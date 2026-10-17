Полицията разпръсна протест край Елисейския дворец в Париж

Полицията в Париж разпръсна недекларирано шествие, което се е насочило към Елисейския дворец. Групата е била спряна при ъгъла на улица „Боаси д’Англа“ и авеню „Габриел“, след което участниците са били разпръснати, съобщи префектурата на полицията в Париж. „Групата беше отблъсната и разпръсната“, се посочва в информацията, цитирана от „Монд“. Броят на участниците не е уточнен.

Властите предварително забраниха протестите около Елисейския дворец, Матиньон, Шанз-Елизе и други чувствителни зони в столицата. Разрешеното основно шествие е тръгнало по маршрут от площад „Република“ към площад „Клиши“, докато силите на реда са предотвратявали приближаването на други групи към държавните институции. На площад „Република“ полицията е използвала сълзотворен газ и водомети срещу хора с маски и качулки, които според Асошиейтед прес са хвърляли фойерверки и други предмети по полицаи.

До следобедните часове са отчетени най-малко 272 задържания във Франция, включително в Париж. В столицата са били затворени и метростанции около Шанз-Елизе, президентския дворец, парламента и правителствени сгради. Протестите са част от национална мобилизация срещу поскъпването на живота, към която се присъединиха ученици, студенти, синдикалисти и участници, свързани с движението на „жълтите жилетки“.

Сблъсъци са избухнали и в Бордо. Според „Л’Инстан“ шествието, за което префектурата на департамента Жиронд е съобщила за около 7000 участници, е започнало по-рано от планираното. В центъра са били счупени витрини на търговско-промишлената палата, а зад сградата е подпален контейнер. Полицията е използвала сълзотворен газ и водомет, за да изтласка най-агресивните участници и да предотврати изграждането на барикади. Основното шествие е продължило след инцидентите.

Източници: lemonde.fr, apnews.com, linstant.news