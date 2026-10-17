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Киев отхвърли твърденията на Москва за голям пробив на фронта
  Тема: Украйна

Киев отхвърли твърденията на Москва за голям пробив на фронта

17 Октомври, 2026 18:00 1 245 38

  • украйна-
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  • война

Русия твърди, че е завзела 92 населени места от началото на септември, докато украинската страна определя съобщенията за мащабно настъпление като „илюзия“

Киев отхвърли твърденията на Москва за голям пробив на фронта - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Украйна отхвърли твърденията на Русия за значителен пробив на фронта и завземането на над 1800 кв. км украинска територия и 92 населени места от началото на септември. Последният спор между двете страни идва на фона на продължаващи тежки боеве в Източна Украйна и засилване на въздушните атаки срещу инфраструктурата.

Началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов е докладвал на президента Владимир Путин, че руските сили са завзели 92 населени места от началото на миналия месец и са постигнали значителен териториален напредък.

Украинският Генерален щаб оспори тези данни.

Говорителят му Андрий Ковальов заяви, че от началото на есента украинските сили всъщност са освободили повече територия, отколкото руската армия е успяла да завземе.

Според него руското военно ръководство създава „илюзия за големи победи“ за политическото ръководство в Москва и за руската общественост.

Reuters отбелязва, че не е успяла независимо да потвърди твърденията на двете воюващи страни за ситуацията на бойното поле.

Спор за Добропиля, Краматорск и Славянск

Една от основните точки на противоречие е ситуацията около стратегически важните градове в Донецка област.

Киев отхвърля руските твърдения, че руските войски са достигнали покрайнините на Краматорск и напредват в предградията на Славянск.

Украинският Генерален щаб твърди също, че Добропиля остава под украински контрол въпреки продължаващите руски атаки.

Според допълнителна информация на украинската страна боевете продължават и в района на Константиновка. Киев оспорва и съобщенията за значително руско приближаване към град Запорожие.

Боевете в Донецка област имат особено значение за развитието на войната. Руските сили продължават натиска към укрепения пояс около Славянск и Краматорск. Овладяването на тези градове би приближило Москва до една от основните ѝ военни цели – установяване на контрол над цялата Донецка област.

Сухопътният фронт се движи бавно, въздушната война се засилва

Последните данни показват и друга тенденция – при сравнително бавни промени на голяма част от фронтовата линия Русия и Украйна все по-силно пренасят конфликта във въздуха и в дълбочина зад противниковите линии.

Русия продължава масираните удари с ракети и безпилотни самолети, като украинската енергийна и друга критична инфраструктура остава сред основните цели.

Украйна от своя страна използва далекобойни дронове за атаки срещу обекти на руска територия, включително петролни рафинерии, складове и други съоръжения.

Напрежението се засилва с приближаването на зимата, когато състоянието на украинската електроенергийна и отоплителна инфраструктура ще придобива все по-голямо значение.

Така последното развитие на войната показва две паралелни тенденции – ожесточен спор между Москва и Киев за реалния мащаб на руското настъпление по суша и едновременно засилване на ударите далеч зад фронтовата линия.

Източници: Reuters, Генерален щаб на Въоръжените сили на Украйна


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма кой да вярва на Украйна

    42 4 Отговор
    като денонощно ни заливат с лъжи! На лъжец само глупав човек може да вярва.

    Коментиран от #11

    18:01 17.10.2026

  • 2 ясно значи се върви към край на войната

    28 3 Отговор
    Киев отхвърли твърденията на Москва за голям пробив на фронта

    18:02 17.10.2026

  • 3 Точен

    32 5 Отговор
    Интересно, победите на русите никога не са потвърдени от "независим" източник...

    Коментиран от #36

    18:03 17.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 зИленски

    19 1 Отговор
    ВеРВАЙТЕ НА МЕН !

    18:03 17.10.2026

  • 6 БАНАДАТА ТРАЛЕВЕ НА МИРЧЕФ

    22 0 Отговор
    Как ще коментирате тази новина?

    18:03 17.10.2026

  • 7 Пич

    32 0 Отговор
    Вие сериозно ли се интересуватр от лъжите на Урсулианците и украинците!?
    Ако кажат друго, как ще крадат пари за победата на Украйна?!
    Защото бития си е бит, и т.н.!

    18:04 17.10.2026

  • 8 Гьобелс

    27 0 Отговор
    И до Берлин да стигнат, Киев ще отрича.

    18:04 17.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бялджип

    17 1 Отговор
    Че защо да не отхвърля? Не знаем ли от историята, че Гьобелс е обяснявал на германците че очаква победа, когато руските войски са били пред Берлин? Лъгал е народа, че всеки момент ще вкарат в боя новото страшно оръжие, което ще обърне хода на войната...

