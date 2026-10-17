Руска атака остави без ток 19 000 абонати в Черниговска област

Около 19 000 абонати в Черниговски район са останали без електроснабдяване след повреда на енергиен обект при руска атака. Това съобщи „Черниговобленерго“, а информацията беше потвърдена и от „Интерфакс-Украйна“.

Дружеството не посочва кога ще бъде възстановено подаването на ток и не уточнява какъв е повреденият обект. Няма съобщени данни за загинали или ранени при атаката.

„Енергетиците ще започнат аварийно-възстановителните работи, щом обстановката със сигурността позволи“, се посочва в съобщението на „Черниговобленерго“.

Източници: pravda.com.ua, interfax.com.ua