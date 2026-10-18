Зеленски очаква САЩ да отменят още санкции срещу Русия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква Съединените щати да отменят още санкции срещу Русия. Думите му бяха изречени, след като президентът Доналд Тръмп подписа указ за временно спиране на нов пакет наказателни мерки срещу Москва.

„За съжаление, отмяната на санкциите ще продължи. Смятам, че сделката за дизела е само първата стъпка“, каза Зеленски пред журналисти, цитиран от Агенция Франс прес. Според него решението на Вашингтон „възнаграждава“ руския президент Владимир Путин и го насърчава да продължи войната.

Новият пакет е свързан със закона „Линдзи Греъм“

Указът на Тръмп поставя на пауза прилагането на широк пакет санкции, приет от Конгреса на САЩ и подписан от президента през септември. Законът, наречен на покойния сенатор Линдзи Греъм, предвижда мерки срещу руски представители, банки, енергийния и отбранителния сектор, както и срещу танкери от т.нар. сенчест флот, използван за заобикаляне на западните ограничения.

Законът дава на президента възможност да налага мита до 100 процента върху големи купувачи на руски нефт и газ. Доналд Тръмп обясни пред Конгреса, че отлагането на санкциите е в национален интерес на САЩ, но Белият дом не представи подробности за мотивите. Асошиейтед прес съобщи, че решението е взето само два дни преди законовия срок за задействане на мерките.

Сделката за дизел предхожда решението

Ходът на Тръмп последва обявената седмица по-рано сделка с Москва за доставка на руски дизел. Според Асошиейтед прес Русия трябва незабавно да достави над 300 000 тона гориво, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона на по-късен етап.

Зеленски заяви, че натискът върху Украйна не може да бъде представян като път към мир, докато Русия продължава атаките си. „Не можете да постигнете това, като ограничавате отговора на Украйна срещу Русия за убийството на нашите хора. И със сигурност не чрез отмяна на санкции“, каза украинският президент.

Киев предупреждава за последствията

По думите на Зеленски решението на САЩ е било взето в деня, в който руските сили са атакували повече от 15 ключови енергийни обекта в Украйна. Той предупреди, че Москва се опитва да остави милиони украинци без електричество и отопление преди зимата.

Украинският президент призова американските законодатели да продължат да подкрепят закона „Линдзи Греъм“, като заяви, че той „все още може“ да окаже силен натиск върху Русия. Междувременно представители на Москва приветстваха решението на Тръмп. Кирил Дмитриев, пратеник на Путин, го определи като „исторически момент“.

Тръмп заяви, че решението му е добро за САЩ и за света. Според Асошиейтед прес обаче представители и на Демократическата, и на Републиканската партия го критикуват, че отслабва натиска върху Кремъл, докато войната в Украйна продължава.

Източници: afp.com, apnews.com