Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Германия »
Хакери пратиха фишинг имейли на Мерц и още 6 500 държавни служители
  Тема: Киберсигурност

Хакери пратиха фишинг имейли на Мерц и още 6 500 държавни служители

17 Октомври, 2026 20:35 755 10

  • фишинг-
  • фридрих мерц-
  • хдс-
  • хайлброн-
  • киберсигурност

Компрометиран е акаунт на ХДС в Хайлброн. Сред получателите има министерства и контакти от чувствителни за сигурността сфери

Хакери пратиха фишинг имейли на Мерц и още 6 500 държавни служители - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хакери са проникнали в електронната поща на окръжната организация на Християндемократическия съюз (ХДС) в Хайлброн и са изпратили фишинг съобщения до около 6500 контакта, включително до германския канцлер Фридрих Мерц. Сред получателите са министерства, политически представители и други адресати, свързани със сфери, чувствителни за сигурността.

„По първоначални данни имейлът е изпратен до около 6500 контакта, от които много са в сферата на сигурността. Знаем например, че съобщения са получили и канцлерът“, заяви говорител на полицията в Хайлброн пред Германската пресагенция. Полицията засега разглежда случая като опит за фишинг, а не като доказано проникване в профилите на получателите.

Фалшива покана води към документ

Имейлът съдържа връзка към покана за събитие с известни гости. Съобщението е получено и от редакцията на Германската пресагенция. В други варианти са използвани теми като „Покана за 19-ата проповед за известни личности в Бьокинген“ и известие за промяна на принадлежност между местни партийни организации.

Според информацията, публикувана от ntv, връзката в писмото води към страница, от която уж може да бъде отворен документ. На получателите е препоръчано да не кликват върху нея и да не отварят прикачени файлове. Ако вече са го направили, трябва да уведомят незабавно своите IT екипи.

Разследването продължава

Окръжната организация на ХДС е уведомила Държавната криминална служба на Баден-Вюртемберг, след като е установила изпращането на съобщенията от компрометирания акаунт. Получателите са били предупредени за измамните имейли.

До момента няма публично потвърждение, че от получателите са били извлечени пароли или други чувствителни данни. Не са съобщени и задържани лица. Полицията продължава да изяснява как е получен достъпът до пощенската кутия и дали някой от адресатите е последвал указанията във фишинг съобщението.

Източници: n-tv.de, tagesspiegel.de, welt.de


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стойко

    13 0 Отговор
    Тоя ес е тотално дъно вече!

    20:39 17.10.2026

  • 2 Някой

    10 0 Отговор
    Еха, Мерц си е открил имейл адрес! Направо е станал в крак с времената, вместо да разчита на вътрешна поща през пневматични тръби.

    20:46 17.10.2026

  • 3 Али Гатор

    3 2 Отговор
    Със сигурност е хибридна атака на руски хакери директно от бункера на Путин !

    21:18 17.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 авантгард

    7 1 Отговор
    Следващия път да опитат не с покана, а с линк към онлифенс.
    Да видиш как ще накълват немчетата.
    Ха!

    21:30 17.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хакери

    2 2 Отговор
    Руски хакери...

    21:35 17.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания