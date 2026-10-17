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Заводът на Kromberg & Schubert в Луцк спря работа след руски удар
  Тема: Украйна

Заводът на Kromberg & Schubert в Луцк спря работа след руски удар

17 Октомври, 2026 18:32, обновена 17 Октомври, 2026 18:35 886 13

  • kromberg & schubert-
  • луцк-
  • волинска област-
  • руски атаки-
  • автомобилна индустрия

Предприятието, което произвежда кабелни системи за Audi, BMW и Mercedes-Benz, е било атакувано на 16 октомври

Заводът на Kromberg & Schubert в Луцк спря работа след руски удар - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заводът на Kromberg & Schubert в Луцк спря работа след руските атаки срещу предприятието на 16 октомври. Компанията съобщи, че на този етап основният ѝ приоритет е безопасността на служителите, докато се оценяват последствията и се уточняват следващите действия.

„Работата на предприятието е спряна! Наш безусловен приоритет са безопасността, животът и здравето на всеки от служителите“, се посочва в съобщението на Kromberg & Schubert Украйна.

От компанията призовават работниците да останат във връзка с преките си ръководители. Официалната информация за възобновяването на производството ще бъде съобщена по вътрешните комуникационни канали, когато това стане възможно. Предприятието е благодарило на спасителите и на всички аварийни служби за действията им.

Предприятието е атакувано повторно

На 16 октомври ръководителят на Волинската областна администрация Роман Романюк съобщи, че в Луцк отново е било поразено предприятие с чуждестранни инвестиции, без да назовава компанията. Местни медии и Interfax-Украйна идентифицираха обекта като завода на Kromberg & Schubert. По данни на агенцията предприятието е било засегнато два пъти от атака с безпилотници.

При атаките във Волинска област са били засегнати и частни предприятия и обекти от критичната инфраструктура. В Луцк е било поразено предприятие с чуждестранни инвестиции, а в Ковел са били повредени товарни автомобили и митнически терминал.

Завод за автомобилни кабелни системи

Kromberg & Schubert Украйна ЛУ е предприятие със 100% чуждестранни инвестиции. То произвежда електрически бордови кабелни системи за автомобилната индустрия, предназначени за марки като Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda и Porsche.

Дружеството е създадено на 25 май 2005 г. Производството в Луцк започва с около 300 души, а днес колективът наброява приблизително 5500 служители. В производствения отдел работят около 4300 души.

Компанията не е посочила срок за възстановяване на производството. Служителите ще получат информация за следващите стъпки чрез вътрешните канали за комуникация.

Източници: epravda.com.ua, ru.interfax.com.ua, zaxid.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 безобразие

    23 3 Отговор
    защо е оставен да работи до сега ?

    18:37 17.10.2026

  • 2 Уикенд

    22 1 Отговор
    А защо ги карат да бачкат в събота?

    Коментиран от #7

    18:38 17.10.2026

  • 3 те кво очакват

    22 3 Отговор
    при война е така
    5г кво са чакали а не са преместили другаде завода

    18:39 17.10.2026

  • 4 Дякон Унуфрий Араллампиев

    21 2 Отговор
    Някой си мисли че производството ще бъде възстановено До Нова година няма да има работещи предприятия нито електричество

    18:39 17.10.2026

  • 5 Пич

    24 4 Отговор
    Като не можеш да воюваш, къде си тръгнал ти бе, неадекватник.....???!!!
    С реване война не се печели...???
    Зелювците реват че ги бият, Урсулианците реват че Тръмп си върза гащите с горивата...
    Жалки креатури!!!

    18:40 17.10.2026

  • 6 Предложение

    17 1 Отговор
    Дайте сега и лошата новина!

    18:40 17.10.2026

  • 7 Може би

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Уикенд":

    Бьрзо се продавать колите на фронта😎

    18:46 17.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 горски

    7 2 Отговор
    Не се кахърете драги работници,ще има работа..... само че на фронта....утре идват предложенията с един бус...

    18:48 17.10.2026

  • 10 Мдаа!🤔

    13 2 Отговор
    Намерили къде да си построят завод Кромберг и Шуберт! Вместо кабели са джиткали дронове за ВСУ!

    18:49 17.10.2026

  • 11 Няма лошо

    7 2 Отговор
    Хубаво за германците, ще си върнат производствата в Германия.

    18:52 17.10.2026

  • 12 Руси Филев

    8 1 Отговор
    Правили са фламинга.

    18:55 17.10.2026

  • 13 Тиква

    2 0 Отговор
    Да,да възглавници правиха,за "децата със каски"от натю, лъжат и лъжат,отдавно трябваше да ги изтрият.

    19:10 17.10.2026

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