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Полицията разпръсна протест край Елисейския дворец в Париж

Полицията разпръсна протест край Елисейския дворец в Париж

17 Октомври, 2026 18:58, обновена 17 Октомври, 2026 19:02 598 11

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  • полиция-
  • задържани

Недекларирано шествие е било спряно в близост до президентския дворец. В Бордо полицията е използвала сълзотворен газ и водомет при сблъсъци

Полицията разпръсна протест край Елисейския дворец в Париж - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията в Париж разпръсна недекларирано шествие, което се е насочило към Елисейския дворец. Групата е била спряна при ъгъла на улица „Боаси д’Англа“ и авеню „Габриел“, след което участниците са били разпръснати, съобщи префектурата на полицията в Париж. „Групата беше отблъсната и разпръсната“, се посочва в информацията, цитирана от „Монд“. Броят на участниците не е уточнен.

Властите предварително забраниха протестите около Елисейския дворец, Матиньон, Шанз-Елизе и други чувствителни зони в столицата. Разрешеното основно шествие е тръгнало по маршрут от площад „Република“ към площад „Клиши“, докато силите на реда са предотвратявали приближаването на други групи към държавните институции. На площад „Република“ полицията е използвала сълзотворен газ и водомети срещу хора с маски и качулки, които според Асошиейтед прес са хвърляли фойерверки и други предмети по полицаи.

До следобедните часове са отчетени най-малко 272 задържания във Франция, включително в Париж. В столицата са били затворени и метростанции около Шанз-Елизе, президентския дворец, парламента и правителствени сгради. Протестите са част от национална мобилизация срещу поскъпването на живота, към която се присъединиха ученици, студенти, синдикалисти и участници, свързани с движението на „жълтите жилетки“.

Сблъсъци са избухнали и в Бордо. Според „Л’Инстан“ шествието, за което префектурата на департамента Жиронд е съобщила за около 7000 участници, е започнало по-рано от планираното. В центъра са били счупени витрини на търговско-промишлената палата, а зад сградата е подпален контейнер. Полицията е използвала сълзотворен газ и водомет, за да изтласка най-агресивните участници и да предотврати изграждането на барикади. Основното шествие е продължило след инцидентите.

Източници: lemonde.fr, apnews.com, linstant.news


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гошо

    9 0 Отговор
    Асиметричният удар на Путин ,който Макрон си нанесе сам

    19:05 17.10.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    7 0 Отговор
    Имат си подходящ химн французите и опит в революциите. Имат и Ноу Хау, какво се прави с управляващите.

    Коментиран от #6

    19:06 17.10.2026

  • 4 Защо се крие за гражданската

    13 0 Отговор
    Война във цяла Франция и се обявява като протести

    19:06 17.10.2026

  • 5 Гошо

    7 0 Отговор
    А други пък разправят ,че санкциите били подействали, та тези за това били излезли по улиците От радост демек

    19:06 17.10.2026

  • 6 Ъхъ

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Айде хаирлия да е! Рано или късно ще пипнат макрона за шията!🍾🍾🍾

    19:08 17.10.2026

  • 7 000

    4 2 Отговор
    Мюсюлмански братя, създадени и ръководени от британските слежби, стоят за тези погроми в франция и белгия. Въпроса е коя западноевропейска държава ще приеме шериата първа. Ес приключва. Европейската цивилизация приключва своя исторически път.

    19:10 17.10.2026

  • 8 Хмм

    6 0 Отговор
    атакуват кметствата, стигнаха и до Елисейския дворец, а Макрон се занимава с украйна?

    19:15 17.10.2026

  • 9 макарон

    6 0 Отговор
    Вместо да се прегръща и хили с украинския артист,да види какво става в неговата държава.
    Вместо да обещава пари на безспорно корумпирания укрорежим,да ги даде за френските училища и университети.

    19:19 17.10.2026

  • 10 Държавата му се

    5 0 Отговор
    Тресе на Макрон той продължава да се занимава с Зелю и Путин

    19:23 17.10.2026

  • 11 Ами ние

    3 0 Отговор
    При нас никой няма да протестира...особено срещу крадли...вите кме...тове от ГЕ.ПИ,дето опоскаха държа...ва.......честито на кме...та новата фирма за сметосъ...биране...Каба...та е номер 1....нашата гордост.

    19:27 17.10.2026

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