Алис Вайдел поиска украинците да напуснат Германия

Съпредседателят на „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел заяви, че украинците трябва да напуснат Германия след края на войната в Украйна. Тя включи в това искане и сирийците и афганистанците, като заяви, че хората трябва да се върнат в държавите си, когато причините за пребиваването им в Германия отпаднат.
„100 процента от сирийските граждани трябва да си тръгнат, както и афганистанците и украинците, когато войната приключи“, каза Вайдел в интервю за британското списание „Икономист“, цитирано от германския вестник „Велт“.
Според публикацията Вайдел е оценила общия брой на хората, за които говори, на приблизително 4 милиона. Това число не се отнася само до украинците. В наличните публикации няма потвърждение на твърдението, че в Германия живеят 4-5 милиона украински граждани.
Германия е основната приемаща страна в ЕС
Данните на Европейския съюз показват различен мащаб. Към 31 май 2026 г. 4,38 милиона души, избягали от Украйна, са били под временна закрила в ЕС. Германия е държавата с най-голям брой бенефициенти на този статут – 1 274 955 души в края на март.
Временната закрила за разселените от Украйна беше удължена от ЕС до 4 март 2028 г. Решението дава право на пребиваване и достъп до основни услуги, докато продължават причините, свързани с войната. То не предвижда автоматично изселване на украинците след приключване на конфликта.
Предишен призив за връщане на мъжете
Вайдел вече отправи подобен призив през септември. Тогава тя заяви, че младите украински мъже във военна възраст трябва да се върнат в Украйна. Според Анадолската агенция тя е посочила, че в Германия повече от един милион украинци получават социални помощи, и е определила тези разходи като финансово неустойчиви.
„Особено младите украински мъже във военна възраст трябва да се върнат“, каза тогава Вайдел, като говори за брой от порядъка на стотици хиляди.
Новото ѝ изявление е позиция на опозиционната партия „Алтернатива за Германия“. То не е представено като решение на германското правителство или като приета промяна в правилата за пребиваване на украинците. В интервюто Вайдел също заяви, че Германия трябва да прекрати финансовата си подкрепа за Киев и определи украинската съпротива срещу Русия като загубена.
Източници: welt.de, aa.com.tr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 За сметка на това
Коментиран от #14, #18
18:58 17.10.2026
2 Хахаха
18:59 17.10.2026
3 Призив
Шегичка Уили, тъжна шегичка.
18:59 17.10.2026
4 Някой
18:59 17.10.2026
5 Ба бааааа
18:59 17.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тиква
18:59 17.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Смех с копейки
19:00 17.10.2026
10 Хун
Коментиран от #30
19:01 17.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Забравих
До коментар #1 от "За сметка на това":И за джибибитата
19:02 17.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ХИРУРГ
Коментиран от #27
19:03 17.10.2026
17 отекчен
Коментиран от #26
19:04 17.10.2026
18 Доста гадно,
До коментар #1 от "За сметка на това":но къде са комунистите? Я отвори гардероба, за да провериш дали не се крият там!
19:05 17.10.2026
19 Ами
Какво не им харесват на гостите :)
Коментиран от #35
19:05 17.10.2026
20 Войната е лудост
До коментар #15 от "Доста гадно":Да, украинците са руснаци е вярно. Както е вярно и че руснаците са украинци. Еднаква вярност имат. Защото и двете са нещо, подобно на деноминациите в една религия. Украинците и руснаците са варяги. Водещи безмислена война на превъзходство. Но това са братски народи, дори един народ.
Коментиран от #29, #32, #34
19:06 17.10.2026
21 Гост
19:07 17.10.2026
22 бай метача
даногоуволнят
19:08 17.10.2026
23 Коста
19:09 17.10.2026
24 Ангела
19:11 17.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Значи
До коментар #17 от "отекчен":и ти!
19:12 17.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Горски
19:16 17.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 От там е
До коментар #10 от "Хун":Но е новата управляваща.
Да му мислят урсолианците
19:19 17.10.2026
31 шаш
19:20 17.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Да, войната е лудост за бедните
До коментар #20 от "Войната е лудост":Трият.
А иначе руснаците са славяни като нас. На един старобългарски/ старославянски/ църковнославянски език сме говорили и на същия този език са църковните служби в Русия, България, Украйна, РСМ и Беларус.
Коментиран от #36, #38
19:24 17.10.2026
35 Гошо
До коментар #19 от "Ами":Дайте да се разберем!
Тая точно не ги е канила .Нито разните му тарамбуки ,нито украинците
19:32 17.10.2026
36 Овчарче
До коментар #34 от "Да, войната е лудост за бедните":Нова история ли пишеш? Остави торбата с лъжите.
Коментиран от #40
19:35 17.10.2026
37 Спрете
19:39 17.10.2026
38 Защо му давате плюс
До коментар #34 от "Да, войната е лудост за бедните":Когато пише неверни неща. Езикът е старобългарски, назоваван така за да се разграничи във времето, но е български! Какви славяни, какви 5 лева? Език на българите, азбука създадена по заръките на български владетел за нуждите на единението на народа. И глаголицата и кирилицата са български азбуки. Кои са тези славяни? Къде ги?
19:45 17.10.2026
39 Гост
19:45 17.10.2026
40 Гледай си овцете, овчарино,
До коментар #36 от "Овчарче":и не се прави на историк.
И не само в България (първата славянска държава), в Новгородска и Киевска Рус (втората славянска държава), но и във Великоморавия (Чехия и Словения), в Сърбия, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна Гора, РСМ, Руската федерация, БелоРусия, МалоРусия, НовоРусия и навсякъде по света в славянските православни църкви службите се извършват на църковно-славянския старобългарски език.
България е първата славянска държава - държавата на Кирилометодиевата православна цивилизация.
20:01 17.10.2026