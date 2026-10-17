КСИР: Втори супертанкер се взриви в Ормузския пролив

Втори супертанкер се е взривил след удар в морска мина в Ормузския пролив, съобщиха военноморските сили на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР). По данни на иранската страна корабът е превозвал над 2 милиона барела суров нефт.

Според КСИР танкерът е плавал по неразрешен маршрут, след като е изключил системите си за позициониране и радара. След взрива в машинното отделение на плавателния съд е избухнал силен пожар, а корабът е загубил ход. „Вторият супертанкер се сблъска с морска мина, след което на борда избухна силен пожар“, се казва в изявлението на иранските военноморски сили.

КСИР не посочи името на танкера, флага му или компанията оператор. Не са публикувани и данни за броя на членовете на екипажа, жертви, ранени или евакуирани. Липсва информация и за евентуално нефтено замърсяване в района.

Твърдението остава без независимо потвърждение

Съобщението беше разпространено от ирански държавни медии и цитирано от РБК, „Евронюз“ и Анадолската агенция. Публикуваните сведения не съдържат независимо потвърждение на причината за инцидента, точните му координати или състоянието на плавателния съд.

Иранската страна определя случая като втори подобен инцидент със супертанкер в пролива. КСИР твърди, че корабът е нарушил установените от Техеран правила за движение и е опитал да премине през района по маршрут, който не е бил разрешен от иранските власти.

Ормузският пролив свързва Персийския залив с Оманския залив и е сред най-важните морски пътища за превоза на петрол. Всеки инцидент с голям танкер в района може да засегне корабоплаването и сигурността на доставките, но към момента няма официална информация за спиране на движението или за предприети спасителни действия.

Източници: euronews.com, f.aa.com.tr