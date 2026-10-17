Съпредседателят на „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел заяви, че украинците трябва да напуснат Германия след края на войната в Украйна. Тя включи в това искане и сирийците и афганистанците, като заяви, че хората трябва да се върнат в държавите си, когато причините за пребиваването им в Германия отпаднат.

„100 процента от сирийските граждани трябва да си тръгнат, както и афганистанците и украинците, когато войната приключи“, каза Вайдел в интервю за британското списание „Икономист“, цитирано от германския вестник „Велт“.

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Според публикацията Вайдел е оценила общия брой на хората, за които говори, на приблизително 4 милиона. Това число не се отнася само до украинците. В наличните публикации няма потвърждение на твърдението, че в Германия живеят 4-5 милиона украински граждани.

Германия е основната приемаща страна в ЕС

Данните на Европейския съюз показват различен мащаб. Към 31 май 2026 г. 4,38 милиона души, избягали от Украйна, са били под временна закрила в ЕС. Германия е държавата с най-голям брой бенефициенти на този статут – 1 274 955 души в края на март.

Временната закрила за разселените от Украйна беше удължена от ЕС до 4 март 2028 г. Решението дава право на пребиваване и достъп до основни услуги, докато продължават причините, свързани с войната. То не предвижда автоматично изселване на украинците след приключване на конфликта.

Предишен призив за връщане на мъжете

Вайдел вече отправи подобен призив през септември. Тогава тя заяви, че младите украински мъже във военна възраст трябва да се върнат в Украйна. Според Анадолската агенция тя е посочила, че в Германия повече от един милион украинци получават социални помощи, и е определила тези разходи като финансово неустойчиви.

„Особено младите украински мъже във военна възраст трябва да се върнат“, каза тогава Вайдел, като говори за брой от порядъка на стотици хиляди.

Новото ѝ изявление е позиция на опозиционната партия „Алтернатива за Германия“. То не е представено като решение на германското правителство или като приета промяна в правилата за пребиваване на украинците. В интервюто Вайдел също заяви, че Германия трябва да прекрати финансовата си подкрепа за Киев и определи украинската съпротива срещу Русия като загубена.

Източници: welt.de, aa.com.tr