    18:05 17.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Точка

    26 0 Отговор
    Украинската армия напредва към полската граница!🤣😅

    18:05 17.10.2026

  • 13 ЯЗЪК ЗА ВИВАЛДИТО

    24 0 Отговор
    Само дето се напиняхме. Отново едно нищо.

    18:06 17.10.2026

  • 14 КАПИТУЛАЦИЯТА НА ОКРАИНА

    22 2 Отговор
    Ще има съществено отражение върху новофашистка Европа.

    18:06 17.10.2026

  • 15 Българин

    18 2 Отговор
    Славянск е обкръжен от два месеца, ама в Киев още не знаят. Просто няма кой да им каже...

    Коментиран от #33

    18:07 17.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Покровск

    18 1 Отговор
    Вие и за Покровск така писахте, и сигурно още го водите украински?

    18:12 17.10.2026

  • 18 Хихи

    14 0 Отговор
    УНИАН... Дойчезеле...

    Коментиран от #30

    18:13 17.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Кеефф

    3 11 Отговор
    Герасимов може да докладва и за превземането на Лисабон!

    18:13 17.10.2026

  • 21 факуса

    0 0 Отговор
    да вземете и парите да отхвърлите дет ще ви дават

    18:15 17.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Сатана Z

    8 0 Отговор
    А где фотки,где селфи от Добополе,Зелен?
    Добропилля е град в Покровски район на бившата Донецка област с население от приблизително 29 000 души преди войната. Намира се на 20 километра северно от Красноармейск и на 18 километра източно от границата с Днепропетровска област. Със загубата на Добропилля, противникът загуби последното си голямо селище в западната част на ДНР. Подразделенията на групировката „Център“ вече могат да освободят сили за проникване в тила на славянскко-краматорската групировка на украинските въоръжени сили от запад, по магистрала Т0514.

    Коментиран от #28

    18:19 17.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 1111

    4 1 Отговор
    "Според него руското военно ръководство създава „илюзия за големи победи“ за политическото ръководство в Москва и за руската общественост."

    Според него укъринското военно ръководство създава „илюзия за големи победи“ за политическата хунта в Куiйв и за урсулианската общественост за изсмукване на европейски мангизи.

    18:20 17.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Путин

    0 4 Отговор
    дали вярва на тези доклади?Толкова да е зле?

    18:27 17.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 не може да бъде

    4 0 Отговор
    Стара история -още преди най.малко един-два месеца руснаците казваха че са взели Доброполе/Добропиля в клещи и руската артилерия и авиация работят нон стоп 24 ч здраво по украинските позиции!?И не само това -руснаците преди около месец са затворили в котел около с.Резниково украинска групировка с численост около 2000 души като котелът е с външен и вътрешен фронт!?Вече се съобщава че групировката е почти унищожена няма организирана съпротива има отделни малки групи по мазета скривалища шахти и дупки които подлежат на зачистване в близките 1-2 седмици!?А този котел е с размер по руски данни около 460 кв.км и след като бъде зачистен ще се освободи голяма група военни за по нататъшни действия!?Специално е необходимо да се подчертае че за тези 2 тези военни успеха голяма роля са изиграли авиацията артилерията в т.ч и тежки миномети и привлечените за целта подразделения за дронове -пехотни щурмове почти липсват пехотата е запазена за зачистване на терена -това значи минимален брой жертви !?А колко украинци са загинали ще разберем като почне обмяната на черните чували -но сега май с тия авиационни бомби и снаряди от тежката артилерия са останали малко цели украинци!?

    Коментиран от #34

    18:39 17.10.2026

  • 32 отекчен

    4 0 Отговор
    тя и съседката не си признава как и дрънка мандолината хихи

    18:45 17.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 падналия ангел

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "не може да бъде":

    Операцията "Мечи ъгъл" по зачистване на въпросния котел е завършила. Някъде по недемократичните медии могат да се видят клипове с пленени, карани в камиони. Аз като политически коректен съм сигурен, че това е постановка на Мосфилм.

    18:55 17.10.2026

  • 35 Мишел

    2 0 Отговор
    Днес руската армия е превзела Доброполье, Алексеево-Дружковка, Первомайское и Сергеевка

    19:01 17.10.2026

  • 36 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Точен":

    Всички източници на инфо тук са зависими.

    19:05 17.10.2026

  • 37 Правда. UKR

    0 0 Отговор
    Руснаците много лъжат - не са 1800 кв. км, а само 1799...

    19:10 17.10.2026

  • 38 точка

    0 0 Отговор
    Хммм,май укрите са спрели Старлинка!!!!Той неоспоримо показваше и това и онова!Няма Старлинк ,дрънкаш квото си искаш.

    19:20 17.10.2026

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