Туск очаква руска ескалация до Коледа, Русия удари по Днипро

Полският премиер Доналд Туск очаква ново засилване на руската хибридна война срещу Европа преди Коледа. Той заяви, че прогнозата му се основава на данни и конкретни сигнали от полски, украински и съюзнически разузнавателни служби.

„Всичко това води до един очевиден извод: може да се очаква определена ескалация още преди Коледа“, каза Туск след заседание на Европейския съвет в Брюксел. По думите му предстоящата зима ще бъде „много тежка“, особено по границите и железопътните линии, които могат да се използват за превоз на газ, петрол и храни към Украйна.

Полският премиер очаква опити за диверсии и провокации в Полша в по-голям мащаб. Той посочи, че подобни действия вече се наблюдават в други балтийски държави и предупреди, че Русия ще се стреми да проверява реакцията на европейските страни.

Предупреждението му беше посрещнато критично от президента Карол Навроцки. Държавният глава обвини Туск, че „разпалва страх“ с твърденията за възможно руско нападение срещу НАТО, и заяви, че според него равнището на руската заплаха не се е променило.

Жертва и щети след удар по Днипро

На този фон руските сили са атакували Днипро и Днепропетровска област с ракети и безпилотници. При удара по града е загинал човек, а предприятие е било повредено, съобщи началникът на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа. Публично не е уточнено какъв е конкретният вид на засегнатото предприятие.

През изминалото денонощие руските сили са атакували три района на областта почти 20 пъти. В Кривий Рих е поразен промишлен обект, при което е избухнал пожар, а в Зеленодолската община е повреден частен дом.

На 17 октомври атаките са продължили. По данни на Ганжа областта е била подложена на над 30 удара с безпилотници, артилерия и авиационни бомби. Ранени са трима души, а щети са отчетени в четири района. В Никопол, Марганец, Покровск и Червоногригоровка са повредени частни домове, детска градина и инфраструктура. В Днепровския район е пострадал дом на културата, а в Синелниковския район удар по частен дом е предизвикал пожар.

Данните за атаките в Днипро и предупреждението от Варшава очертават два паралелни риска за европейската сигурност: продължаващи руски удари по украинска инфраструктура и опасност от саботажи, провокации и нарушения на критични транспортни маршрути в държави, подкрепящи Украйна.

Източници: eurointegration.com.ua, ukrinform.ua