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Зеленски очаква САЩ да отменят още санкции срещу Русия
  Тема: Украйна

Зеленски очаква САЩ да отменят още санкции срещу Русия

18 Октомври, 2026 03:41 619 2

  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • санкции срещу русия-
  • украйна-
  • руски дизел

Украинският президент определи сделката за руски дизел като първа стъпка към ново облекчаване на натиска върху Москва. Доналд Тръмп постави новия санкционен пакет на пауза, позовавайки се на националния интерес на САЩ

Зеленски очаква САЩ да отменят още санкции срещу Русия - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква Съединените щати да отменят още санкции срещу Русия. Думите му бяха изречени, след като президентът Доналд Тръмп подписа указ за временно спиране на нов пакет наказателни мерки срещу Москва.

„За съжаление, отмяната на санкциите ще продължи. Смятам, че сделката за дизела е само първата стъпка“, каза Зеленски пред журналисти, цитиран от Агенция Франс прес. Според него решението на Вашингтон „възнаграждава“ руския президент Владимир Путин и го насърчава да продължи войната.

Новият пакет е свързан със закона „Линдзи Греъм“

Указът на Тръмп поставя на пауза прилагането на широк пакет санкции, приет от Конгреса на САЩ и подписан от президента през септември. Законът, наречен на покойния сенатор Линдзи Греъм, предвижда мерки срещу руски представители, банки, енергийния и отбранителния сектор, както и срещу танкери от т.нар. сенчест флот, използван за заобикаляне на западните ограничения.

Законът дава на президента възможност да налага мита до 100 процента върху големи купувачи на руски нефт и газ. Доналд Тръмп обясни пред Конгреса, че отлагането на санкциите е в национален интерес на САЩ, но Белият дом не представи подробности за мотивите. Асошиейтед прес съобщи, че решението е взето само два дни преди законовия срок за задействане на мерките.

Сделката за дизел предхожда решението

Ходът на Тръмп последва обявената седмица по-рано сделка с Москва за доставка на руски дизел. Според Асошиейтед прес Русия трябва незабавно да достави над 300 000 тона гориво, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона на по-късен етап.

Зеленски заяви, че натискът върху Украйна не може да бъде представян като път към мир, докато Русия продължава атаките си. „Не можете да постигнете това, като ограничавате отговора на Украйна срещу Русия за убийството на нашите хора. И със сигурност не чрез отмяна на санкции“, каза украинският президент.

Киев предупреждава за последствията

По думите на Зеленски решението на САЩ е било взето в деня, в който руските сили са атакували повече от 15 ключови енергийни обекта в Украйна. Той предупреди, че Москва се опитва да остави милиони украинци без електричество и отопление преди зимата.

Украинският президент призова американските законодатели да продължат да подкрепят закона „Линдзи Греъм“, като заяви, че той „все още може“ да окаже силен натиск върху Русия. Междувременно представители на Москва приветстваха решението на Тръмп. Кирил Дмитриев, пратеник на Путин, го определи като „исторически момент“.

Тръмп заяви, че решението му е добро за САЩ и за света. Според Асошиейтед прес обаче представители и на Демократическата, и на Републиканската партия го критикуват, че отслабва натиска върху Кремъл, докато войната в Украйна продължава.

Източници: afp.com, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Горски

    7 0 Отговор
    Проникват информации от различни източници, че е започнала работа по отстранение на Зеленски. Шрьодер обяви главните губещи във войната - Украйна и непосредствено след нея - ЕС, който по политически причини доведе до спад в икономиката и намаляване благосъстоянието на европейците. Нормалността полека започва да се завръща. Тези които предизвикаха войната трябва да я спрат. Вчера в Брюксел 155 милиарда евро за да продължи войната ( плюс тези 90 милиарда които вече взе) иначе 20 милиона украинци ( тоест цялото оставало население на Украйна) щяло да зале ЕС! Направо ни заплаши! Клоуна Тръмп обеща да спре няколко войни а започна нови, обеща че ще направи Америка велика а я унижи жестоко. Чакаме Как империята ще отговори на удара причинен и от собственият си президент. украйна не е страна членка, но я третират като такава. Лицемери. Европа може да си вземе едно трикрако столче и да гледа само в ъгъла как се договарят големите. Още може, дъното няма предел за Урсулиците, но скоро ще дойде видов ден и ще получат сметката. Изборите били незаконни, а изборите в Косово законни ли са. Брюкселските откаченяци са тотално изперкали. "ЕС санкционира 826 руски дружества и 743 техни изпълнителни директори". Но най-вече ЕС санкционира 450-те си милиона жители. Ес стана колония на украйна, която не спира да смуче милиарди. А началниците станаха роби на зеления, все едно са украински слуги. Вместо да работят за страни членки, обслужват украйна. ЕС няма да отменя санкциите сре

    03:50 18.10.2026

  • 2 Слуга на народа

    3 0 Отговор
    Европа е залята от протести заради Зеленото, затова че краде парите на европейците, а То продължава да наглее..

    05:11 18.10.2026

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