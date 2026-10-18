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ВСУ атакуваха Ленинградска област, ПВО на Русия свали 95 дрона
  Тема: Украйна

ВСУ атакуваха Ленинградска област, ПВО на Русия свали 95 дрона

18 Октомври, 2026 04:05, обновена 18 Октомври, 2026 05:29 1 091 7

  • ленинградска област-
  • дронове-
  • александър дрозденко-
  • низино

Отломки са повредили четири автомобила на паркинг в Низино, където е регистрирано и възпламеняване

ВСУ атакуваха Ленинградска област, ПВО на Русия свали 95 дрона - 1
Снимка: Exilenova+
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Над Ленинградска област са свалени 95 безпилотника при мащабна атака, съобщи губернаторът Александър Дрозденко. По думите му отблъскването на атаката продължава.

„Към този момент над Ленинградска област са свалени 95 противникови безпилотника“, написа Дрозденко в канала си в MAX.

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Губернаторът съобщи за паднали отломки върху частен дом в района на Кировск и върху многоквартирен жилищен блок във Всеволожск.

Падане на отломки върху електропровод е довело до прекъсвания на електрозахранването.

Отломки от дрон са паднали в Низино, в Ломоносовския район. По думите на Дрозденко те са повредили четири автомобила, паркирани на място. В района е регистрирано и възпламеняване.

„В Низино, Ломоносовски район, отломки от БПЛА повредиха четири автомобила на паркинга, регистрирано е възпламеняване“, съобщи Александър Дрозденко.

В съобщенията на губернатора не са посочени данни за пострадали хора.


Русия
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  • 3 Никой

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Бункерен плъх":

    Никой не иска мнението на нааканита Европа. Свиквай.

    Коментиран от #5, #6

    05:35 18.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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