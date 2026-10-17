Туск очаква руска ескалация до Коледа, Русия удари по Днипро

Полският премиер Доналд Туск очаква ново засилване на руската хибридна война срещу Европа преди Коледа. Той заяви, че прогнозата му се основава на данни и конкретни сигнали от полски, украински и съюзнически разузнавателни служби.
„Всичко това води до един очевиден извод: може да се очаква определена ескалация още преди Коледа“, каза Туск след заседание на Европейския съвет в Брюксел. По думите му предстоящата зима ще бъде „много тежка“, особено по границите и железопътните линии, които могат да се използват за превоз на газ, петрол и храни към Украйна.
Полският премиер очаква опити за диверсии и провокации в Полша в по-голям мащаб. Той посочи, че подобни действия вече се наблюдават в други балтийски държави и предупреди, че Русия ще се стреми да проверява реакцията на европейските страни.
Предупреждението му беше посрещнато критично от президента Карол Навроцки. Държавният глава обвини Туск, че „разпалва страх“ с твърденията за възможно руско нападение срещу НАТО, и заяви, че според него равнището на руската заплаха не се е променило.
Жертва и щети след удар по Днипро
На този фон руските сили са атакували Днипро и Днепропетровска област с ракети и безпилотници. При удара по града е загинал човек, а предприятие е било повредено, съобщи началникът на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа. Публично не е уточнено какъв е конкретният вид на засегнатото предприятие.
През изминалото денонощие руските сили са атакували три района на областта почти 20 пъти. В Кривий Рих е поразен промишлен обект, при което е избухнал пожар, а в Зеленодолската община е повреден частен дом.
На 17 октомври атаките са продължили. По данни на Ганжа областта е била подложена на над 30 удара с безпилотници, артилерия и авиационни бомби. Ранени са трима души, а щети са отчетени в четири района. В Никопол, Марганец, Покровск и Червоногригоровка са повредени частни домове, детска градина и инфраструктура. В Днепровския район е пострадал дом на културата, а в Синелниковския район удар по частен дом е предизвикал пожар.
Данните за атаките в Днипро и предупреждението от Варшава очертават два паралелни риска за европейската сигурност: продължаващи руски удари по украинска инфраструктура и опасност от саботажи, провокации и нарушения на критични транспортни маршрути в държави, подкрепящи Украйна.
Източници: eurointegration.com.ua, ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Къде ви намериха
Коментиран от #3
20:02 17.10.2026
2 Костадин Костадинов
20:03 17.10.2026
3 Костадин Костадинов
До коментар #1 от "Къде ви намериха":Да не забравяме че Путин е фашист
Коментиран от #4, #5
20:03 17.10.2026
4 Костадин Костадинов
До коментар #3 от "Костадин Костадинов":Ако не беше Велика Русия сега щеше да се казваш Ахмед Али Агджа
Коментиран от #8
20:05 17.10.2026
5 Ти идеално
До коментар #3 от "Костадин Костадинов":показваш фашизираният запад. И отч1аянието на фашизма, да опре до гл.. да търоли.
Коментиран от #6
20:05 17.10.2026
6 Костадин Костадинов
До коментар #5 от "Ти идеално":На практика това което казвам е вярно а исторически Русия беше съюзник на фашистските режими просто трябва да четеш история ако изобщо можеш да четеш
Коментиран от #9
20:06 17.10.2026
7 Яшар
Коментиран от #10
20:06 17.10.2026
8 Костадин Костадинов
До коментар #4 от "Костадин Костадинов":Ако я нямаше Русия нямаше да има и насилие по света
Коментиран от #11, #13
20:06 17.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Костадин Костадинов
До коментар #7 от "Яшар":Имаш предвид че е добре хората да бъдат затваряни в сибир и да бъдат убивани
Коментиран от #12
20:07 17.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Яшар
До коментар #10 от "Костадин Костадинов":Пишеш бозави постове от името на що годе добър политик .продължавай
20:09 17.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Костадин Костадинов
До коментар #9 от "Амин ако четеш история":Това което го казвам е исторически и фактологически вярно към днешна дата. Ако имаш нещо против истината това си е твой проблем.А ако смяташ че нещо от написаното от мен е лъжа опровергай мъ
Коментиран от #17
20:10 17.10.2026
16 Костадин Костадинов
Коментиран от #18, #23, #30
20:11 17.10.2026
17 Така е
До коментар #15 от "Костадин Костадинов":фактологически Русия размаза фашизма и днес пак. Остава само да ревеш!
Коментиран от #22
20:11 17.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Така е
До коментар #20 от "Костадин Костадинов":Иначе фашизирана Украйна нямаше да те ползва да показваш трагедията си.
Коментиран от #24
20:14 17.10.2026
22 Костадин Костадинов
До коментар #17 от "Така е":Не Русия беше съюзник , и благодарение на САЩ оцеля по време на Втората световна война
Коментиран от #25
20:14 17.10.2026
23 Защото САЩ
До коментар #16 от "Костадин Костадинов":обира Европа. За всеки безродник радост. Мрази и род и родина.
20:15 17.10.2026
24 Костадин Костадинов
До коментар #21 от "Така е":На практика Путин избива наред така че да ми обясняваш че Украйна е фашистка държава и просто глупаво но това е твоята природа
Коментиран от #26, #29
20:15 17.10.2026
25 Така е
До коментар #22 от "Костадин Костадинов":Всеки безродник мрази история, род и родина. Русия размаза фашизма ВСВ и днес отново. Остава на гл.... само рев.
20:16 17.10.2026
26 Така е
До коментар #24 от "Костадин Костадинов":На практика фашистка Украйна избива наред, ползват глупаци да лъжат и урсули унищожават Европа, тъпчейки си сметките. Голям кеф за всеки безродник.
20:18 17.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Пич
Какъв неадекватник...!!!
Никой няма да го чака до Коледа!!!
20:29 17.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.