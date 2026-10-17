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Туск очаква руска ескалация до Коледа, Русия удари по Днипро
  Тема: Украйна

Туск очаква руска ескалация до Коледа, Русия удари по Днипро

17 Октомври, 2026 19:58 702 30

  • доналд туск-
  • русия-
  • хибридна война-
  • днипро-
  • днепропетровска област

Полският премиер предупреди за нови саботажи и провокации в Европа. При руска атака срещу Днипро е загинал човек, а предприятие е било повредено

Туск очаква руска ескалация до Коледа, Русия удари по Днипро - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полският премиер Доналд Туск очаква ново засилване на руската хибридна война срещу Европа преди Коледа. Той заяви, че прогнозата му се основава на данни и конкретни сигнали от полски, украински и съюзнически разузнавателни служби.

„Всичко това води до един очевиден извод: може да се очаква определена ескалация още преди Коледа“, каза Туск след заседание на Европейския съвет в Брюксел. По думите му предстоящата зима ще бъде „много тежка“, особено по границите и железопътните линии, които могат да се използват за превоз на газ, петрол и храни към Украйна.

Полският премиер очаква опити за диверсии и провокации в Полша в по-голям мащаб. Той посочи, че подобни действия вече се наблюдават в други балтийски държави и предупреди, че Русия ще се стреми да проверява реакцията на европейските страни.

Предупреждението му беше посрещнато критично от президента Карол Навроцки. Държавният глава обвини Туск, че „разпалва страх“ с твърденията за възможно руско нападение срещу НАТО, и заяви, че според него равнището на руската заплаха не се е променило.

Жертва и щети след удар по Днипро

На този фон руските сили са атакували Днипро и Днепропетровска област с ракети и безпилотници. При удара по града е загинал човек, а предприятие е било повредено, съобщи началникът на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа. Публично не е уточнено какъв е конкретният вид на засегнатото предприятие.

През изминалото денонощие руските сили са атакували три района на областта почти 20 пъти. В Кривий Рих е поразен промишлен обект, при което е избухнал пожар, а в Зеленодолската община е повреден частен дом.

На 17 октомври атаките са продължили. По данни на Ганжа областта е била подложена на над 30 удара с безпилотници, артилерия и авиационни бомби. Ранени са трима души, а щети са отчетени в четири района. В Никопол, Марганец, Покровск и Червоногригоровка са повредени частни домове, детска градина и инфраструктура. В Днепровския район е пострадал дом на културата, а в Синелниковския район удар по частен дом е предизвикал пожар.

Данните за атаките в Днипро и предупреждението от Варшава очертават два паралелни риска за европейската сигурност: продължаващи руски удари по украинска инфраструктура и опасност от саботажи, провокации и нарушения на критични транспортни маршрути в държави, подкрепящи Украйна.

Източници: eurointegration.com.ua, ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къде ви намериха

    19 0 Отговор
    толкова гнусни фашаги. Агресори срещу Русия и денонощно лъжещи. Пак ви размаза фашизма Русия!

    Коментиран от #3

    20:02 17.10.2026

  • 2 Костадин Костадинов

    1 16 Отговор
    Някой знае ли защо Путин трепи руснаците

    20:03 17.10.2026

  • 3 Костадин Костадинов

    1 16 Отговор

    До коментар #1 от "Къде ви намериха":

    Да не забравяме че Путин е фашист

    Коментиран от #4, #5

    20:03 17.10.2026

  • 4 Костадин Костадинов

    17 0 Отговор

    До коментар #3 от "Костадин Костадинов":

    Ако не беше Велика Русия сега щеше да се казваш Ахмед Али Агджа

    Коментиран от #8

    20:05 17.10.2026

  • 5 Ти идеално

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Костадин Костадинов":

    показваш фашизираният запад. И отч1аянието на фашизма, да опре до гл.. да търоли.

    Коментиран от #6

    20:05 17.10.2026

  • 6 Костадин Костадинов

    2 16 Отговор

    До коментар #5 от "Ти идеално":

    На практика това което казвам е вярно а исторически Русия беше съюзник на фашистските режими просто трябва да четеш история ако изобщо можеш да четеш

    Коментиран от #9

    20:06 17.10.2026

  • 7 Яшар

    16 0 Отговор
    На мен ,като сложа на кантара на живота свободното в кавички придвижване в рамките на ЕС и ..западния хегемония , запада трябва да бъде ...развален/разрушен и да заживее нормално като останалите 7 000 000 000 човека а не да се имат за висша сила ...Висшата сила е Една !

    Коментиран от #10

    20:06 17.10.2026

  • 8 Костадин Костадинов

    1 11 Отговор

    До коментар #4 от "Костадин Костадинов":

    Ако я нямаше Русия нямаше да има и насилие по света

    Коментиран от #11, #13

    20:06 17.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Костадин Костадинов

    1 11 Отговор

    До коментар #7 от "Яшар":

    Имаш предвид че е добре хората да бъдат затваряни в сибир и да бъдат убивани

    Коментиран от #12

    20:07 17.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Яшар

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Костадин Костадинов":

    Пишеш бозави постове от името на що годе добър политик .продължавай

    20:09 17.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Костадин Костадинов

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Амин ако четеш история":

    Това което го казвам е исторически и фактологически вярно към днешна дата. Ако имаш нещо против истината това си е твой проблем.А ако смяташ че нещо от написаното от мен е лъжа опровергай мъ

    Коментиран от #17

    20:10 17.10.2026

  • 16 Костадин Костадинов

    1 7 Отговор
    Някой знае ли защо Путин трепи руснаците ся

    Коментиран от #18, #23, #30

    20:11 17.10.2026

  • 17 Така е

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "Костадин Костадинов":

    фактологически Русия размаза фашизма и днес пак. Остава само да ревеш!

    Коментиран от #22

    20:11 17.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Така е

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Костадин Костадинов":

    Иначе фашизирана Украйна нямаше да те ползва да показваш трагедията си.

    Коментиран от #24

    20:14 17.10.2026

  • 22 Костадин Костадинов

    1 6 Отговор

    До коментар #17 от "Така е":

    Не Русия беше съюзник , и благодарение на САЩ оцеля по време на Втората световна война

    Коментиран от #25

    20:14 17.10.2026

  • 23 Защото САЩ

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Костадин Костадинов":

    обира Европа. За всеки безродник радост. Мрази и род и родина.

    20:15 17.10.2026

  • 24 Костадин Костадинов

    2 6 Отговор

    До коментар #21 от "Така е":

    На практика Путин избива наред така че да ми обясняваш че Украйна е фашистка държава и просто глупаво но това е твоята природа

    Коментиран от #26, #29

    20:15 17.10.2026

  • 25 Така е

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Костадин Костадинов":

    Всеки безродник мрази история, род и родина. Русия размаза фашизма ВСВ и днес отново. Остава на гл.... само рев.

    20:16 17.10.2026

  • 26 Така е

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Костадин Костадинов":

    На практика фашистка Украйна избива наред, ползват глупаци да лъжат и урсули унищожават Европа, тъпчейки си сметките. Голям кеф за всеки безродник.

    20:18 17.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Пич

    2 0 Отговор
    Така ли...?!
    Какъв неадекватник...!!!
    Никой няма да го чака до Коледа!!!

    20:29 17.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

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