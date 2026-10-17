Заводът на Kromberg & Schubert в Луцк спря работа след руски удар

Заводът на Kromberg & Schubert в Луцк спря работа след руските атаки срещу предприятието на 16 октомври. Компанията съобщи, че на този етап основният ѝ приоритет е безопасността на служителите, докато се оценяват последствията и се уточняват следващите действия.

„Работата на предприятието е спряна! Наш безусловен приоритет са безопасността, животът и здравето на всеки от служителите“, се посочва в съобщението на Kromberg & Schubert Украйна.

От компанията призовават работниците да останат във връзка с преките си ръководители. Официалната информация за възобновяването на производството ще бъде съобщена по вътрешните комуникационни канали, когато това стане възможно. Предприятието е благодарило на спасителите и на всички аварийни служби за действията им.

Предприятието е атакувано повторно

На 16 октомври ръководителят на Волинската областна администрация Роман Романюк съобщи, че в Луцк отново е било поразено предприятие с чуждестранни инвестиции, без да назовава компанията. Местни медии и Interfax-Украйна идентифицираха обекта като завода на Kromberg & Schubert. По данни на агенцията предприятието е било засегнато два пъти от атака с безпилотници.

При атаките във Волинска област са били засегнати и частни предприятия и обекти от критичната инфраструктура. В Луцк е било поразено предприятие с чуждестранни инвестиции, а в Ковел са били повредени товарни автомобили и митнически терминал.

Завод за автомобилни кабелни системи

Kromberg & Schubert Украйна ЛУ е предприятие със 100% чуждестранни инвестиции. То произвежда електрически бордови кабелни системи за автомобилната индустрия, предназначени за марки като Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda и Porsche.

Дружеството е създадено на 25 май 2005 г. Производството в Луцк започва с около 300 души, а днес колективът наброява приблизително 5500 служители. В производствения отдел работят около 4300 души.

Компанията не е посочила срок за възстановяване на производството. Служителите ще получат информация за следващите стъпки чрез вътрешните канали за комуникация.

Източници: epravda.com.ua, ru.interfax.com.ua, zaxid.net