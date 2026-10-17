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Макрон призова за спокойствие след насилието във Франция
  Тема: Известни личности

Макрон призова за спокойствие след насилието във Франция

17 Октомври, 2026 21:23 1 223 48

  • еманюел макрон-
  • франция-
  • протести-
  • себастиен льокорню-
  • сблъсъци

Сблъсъци, пожари и грабежи белязаха протестите срещу поскъпването на живота. Правителството обеща извършителите да бъдат предадени на правосъдието

Макрон призова за спокойствие след насилието във Франция - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон призова за спокойствие и уважение към хората и имуществото след избухналото насилие по време на националните протести срещу поскъпването на живота. Демонстрациите се проведоха в Париж и редица други градове, като към тях се присъединиха ученици, студенти, синдикалисти и участници от движението на „жълтите жилетки“.

В Париж полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу групи, хвърляли фойерверки, павета и други предмети. Бяха подпалени автомобили, а магазини бяха разграбени. Сблъсъци и вандалски прояви бяха регистрирани и в Лион, Марсилия и Лил.

В Лион туристическият офис е бил разграбен и подпален. В Марсилия протестиращи са проникнали за кратко в сградата на кметството, където са нанесени материални щети. В Лил също е имало кратко проникване в сградата на местната власт.

Правителството обеща наказателно преследване

Премиерът Себастиен Льокорню заяви, че зад насилието в няколко града стоят групи от крайна левица, към които са се присъединили лица, занимаващи се с грабежи и разрушения. Той определи проявите като „насилие с изключителна интензивност“.

„Мирните протести имат своето място в нашата Република. Палежите, грабежите и нападенията нямат такова“, написа Льокорню в социалната мрежа X.

Премиерът посочи, че дадените указания са ясни – да бъдат предотвратени нарушенията, да бъдат защитени хората и имуществото, а извършителите да бъдат установени и предадени на правосъдието. Льокорню изрази подкрепа към полицаите и жандармеристите, които според него са били подложени на силен натиск.

Протестите бяха свикани заради растящите разходи за живот, цените на горивата и недоволството от състоянието на обществените услуги. Паралелно с това във Франция вече седмици наред продължават ученически демонстрации, свързани с финансирането и условията в образованието.

Френски и международни медии съобщават за десетки хиляди участници в националната мобилизация и за стотици задържани в различни градове. Точният общ брой на арестите и нанесените щети все още се уточнява.

Преди протестите Макрон призова за спокойствие и заяви, че правото на демонстрация не може да бъде използвано като оправдание за разрушения или нападения. Надеждно потвърждение, че президентът е публикувал в X точния цитат за „гарантите на правото на протест“ и за наказването на участниците в безредиците, не е налично. Тези формулировки са част от публичното изявление на премиера Льокорню.

Източници: apnews.com, afp.com, europe1.fr


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мая На Сандо

    36 2 Отговор
    Дедо какво ти каза?

    Коментиран от #33

    21:26 17.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 РЕАЛИСТ

    48 2 Отговор
    Сигурно е свършил концерта на Салин Дион и Макрон видя, че страната му гори. То и Елисейския дворец малко са го поочукани с камъни.

    21:28 17.10.2026

  • 6 Делю Хайдутин

    40 6 Отговор
    Скоро и в България гладните ще излязат.

    Коментиран от #22, #26

    21:29 17.10.2026

  • 7 САНДОКАН

    46 4 Отговор
    Макароне а твоето насилие над хората за сметка на други кога ще спре

    21:29 17.10.2026

  • 8 Сложили сте му снимка

    40 3 Отговор
    от моминските му години.

    21:30 17.10.2026

  • 9 Ами

    37 4 Отговор
    Протестиращите се вслушаха в призива на Маркон
    и продължиха спокойно да си сглобяват гилотината :)

    Коментиран от #13

    21:31 17.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 А у нас

    20 5 Отговор
    Кога?

    21:32 17.10.2026

  • 12 логика

    32 3 Отговор
    Така, като го гледам в новините по телевизията вижда ми се много масов протеста, което значи, че не могат да арестуват всички.

    Коментиран от #17, #18, #28

    21:32 17.10.2026

  • 13 Кандидат депутат

    19 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    Ейй това ми хареса , дано си прав

    21:33 17.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Наказателно

    15 3 Отговор
    Преследване срещу виновниците. Кои са виновниците?

    21:34 17.10.2026

  • 16 Макарона

    10 3 Отговор
    лошо-оо,, много лошо. Ами сега,ааа?🙃

    21:35 17.10.2026

  • 17 Дякон Унуфрий Араллампиев

    22 4 Отговор

    До коментар #12 от "логика":

    Към Пари пътува колона от трактори и земеделска техника със цистерни естествена тор Около полунощ ще са в града

    21:36 17.10.2026

  • 18 Последния Софиянец

    15 4 Отговор

    До коментар #12 от "логика":

    800 000 в 110 града.

    21:36 17.10.2026

  • 19 Вагабонтка

    14 4 Отговор
    Дали са си напазарили маркови дрешки протестиращите?
    Айде и в България такива граждански безредици.
    Малко безплатен шопинг не е убил никого :)

    21:37 17.10.2026

  • 20 Мда

    19 4 Отговор
    Макрон призовал? Франция е в дефолт. Макрон може само да ходи по седянки и на сърф, коато има проблем. Жалка картинка, факт...

