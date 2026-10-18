ВСУ атакуваха Ленинградска област, ПВО на Русия свали 95 дрона

Над Ленинградска област са свалени 95 безпилотника при мащабна атака, съобщи губернаторът Александър Дрозденко. По думите му отблъскването на атаката продължава.

„Към този момент над Ленинградска област са свалени 95 противникови безпилотника“, написа Дрозденко в канала си в MAX.

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Губернаторът съобщи за паднали отломки върху частен дом в района на Кировск и върху многоквартирен жилищен блок във Всеволожск.

Падане на отломки върху електропровод е довело до прекъсвания на електрозахранването.

Отломки от дрон са паднали в Низино, в Ломоносовския район. По думите на Дрозденко те са повредили четири автомобила, паркирани на място. В района е регистрирано и възпламеняване.

„В Низино, Ломоносовски район, отломки от БПЛА повредиха четири автомобила на паркинга, регистрирано е възпламеняване“, съобщи Александър Дрозденко.

В съобщенията на губернатора не са посочени данни за пострадали хора.