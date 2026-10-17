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Сблъсъци между протестиращи и полиция в Брюксел

Сблъсъци между протестиращи и полиция в Брюксел

17 Октомври, 2026 18:15, обновена 17 Октомври, 2026 18:17 1 078 31

  • брюксел-
  • протести-
  • полиция-
  • сблъсъци-
  • белгия

Полицията използва сълзотворен газ и водно оръдие край гара Брюксел-Миди. Няма потвърдени данни за ранени или задържани

Сблъсъци между протестиращи и полиция в Брюксел - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Сблъсъци между протестиращи и полиция избухнаха в Брюксел по време на демонстрация, която се проведе в събота. Напрежението ескалира близо до гара Брюксел-Миди, където полицията използва сълзотворен газ и водно оръдие, за да разпръсне част от участниците. След намесата на силите на реда протестиращите са били изтласкани обратно към гарата.

Между 500 и 600 души са се събрали на Еспланадата Европа край гарата, съобщава The Brussels Times. Шествието е започнало малко преди 11:00 часа, но полицията е блокирала маршрута му, докато групата се е насочвала на юг. Малко преди 13:00 часа ситуацията е прераснала в безредици. Според първоначалните данни част от демонстрантите са използвали строителни огради, за да напреднат към полицаите, след което са хвърляли различни предмети по тях.

Ройтерс съобщава, че на протеста са присъствали няколкостотин души, предимно млади хора. Много от тях са носели маски и са скандирали антифашистки лозунги. Според свидетел на агенцията някои демонстранти са обърнали автомобил. Белгийски студентски организации заявяват, че протестират срещу увеличаването на разходите за образование и срещу реформи, които според тях могат да ограничат достъпа до висше образование.

Местното издание The Brussels Times описва събралите се в Брюксел основно като антифашистки активисти и посочва, че протестът не е свързан с ученическите демонстрации от последните седмици във Франция и Белгия. По-широката протестна вълна в региона обаче е свързана с недоволство от разходите за образование, публичните разходи и условията на живот.

„Това, което се случва в Брюксел, вече не е обикновен протест. Ще бъдат използвани всички необходими средства за възстановяване на реда пред лицето на безредиците“, заяви белгийският вътрешен министър Бернар Кентен.

Към момента няма потвърдени данни за ранени или задържани при сблъсъците. Отделна демонстрация се е провела и в Лиеж, където студенти протестират срещу поскъпването на образованието и затрудненията при достъпа до учебни материали.

Източници: brusselstimes.com, internazionale.it


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    32 1 Отговор
    протести на имигрантите, поне това показва снимката

    Коментиран от #16

    18:20 17.10.2026

  • 2 жик так

    30 2 Отговор
    Козлякос , какво става с демокрацията бе ?!

    18:22 17.10.2026

  • 3 Овчар

    20 2 Отговор
    ДЕзинформацията на хората от години и протестите може да доведат до масово теглене на кеш и коктейли Молотов към измамници..! Измамниците не са правителствата или диктаторите а медиите които крият фактите и обстоятелствата..!

    18:22 17.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 жик так

    44 3 Отговор
    Цяла Европа пламна !
    Белгия ,Франция ,Германия ,Испания , че сега и Италия ...
    За Западен Пакистан няма да говорим !
    Путин ще сваляте , а правителствата на Запад са с под 10% рейтинг !!!

    Коментиран от #18

    18:24 17.10.2026

  • 6 Ако тази

    29 1 Отговор
    Снимка е от протестите в Брюксел,......повече прилича на протест в Централна Афри...канска република,или Бурунди......

    Коментиран от #7

    18:25 17.10.2026

  • 7 жик так

    31 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ако тази":

    Такива са новите Европейци !

    18:25 17.10.2026

  • 8 читател

    25 1 Отговор
    Аз пак да питам , Защо в Париж пеят Катюша бе ?!!

    18:26 17.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хи хи

    23 2 Отговор
    Това са долни путле расти, вместо да дадат всичките пари за урките, те ги искат за учебници и училища !!

    Коментиран от #13

    18:27 17.10.2026

  • 11 Боруна Лом

    13 0 Отговор
    ПОЧНА СЕ!И ВСИЧКИ,,ЧИСТИ,,АРИИЦИ

    18:29 17.10.2026

  • 12 Гражданска война има не само

    17 0 Отговор
    Във Франция а и в Брюксел

    18:29 17.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 000

    19 1 Отговор
    Мюсюлмански братя, ръководини жт британците подготвят почвата за шериат. Започна се. Няма връщане назад.

    18:34 17.10.2026

  • 16 осраински

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    Там други няма

    18:40 17.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дако

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "жик так":

    Путин е големият победител, западните общества страдат от слаби и глупави политики прокарани от продажни политици.

    Коментиран от #24

    18:41 17.10.2026

  • 19 жик так

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Обективни истини":

    Като ти гледам коментара - ти си чист Българин ... ха ха ха ...

    18:43 17.10.2026

  • 20 Новият Вавилон е обречен

    5 0 Отговор
    Също както е бил обречен и древният Вавилон.

    18:44 17.10.2026

  • 21 Чудесно !

    3 0 Отговор
    Дръжте калушевците за опашката!

    18:46 17.10.2026

  • 22 Увеличава се броя на

    7 0 Отговор
    Западняци, които търсят убежище в Русия!

    Коментиран от #25

    18:47 17.10.2026

  • 23 То е ясно

    2 1 Отговор
    Путин е виновен.

    18:50 17.10.2026

  • 24 Мдаа

    1 5 Отговор

    До коментар #18 от "Дако":

    Путин избяга от бункера в Сочи в бункера във Валдай.Монтира си още 4 ПВО системи та станаха 30 .Понеже побеждавал...
    Мдаа...

    Коментиран от #27, #31

    18:51 17.10.2026

  • 25 Къде го видя

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Увеличава се броя на":

    Да го видим и ние?

    Коментиран от #26, #29

    18:53 17.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Мдаа":

    Путин може да ходи в държавата си , където си поиска, ама Зеленски все се крие по чужбина, щото е много смел, палячото. Четири пъти се скатал от мобилизация , клоуна му с клоун, а сега се перчи със зелена униформа.

    19:01 17.10.2026

  • 28 Гледащ

    1 0 Отговор
    ЕССР

    19:04 17.10.2026

  • 29 Написах ти

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Къде го видя":

    Но на факти не им хареса и го шитнаха!

    19:06 17.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ха ха ха ....

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Мдаа":

    Едната система е забита на твоя диференциал ...ха ха ха ...

    19:21 17.10.2026

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