    21:43 17.10.2026

  • 21 Републиканец

    17 3 Отговор
    "Правителството обеща извършителите да бъдат предадени на правосъдието"

    Не споменава причините за протестите и за тяхното премахване. Скъпотията е ужасяваща! Купуват златни тоалетни за зеления гном, а народът гладува...

    21:44 17.10.2026

  • 22 Социал хайдук

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Делю Хайдутин":

    Има ли разлика между гладни и искащи?

    21:44 17.10.2026

  • 23 Горски

    16 5 Отговор
    Франция ще изпадне в потресаваща анархия. Френският народ ще води отчаяна гражданска война, в която дори старите мъже ще награбят оръжие. Политическите партии, вече изчерпали кръвта и яростта си, без да стигнат до каквото и да било задоволително взаимно разбирателство, заставени от крайната нужда, ще се обърнат за помощ към папския престол. Още едно пророчество говори за дните, в които живеем: последният изгорен богомил катар – Гийом Белибаст, в Тулуза през 1321 г., от кладата той отправя едно пророчество, че след 700 години богомилският импулс ще бъде възроден и светът ще се промени. Най-простата сметка показва 1321 + 700 = 2021 година.

    Коментиран от #30, #32

    21:45 17.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Анонимен

    7 2 Отговор
    Макарони нито Путин нито чичо Дончо слуша. Слуша урсуляците защото не е мъж по български и

    21:50 17.10.2026

  • 26 Сирма войвода

    16 2 Отговор

    До коментар #6 от "Делю Хайдутин":

    Защо гладни бе???? Нали ОПГ гроб и сглобката като цяло ни уредиха да влезем в клуба на богатите???? ПОМНИТЕ ЛИ? Няма и година! Няма да има инфлация, СИЧКО, както казва боко, ще бъде цветя и кюлчета.

    Сега ще изкарате, че Радев е предизвикал това. Питайте табуретката теменужка, която не може да намери пътната карта на Турски поток (ВИДИШ ЛИ?) как направи шашмите да изпълним фискалните изисквания за еврозоната. ХАК ДА ВИ Е!

    21:54 17.10.2026

  • 27 хъхъ

    6 2 Отговор
    Пуснах да видя за какво протестират, но чух само крясъци Allah Akbar.

    Коментиран от #43

    21:58 17.10.2026

  • 28 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "логика":

    Да, така е! Но не мислиш ли, че рушенето, трошенето и подпалването на коли не е решение!

    22:00 17.10.2026

  • 29 ФРЕНСКАТА ДЖАМАХИРИЯ

    5 0 Отговор
    Е тотал щета.

    22:03 17.10.2026

  • 30 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Горски":

    Има малко истина в думите му!

    22:05 17.10.2026

  • 31 ФРАНЦИЯ Е ФАЛИРАЛА ДЪРЖАВА

    1 1 Отговор
    Нещо като окраинето.

    22:06 17.10.2026

  • 32 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Горски":

    Едно ми е направило впечатление в тази религия на катарците. Вярвали са , че има два Бога. Бог на небесата -добрия и Бога на настоящето на Земята -Богът на лошото Сатаната. Като гледам, какви хора ни управляват, мога да повярвам, че са слуги на Дявола.

    22:07 17.10.2026

  • 33 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мая На Сандо":

    Микрон ти си позор, оставка и затвор .....

    22:07 17.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 НОВОФАШИСТКА ЕВРОПА

    2 1 Отговор
    Се разпада.

    22:08 17.10.2026

  • 36 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор
    В Лимож един хотел изгоря като купа сено

    22:11 17.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 СИНИТЕ ТАНЦЬОРИ НА ОЛИМПИАДАТА

    0 0 Отговор
    Не са на добре.

    22:12 17.10.2026

  • 39 За хората

    1 1 Отговор
    Във Франция няма , но за оръжие за Украйна има. Макрон скоро ще храни гаргите.

    22:13 17.10.2026

  • 40 Бгг

    1 1 Отговор
    Санкциите работят много добре. Като бумеранг са.

    22:13 17.10.2026

  • 41 Мушморок...

    1 1 Отговор
    пак ще те бие бабата май?!

    22:13 17.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 баба Вуна

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "хъхъ":

    Искат по-висок социал.

    22:15 17.10.2026

  • 44 Смотаняху

    0 1 Отговор
    Да му се изредят в ауспуха няколко опушени имигранта и после ще го питам да ли ще запази спокойствие след насилието

    22:16 17.10.2026

  • 45 Хи хи

    1 1 Отговор
    Французите нали са в клуба на богатите, за какво са тия протести ??!! Не искат да са богати ли ??

    22:16 17.10.2026

  • 46 Али Турчинът

    0 0 Отговор
    Че какво е станало във Франция, да призовава за спокойствие?
    Колко кабинета ,колко прайм министри е назначават и той не помни. Пак същото се повтаря.
    Защо?
    Защото мосьото мисли че,хората са будали и само те знаят демокрацията.
    Защото е абсолютен педал на колело и жена му е мъж..
    И ще се прави на петел..пред медвед.
    Аре изтривайте си акъла си гумички от първи клас.
    Егати ценностите и демокрацията.

    22:18 17.10.2026

  • 47 Име

    0 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:19 17.10.2026

  • 48 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор
    Някой знае ли защо Путин трепи руснаците са

    22:19 17.10.2026

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