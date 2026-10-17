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Руска атака остави без ток 19 000 абонати в Черниговска област
  Тема: Украйна

Руска атака остави без ток 19 000 абонати в Черниговска област

17 Октомври, 2026 20:31 761 11

  • украйна-
  • черниговска област-
  • руска атака-
  • електроснабдяване-
  • черниговобленерго

Повреден е енергиен обект в Черниговски район. Ремонтите ще започнат, когато обстановката със сигурността позволи

Руска атака остави без ток 19 000 абонати в Черниговска област - 1
Снимка: Телеграм
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 19 000 абонати в Черниговски район са останали без електроснабдяване след повреда на енергиен обект при руска атака. Това съобщи „Черниговобленерго“, а информацията беше потвърдена и от „Интерфакс-Украйна“.

Дружеството не посочва кога ще бъде възстановено подаването на ток и не уточнява какъв е повреденият обект. Няма съобщени данни за загинали или ранени при атаката.

„Енергетиците ще започнат аварийно-възстановителните работи, щом обстановката със сигурността позволи“, се посочва в съобщението на „Черниговобленерго“.

Източници: pravda.com.ua, interfax.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зельо

    13 0 Отговор
    Да каже нещо

    20:34 17.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Помак

    5 0 Отговор
    Ако това село е близо до Вашингтон ,Париж или Рим да да действа и там

    20:35 17.10.2026

  • 4 Пич

    11 1 Отговор
    И кво требе да направим...!?
    Банкет, евентуално...?!

    20:35 17.10.2026

  • 5 Гошо

    5 1 Отговор
    Тия абонати явно ще трябва да си сменят обекта на абонамент

    20:35 17.10.2026

  • 6 Гробар

    8 2 Отговор
    Се едно бабите им от царско време са имали ток.

    20:36 17.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дякон Унуфрий Араллампиев

    16 0 Отговор
    Като прочета за ремонти и възстановяване ме напушва на смях Как се ремонтира трансформатор който е гръмнал Как се ремонтират Въздушни прекъсвачи ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ или маслени такива

    20:40 17.10.2026

  • 9 Сатана Z

    1 1 Отговор
    В България си имаме Електрохолд за тая работа.

    21:13 17.10.2026

  • 10 АМ ЧИ ТО ТУЙ

    9 1 Отговор
    Е РУСКИ ТОК
    ОТ РУСКИ ТЕЦ
    АМ ЧИ ТО ТУЙ Е ТОК НА ОКУПАТОРА
    НЕ И ТРЯБВА НА СВОБОДНА УКРАЙНА ТАКЪВ КОМУНИСТИЧЕСКИ ДИКТАТОРСКИ ТОК

    21:20 17.10.2026

  • 11 Украйна грандиозно перемогна и

    3 0 Отговор
    контраступи за кой ли път вече.

    21:40 17.10.2026

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