Сблъсъци между протестиращи и полиция в Брюксел

Сблъсъци между протестиращи и полиция избухнаха в Брюксел по време на демонстрация, която се проведе в събота. Напрежението ескалира близо до гара Брюксел-Миди, където полицията използва сълзотворен газ и водно оръдие, за да разпръсне част от участниците. След намесата на силите на реда протестиращите са били изтласкани обратно към гарата.
Между 500 и 600 души са се събрали на Еспланадата Европа край гарата, съобщава The Brussels Times. Шествието е започнало малко преди 11:00 часа, но полицията е блокирала маршрута му, докато групата се е насочвала на юг. Малко преди 13:00 часа ситуацията е прераснала в безредици. Според първоначалните данни част от демонстрантите са използвали строителни огради, за да напреднат към полицаите, след което са хвърляли различни предмети по тях.
Ройтерс съобщава, че на протеста са присъствали няколкостотин души, предимно млади хора. Много от тях са носели маски и са скандирали антифашистки лозунги. Според свидетел на агенцията някои демонстранти са обърнали автомобил. Белгийски студентски организации заявяват, че протестират срещу увеличаването на разходите за образование и срещу реформи, които според тях могат да ограничат достъпа до висше образование.
Местното издание The Brussels Times описва събралите се в Брюксел основно като антифашистки активисти и посочва, че протестът не е свързан с ученическите демонстрации от последните седмици във Франция и Белгия. По-широката протестна вълна в региона обаче е свързана с недоволство от разходите за образование, публичните разходи и условията на живот.„Това, което се случва в Брюксел, вече не е обикновен протест. Ще бъдат използвани всички необходими средства за възстановяване на реда пред лицето на безредиците“, заяви белгийският вътрешен министър Бернар Кентен.
Към момента няма потвърдени данни за ранени или задържани при сблъсъците. Отделна демонстрация се е провела и в Лиеж, където студенти протестират срещу поскъпването на образованието и затрудненията при достъпа до учебни материали.
Източници: brusselstimes.com, internazionale.it
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хмм
Коментиран от #16
18:20 17.10.2026
2 жик так
18:22 17.10.2026
3 Овчар
18:22 17.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 жик так
Белгия ,Франция ,Германия ,Испания , че сега и Италия ...
За Западен Пакистан няма да говорим !
Путин ще сваляте , а правителствата на Запад са с под 10% рейтинг !!!
Коментиран от #18
18:24 17.10.2026
6 Ако тази
Коментиран от #7
18:25 17.10.2026
7 жик так
До коментар #6 от "Ако тази":Такива са новите Европейци !
18:25 17.10.2026
8 читател
18:26 17.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хи хи
Коментиран от #13
18:27 17.10.2026
11 Боруна Лом
18:29 17.10.2026
12 Гражданска война има не само
18:29 17.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 000
18:34 17.10.2026
16 осраински
До коментар #1 от "Хмм":Там други няма
18:40 17.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дако
До коментар #5 от "жик так":Путин е големият победител, западните общества страдат от слаби и глупави политики прокарани от продажни политици.
Коментиран от #24
18:41 17.10.2026
19 жик так
До коментар #14 от "Обективни истини":Като ти гледам коментара - ти си чист Българин ... ха ха ха ...
18:43 17.10.2026
20 Новият Вавилон е обречен
18:44 17.10.2026
21 Чудесно !
18:46 17.10.2026
22 Увеличава се броя на
Коментиран от #25
18:47 17.10.2026
23 То е ясно
18:50 17.10.2026
24 Мдаа
До коментар #18 от "Дако":Путин избяга от бункера в Сочи в бункера във Валдай.Монтира си още 4 ПВО системи та станаха 30 .Понеже побеждавал...
Мдаа...
Коментиран от #27, #31
18:51 17.10.2026
25 Къде го видя
До коментар #22 от "Увеличава се броя на":Да го видим и ние?
Коментиран от #26, #29
18:53 17.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 РЕАЛИСТ
До коментар #24 от "Мдаа":Путин може да ходи в държавата си , където си поиска, ама Зеленски все се крие по чужбина, щото е много смел, палячото. Четири пъти се скатал от мобилизация , клоуна му с клоун, а сега се перчи със зелена униформа.
19:01 17.10.2026
28 Гледащ
19:04 17.10.2026
29 Написах ти
До коментар #25 от "Къде го видя":Но на факти не им хареса и го шитнаха!
19:06 17.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ха ха ха ....
До коментар #24 от "Мдаа":Едната система е забита на твоя диференциал ...ха ха ха ...
19:21 17.10.2026