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Словакия се отказа от кредитната програма за Украйна
  Тема: Украйна

Словакия се отказа от кредитната програма за Украйна

17 Октомври, 2026 17:37 1 479 20

  • словакия-
  • роберт фицо-
  • украйна-
  • европейски съюз-
  • кредитна програма

Роберт Фицо заяви, че страната ще подкрепя Киев чрез образование, инфраструктура и енергийни проекти

Словакия се отказа от кредитната програма за Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Словакия няма да участва в новата програма за кредитиране на Украйна през 2027 г., чийто обявен размер е 70 млрд. евро. Решението е на премиера Роберт Фицо, а за него е съобщено от словашкия вестник „Денник N“, цитиран от „Ведомости“.

По думите на Фицо решението му е подкрепено от унгарския му колега Петер Мадяр. Словашкият премиер заявява, че провалянето на преговорите по украинския въпрос би било „опасно“.

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Фицо подчертава, че Словакия не се отказва от подкрепата си за Украйна. Според него обаче помощта трябва да бъде насочена по други канали - чрез проекти в образованието, развитието на инфраструктурата и изграждането на енергийни връзки.

Словашкият премиер изразява и недоволство от срещата на върха на Европейския съюз. Той заявява, че мирните инициативи за прекратяване на конфликта в Украйна не са били обсъдени достатъчно.

През август Фицо заявява, че Европейският съюз допуска грешка, като подкрепя Украйна. Той посочва, че конфликтът не може да бъде решен със сила и че установяването на мир е невъзможно без участието на Русия.

На 16 октомври Петер Мадяр заявява, че Унгария е готова да използва дипломатическите си възможности за по-бързо прекратяване на огъня и за постигане на траен мир в Украйна. Той посочва, че е готов да продължи контактите с украинския президент Володимир Зеленски на равнище министерства и да постави политическите и икономическите отношения между Унгария и Украйна на нова основа.

На 5 октомври „Файненшъл таймс“ съобщава, че Унгария възнамерява да смекчи ветото си върху по-нататъшното придвижване на преговорите за членство на Украйна и Молдова в Европейския съюз.


Словакия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    46 0 Отговор
    Браво! Нито цент за 404!

    Коментиран от #12

    17:38 17.10.2026

  • 2 хмн

    42 0 Отговор
    напоследък във сайта факти се виждат едно наченки на нещо нормално,явно ветъра задухва в правилната посока,язък само за 5 годишното надпреварване с куците коне,а имало и нормалниполитици в европейския кофтор а не като макрон и мерц

    17:40 17.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    25 3 Отговор
    Украйна харчи по 4 млрд долара на ден.1 трилион долара на година.

    Коментиран от #8

    17:40 17.10.2026

  • 4 А нашият ушат глухар

    4 16 Отговор
    Е обещал, че ще теглим заем, ама по- късно!

    17:41 17.10.2026

  • 5 асенчо

    30 1 Отговор
    А си мислехме че ЕС не е военна диктатура за изнудваните бедни членове.

    17:42 17.10.2026

  • 6 арбалета 🎯

    38 2 Отговор
    Прав е Фицо - да наливаш в каца без дъно е загубена кауза !

    17:43 17.10.2026

  • 7 Фицо

    4 24 Отговор
    беше инструктиран надлежно от Путин!Нашия от Митрофанова!

    Коментиран от #16

    17:44 17.10.2026

  • 8 Русия

    0 14 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    не може да си го позволи!

    17:45 17.10.2026

  • 9 Браво на Фицо

    28 2 Отговор
    Мисли за държавата и народа си и Европа.

    17:45 17.10.2026

  • 10 Абе

    3 21 Отговор
    Тоя що го гърмяха?Да не би защото го играе копейка,а?

    Коментиран от #14

    17:51 17.10.2026

  • 11 Словакия

    2 17 Отговор
    Унгария и България,най-големи руски приятели са най-бедни в ЕС!Унгария малко дръпна!

    17:54 17.10.2026

  • 12 ти си са объркал

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Само че, Словакия ще продължава да дава милиарди за Украйна, но те ще бъдат в "проекти в образованието, развитието на инфраструктурата и изграждането на енергийни връзки."
    Това са думите на Фицо.

    18:04 17.10.2026

  • 13 Точен

    15 1 Отговор
    Всички страни от бившата Австро-Унгария имат по-претеглени позиции за украйна от балтите и северните. Не бива да се забравя за съюза на Тримата императори, затова и в Германия има немалко проруски поддръжници. А и половината от руските императори имат немски произход. Бабиш, Мадяр, Фицо имат историческа памет, защото народите им са страдали от англичани и французи...

    18:07 17.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 отекчен

    1 0 Отговор
    никакви денги за просяка крайно време е да си сяда на Дто

    18:43 17.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Горски

    1 0 Отговор
    Не виждам как ще се разберат за бюджета - Мерц иска намаляване на бюджета, но увеличаване на парите за Украйна. Франция иска увеличаване на бюджета, а южните държави искат да не се намалява бюджета за селско стопанство. Не виждам начин всияки да са доволни. Мерц место да призовава целият съюз защо не даде личен пример като Германия еднолично измъкне едни 60-100 млрд. евро? Все пак устата си не може да затвори като започне да разправя колко много Германия правела за украинците и как те били най-големите дарители. Колкото до съюза, от къде очаква да се извади това допълнително финансиране? Онези 90 млрд. европейски заем са именно единствено финансиране което съюза успя да измъкне. Това е! И като свършат повече няма от къде Украйна да види финансиране. Безумията продължават. Чудя му се Мерц – не беше ли Зеленски онзи, който взриви „Северен поток-2“ и остави Германия без газ. Загубите са за много милиарди. Но хер Мерц исака да се дават на престъпника още милиарди, заработени от данъкоплатците. Зеленски днес щял да пристигне – ми то направо „велико събитие“, достойно за национален празник. Ама ако вие събраните там сте си на мястото, трябва незабавно да го арестувате и представите на съд – най-малкото за това, че ви увреди икономиките. И още нещо Мерц – по въпроса за парите трябва да се питат гражданите които ги изкарват, а не представителите им. Защото аз например съм против платените от мен данъци да се дават за кефа на един ненормален индивид.

    18:54 17.10.2026

  • 20 Дедо

    0 0 Отговор
    Бе на кой му пука от някаква миниатюрна и бедна постсъветска държава като Словакия

    18:57 17.10.2026

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