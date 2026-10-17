Заводът на Kromberg & Schubert в Луцк спря работа след руски удар

Заводът на Kromberg & Schubert в Луцк спря работа след руските атаки срещу предприятието на 16 октомври. Компанията съобщи, че на този етап основният ѝ приоритет е безопасността на служителите, докато се оценяват последствията и се уточняват следващите действия.
„Работата на предприятието е спряна! Наш безусловен приоритет са безопасността, животът и здравето на всеки от служителите“, се посочва в съобщението на Kromberg & Schubert Украйна.
От компанията призовават работниците да останат във връзка с преките си ръководители. Официалната информация за възобновяването на производството ще бъде съобщена по вътрешните комуникационни канали, когато това стане възможно. Предприятието е благодарило на спасителите и на всички аварийни служби за действията им.
Предприятието е атакувано повторно
На 16 октомври ръководителят на Волинската областна администрация Роман Романюк съобщи, че в Луцк отново е било поразено предприятие с чуждестранни инвестиции, без да назовава компанията. Местни медии и Interfax-Украйна идентифицираха обекта като завода на Kromberg & Schubert. По данни на агенцията предприятието е било засегнато два пъти от атака с безпилотници.
При атаките във Волинска област са били засегнати и частни предприятия и обекти от критичната инфраструктура. В Луцк е било поразено предприятие с чуждестранни инвестиции, а в Ковел са били повредени товарни автомобили и митнически терминал.
Завод за автомобилни кабелни системи
Kromberg & Schubert Украйна ЛУ е предприятие със 100% чуждестранни инвестиции. То произвежда електрически бордови кабелни системи за автомобилната индустрия, предназначени за марки като Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda и Porsche.
Дружеството е създадено на 25 май 2005 г. Производството в Луцк започва с около 300 души, а днес колективът наброява приблизително 5500 служители. В производствения отдел работят около 4300 души.
Компанията не е посочила срок за възстановяване на производството. Служителите ще получат информация за следващите стъпки чрез вътрешните канали за комуникация.
Източници: epravda.com.ua, ru.interfax.com.ua, zaxid.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 безобразие
18:37 17.10.2026
2 Уикенд
Коментиран от #7
18:38 17.10.2026
3 те кво очакват
5г кво са чакали а не са преместили другаде завода
18:39 17.10.2026
4 Дякон Унуфрий Араллампиев
18:39 17.10.2026
5 Пич
С реване война не се печели...???
Зелювците реват че ги бият, Урсулианците реват че Тръмп си върза гащите с горивата...
Жалки креатури!!!
18:40 17.10.2026
6 Предложение
18:40 17.10.2026
7 Може би
До коментар #2 от "Уикенд":Бьрзо се продавать колите на фронта😎
18:46 17.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 горски
18:48 17.10.2026
10 Мдаа!🤔
18:49 17.10.2026
11 Няма лошо
18:52 17.10.2026
12 Руси Филев
18:55 17.10.2026
13 Тиква
19:10 17.10.2026