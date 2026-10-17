Словакия се отказа от кредитната програма за Украйна

Словакия няма да участва в новата програма за кредитиране на Украйна през 2027 г., чийто обявен размер е 70 млрд. евро. Решението е на премиера Роберт Фицо, а за него е съобщено от словашкия вестник „Денник N“, цитиран от „Ведомости“.

По думите на Фицо решението му е подкрепено от унгарския му колега Петер Мадяр. Словашкият премиер заявява, че провалянето на преговорите по украинския въпрос би било „опасно“.

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Фицо подчертава, че Словакия не се отказва от подкрепата си за Украйна. Според него обаче помощта трябва да бъде насочена по други канали - чрез проекти в образованието, развитието на инфраструктурата и изграждането на енергийни връзки.

Словашкият премиер изразява и недоволство от срещата на върха на Европейския съюз. Той заявява, че мирните инициативи за прекратяване на конфликта в Украйна не са били обсъдени достатъчно.

През август Фицо заявява, че Европейският съюз допуска грешка, като подкрепя Украйна. Той посочва, че конфликтът не може да бъде решен със сила и че установяването на мир е невъзможно без участието на Русия.

На 16 октомври Петер Мадяр заявява, че Унгария е готова да използва дипломатическите си възможности за по-бързо прекратяване на огъня и за постигане на траен мир в Украйна. Той посочва, че е готов да продължи контактите с украинския президент Володимир Зеленски на равнище министерства и да постави политическите и икономическите отношения между Унгария и Украйна на нова основа.

На 5 октомври „Файненшъл таймс“ съобщава, че Унгария възнамерява да смекчи ветото си върху по-нататъшното придвижване на преговорите за членство на Украйна и Молдова в Европейския съюз.