Хакери пратиха фишинг имейли на Мерц и още 6 500 държавни служители

Хакери са проникнали в електронната поща на окръжната организация на Християндемократическия съюз (ХДС) в Хайлброн и са изпратили фишинг съобщения до около 6500 контакта, включително до германския канцлер Фридрих Мерц. Сред получателите са министерства, политически представители и други адресати, свързани със сфери, чувствителни за сигурността.

„По първоначални данни имейлът е изпратен до около 6500 контакта, от които много са в сферата на сигурността. Знаем например, че съобщения са получили и канцлерът“, заяви говорител на полицията в Хайлброн пред Германската пресагенция. Полицията засега разглежда случая като опит за фишинг, а не като доказано проникване в профилите на получателите.

Фалшива покана води към документ

Имейлът съдържа връзка към покана за събитие с известни гости. Съобщението е получено и от редакцията на Германската пресагенция. В други варианти са използвани теми като „Покана за 19-ата проповед за известни личности в Бьокинген“ и известие за промяна на принадлежност между местни партийни организации.

Според информацията, публикувана от ntv, връзката в писмото води към страница, от която уж може да бъде отворен документ. На получателите е препоръчано да не кликват върху нея и да не отварят прикачени файлове. Ако вече са го направили, трябва да уведомят незабавно своите IT екипи.

Разследването продължава

Окръжната организация на ХДС е уведомила Държавната криминална служба на Баден-Вюртемберг, след като е установила изпращането на съобщенията от компрометирания акаунт. Получателите са били предупредени за измамните имейли.

До момента няма публично потвърждение, че от получателите са били извлечени пароли или други чувствителни данни. Не са съобщени и задържани лица. Полицията продължава да изяснява как е получен достъпът до пощенската кутия и дали някой от адресатите е последвал указанията във фишинг съобщението.

Източници: n-tv.de, tagesspiegel.de, welt.de