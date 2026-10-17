Словакия се отказа от кредитната програма за Украйна

Словакия няма да участва в новата програма за кредитиране на Украйна през 2027 г., чийто обявен размер е 70 млрд. евро. Решението е на премиера Роберт Фицо, а за него е съобщено от словашкия вестник „Денник N“, цитиран от „Ведомости“.
По думите на Фицо решението му е подкрепено от унгарския му колега Петер Мадяр. Словашкият премиер заявява, че провалянето на преговорите по украинския въпрос би било „опасно“.
Фицо подчертава, че Словакия не се отказва от подкрепата си за Украйна. Според него обаче помощта трябва да бъде насочена по други канали - чрез проекти в образованието, развитието на инфраструктурата и изграждането на енергийни връзки.
Словашкият премиер изразява и недоволство от срещата на върха на Европейския съюз. Той заявява, че мирните инициативи за прекратяване на конфликта в Украйна не са били обсъдени достатъчно.
През август Фицо заявява, че Европейският съюз допуска грешка, като подкрепя Украйна. Той посочва, че конфликтът не може да бъде решен със сила и че установяването на мир е невъзможно без участието на Русия.
На 16 октомври Петер Мадяр заявява, че Унгария е готова да използва дипломатическите си възможности за по-бързо прекратяване на огъня и за постигане на траен мир в Украйна. Той посочва, че е готов да продължи контактите с украинския президент Володимир Зеленски на равнище министерства и да постави политическите и икономическите отношения между Унгария и Украйна на нова основа.
На 5 октомври „Файненшъл таймс“ съобщава, че Унгария възнамерява да смекчи ветото си върху по-нататъшното придвижване на преговорите за членство на Украйна и Молдова в Европейския съюз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
Коментиран от #12
17:38 17.10.2026
2 хмн
17:40 17.10.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #8
17:40 17.10.2026
4 А нашият ушат глухар
17:41 17.10.2026
5 асенчо
17:42 17.10.2026
6 арбалета 🎯
17:43 17.10.2026
7 Фицо
Коментиран от #16
17:44 17.10.2026
8 Русия
До коментар #3 от "Последния Софиянец":не може да си го позволи!
17:45 17.10.2026
9 Браво на Фицо
17:45 17.10.2026
10 Абе
Коментиран от #14
17:51 17.10.2026
11 Словакия
17:54 17.10.2026
12 ти си са объркал
До коментар #1 от "стоян георгиев":Само че, Словакия ще продължава да дава милиарди за Украйна, но те ще бъдат в "проекти в образованието, развитието на инфраструктурата и изграждането на енергийни връзки."
Това са думите на Фицо.
18:04 17.10.2026
13 Точен
18:07 17.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 отекчен
18:43 17.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Горски
18:54 17.10.2026
20 Дедо
18:57 17.10.2026