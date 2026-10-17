Киев отхвърли твърденията на Москва за голям пробив на фронта

Украйна отхвърли твърденията на Русия за значителен пробив на фронта и завземането на над 1800 кв. км украинска територия и 92 населени места от началото на септември. Последният спор между двете страни идва на фона на продължаващи тежки боеве в Източна Украйна и засилване на въздушните атаки срещу инфраструктурата.
Началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов е докладвал на президента Владимир Путин, че руските сили са завзели 92 населени места от началото на миналия месец и са постигнали значителен териториален напредък.
Украинският Генерален щаб оспори тези данни.
Говорителят му Андрий Ковальов заяви, че от началото на есента украинските сили всъщност са освободили повече територия, отколкото руската армия е успяла да завземе.
Според него руското военно ръководство създава „илюзия за големи победи“ за политическото ръководство в Москва и за руската общественост.
Reuters отбелязва, че не е успяла независимо да потвърди твърденията на двете воюващи страни за ситуацията на бойното поле.
Спор за Добропиля, Краматорск и Славянск
Една от основните точки на противоречие е ситуацията около стратегически важните градове в Донецка област.
Киев отхвърля руските твърдения, че руските войски са достигнали покрайнините на Краматорск и напредват в предградията на Славянск.
Украинският Генерален щаб твърди също, че Добропиля остава под украински контрол въпреки продължаващите руски атаки.
Според допълнителна информация на украинската страна боевете продължават и в района на Константиновка. Киев оспорва и съобщенията за значително руско приближаване към град Запорожие.
Боевете в Донецка област имат особено значение за развитието на войната. Руските сили продължават натиска към укрепения пояс около Славянск и Краматорск. Овладяването на тези градове би приближило Москва до една от основните ѝ военни цели – установяване на контрол над цялата Донецка област.
Сухопътният фронт се движи бавно, въздушната война се засилва
Последните данни показват и друга тенденция – при сравнително бавни промени на голяма част от фронтовата линия Русия и Украйна все по-силно пренасят конфликта във въздуха и в дълбочина зад противниковите линии.
Русия продължава масираните удари с ракети и безпилотни самолети, като украинската енергийна и друга критична инфраструктура остава сред основните цели.
Украйна от своя страна използва далекобойни дронове за атаки срещу обекти на руска територия, включително петролни рафинерии, складове и други съоръжения.
Напрежението се засилва с приближаването на зимата, когато състоянието на украинската електроенергийна и отоплителна инфраструктура ще придобива все по-голямо значение.
Така последното развитие на войната показва две паралелни тенденции – ожесточен спор между Москва и Киев за реалния мащаб на руското настъпление по суша и едновременно засилване на ударите далеч зад фронтовата линия.
Източници: Reuters, Генерален щаб на Въоръжените сили на Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма кой да вярва на Украйна
Коментиран от #11
18:01 17.10.2026
2 ясно значи се върви към край на войната
18:02 17.10.2026
3 Точен
Коментиран от #36
18:03 17.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 зИленски
18:03 17.10.2026
6 БАНАДАТА ТРАЛЕВЕ НА МИРЧЕФ
18:03 17.10.2026
7 Пич
Ако кажат друго, как ще крадат пари за победата на Украйна?!
Защото бития си е бит, и т.н.!
18:04 17.10.2026
8 Гьобелс
18:04 17.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Бялджип
18:05 17.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Точка
18:05 17.10.2026
13 ЯЗЪК ЗА ВИВАЛДИТО
18:06 17.10.2026
14 КАПИТУЛАЦИЯТА НА ОКРАИНА
18:06 17.10.2026
15 Българин
Коментиран от #33
18:07 17.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Покровск
18:12 17.10.2026
18 Хихи
Коментиран от #30
18:13 17.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Кеефф
18:13 17.10.2026
21 факуса
18:15 17.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Сатана Z
Добропилля е град в Покровски район на бившата Донецка област с население от приблизително 29 000 души преди войната. Намира се на 20 километра северно от Красноармейск и на 18 километра източно от границата с Днепропетровска област. Със загубата на Добропилля, противникът загуби последното си голямо селище в западната част на ДНР. Подразделенията на групировката „Център“ вече могат да освободят сили за проникване в тила на славянскко-краматорската групировка на украинските въоръжени сили от запад, по магистрала Т0514.
Коментиран от #28
18:19 17.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 1111
Според него укъринското военно ръководство създава „илюзия за големи победи“ за политическата хунта в Куiйв и за урсулианската общественост за изсмукване на европейски мангизи.
18:20 17.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Путин
18:27 17.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 не може да бъде
Коментиран от #34
18:39 17.10.2026
32 отекчен
18:45 17.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 падналия ангел
До коментар #31 от "не може да бъде":Операцията "Мечи ъгъл" по зачистване на въпросния котел е завършила. Някъде по недемократичните медии могат да се видят клипове с пленени, карани в камиони. Аз като политически коректен съм сигурен, че това е постановка на Мосфилм.
18:55 17.10.2026
35 Мишел
19:01 17.10.2026
36 Мишел
До коментар #3 от "Точен":Всички източници на инфо тук са зависими.
19:05 17.10.2026
37 Правда. UKR
19:10 17.10.2026
38 точка
19:20 17.10.2026