на Съединените щати. То беше взето два дни преди законовия срок за задействане на мерките.
Според Асошиейтед прес законът предвижда и мита до 100 процента за петте най-големи купувачи на руски нефт или природен газ. Указът на Тръмп освобождава от прилагането на редица разпоредби, но не отменя всички съществуващи американски санкции срещу Русия.
Дизеловата сделка предизвика критики
Решението на американския президент последва обявената седмица по-рано договореност за доставка на руски дизел до световните пазари. Тръмп заяви, че Русия ще достави незабавно над 300 000 тона, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона на следващ етап.
Републиканци и демократи в Конгреса разкритикуваха сделката, като заявиха, че тя може да осигури допълнителни приходи за руската икономика. Зеленски също я определи като първа стъпка към продължаващо сваляне на санкциите срещу Москва.
Киев очаква нова среща с Вашингтон
Зеленски съобщи, че украинската преговорна група е била в контакт с американската страна в петък. Той каза, че е готов да участва в среща и че се очаква през следващата седмица да бъде намерен подходящ формат.
По думите му украинската страна е очаквала американските представители да намерят време за разговори в Брюксел, но това не се е случило. Новата среща трябва да изясни дали Вашингтон ще промени подхода си към санкциите и как ще бъде свързан той с усилията за прекратяване на войната.
Източници: pravda.com.ua, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоа па
15:18 17.10.2026
2 Сатана Z
15:19 17.10.2026
3 Ами спри го бе
15:20 17.10.2026
4 Пич
Ти си заека, Путин е хрътката, а Тръмп е този, който казва на хрътката - Дръж, дръж...
А дано да разбра...
15:21 17.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Лама Ивайло Мирчев
Останалите 10% са за някакви пропаднали телевизионни предавания като "Ергена", предназначени за най-деградиралите личности в България, Ким Кардашиян и дрогираните актриси на Холивуд.
По отношение на реалните проблеми в България - 0%.
Коментиран от #8, #10, #13
15:22 17.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Някои имате
До коментар #6 от "Лама Ивайло Мирчев":други нямаме!
15:24 17.10.2026
9 Дякон Унуфрий Араллампиев
15:25 17.10.2026
10 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #6 от "Лама Ивайло Мирчев":България цъфти по пътя на демокрацията Всеки ден се откриват нови производствени мощности електроцентрали магистрали Коя ни е на нас България няма проблеми Тук таме някоя дупка по пътя ама няма страшно
15:29 17.10.2026
11 Не мога да го разбера Зельо
15:35 17.10.2026
12 Ами
но създадоха сериозни проблеми на тези които и ги налагаха.
На някой като на САЩ например, вече не им се играе
тази игра и за това търсят начина да я напуснат.
15:38 17.10.2026
13 Ъъъ
До коментар #6 от "Лама Ивайло Мирчев":"По отношение на реалните проблеми в България - 0%."
Че ние какви проблеми имаме? Не виждаш ли, че всичко е цветя и рози! Хората имат пари, количките по магазините с канати, колите от скъпа, по-скъпа, апартаменти по €3-4000 за квадрат, депозитите в банките гонят €100-на милиарда, една гофрета €12, един захарен памук €8, една топка сладолед €6.50, чашка царевица на пара €4, 4 супи(рамен) €30...Какви проблеми имаме?🤔
15:40 17.10.2026
14 Съдията
15:42 17.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Веско
15:49 17.10.2026
17 Мишел
15:51 17.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Анонимен
16:15 17.10.2026