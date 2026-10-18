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Атака с дронове срещу Москва: свалени са 127 БПЛА
  Тема: Украйна

Атака с дронове срещу Москва: свалени са 127 БПЛА

18 Октомври, 2026 03:54, обновена 18 Октомври, 2026 05:37 1 653 26

  • москва-
  • дронове-
  • сергей собянин-
  • въздушна атака

Сергей Собянин съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са унищожили нова вълна от дронове. Внуково и Домодедово временно не обслужват полети

Атака с дронове срещу Москва: свалени са 127 БПЛА - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Силите за противовъздушна отбрана унищожиха 40 още украински дрона, летящи към Москва, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин по канала Max.

„Спешни служби работят на мястото на падането на отломките“, написа кметът.

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„Четиридесет дрона, пътуващи към Москва, са унищожени. Аварийните служби работят на мястото на катастрофата“, написа той в своя канал Max.

Според изчисления на ТАСС, базирани на докладите на Собянин, от началото на деня са свалени 127 дрона при приближаване към Москва.

Заради атаката временно е преустановено приемането и изпращането на самолети на московските летища „Внуково“ и „Домодедово“. В съобщенията на руските власти, цитирани от Интерфакс, не се посочват данни за пострадали при последната вълна, нито се уточняват местата на падналите отломки.

Атаките срещу столицата се засилват

Нова вълна от дронове беше регистрирана след като на 17 октомври Собянин съобщи за 195 унищожени безпилотни летателни апарата, насочени към Москва. Ден по-рано кметът посочи, че между 10 и 17 октомври към Московския регион са летели общо 2730 дрона, като 534 от тях са били унищожени на подстъпите към столицата.

Към момента няма официално съобщение кой е изстрелял дроновете. Не са обявени и допълнителни подробности за щетите или за продължителността на ограниченията във въздушния трафик.

Източници: interfax.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анонимен

    9 0 Отговор
    И като няма "ОФИЦИАЛНО" съобщение, не се знае кой е изпратил дроновете, така ли?

    04:45 18.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Филанкишията

    9 5 Отговор
    Руснаците сами се обстрелват и бомбят.Многоходова тактика.

    04:50 18.10.2026

  • 7 Пиши в руски сайтове

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Там няма цензура То и сайтове нема баш де...

    Коментиран от #8, #9, #10

    04:51 18.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Така е.

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Изкукуригал диктатор":

    Мъка фашистска. Пълна истерия.

    05:23 18.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Това го знаем

    2 4 Отговор
    А колко не са свалили?

    05:36 18.10.2026

  • 16 5 години от Киев за два дня

    4 4 Отговор
    Бомбят Ленинград и Москва.Кашмер казано на френски.

    05:49 18.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Петър Волгин

    1 5 Отговор
    Русия и Путин са единствените две теми, по които лидерите в ЕС са единодушни. Единодушни в едноизмерната си омраза. По всички останали теми са готови да се сбият на секундата. Обаче омразата да е единственото нещо, което да държи заедно един съюз....доста мизерна гледка е тази.
    И са готови да възвеличаят дори измамници като Зеленски, стига да им вършат работа. Още десетки милиарди евро ще му дадат на този, за да продължи "да се съпротивлява на Путин". Със сигурност от създаването си този ЕС не е имал по-жалки ръководители.

    Коментиран от #23

    06:21 18.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Месаря

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Петър Волгин":

    Обичаш ли мръвки?

    06:29 18.10.2026

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