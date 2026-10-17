Макрон призова за спокойствие след насилието във Франция

Френският президент Еманюел Макрон призова за спокойствие и уважение към хората и имуществото след избухналото насилие по време на националните протести срещу поскъпването на живота. Демонстрациите се проведоха в Париж и редица други градове, като към тях се присъединиха ученици, студенти, синдикалисти и участници от движението на „жълтите жилетки“.

В Париж полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу групи, хвърляли фойерверки, павета и други предмети. Бяха подпалени автомобили, а магазини бяха разграбени. Сблъсъци и вандалски прояви бяха регистрирани и в Лион, Марсилия и Лил.

В Лион туристическият офис е бил разграбен и подпален. В Марсилия протестиращи са проникнали за кратко в сградата на кметството, където са нанесени материални щети. В Лил също е имало кратко проникване в сградата на местната власт.

Правителството обеща наказателно преследване

Премиерът Себастиен Льокорню заяви, че зад насилието в няколко града стоят групи от крайна левица, към които са се присъединили лица, занимаващи се с грабежи и разрушения. Той определи проявите като „насилие с изключителна интензивност“.

„Мирните протести имат своето място в нашата Република. Палежите, грабежите и нападенията нямат такова“, написа Льокорню в социалната мрежа X.

Премиерът посочи, че дадените указания са ясни – да бъдат предотвратени нарушенията, да бъдат защитени хората и имуществото, а извършителите да бъдат установени и предадени на правосъдието. Льокорню изрази подкрепа към полицаите и жандармеристите, които според него са били подложени на силен натиск.

Протестите бяха свикани заради растящите разходи за живот, цените на горивата и недоволството от състоянието на обществените услуги. Паралелно с това във Франция вече седмици наред продължават ученически демонстрации, свързани с финансирането и условията в образованието.

Френски и международни медии съобщават за десетки хиляди участници в националната мобилизация и за стотици задържани в различни градове. Точният общ брой на арестите и нанесените щети все още се уточнява.

Преди протестите Макрон призова за спокойствие и заяви, че правото на демонстрация не може да бъде използвано като оправдание за разрушения или нападения. Надеждно потвърждение, че президентът е публикувал в X точния цитат за „гарантите на правото на протест“ и за наказването на участниците в безредиците, не е налично. Тези формулировки са част от публичното изявление на премиера Льокорню.

Източници: apnews.com, afp.com, europe1.fr