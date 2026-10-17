Макрон призова за спокойствие след насилието във Франция

Френският президент Еманюел Макрон призова за спокойствие и уважение към хората и имуществото след избухналото насилие по време на националните протести срещу поскъпването на живота. Демонстрациите се проведоха в Париж и редица други градове, като към тях се присъединиха ученици, студенти, синдикалисти и участници от движението на „жълтите жилетки“.
В Париж полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу групи, хвърляли фойерверки, павета и други предмети. Бяха подпалени автомобили, а магазини бяха разграбени. Сблъсъци и вандалски прояви бяха регистрирани и в Лион, Марсилия и Лил.
В Лион туристическият офис е бил разграбен и подпален. В Марсилия протестиращи са проникнали за кратко в сградата на кметството, където са нанесени материални щети. В Лил също е имало кратко проникване в сградата на местната власт.
Правителството обеща наказателно преследване
Премиерът Себастиен Льокорню заяви, че зад насилието в няколко града стоят групи от крайна левица, към които са се присъединили лица, занимаващи се с грабежи и разрушения. Той определи проявите като „насилие с изключителна интензивност“.„Мирните протести имат своето място в нашата Република. Палежите, грабежите и нападенията нямат такова“, написа Льокорню в социалната мрежа X.
Премиерът посочи, че дадените указания са ясни – да бъдат предотвратени нарушенията, да бъдат защитени хората и имуществото, а извършителите да бъдат установени и предадени на правосъдието. Льокорню изрази подкрепа към полицаите и жандармеристите, които според него са били подложени на силен натиск.
Протестите бяха свикани заради растящите разходи за живот, цените на горивата и недоволството от състоянието на обществените услуги. Паралелно с това във Франция вече седмици наред продължават ученически демонстрации, свързани с финансирането и условията в образованието.
Френски и международни медии съобщават за десетки хиляди участници в националната мобилизация и за стотици задържани в различни градове. Точният общ брой на арестите и нанесените щети все още се уточнява.
Преди протестите Макрон призова за спокойствие и заяви, че правото на демонстрация не може да бъде използвано като оправдание за разрушения или нападения. Надеждно потвърждение, че президентът е публикувал в X точния цитат за „гарантите на правото на протест“ и за наказването на участниците в безредиците, не е налично. Тези формулировки са част от публичното изявление на премиера Льокорню.
Източници: apnews.com, afp.com, europe1.fr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мая На Сандо
Коментиран от #33
21:26 17.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 РЕАЛИСТ
21:28 17.10.2026
6 Делю Хайдутин
Коментиран от #22, #26
21:29 17.10.2026
7 САНДОКАН
21:29 17.10.2026
8 Сложили сте му снимка
21:30 17.10.2026
9 Ами
и продължиха спокойно да си сглобяват гилотината :)
Коментиран от #13
21:31 17.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 А у нас
21:32 17.10.2026
12 логика
Коментиран от #17, #18, #28
21:32 17.10.2026
13 Кандидат депутат
До коментар #9 от "Ами":Ейй това ми хареса , дано си прав
21:33 17.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Наказателно
21:34 17.10.2026
16 Макарона
21:35 17.10.2026
17 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #12 от "логика":Към Пари пътува колона от трактори и земеделска техника със цистерни естествена тор Около полунощ ще са в града
21:36 17.10.2026
18 Последния Софиянец
До коментар #12 от "логика":800 000 в 110 града.
21:36 17.10.2026
19 Вагабонтка
Айде и в България такива граждански безредици.
Малко безплатен шопинг не е убил никого :)
21:37 17.10.2026
20 Мда
21:43 17.10.2026
21 Републиканец
Не споменава причините за протестите и за тяхното премахване. Скъпотията е ужасяваща! Купуват златни тоалетни за зеления гном, а народът гладува...
21:44 17.10.2026
22 Социал хайдук
До коментар #6 от "Делю Хайдутин":Има ли разлика между гладни и искащи?
21:44 17.10.2026
23 Горски
Коментиран от #30, #32
21:45 17.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Анонимен
21:50 17.10.2026
26 Сирма войвода
До коментар #6 от "Делю Хайдутин":Защо гладни бе???? Нали ОПГ гроб и сглобката като цяло ни уредиха да влезем в клуба на богатите???? ПОМНИТЕ ЛИ? Няма и година! Няма да има инфлация, СИЧКО, както казва боко, ще бъде цветя и кюлчета.
Сега ще изкарате, че Радев е предизвикал това. Питайте табуретката теменужка, която не може да намери пътната карта на Турски поток (ВИДИШ ЛИ?) как направи шашмите да изпълним фискалните изисквания за еврозоната. ХАК ДА ВИ Е!
21:54 17.10.2026
27 хъхъ
Коментиран от #43
21:58 17.10.2026
28 Анонимен
До коментар #12 от "логика":Да, така е! Но не мислиш ли, че рушенето, трошенето и подпалването на коли не е решение!
22:00 17.10.2026
29 ФРЕНСКАТА ДЖАМАХИРИЯ
22:03 17.10.2026
30 Дзак
До коментар #23 от "Горски":Има малко истина в думите му!
22:05 17.10.2026
31 ФРАНЦИЯ Е ФАЛИРАЛА ДЪРЖАВА
22:06 17.10.2026
32 РЕАЛИСТ
До коментар #23 от "Горски":Едно ми е направило впечатление в тази религия на катарците. Вярвали са , че има два Бога. Бог на небесата -добрия и Бога на настоящето на Земята -Богът на лошото Сатаната. Като гледам, какви хора ни управляват, мога да повярвам, че са слуги на Дявола.
22:07 17.10.2026
33 Европеец
До коментар #3 от "Мая На Сандо":Микрон ти си позор, оставка и затвор .....
22:07 17.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 НОВОФАШИСТКА ЕВРОПА
22:08 17.10.2026
36 Дякон Унуфрий Араллампиев
22:11 17.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 СИНИТЕ ТАНЦЬОРИ НА ОЛИМПИАДАТА
22:12 17.10.2026
39 За хората
22:13 17.10.2026
40 Бгг
22:13 17.10.2026
41 Мушморок...
22:13 17.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 баба Вуна
До коментар #27 от "хъхъ":Искат по-висок социал.
22:15 17.10.2026
44 Смотаняху
22:16 17.10.2026
45 Хи хи
22:16 17.10.2026
46 Али Турчинът
Колко кабинета ,колко прайм министри е назначават и той не помни. Пак същото се повтаря.
Защо?
Защото мосьото мисли че,хората са будали и само те знаят демокрацията.
Защото е абсолютен педал на колело и жена му е мъж..
И ще се прави на петел..пред медвед.
Аре изтривайте си акъла си гумички от първи клас.
Егати ценностите и демокрацията.
22:18 17.10.2026
47 Име
22:19 17.10.2026
48 Костадин Костадинов
22:19 17.10.2026