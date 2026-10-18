Атака с дронове срещу Москва: свалени са 76 БПЛА

Силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната унищожиха още 40 дрона, пътуващи към Москва, обяви кметът на Москва Сергей Собянин.

„Четиридесет дрона, пътуващи към Москва, са унищожени. Аварийните служби работят на мястото на катастрофата“, написа той в своя канал Max.

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Според изчисления на ТАСС, базирани на докладите на Собянин, от началото на деня са свалени 76 дрона при приближаване към Москва.

Заради атаката временно е преустановено приемането и изпращането на самолети на московските летища „Внуково“ и „Домодедово“. В съобщенията на руските власти, цитирани от Интерфакс, не се посочват данни за пострадали при последната вълна, нито се уточняват местата на падналите отломки.

Атаките срещу столицата се засилват

Нова вълна от дронове беше регистрирана след като на 17 октомври Собянин съобщи за 195 унищожени безпилотни летателни апарата, насочени към Москва. Ден по-рано кметът посочи, че между 10 и 17 октомври към Московския регион са летели общо 2730 дрона, като 534 от тях са били унищожени на подстъпите към столицата.

Към момента няма официално съобщение кой е изстрелял дроновете. Не са обявени и допълнителни подробности за щетите или за продължителността на ограниченията във въздушния трафик.

Източници: interfax.ru