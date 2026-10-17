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Алис Вайдел поиска украинците да напуснат Германия
  Тема: Украйна

Алис Вайдел поиска украинците да напуснат Германия

17 Октомври, 2026 18:55 1 766 40

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  • украинци в германия-
  • временна закрила-
  • войната в украйна

Лидерът на „Алтернатива за Германия“ заяви, че украинците трябва да се върнат след края на войната. Посочените 4 милиона души включват и сирийци и афганистанци

Алис Вайдел поиска украинците да напуснат Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Съпредседателят на „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел заяви, че украинците трябва да напуснат Германия след края на войната в Украйна. Тя включи в това искане и сирийците и афганистанците, като заяви, че хората трябва да се върнат в държавите си, когато причините за пребиваването им в Германия отпаднат.

„100 процента от сирийските граждани трябва да си тръгнат, както и афганистанците и украинците, когато войната приключи“, каза Вайдел в интервю за британското списание „Икономист“, цитирано от германския вестник „Велт“.

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Според публикацията Вайдел е оценила общия брой на хората, за които говори, на приблизително 4 милиона. Това число не се отнася само до украинците. В наличните публикации няма потвърждение на твърдението, че в Германия живеят 4-5 милиона украински граждани.

Германия е основната приемаща страна в ЕС

Данните на Европейския съюз показват различен мащаб. Към 31 май 2026 г. 4,38 милиона души, избягали от Украйна, са били под временна закрила в ЕС. Германия е държавата с най-голям брой бенефициенти на този статут – 1 274 955 души в края на март.

Временната закрила за разселените от Украйна беше удължена от ЕС до 4 март 2028 г. Решението дава право на пребиваване и достъп до основни услуги, докато продължават причините, свързани с войната. То не предвижда автоматично изселване на украинците след приключване на конфликта.

Предишен призив за връщане на мъжете

Вайдел вече отправи подобен призив през септември. Тогава тя заяви, че младите украински мъже във военна възраст трябва да се върнат в Украйна. Според Анадолската агенция тя е посочила, че в Германия повече от един милион украинци получават социални помощи, и е определила тези разходи като финансово неустойчиви.

„Особено младите украински мъже във военна възраст трябва да се върнат“, каза тогава Вайдел, като говори за брой от порядъка на стотици хиляди.

Новото ѝ изявление е позиция на опозиционната партия „Алтернатива за Германия“. То не е представено като решение на германското правителство или като приета промяна в правилата за пребиваване на украинците. В интервюто Вайдел също заяви, че Германия трябва да прекрати финансовата си подкрепа за Киев и определи украинската съпротива срещу Русия като загубена.

Източници: welt.de, aa.com.tr


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За сметка на това

    6 31 Отговор
    Ще си котят ислямистите, педофилите, комунистите и либералистиците.

    Коментиран от #14, #18

    18:58 17.10.2026

  • 2 Хахаха

    48 6 Отговор
    Браво! Има шанс да го бъде ЕС и Европа…

    18:59 17.10.2026

  • 3 Призив

    10 34 Отговор
    Радев призовал руснаците да напуснат България !
    Шегичка Уили, тъжна шегичка.

    18:59 17.10.2026

  • 4 Някой

    22 5 Отговор
    Те след една година взимат местно гражданство. Сирийците и прочие отдавна вече имат.

    18:59 17.10.2026

  • 5 Ба бааааа

    16 6 Отговор
    И България

    18:59 17.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тиква

    38 6 Отговор
    Хрантутници вън, браво на Вайдел.

    18:59 17.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Смех с копейки

    7 33 Отговор
    Мине не мине и таз обратната кранта като се изсули.😂😂😂

    19:00 17.10.2026

  • 10 Хун

    8 20 Отговор
    Тази Вайдел нали е от остров Лесбос.

    Коментиран от #30

    19:01 17.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Забравих

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "За сметка на това":

    И за джибибитата

    19:02 17.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ХИРУРГ

    14 2 Отговор
    ВИРОСИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ УНИЩОЖАВАТ.

    Коментиран от #27

    19:03 17.10.2026

  • 17 отекчен

    19 4 Отговор
    всички хрантутници вън от европа

    Коментиран от #26

    19:04 17.10.2026

  • 18 Доста гадно,

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "За сметка на това":

    но къде са комунистите? Я отвори гардероба, за да провериш дали не се крият там!

    19:05 17.10.2026

  • 19 Ами

    4 12 Отговор
    Първо ги канят, след това ги гонят.
    Какво не им харесват на гостите :)

    Коментиран от #35

    19:05 17.10.2026

  • 20 Войната е лудост

    17 3 Отговор

    До коментар #15 от "Доста гадно":

    Да, украинците са руснаци е вярно. Както е вярно и че руснаците са украинци. Еднаква вярност имат. Защото и двете са нещо, подобно на деноминациите в една религия. Украинците и руснаците са варяги. Водещи безмислена война на превъзходство. Но това са братски народи, дори един народ.

