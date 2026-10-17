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КСИР: Втори супертанкер се взриви в Ормузския пролив
  Тема: Иранската криза

КСИР: Втори супертанкер се взриви в Ормузския пролив

17 Октомври, 2026 18:26 812 4

  • иран-
  • ксир-
  • орумзски пролив-
  • супертанкер-
  • суров нефт

Иранската страна твърди, че корабът е превозвал над 2 милиона барела суров нефт и е плавал с изключени системи за проследяване. Името на танкера и съдбата на екипажа не са съобщени

КСИР: Втори супертанкер се взриви в Ормузския пролив - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Втори супертанкер се е взривил след удар в морска мина в Ормузския пролив, съобщиха военноморските сили на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР). По данни на иранската страна корабът е превозвал над 2 милиона барела суров нефт.

Според КСИР танкерът е плавал по неразрешен маршрут, след като е изключил системите си за позициониране и радара. След взрива в машинното отделение на плавателния съд е избухнал силен пожар, а корабът е загубил ход. „Вторият супертанкер се сблъска с морска мина, след което на борда избухна силен пожар“, се казва в изявлението на иранските военноморски сили.

КСИР не посочи името на танкера, флага му или компанията оператор. Не са публикувани и данни за броя на членовете на екипажа, жертви, ранени или евакуирани. Липсва информация и за евентуално нефтено замърсяване в района.

Твърдението остава без независимо потвърждение

Съобщението беше разпространено от ирански държавни медии и цитирано от РБК, „Евронюз“ и Анадолската агенция. Публикуваните сведения не съдържат независимо потвърждение на причината за инцидента, точните му координати или състоянието на плавателния съд.

Иранската страна определя случая като втори подобен инцидент със супертанкер в пролива. КСИР твърди, че корабът е нарушил установените от Техеран правила за движение и е опитал да премине през района по маршрут, който не е бил разрешен от иранските власти.

Ормузският пролив свързва Персийския залив с Оманския залив и е сред най-важните морски пътища за превоза на петрол. Всеки инцидент с голям танкер в района може да засегне корабоплаването и сигурността на доставките, но към момента няма официална информация за спиране на движението или за предприети спасителни действия.

Източници: euronews.com, f.aa.com.tr


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ох на дядя танкерчетата

    6 1 Отговор
    дончо се абонира за руска нафта

    18:46 17.10.2026

  • 3 стоян

    1 1 Отговор
    Всеки ден ударен танкер - това са 240 милиона литра петрол -този нефт не изтича ли и да замърси иранското крайбрежие - явно иранците лъжат -

    Коментиран от #4

    18:59 17.10.2026

  • 4 Госъ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "стоян":

    Ами явно го събират …

    19:10 17.10.2026

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