Сблъсъци между протестиращи и полиция в Брюксел

Сблъсъци между протестиращи и полиция избухнаха в Брюксел по време на демонстрация, която се проведе в събота. Напрежението ескалира близо до гара Брюксел-Миди, където полицията използва сълзотворен газ и водно оръдие, за да разпръсне част от участниците. След намесата на силите на реда протестиращите са били изтласкани обратно към гарата.

Между 500 и 600 души са се събрали на Еспланадата Европа край гарата, съобщава The Brussels Times. Шествието е започнало малко преди 11:00 часа, но полицията е блокирала маршрута му, докато групата се е насочвала на юг. Малко преди 13:00 часа ситуацията е прераснала в безредици. Според първоначалните данни част от демонстрантите са използвали строителни огради, за да напреднат към полицаите, след което са хвърляли различни предмети по тях.

Ройтерс съобщава, че на протеста са присъствали няколкостотин души, предимно млади хора. Много от тях са носели маски и са скандирали антифашистки лозунги. Според свидетел на агенцията някои демонстранти са обърнали автомобил. Белгийски студентски организации заявяват, че протестират срещу увеличаването на разходите за образование и срещу реформи, които според тях могат да ограничат достъпа до висше образование.

Местното издание The Brussels Times описва събралите се в Брюксел основно като антифашистки активисти и посочва, че протестът не е свързан с ученическите демонстрации от последните седмици във Франция и Белгия. По-широката протестна вълна в региона обаче е свързана с недоволство от разходите за образование, публичните разходи и условията на живот.

„Това, което се случва в Брюксел, вече не е обикновен протест. Ще бъдат използвани всички необходими средства за възстановяване на реда пред лицето на безредиците“, заяви белгийският вътрешен министър Бернар Кентен.

Към момента няма потвърдени данни за ранени или задържани при сблъсъците. Отделна демонстрация се е провела и в Лиеж, където студенти протестират срещу поскъпването на образованието и затрудненията при достъпа до учебни материали.

Източници: brusselstimes.com, internazionale.it