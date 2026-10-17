Иран предложи на САЩ план за отваряне на Ормуз за 7 дни

Иран е представил на Съединените щати конкретен седемдневен план за отваряне на Ормузкия проток и възстановяване на нормалното морско движение. Това заяви външният министър Абас Арагчи по време на заседание на Съвета на външните министри на Организацията за ислямско сътрудничество в Багдад, съобщи иранската агенция Tasnim.
„Чрез Катар представихме на Съединените щати конкретен седемдневен план. Ако бъдат изпълнени необходимите условия, Ормузкият проток може да бъде отворен и морското движение да се върне към нормалното в рамките на седем дни. Сега изборът е на Съединените щати“, каза Арагчи.
По думите му Иран остава ангажиран с безопасното корабоплаване, но не приема то да бъде възстановено чрез допълнителен военен натиск. „Не може да бомбардираш една държава, да заплашваш с унищожението ѝ и да налагаш блокада, а след това да очакваш сигурността на корабоплаването да се върне към нормалното“, заяви министърът, цитиран от Press TV.
Какво предвижда предложението
Техеран не е публикувал пълния текст на плана, но по-рано Арагчи обясни, че седемдневният срок ще започне след официалното приемане на предложението от Вашингтон. Иран очаква САЩ да прекратят военния натиск, да вдигнат морската блокада срещу иранските пристанища и да облекчат ограниченията върху износа на ирански петрол.
Предложението включва и възобновяване на преговорите между двете държави. Според иранската позиция тези стъпки са свързани с ангажименти, заложени в меморандум за разбирателство, подписан на 17 юни с посредничеството на Пакистан и подкрепата на Катар.
По-рано Арагчи посочи, че при приемане на плана американските мерки могат да бъдат изпълнени в рамките на четири или пет дни, протокът да бъде отворен на шестия ден, а на седмия да започнат разговори по взаимно договорени теми, включително иранската ядрена програма.
Вашингтон вече отхвърли предложението
Иранското съобщение идва на фона на противоречиви сигнали от американска страна. На 26 септември президентът Доналд Тръмп публично определи плана като неприемлив. Впоследствие обаче Техеран съобщи, че е получил американски отговор чрез посредници.
На 8 октомври Арагчи заяви, че Иран разглежда позицията на Вашингтон и очаква да отговори в рамките на няколко дни. Шест дни по-късно ирански представител определи последния американски отговор като недостатъчен, съобщи Асошиейтед прес.
Източници: presstv.co.uk, apnews.com, aa.com.tr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ха
Коментиран от #3, #4
19:30 17.10.2026
2 Уникално
Коментиран от #19
19:32 17.10.2026
3 Пускат
До коментар #1 от "Ха ха":аванта на Тръмп за изборите.
Коментиран от #20
19:34 17.10.2026
4 Уникално
До коментар #1 от "Ха ха":Те Иран са ясни! Проблема е съдбата на Тръмп!
Коментиран от #5
19:34 17.10.2026
5 Соломон
До коментар #4 от "Уникално":Те Иран са ясни. Виновен е Зеленски
19:36 17.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Предложение
19:38 17.10.2026
8 уйко Урдьо
19:40 17.10.2026
9 Дзак
19:51 17.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Спръцква се сашт
Коментиран от #18
19:56 17.10.2026
12 Горски
Жалко за избитите от сащ и израел хора - висококвалифицирани учени, работили за енергетиката на родината си, както у нас си работят ядрените физици в АЕЦ.
Жалко за иранските моряци, служещи на родината си, които бяха в международни води, когато сащ и израел ги избиха в драстично погазване на международното право.
Жалко за убитите от сащ и израел ирански деца.
Жалко за лидерите на тази държава, която никога не е тръгвала да бомбардира сащ, че да нарушава "териториалната им цялост", което сащ са поискали от иран да обещае.
Ядреното гориво си остава както и досега - за целите на иранската енергетика.
Какво ще стане с вече съществуващия обогатен уран - това изобщо не се коментира - ще се решава след месеци.
Просто иранците са поискали сащ да си платят и да се закълнат, повече изобщо да не правят така.
Коментиран от #14
19:56 17.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Костадин Костадинов
До коментар #12 от "Горски":Разбирам че ти си иска ама не е така
19:58 17.10.2026
15 Костадин Костадинов
19:59 17.10.2026
16 Макробиолог
Коментиран от #17
19:59 17.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Костадин Костадинов
До коментар #11 от "Спръцква се сашт":И СССР говорише така
20:02 17.10.2026
19 Най-точния коментар
До коментар #2 от "Уникално":за най-важния агент на Путин
20:07 17.10.2026
20 А защо
До коментар #3 от "Пускат":нареждане от мацква?!
20:11 17.10.2026