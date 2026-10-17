Руска атака остави без ток 19 000 абонати в Черниговска област

Около 19 000 абонати в Черниговски район са останали без електроснабдяване след повреда на енергиен обект при руска атака. Това съобщи „Черниговобленерго“, а информацията беше потвърдена и от „Интерфакс-Украйна“.
Дружеството не посочва кога ще бъде възстановено подаването на ток и не уточнява какъв е повреденият обект. Няма съобщени данни за загинали или ранени при атаката.
„Енергетиците ще започнат аварийно-възстановителните работи, щом обстановката със сигурността позволи“, се посочва в съобщението на „Черниговобленерго“.
Източници: pravda.com.ua, interfax.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зельо
20:34 17.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Помак
20:35 17.10.2026
4 Пич
Банкет, евентуално...?!
20:35 17.10.2026
5 Гошо
20:35 17.10.2026
6 Гробар
20:36 17.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дякон Унуфрий Араллампиев
20:40 17.10.2026
9 Сатана Z
21:13 17.10.2026
10 АМ ЧИ ТО ТУЙ
ОТ РУСКИ ТЕЦ
АМ ЧИ ТО ТУЙ Е ТОК НА ОКУПАТОРА
НЕ И ТРЯБВА НА СВОБОДНА УКРАЙНА ТАКЪВ КОМУНИСТИЧЕСКИ ДИКТАТОРСКИ ТОК
21:20 17.10.2026
11 Украйна грандиозно перемогна и
21:40 17.10.2026