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Ураганът Труди приближава Мексико, тайфунът Шампи премина край Гуам

Ураганът Труди приближава Мексико, тайфунът Шампи премина край Гуам

18 Октомври, 2026 04:18, обновена 18 Октомври, 2026 04:22 388 0

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Ураганът Труди достигна втора категория и се насочва към тихоокеанското крайбрежие на Мексико. Тайфунът Шампи премина южно от Гуам, но силните ветрове и наводненията продължават

Ураганът Труди приближава Мексико, тайфунът Шампи премина край Гуам - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ураганът Труди се приближава към западно-централното тихоокеанско крайбрежие на Мексико, докато тайфунът Шампи премина край Гуам като мощна буря от четвърта категория. Двата циклона донесоха предупреждения за опасни ветрове, проливни валежи, високи вълни и внезапни наводнения.

По данни на Националния център за ураганите на САЩ Труди е бил на около 180 километра южно-югозападно от Мансанийо. Максималната скорост на постоянните ветрове е достигнала около 155 км/ч, а централното налягане е спаднало до 976 милибара. Ураганът се движи на северозапад със скорост приблизително 17 км/ч и се очаква да премине близо до мексиканския бряг през нощта и в неделя.

В сила е предупреждение за ураган по крайбрежието между Мансанийо, в щата Колима, и Кабо Кориентес, в щата Халиско. Очакват се проливни валежи, опасно морско вълнение и условия за внезапни наводнения и свлачища, особено в райони с наситена почва и стръмен терен. Прогнозата на американския център предвижда допълнително краткотрайно усилване на Труди, преди взаимодействието със сушата да започне да отслабва циклона.

Шампи премина южно от Гуам

Тайфунът Шампи се засили до четвърта категория, докато се приближаваше към Гуам. Според Националната метеорологична служба на САЩ окото на тайфуна е преминало на около 16 километра южно от южния край на острова около 4:26 часа местно време. Бурята се е движила на запад-северозапад със скорост около 26 км/ч, а постоянните ветрове в центъра са достигнали приблизително 240 км/ч.

След преминаването на окото разрушителните ветрове са останали концентрирани главно в южната част на Гуам, докато в централните и северните райони са се усещали ветрове с тропическо-щормова сила и пориви до около 130 км/ч. „Останете на закрито и далеч от прозорците, докато не бъде даден сигнал, че е безопасно“, предупреди метеорологичната служба в Тиян.

На Гуам продължават предупрежденията за тайфун и внезапни наводнения. Очакват се между 20 и 35 сантиметра валежи, като проливните дъждове могат да предизвикат разливи на реки, наводнения по улиците и проблеми в ниските и лошо отводнявани райони. Предупреждение за опасно вълнение остава в сила, като вълните край южните и източните рифове могат да достигнат около 9 метра. Властите очакват вятърът постепенно да отслабне през деня, но призовават хората да не излизат навън заради падащи предмети и внезапни силни пориви.

Опасността остава и след преминаването

На островите Рота, Тиниан и Сайпан също са издадени предупреждения за тропическа буря или наблюдение за тайфун. Морските условия в района остават опасни за плавателни съдове, а крайбрежните райони са застрашени от високи вълни, ерозия и локални наводнения. Шампи се очаква да продължи на запад през Филипинско море, докато Труди ще остане близо до мексиканското крайбрежие през следващите часове.

Източници: apnews.com, theguardian.com


Мексико
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