    Коментиран от #29, #32, #34

    19:06 17.10.2026

  • 21 Гост

    12 2 Отговор
    Хаха късно е либе за китка … лошото е че при нас почва да става същата работа ..с вноса на евтина работна ръка …

    19:07 17.10.2026

  • 22 бай метача

    1 6 Отговор
    пак замете с мапата и читавото
    даногоуволнят

    19:08 17.10.2026

  • 23 Коста

    4 5 Отговор
    Зеленчук иска германците да напуснат Германия и да се бият в Окраина срещу старите врагове руснаците.

    19:09 17.10.2026

  • 24 Ангела

    4 2 Отговор
    Да идват хабибита!

    19:11 17.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Значи

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "отекчен":

    и ти!

    19:12 17.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Горски

    10 1 Отговор
    Докато има кой да му дава, ще иска и ще иска. И ще получава. Защото е нагъл до безкрайност. Не само българите, изглежда и всичките юропейци са прекалено търпеливи. Хайде да видим политическия и човешки морал на тези лидерки и ръководителки на Европа и всички нас. Първата- с доста съмнителна полит. кариера в Германия, разследвана там, след което назначена на най-високото място в Евросъюза, а там позната с далаверите около Ковид-19. Иначе има 7 деца, забележително. Втората-два пъти се жени, като при първия брак има паралелна връзка с друг мъж от когото има син. След това се жени отново, а сегашния й съпруг има сериозни бизнесинтереси и търгува с Русия въпреки налаганите от жена му най-жестоки санкции и забрани. Без разбира се да споменаваме най-познатото-миналото на семейството и роднините и. Всичко преминало между най.високи постове в КПСС и СС. Само на мен ли ми се струва , че ЕС се ръководи от тотално неадекватни , да не кажа ЛУДИ управници ? Че то при Фиркача Жан Клод Юнкер си бяхме хиляди пъти по-добре . Човекът вЕрно обичаше да си посръбва , но поне когато не беше пиян , беше В ЧАС с нещата ! А тия са НЕСПАСЯЕМИ ! И явно ще угробят всички ни ! Санкции , санкции , санкции ... и накрая какво ? САЩ и Русия си стиснаха ръцете , реките от дизел потекоха , Путин вече си дипли пачките с милиарди , а ЕС го духа и то здраво ! И в името на какво ? На един сбъркан наркоман , който за разлика от Юнкер НИКОГА не изтрезнява ? Заради него ли вече започнахме да я кара

    19:16 17.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 От там е

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хун":

    Но е новата управляваща.
    Да му мислят урсолианците

    19:19 17.10.2026

  • 31 шаш

    5 1 Отговор
    Мъдрият народ отдавна го е казал: "Късно е либе за китка." След дъжд качулка Европа отдавна е придобила по-тъмни нюанси , вследствие политиката на бабаМеркел.

    19:20 17.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Да, войната е лудост за бедните

    9 2 Отговор

    До коментар #20 от "Войната е лудост":

    Трият.

    А иначе руснаците са славяни като нас. На един старобългарски/ старославянски/ църковнославянски език сме говорили и на същия този език са църковните служби в Русия, България, Украйна, РСМ и Беларус.

    Коментиран от #36, #38

    19:24 17.10.2026

  • 35 Гошо

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    Дайте да се разберем!
    Тая точно не ги е канила .Нито разните му тарамбуки ,нито украинците

    19:32 17.10.2026

  • 36 Овчарче

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "Да, войната е лудост за бедните":

    Нова история ли пишеш? Остави торбата с лъжите.

    Коментиран от #40

    19:35 17.10.2026

  • 37 Спрете

    6 0 Отговор
    им издръжката и преференциите и кърлежите ще си тръгнат сами, много бързо

    19:39 17.10.2026

  • 38 Защо му давате плюс

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Да, войната е лудост за бедните":

    Когато пише неверни неща. Езикът е старобългарски, назоваван така за да се разграничи във времето, но е български! Какви славяни, какви 5 лева? Език на българите, азбука създадена по заръките на български владетел за нуждите на единението на народа. И глаголицата и кирилицата са български азбуки. Кои са тези славяни? Къде ги?

    19:45 17.10.2026

  • 39 Гост

    1 0 Отговор
    А турците кога?

    19:45 17.10.2026

  • 40 Гледай си овцете, овчарино,

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Овчарче":

    и не се прави на историк.

    И не само в България (първата славянска държава), в Новгородска и Киевска Рус (втората славянска държава), но и във Великоморавия (Чехия и Словения), в Сърбия, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна Гора, РСМ, Руската федерация, БелоРусия, МалоРусия, НовоРусия и навсякъде по света в славянските православни църкви службите се извършват на църковно-славянския старобългарски език.

    България е първата славянска държава - държавата на Кирилометодиевата православна цивилизация.

    20:01 17.10.2026

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