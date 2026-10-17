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Лекорню: Франция няма да се огъне пред насилието
  Тема: Избори

Лекорню: Франция няма да се огъне пред насилието

17 Октомври, 2026 20:09 676 16

  • франция-
  • себастиен лекорню-
  • протести-
  • насилие-
  • жълти жилетки

Френският премиер осъди сблъсъците и заяви, че политически дневен ред няма да бъде налаган чрез безредици. До следобеда са задържани 272 души

Лекорню: Франция няма да се огъне пред насилието - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Франция няма да се остави да бъде сплашена от насилието, заяви премиерът Себастиен Лекорню след протестите, при които в няколко града избухнаха сблъсъци между демонстранти и полиция. „Няма да се оставим да бъдем сплашени. Никой няма да налага политическия си дневен ред чрез насилие“, каза той.

В Париж бяха подпалени автомобили, разграбени магазини и повредени търговски обекти. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне групи от протестиращи. До следобеда са били задържани 272 души, съобщи френското вътрешно министерство.

Безредици бяха регистрирани още в Марсилия, Тулуза, Анже и Лион. В Лион беше подпален туристическият офис, а в Марсилия е била повредена сградата на кметството. Според вътрешното министерство е имало сблъсъци със силите на реда, грабежи или опити за грабежи, както и нападения срещу обществени сгради.

Властите обвиниха ултралеви групи, че стоят зад насилието. Протестиращите от своя страна заявиха, че мнозинството от участниците са демонстрирали мирно, а безредиците са били предизвикани от групи, които са търсели сблъсък с полицията.

Правителството защитава действията на полицията

Лекорню заяви, че силите на реда са получили ясни указания да предотвратяват нападенията, да защитават хората и имуществото и да задържат извършителите. Той каза още, че повече от 900 полицаи са били ранени при предишни протести.

В същото време действията на полицията са подложени на проверка. Полицейският надзорен орган разследва най-малко две дузини сигнали за насилие срещу демонстранти. Критиките се засилиха след случаи на тежко пострадали ученици по време на протестите.

Вълната от демонстрации започна в училищата заради недостиг на учители, лошо състояние на сградите и недоволство от натоварените учебни програми. Постепенно протестите се разшириха до теми като поскъпването на живота, цените на горивата, обществените услуги и неравенството. В тях се включиха ученици, студенти и привърженици на движението на „жълтите жилетки“.

Премиерът обяви, че правителството ще продължи обсъждането на законопроекта „вандалите плащат“, който предвижда извършителите на разрушения да поемат разходите за възстановяване на щетите. Лекорню предупреди, че публичните средства трябва да се използват за финансиране на обществените услуги, а не за постоянно възстановяване на повредено имущество.

Източници: marketscreener.com, apnews.com, skai.gr


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще се

    14 1 Отговор
    Огъне

    20:12 17.10.2026

  • 2 Сатана Z

    12 1 Отговор
    Франция е дала на света "френската любов".Но пасаран!

    Коментиран от #10

    20:13 17.10.2026

  • 3 Баба Ванга

    12 1 Отговор
    Бастилията не падне в лето 2026 то

    20:13 17.10.2026

  • 4 Дякон Унуфрий Араллампиев

    13 0 Отговор
    В Пари се строят бярикади отцепени са цели квартали Ноща падна Да живее демокрацията

    20:14 17.10.2026

  • 5 чобан

    15 0 Отговор
    на времето на това не му ли се викаше революция?

    20:16 17.10.2026

  • 6 Яшар

    13 1 Отговор
    Кое е насилие ,че една консерва с нещо си не за ядене струва 3 -5 евро ли ...а млад човек с 200 гр консерва може ли да изкара 24 ч...запада приключи ...това е фалшив свят на изкуствено завишени цени ,време е да го разрушим

    20:18 17.10.2026

  • 7 Путин

    13 0 Отговор
    Франция нарушава правото на справедлив протест на гражданите!

    20:20 17.10.2026

  • 8 Робеспиер

    11 0 Отговор
    Да живее Френската революция! Свобода, братство, багети

    20:21 17.10.2026

  • 9 Всеки…

    8 0 Отговор
    …си тълкува насилието по различен начин! Когато облагаш с непосилни такси животът на гражданите -> тва не било насилие! Когато обаче гражданинът се бунтува на това по всякакъв начин -> тва било насилие! Извратени политически мисления, Сър! Сега разбирам защо в Рим императорите биват насилствено сменяни чрез преврати на всеки три години!

    20:24 17.10.2026

  • 10 Без майтап

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Като няма сибирски каторги така ще е .

    20:25 17.10.2026

  • 11 Така е,

    8 0 Отговор
    само властимащите имат право да налагат решенията си със сила - налагането на еврото например...

    20:26 17.10.2026

  • 12 УдоМача

    3 2 Отговор
    А в Бантускотия кога? Толкова ли ни харесва или просто сме си такива и ще си умрем в л... ? :(

    Коментиран от #13

    20:28 17.10.2026

  • 13 Хмм

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "УдоМача":

    при нас премиерът не е поставил украйна пред България, протестите на глишев при нас са всичко за украйна, точно обратното на това във Франция

    20:30 17.10.2026

  • 14 Пич

    3 1 Отговор
    Такива сме хи чували!!!
    После ги опрашват по телевизията!!!

    20:31 17.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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