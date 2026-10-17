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Иран предложи на САЩ план за отваряне на Ормуз за 7 дни
  Тема: Иранската криза

Иран предложи на САЩ план за отваряне на Ормуз за 7 дни

17 Октомври, 2026 19:23 951 20

  • иран-
  • съединени щати-
  • ормузки проток-
  • абас арагчи-
  • дипломация

Абас Арагчи заяви, че предложението е предадено чрез Катар и решението вече е в ръцете на Вашингтон

Иран предложи на САЩ план за отваряне на Ормуз за 7 дни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран е представил на Съединените щати конкретен седемдневен план за отваряне на Ормузкия проток и възстановяване на нормалното морско движение. Това заяви външният министър Абас Арагчи по време на заседание на Съвета на външните министри на Организацията за ислямско сътрудничество в Багдад, съобщи иранската агенция Tasnim.

„Чрез Катар представихме на Съединените щати конкретен седемдневен план. Ако бъдат изпълнени необходимите условия, Ормузкият проток може да бъде отворен и морското движение да се върне към нормалното в рамките на седем дни. Сега изборът е на Съединените щати“, каза Арагчи.

По думите му Иран остава ангажиран с безопасното корабоплаване, но не приема то да бъде възстановено чрез допълнителен военен натиск. „Не може да бомбардираш една държава, да заплашваш с унищожението ѝ и да налагаш блокада, а след това да очакваш сигурността на корабоплаването да се върне към нормалното“, заяви министърът, цитиран от Press TV.

Какво предвижда предложението

Техеран не е публикувал пълния текст на плана, но по-рано Арагчи обясни, че седемдневният срок ще започне след официалното приемане на предложението от Вашингтон. Иран очаква САЩ да прекратят военния натиск, да вдигнат морската блокада срещу иранските пристанища и да облекчат ограниченията върху износа на ирански петрол.

Предложението включва и възобновяване на преговорите между двете държави. Според иранската позиция тези стъпки са свързани с ангажименти, заложени в меморандум за разбирателство, подписан на 17 юни с посредничеството на Пакистан и подкрепата на Катар.

По-рано Арагчи посочи, че при приемане на плана американските мерки могат да бъдат изпълнени в рамките на четири или пет дни, протокът да бъде отворен на шестия ден, а на седмия да започнат разговори по взаимно договорени теми, включително иранската ядрена програма.

Вашингтон вече отхвърли предложението

Иранското съобщение идва на фона на противоречиви сигнали от американска страна. На 26 септември президентът Доналд Тръмп публично определи плана като неприемлив. Впоследствие обаче Техеран съобщи, че е получил американски отговор чрез посредници.

На 8 октомври Арагчи заяви, че Иран разглежда позицията на Вашингтон и очаква да отговори в рамките на няколко дни. Шест дни по-късно ирански представител определи последния американски отговор като недостатъчен, съобщи Асошиейтед прес.

Източници: presstv.co.uk, apnews.com, aa.com.tr


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха

    8 12 Отговор
    Иран почна да се спръцква

    Коментиран от #3, #4

    19:30 17.10.2026

  • 2 Уникално

    9 4 Отговор
    Путин, Радев и Иран се юрнаха да спасяват Тръмп вкупом, барабар с всяка изтъркана копейка. Целта е Тръмп да се закрепи на изборите, защото се очертава тежка загуба.Е,това ако не е позор! Очевидно на Путин Тръмп, агента му е жизнено важен щом е наредил на иранците този ход

    Коментиран от #19

    19:32 17.10.2026

  • 3 Пускат

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха":

    аванта на Тръмп за изборите.

    Коментиран от #20

    19:34 17.10.2026

  • 4 Уникално

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха":

    Те Иран са ясни! Проблема е съдбата на Тръмп!

    Коментиран от #5

    19:34 17.10.2026

  • 5 Соломон

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Уникално":

    Те Иран са ясни. Виновен е Зеленски

    19:36 17.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Предложение

    7 4 Отговор
    Пълна капитулация на Дончо предизборно ! Хахаха

    19:38 17.10.2026

  • 8 уйко Урдьо

    5 4 Отговор
    Само, че това не устройва Тръмп. Неговото желание е не да задоволи нуждата от гориво на САЩ а да осъществи сделката с Русия защото тя ще получи финанси за войната с Украйна а Тръмп подкрепа при предстоящите избори от Кремъл. Действия на двама луди които за да останат на власт объркаха цял свят.

    19:40 17.10.2026

  • 9 Дзак

    4 0 Отговор
    Тръмп не може да се справи с Китай, Русия, Иран, ЕС. Ще се насочи към най-слабите. С останалите ще поделят влиянието.

    19:51 17.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Спръцква се сашт

    1 1 Отговор
    Рш ли....

    Коментиран от #18

    19:56 17.10.2026

  • 12 Горски

    2 1 Отговор
    Ми то това си е прокламация за пълната и окончателна победа на Иран над САЩ в тази война.

    Жалко за избитите от сащ и израел хора - висококвалифицирани учени, работили за енергетиката на родината си, както у нас си работят ядрените физици в АЕЦ.
    Жалко за иранските моряци, служещи на родината си, които бяха в международни води, когато сащ и израел ги избиха в драстично погазване на международното право.
    Жалко за убитите от сащ и израел ирански деца.
    Жалко за лидерите на тази държава, която никога не е тръгвала да бомбардира сащ, че да нарушава "териториалната им цялост", което сащ са поискали от иран да обещае.

    Ядреното гориво си остава както и досега - за целите на иранската енергетика.
    Какво ще стане с вече съществуващия обогатен уран - това изобщо не се коментира - ще се решава след месеци.

    Просто иранците са поискали сащ да си платят и да се закълнат, повече изобщо да не правят така.

    Коментиран от #14

    19:56 17.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Горски":

    Разбирам че ти си иска ама не е така

    19:58 17.10.2026

  • 15 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор
    Някой знае ли защо Путин трепи руснаците

    19:59 17.10.2026

  • 16 Макробиолог

    1 0 Отговор
    Тръмп и да загуби изборите за конгрес,има мандат още 2 +години.Много неща през това време няма да може да прави без съгласието на конгреса ,но например ако иска да помогне на Путин да приключи с Украйна за това не му нужно никакво одобрение. Като главнокомандуващ ще им спре лайвданните и гатово.

    Коментиран от #17

    19:59 17.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Спръцква се сашт":

    И СССР говорише така

    20:02 17.10.2026

  • 19 Най-точния коментар

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Уникално":

    за най-важния агент на Путин

    20:07 17.10.2026

  • 20 А защо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пускат":

    нареждане от мацква?!

    20:11 17.10.2026

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