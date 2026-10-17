Иран предложи на САЩ план за отваряне на Ормуз за 7 дни

Иран е представил на Съединените щати конкретен седемдневен план за отваряне на Ормузкия проток и възстановяване на нормалното морско движение. Това заяви външният министър Абас Арагчи по време на заседание на Съвета на външните министри на Организацията за ислямско сътрудничество в Багдад, съобщи иранската агенция Tasnim.

„Чрез Катар представихме на Съединените щати конкретен седемдневен план. Ако бъдат изпълнени необходимите условия, Ормузкият проток може да бъде отворен и морското движение да се върне към нормалното в рамките на седем дни. Сега изборът е на Съединените щати“, каза Арагчи.

По думите му Иран остава ангажиран с безопасното корабоплаване, но не приема то да бъде възстановено чрез допълнителен военен натиск. „Не може да бомбардираш една държава, да заплашваш с унищожението ѝ и да налагаш блокада, а след това да очакваш сигурността на корабоплаването да се върне към нормалното“, заяви министърът, цитиран от Press TV.

Какво предвижда предложението

Техеран не е публикувал пълния текст на плана, но по-рано Арагчи обясни, че седемдневният срок ще започне след официалното приемане на предложението от Вашингтон. Иран очаква САЩ да прекратят военния натиск, да вдигнат морската блокада срещу иранските пристанища и да облекчат ограниченията върху износа на ирански петрол.

Предложението включва и възобновяване на преговорите между двете държави. Според иранската позиция тези стъпки са свързани с ангажименти, заложени в меморандум за разбирателство, подписан на 17 юни с посредничеството на Пакистан и подкрепата на Катар.

По-рано Арагчи посочи, че при приемане на плана американските мерки могат да бъдат изпълнени в рамките на четири или пет дни, протокът да бъде отворен на шестия ден, а на седмия да започнат разговори по взаимно договорени теми, включително иранската ядрена програма.

Вашингтон вече отхвърли предложението

Иранското съобщение идва на фона на противоречиви сигнали от американска страна. На 26 септември президентът Доналд Тръмп публично определи плана като неприемлив. Впоследствие обаче Техеран съобщи, че е получил американски отговор чрез посредници.

На 8 октомври Арагчи заяви, че Иран разглежда позицията на Вашингтон и очаква да отговори в рамките на няколко дни. Шест дни по-късно ирански представител определи последния американски отговор като недостатъчен, съобщи Асошиейтед прес.

Източници: presstv.co.uk, apnews.com, aa.com.tr