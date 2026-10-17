Лекорню: Франция няма да се огъне пред насилието

Франция няма да се остави да бъде сплашена от насилието, заяви премиерът Себастиен Лекорню след протестите, при които в няколко града избухнаха сблъсъци между демонстранти и полиция. „Няма да се оставим да бъдем сплашени. Никой няма да налага политическия си дневен ред чрез насилие“, каза той.

В Париж бяха подпалени автомобили, разграбени магазини и повредени търговски обекти. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне групи от протестиращи. До следобеда са били задържани 272 души, съобщи френското вътрешно министерство.

Безредици бяха регистрирани още в Марсилия, Тулуза, Анже и Лион. В Лион беше подпален туристическият офис, а в Марсилия е била повредена сградата на кметството. Според вътрешното министерство е имало сблъсъци със силите на реда, грабежи или опити за грабежи, както и нападения срещу обществени сгради.

Властите обвиниха ултралеви групи, че стоят зад насилието. Протестиращите от своя страна заявиха, че мнозинството от участниците са демонстрирали мирно, а безредиците са били предизвикани от групи, които са търсели сблъсък с полицията.

Правителството защитава действията на полицията

Лекорню заяви, че силите на реда са получили ясни указания да предотвратяват нападенията, да защитават хората и имуществото и да задържат извършителите. Той каза още, че повече от 900 полицаи са били ранени при предишни протести.

В същото време действията на полицията са подложени на проверка. Полицейският надзорен орган разследва най-малко две дузини сигнали за насилие срещу демонстранти. Критиките се засилиха след случаи на тежко пострадали ученици по време на протестите.

Вълната от демонстрации започна в училищата заради недостиг на учители, лошо състояние на сградите и недоволство от натоварените учебни програми. Постепенно протестите се разшириха до теми като поскъпването на живота, цените на горивата, обществените услуги и неравенството. В тях се включиха ученици, студенти и привърженици на движението на „жълтите жилетки“.

Премиерът обяви, че правителството ще продължи обсъждането на законопроекта „вандалите плащат“, който предвижда извършителите на разрушения да поемат разходите за възстановяване на щетите. Лекорню предупреди, че публичните средства трябва да се използват за финансиране на обществените услуги, а не за постоянно възстановяване на повредено имущество.

Източници: marketscreener.com, apnews.com, skai.gr