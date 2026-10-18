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Руски удари убиха най-малко четирима души в Суми, Полтава и Запорожие
  Тема: Украйна

Руски удари убиха най-малко четирима души в Суми, Полтава и Запорожие

18 Октомври, 2026 03:56, обновена 18 Октомври, 2026 04:03 453 1

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Украйна съобщи и за 215 бойни сблъсъка на фронта и над 160 въздушни цели

Руски удари убиха най-малко четирима души в Суми, Полтава и Запорожие - 1
Снимка: ЗОВА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко четирима души са загинали при руски атаки в Украйна в рамките на 17 и 18 октомври. Жертви има в Суми, Полтава и Запорожие, а украинските власти съобщават и за разрушени и повредени жилищни сгради.

В Сумската община мъж е починал от тежките си рани, получени при атака с руски дрон. „Руски дрон за пореден път атакува мирни жители. За съжаление, по пътя към болницата той е починал. Утре е трябвало да навърши 31 години“, заяви областният управител Олег Григоров. По-рано през деня при удар с управляеми авиобомби по жилищен квартал в Суми е загинал и 42-годишен мъж.

В Полтава руски безпилотен апарат е попаднал в район с частни жилищни домове. Загинал е един човек, а броят на ранените по-късно е нараснал до четирима. Повредени са четири къщи. В Терешковската община е регистрирано падане на друг дрон, при което са засегнати още пет частни домове, без да има съобщения за пострадали.

Удар по жилищна сграда в Запорожие

В нощта срещу 18 октомври руска атака е попаднала в жилищна сграда в Запорожие. Загинала е 27-годишна жена, а друга жена е била ранена. Информацията е съобщена от изпълняващия длъжността началник на Запорожката областна администрация Михаил Семикин.

Това е вторият тежък удар по жилищна зона в града в рамките на кратък период. При предходна атака срещу Запорожие са били ранени петима души, според обобщените данни на украинските власти.

Украйна е атакувана с над 160 въздушни цели

По данни на Въздушните сили на Украйна на 17 октомври между 7:30 и 19:30 часа Русия е изстреляла 157 ударни дрона и шест боеприпаса S-8000, известни като „Бандерол“ или „Дан-Т“. Сред безпилотните апарати са били 25 реактивни.

Украинската противовъздушна отбрана е свалила или подавила 140 дрона, включително 22 реактивни, както и шестте S-8000. Към 22:00 часа във въздушното пространство на страната все още са били засечени около 30 ударни безпилотни апарата.

215 бойни сблъсъка по фронта

Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи за 215 бойни сблъсъка по фронта в рамките на денонощието. Най-интензивни са били сраженията на Покровското направление, където руските сили са предприели 28 атаки.

Украинските сили са отбили 18 атаки на Гуляйполското направление и 15 на Константиновското. Боеве са регистрирани още край Купянск, Лиман, Славянск и Орехов. Данните за хода на бойните действия са от сводката на украинския Генерален щаб.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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    1 0 Отговор
    Днес само хубави новини ЕДИН ХУБАВ ДЕН ЗА СВЕТОВНАТА ДЕМОКРАЦИЯ Дано утре да има още новини и демокрация. Като прочета за ремонти и възстановяване ме напушва на смях Как се ремонтира трансформатор който е гръмнал Как се ремонтират Въздушни прекъсвачи ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ или маслени такива? Какво стана, Урсула Кая европейската комисия нещо се покриха след последните действия на съединените щати? Никакви изявления от най-високо европейско ниво. Явно са в шок. дълбоко възмутени и крайно разочаровани.

    04:15 18.10.2026

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